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Перед тем, как приступить к выборку лучших моделей мощных процессоров для игрового компьютера, стоит напомнить, почему на процессоре не стоит экономить. Несмотря на огромный разрыв между мощностью современных процессоров и видеокарт, процессор все еще остается важнейшей частью игрового ПК, строя каркас 3D мира, который мы видим в играх, рассчитывая его физику и управляя логикой его взаимодействия с игроком.

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Процессор непрерывно подготавливает кадры для видеокарты и из-за несовершенства игровых движков часто может стать бутылочным горлышком в системе. Раньше был популярен термин "раскрытие", который означал, что процессор должен загружать видеокарту на 100%. Сейчас от него отказались, но проблемы от дисбаланса мощности процессора и видеокарты никуда не делись. Если вы установите мощную видеокарту GeForce RTX 4070 Ti в ПК со стареньким шестиядерником Ryzen 5 3600, то в большинстве игр видеокарта выдаст FPS не выше, чем выдают более дешевые модели и деньги, потраченные на нее, просто пропадут.

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Достаточно новое направление ПК-гейминга, которое остро требует мощного процессора — это игры с высоким FPS на высокогерцовом мониторе. Чтобы получить более 100 стабильных кадров в секунду в новых играх нужна не только мощная видеокарта, но и процессор с высокой производительностью на ядро с восемью и более ядрами. Только такие модели позволят выжать из видеокарты максимум и обеспечить вам гладкую и плавную картинку.

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А еще покупка мощного процессора заметно продлевает срок актуальности вашего игрового ПК. Системные требования игр неуклонно растут и только мощный процессор может гарантировать, что ваш ПК будет справляться с ними и через пять лет после покупки. Хорошим примером таких процессоров станет Core i7-8700K из 2017 года, который даже сегодня, спустя шесть лет после выхода, способен задать жару новеньким Ryzen 5 5600. А уж шестнадцатипоточный Core i9-9900K из 2018 года и вовсе способен эффективно работать в играх с видеокартами уровня GeForce RTX 4070.

Сегодня мы рассмотрим лучшие модели процессоров для мощных игровых ПК, которые способны обеспечить высокий FPS в связке с современными мощными видеокартами и будут актуальными еще пять лет, а скорее всего — еще дольше. Модели и цены на процессоры возьмем из ассортимента магазинов Регард и Ситилинк, где, как обычно, и выбор широкий, и цены ниже, чем в других магазинах, что особенно важно сегодня, так как цены на комплектующие растут на глазах, отыгрывая рост курса доллара и евро.

Ryzen 7 5700X

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Восьмиядерный Ryzen 7 5700X можно назвать процессором минимального уровня для мощных игровых ПК. Два дополнительных ядра делают его заметно быстрее Ryzen 5 5600X в новых играх, а рабочие частоты можно повысить выше уровня более дорогого Ryzen 7 5800X на качественной материнской плате.

Ryzen 5 7600X

Если вы не хотите вкладываться в старую платформу AM4, а в средствах ограничены, то ваш выбор — Ryzen 5 7600X, новый шестиядерник платформы AM5. Это шустрый процессор отлично показывает себя в играх за счет новой архитектуры и высоких частот, обгоняя популярный Core i5-12600K, но нужно учитывать, что вам потребуется дорогая память DDR5 и очень хорошая система охлаждения.

Core i5-12600K

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Core i5-12600K с шестью производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами не просто так стоит дороже своего нового оппонента из стана AMD. Ведь на его стороне не только отлаженная технология без детских болячек платформы AM5, но и высокие частоты с возможностью дальнейшего разгона. А еще — наличие множества плат LGA 1700 на любой вкус и кошелек и возможность установки недорогой памяти DDR4.

Ryzen 9 5900X

12-ти ядерный Ryzen 9 5900X трудно назвать лучшим процессором для игрового ПК, но все меняет его цена, вплотную приблизившаяся к Ryzen 7 5800X. Получить за небольшую доплату целых четыре ядра микроархитектуры Vermeer — отличная возможность для тех геймеров, которые используют свой компьютер для работы или стримов.

Core i5-13600KF

На первый взгляд Core i5-13600KF мало отличается от более дешевого Core i5-12600K, ведь у него тоже лишь шесть производительных ядер. Но новая микроархитектура Raptor Cove, более высокие частоты и восемь, а не четыре, энергоэффективных ядра позволяют ему показывать результаты в играх почти на уровне топового Core i9-12900K.

Ryzen 7 5800X3D

Core i5-13600KF в играх очень близок по производительности к Ryzen 7 5800X3D, игровому королю платформы AM4, который за счет огромного кэша L3 показывает отличные результаты в играх при небольшом энергопотреблении и нетребовательности к материнской плате и ОЗУ. Для Ryzen 7 5800X3D хватит платы на чипсете AMD B550 за 12000 рублей, кулера с четырьмя теплотрубками и памяти DDR4 с частотой 3200 Мгц, которая сегодня стоит копейки.

Core i7-13700K

Core i7-13700K — не самый мощный процессор в нашей подборке, но он не сильно отстает от топовых моделей, сохраняя при этом приемлемую цену и оставаясь в рамках адекватного энергопотребления. Восемь производительных ядер и столько же энергоэффективных, частоты, которые не падают ниже 5300 МГц даже в тяжелых рабочих задачах позволяют ему обгонять в играх топ прошлого поколения — Core i9-12900K, и всех конкурентов из стана AMD: Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 7 7700X и Ryzen 9 7950X. Этот процессор показывает отличный баланс производительности и цены.

Core i9-13900K

Core i9-13900K можно назвать топовым "камнем" для платформы LGA 1700, ведь еще более быстрый Core i9-13900KS стоит неадекватно дорого и почти не встречается в продаже. Частота восьми производительных ядер у Core i9-13900K не падает ниже отметки 5000 МГц даже в тяжелых тестах, а ее максимум — 5800 МГц. Добавьте к этому еще целых 16(!) энергоэффективных ядер и вы получите 32 потока, которые может обрабатывать этот монстр.

В играх Core i9-13900K не оставляет шансов конкуренту — Ryzen 9 7950X, у которого 16 "честных" ядер, и становится лучшим выбором в топовый геймерский компьютер. Да, цена процессора кусается, но к нему в пару можно смело ставить мощнейшую GeForce RTX 4090 и наслаждаться новыми играми без тормозов еще много лет.

Итоги

Как видите, ситуация на рынке довольно интересная. Платформа AM4 и не думает уступать место новой AM5 и за счет более низких цен на память DDR4 предлагает более выгодное соотношение цены и производительности. Тоже можно сказать и о процессорах Intel 12-го поколения, которые заметно дешевле новинок 13-го поколения и все еще остаются очень привлекательным выбором.

Пишите в комментарии, какой процессор из списка кажется вам наиболее оптимальным?