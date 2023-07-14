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Смотрим, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер — лидер рейтинга Steam в 2023 году

Статистика игрового сервиса Steam позволяет нам видеть тенденции, происходящие на рынке ПК-гейминга и в 2023 году они очень неоднозначны.
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Игровой сервис Steam каждый месяц публикует подробную статистику об оборудовании и ПО пользователей, которая включает в себя такие подразделы, как тип видеокарты, производитель, количество ядер и частота процессора, версия операционной системы, разрешение экрана, количество оперативной памяти и объем дискового пространства.

Эти данные не только позволяют понять, какой компьютер использует среднестатистический геймер из Steam, но и проследить тенденции, преобладающие в мире ПК-гейминга. Причем не всегда эти тенденции позитивные, а как покажет наш сегодняшний анализ — может происходить и регресс, ухудшение характеристик самого популярного компьютера в мире, несмотря на технический прогресс и постоянный рост производительности игровых комплектующих.

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Сегодня мы проанализируем главные компоненты такого обобщенного среднестатистического игрового ПК на безе статистики Steam за июнь 2023 года, и заодно посчитаем, во сколько он обойдется сегодня, если его собрать из самых доступных комплектующих на рынке. И начнем по-порядку, по списку Steam, с оперативной памяти.

Оперативная память

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В 2023 году преобладают ПК с 16 ГБ ОЗУ, но можно видеть, что их число быстро снижается. Причем, как это ни парадоксально, быстро растет количество не систем с 32 ГБ ОЗУ, как можно было бы ожидать, а с 12 ГБ ОЗУ. Чем объяснить этот факт — непонятно, и единственное объяснение, которое приходит на ум, это рост количества игровых ноутбуков, в которых можно видеть нестандартные объемы ОЗУ. Это первый эпизод ухудшения характеристик среднего игрового ПК.

Сегодня купить такой объем ОЗУ можно за совсем небольшую сумму, например, набор G.Skill Aegis (F4-3200C16D-16GIS), состоящий из двух планок по 8 ГБ с частотой 3200 МГц обойдется в 4020 рублей.

Частоты и количество ядер процессора

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Самый популярный процессор в июне 2023 года — от Intel и частоты его довольно невысоки, всего от 2300 до 2690 Мгц.

А вот самое популярное количество ядер — шесть штук, с долей в 32.43% и количество таких процессоров быстро уменьшается, уступая место восьмиядерным моделям. Это наглядно показывает, что шестиядерники, царствовавшие на рынке игровых ПК почти шесть лет, уступают место многоядерным моделям. Но процесс такого перехода может быть очень долгим, как и переход с четырехъядерных процессоров на шесть ядер. Но даже в 2023 году в новых играх часто решает не количество ядер, а скорость одного ядра, что хорошо показал быстрый четырехъядерник Core i3-12100F, обгоняющий в играх старые шестиядерники.

Учитывая характеристики, самым подходящим процессором в наш ПК станет недорогой, но все еще шустрый шестиядерник Core i5-10400F, который стоит сегодня 10500 рублей.

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Видеокарта

Долгие годы в статистике видеокарт Steam царствовала GeForce GTX 1060, ставшая одной из самых удачных видеокарт всех времен. Даже в 2023 году эта недорогая модель с небольшим энергопотреблением и низкой ценой справится с большинством игровых новинок, пусть и на средних или минимальных настройках графики. Но уже несколько месяцев лидерство удерживает заметно более слабая GeForce GTX 1650 и объяснение здесь только одно — эхо кризиса на рынке видеокарт, вызванного майнинг бумом 2020-2022 года.

Плоды этого кризиса мы пожинаем до сих пор в виде неадекватно высокой цены на видеокарты начального уровня, которые все никак не могут прийти в норму. На втором месте рейтинга GeForce RTX 3060 и эта модель имеет все шансы выйти на первое место, особенно после выхода крайне неудачных GeForce RTX 4060. Несмотря на рост цен после повышения курсов валют в 2023 году, GeForce GTX 1650 все еще можно найти по старым ценам, например, GeForce GTX 1650 OCPC 4Gb (OCVN1650G4D6) за 15780 рублей.

Что интересно, самый популярный объем видеопамяти — 8 ГБ, хотя из шести видеокарт в топе рейтинга только одна имеет больший объем. И мы видим еще один признак регресса — доля таких систем быстро уступает место системам с 6 ГБ видеопамяти.

Монитор

Самым популярным разрешением в июне 2023 года остается 1920х1080 пикселей с долей в 62%. А вот количество 4K дисплеев мизерно и заметно уступает дисплеям с разрешением 2560х1440, что еще раз показывает, что до наступления эры 4K еще очень и очень долго.

Самым популярным Full HD монитором в Регарде стал Xiaomi Mi Desktop Monitor 27, модель с IPS матрицей размером 27", стоящий 13580 рублей. Его мы и возьмем.

Свободное место на накопителе

У большинства геймеров в Steam на накопителе свободно всего от 100 до 249 ГБ, чего хватит всего лишь на установку одной-двух новых игр, объем которых все чаще переваливает за 100 ГБ. А у 17.83% пользователе накопитель забит под завязку, с остатком свободного места в 10-99 ГБ.

А вот общее дисковое пространство у большинства геймеров превышает 1 ТБ, и это, учитывая остальное довольно скромное "железо", указывает, что в большинстве ПК до сих пор используется связка из SSD-накопителя и HDD. Разумным минимумом выглядит связка из SSD-накопителя объемом 500 ГБ под игры, например, быстрого Samsung 980 (MZ-V8V500BW).

И традиционного жесткого диска объемом 2 ТБ под файлы пользователя и нетребовательные игры. Одним из самых популярных и недорогих HDD такого объема в Регарде стал Seagate Barracuda (ST2000DM008).

А теперь давайте доукомплектуем наш ПК остальными деталями и подсчитаем его стоимость. Материнских плат LGA 1200 до сих в продаже очень много, а цены на них вполне приемлемые. Мы возьмем CBR B560M Challenger с качественной системой питания всего за 7330 рублей.

Охлаждать наш процессор будет ID-COOLING SE-903-SD, который я ставлю почти во все бюджетные сборки. Он подорожал, но все еще остается оптимальной моделью с лучшим сочетанием цены и производительности.

Нашему ПК с небольшим энергопотребление хватит маломощного блока питания, но обычно такие ПК даже с видеокартой GeForce GTX 1650 покупаются с прицелом под будущий апгрейд видеокарты, поэтому здесь будет очень уместным недорогой и тихий DeepCool PF550 мощностью 550 ватт.

Ну а корпус в нашей сборке будет под стать остальному "железу", недорогой, но функциональный и практичный — DeepCool MATREXX 30 SI Black. Стоит он сегодня 3040 рублей.

Итоги

Итак, самый популярный игровой компьютер в мире обойдется вам в 69620 рублей вместе с отличным большим монитором. А без монитора цена системного блока составит 55840 рублей. ПК получился довольно сбалансированный, но вот видеокарту стоит поставить более мощную, ведь GeForce GTX 1650 на сегодня — самый минимум для игр в Full HD.

Пишите в комментарии, а ваш ПК мощнее или слабее самого популярного игрового компьютера в мире?


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