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8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2

Этот тип стратегий отличается неторопливым, успокаивающим и медитативным игровым процессом, и не надоедают игрокам очень долго. Сегодня мы вспомним лучшие стратегии этих жанров.
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Я подсел на экономические стратегии и градостроительные симуляторы около 10 лет назад, устав от бесконечных онлайн игр, требующих много времени, сильной концентрации и нервного напряжения. Бесконечные многолетние игровые сессии в World of Warcraft, World of Tanks и Counter-Strike не только сильно вымотали меня, но и украли возможность прохождения интересных одиночных игр, многие из которых я пропустил в те годы.

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И вот, как-то загрипповав, я сидел за ПК с высокой температурой и играть в онлайн игры не было не сил, ни желания, но мне попалась на глаза игра The Settlers II: Зарождение цивилизаций, являющаяся ремейком старой доброй экономической стратегии The Settlers II из 1996 года. Игра получила полное 3D и приятную мультяшную графику, а вот игровые механики остались старые. Игра затянула меня, оказавшись отличным способом с удовольствием поиграть на ПК, когда сил на быстрые динамичные игры не остается.

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Потом я узнал, что игра The Settlers II: Зарождение цивилизаций является развитием стратегии The Settlers II: Юбилейное издание, вышедшей в 2006 году, и с удовольствием прошел и ее. А дальше, начав искать подобные игры, я открыл для себя целый жанр и за прошедшие годы наиграл огромное количество времени в серию Anno, The Settlers и градостроительные симуляторы типа SimCity. И сегодня я продолжу рассказ про лучшие игры этого жанра, выбрав такие, в которые можно играть долгое время. 

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В прошлом блоге я перечислил игры тяжеловесы, которые трудно пропустить и про которые наверняка слышали многие игроки, а сегодня продолжу рассказ, упомянув более редкие игры, тем более, что читатели в комментариях к прошлому блогу просили больше старых игр.

The Settlers 7: Paths to a Kingdom

У серии The Settlers очень непростая судьба, ведь последняя стратегия серии — The Settlers 7: Paths to a Kingdom вышла 13 лет назад. Есть в серии неплохая браузерная стратегия The Settlers Онлайн, но и ее популярность давно позади. Я считаю The Settlers 7: Paths to a Kingdom лучшей игрой в серии, ведь она вывела идеи серии на новый уровень, расширив игровые механики на порядок и добавив много нового. При этом у игры очень приятная графика, которая отлично смотрится даже сегодня.

Surviving the Aftermath

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Surviving the Aftermath — градостроительный симулятор выживания, который перенесет вас в мрачный постапокалиптический мир. Игра многое взяла у стратегий Anno, Frostpunk и даже RimWorld, но сохранила баланс между сложностью и интересностью игры, и играть в нее будет увлекательно даже новичкам в жанре. У Surviving the Aftermath есть случайно создаваемая большая глобальная карта, которую предстоит исследовать, но большую часть времени у вас займет постройка поселения, наладка производственных цепочек и распределение поселенцев специалистов, сильно влияющих на ход игры.

Zeus: Master of Olympus

Zeus: Master of Olympus — самая старая игра в этой подборке, идейная наследница знаменитой игры Caesar III и это пример для подражания и фундамент, на котором и сегодня строятся такие игры, как Lethis — Path of Progress, про которую я рассказывал в прошлом блоге. Вам предстоит отстроить огромный город во времена античной Греции, снабдив жителей нужными товарами, здравоохранением, высоким уровнем культуры и обслуживающими зданиями. Несмотря на то, что игра вышла в 2000 году, ее пиксельная графика не выглядит устаревшей, так как с помощью мода игра поддерживает работу в высоких широкоформатных разрешениях.

Anno 1701

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Anno 1701 — первая игра серии Anno, выполненная в 3D графике. Вышла Anno 1701 в далеком 2006 году, но даже новые любители серии рано или поздно начинают играть в нее, вдоволь наигравшись в Anno 1404, Anno 2070 и Anno 1800. Вас встретят привычные разнообразные острова, корабли для сражений и торговли, многочисленные товары и разные производственные здания. За счет мультяшной графики и поддержки широкоформатных разрешений игра хорошо смотрится и в 2023 году.

Dawn of Man

Dawn of Man градостроительный симулятор выживания, в котором вы попадете в каменный век. Первобытные поселенцы под вашим руководством пройдут путь от времени каменного века 12000 лет назад, до железного века, улучшая свои орудия труда, постройки и изучая новые технологии. Разнообразие в игру вносят постоянно случающиеся чрезвычайные ситуации: набеги враждебных племен, диких зверей и разбушевавшаяся стихия

Transport Fever 2

Если вам надоели классические градостроительные стратегии — попробуйте Transport Fever 2, экономический симулятор, в котором придется строить огромную транспортную империю. Вам будет доступна громадная карта с тремя континентами и множеством городов и 200 уникальных транспортных средств — начиная от 1850 года и до наших дней. А еще в Transport Fever 2 отличная современная графика с невысокими системными требованиями.

Banished

Banished — градостроительный симулятор с элементами выживания, один из самых сложных в этой подборке игр. Если остальные игры прощают ошибки и позволяют выкрутится из самых неприятных ситуаций, то в Banished ваше поселение будет вымирать от плохой погоды, пожаров, депрессии, голода и даже старения жителей. Вы будет управлять небольшой группой изгнанников, которые пытаются построить новую жизнь в отдаленном месте с технологиями уровня 18 века.

Jurassic World Evolution 2

И, наконец, одна из самых красивых игр этой подборке, в которой вам предстоит администрировать огромный парк с динозаврами из вселенной фильмов Мира Юрского Периода. Вам предстоит не только строить загоны для динозавров, но и заниматься генной инженерией, выводя новые виды, наблюдать за их адаптацией и попытками ужиться с уже созданными рептилями. А еще — почувствовать себя в шкуре начальника, управляя обслуживающим персоналом парка. Игра, в зависимости от режима сложности, может быть, как очень простой, так и довольно захватывающей и сложной в режиме «Теория хаоса».

Итоги

Вот такая восьмерка отличных экономических стратегий и градостроительных симуляторов у нас получилась, и, несмотря на то, что некоторые из них вышли очень давно, играть в них так же интересно, как и в новинки. А еще один плюс в том, что для подобных игр не нужен мощный игровой ПК и даже не нужна дискретная видеокарта, а вполне хватит встроенного в процессор видеоядра. Оптимальными моделями, сочетающими мощную "встройку" и низкую цену, в 2023 году стали Ryzen 3 PRO 4350G, Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 5600G, которые можно купить в Регарде.

Пишите в комментарии, какие еще игры можно добавить в этот список, и если их наберется еще восемь штук, я напишу третью часть блога. 


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Теги

игры лучшие стратегии стратегии в реальном времени экономические стратегии surviving the aftermath transport fever 2 градостроительный симулятор the settlers 7: paths to a kingdom anno 1701
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