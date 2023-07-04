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Лето 2023 года принесло ПК-геймерам несколько поводов для разочарования. Во-первых, цены на комплектующие и на видеокарты особенно, растут на глазах. Виной стал аномально высокий курс валют и сколько продлится рост цен и на какой отметке он остановится — никто не знает, но новости и геополитическая ситуация не внушают оптимизма. Поэтому, если вы планировали сделать апгрейд или собрать новый игровой ПК летом 2023 года, стоит поторопиться, пока цены не выросли до таких пределов, когда большинство покупателей задумываются — "А стоят ли игры на ПК таких трат? Отложу-ка я апгрейд еще на годик-другой".

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Второй повод для разочарования — выход видеокарт GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti. Видеокарты получились настолько неудачные, что наверняка войдут в историю как провал маркетологов и инженеров Nvidia. Небольшой объем видеопамяти, которого уже хватает впритык для новых игр даже для игр в Full HD, чрезвычайно медленная 128-битная шина и всего восемь линий PCI Express — эти видеокарты в некоторых играх даже умудряются уступать моделям прошлого поколения. А в высоких разрешениях их преимущество и вовсе сдувается на глазах. Nvidia стала монополистом на рынке видеокарт и решила использовать геймеров как дойную корову, выпуская проходные видеокарты в самом массовом сегменте, которые станут неактуальными уже через год-другой.

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А еще эти видеокарты слишком дорогие и в этой ситуации не позавидуешь тем геймерам, которым предстоит этим летом делать выбор между GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 3060 или между GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 3070. Компания AMD решила не пользоваться шансом отвоевать часть почти потерянного рынка видеокарт, выпустив качественную модель среднего уровня и выпустила Radeon RX 7600, такую же неоптимальную и неудачную, как и новинки от Nvidia.

Но неплохие модели прошлых поколений все еще есть в продаже по приемлимым ценам и сегодня мы посмотрим на десятку лучших игровых видеокарт, от самых бюджетных, до довольно мощных, подходящих для игр в разрешении QHD (2560 x 1440). Цены видеокарт возьмем из ассортимента магазина Ситилинк, но, к тому моменту, как статья выйдет в печать, они уже могут измениться, ведь цены еще не полностью отыграли рост курсов валют.

Radeon RX 6400

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Radeon RX 6400 — самая недорогая видеокарта, которая позволит поиграть в новинки на минимальных настройках графики. Она заметно шустрее GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1630, которые стоят столько же. Asus Phoenix Radeon RX 6400 — одна из самых недорогих моделей с неплохим охлаждением и отличным дизайном для такой цены.

GeForce GTX 1650

Даже в 2023 году GeForce GTX 1650 занимает первое место в Steam по популярности и это неудивительно — она тянет большинство новых игр на "минималках", стоит недорого и нетребовательна к блоку питания. Palit GeForce GTX 1650 Gaming PRO — отличная модель с памятью GDDR6, которая шустрее в играх, чем чуть более дешевые модели с памятью GDDR5.

Radeon RX 6500XT

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Radeon RX 6500 XT стоит чуть дороже GeForce GTX 1650, но будет шустрее в большинстве игр даже в ПК с шиной PCI Express 3.0, а с PCI Express 4.0 просто не оставляет ей шансов. PowerColor AMD Radeon RX 6500 XT Fighter — самая недорогая модель с хорошим двухвентиляторным охлаждением.

GeForce RTX 3050

Palit GeForce RTX 3050 Dual можно назвать моделью, с которой начинается комфортный гейминг в разрешении Full HD. Она справится с большинством игр, а еще у нее есть технология DLSS 2.0, которая прибавит FPS. Есть и трассировка лучей, но надеяться на высокий FPS в играх с ее поддержкой не стоит. GeForce RTX 3050 теперь стоит намного дешевле Radeon RX 6600, что делает ее гораздо привлекательнее.

GeForce RTX 3060

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Palit GeForce RTX 3060 StormX с объемом памяти 8 ГБ точно позиционируется по цене в соответствии со своей производительностью. Если вам нужна видеокарта от Nvidia, а на GeForce RTX 3060 12 ГБ не хватает денег — это ваш выбор. Но 170 ватт тепловыделения — многовато для такой компактной модели, поэтому не помешает сделать андервольтинг.

Radeon RX 6600

Radeon RX 6600 заметно подорожали, но все еще остаются неплохим выбором, обгоняя в некоторых играх GeForce RTX 3060 12 ГБ при более низком энергопотреблении. Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6600 Gaming — одна из самых популярных моделей с хорошей системой охлаждения.

Radeon RX 6650XT

Но если у вас есть лишняя пара тысяч рублей, лучше взять PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 6650 XT, заметно более шуструю модель, которая обгоняет в большинстве игр без трассировки лучей GeForce RTX 3060 12 ГБ. И стоит эта модель, кстати, ровно столько же, что делает выбор между AMD и Nvidia особенно сложным.

GeForce RTX 3060

Цены на GeForce RTX 3060 все еще держатся у адекватных значений, ведь сверху на них теперь давят новые GeForce RTX 4060, которые стоят 40000 рублей, но не пользуются спросом. Palit GeForce RTX 3060 DUAL — одна из самых недорогих моделей, но отлично сбалансированная. Ее система охлаждения удерживает температуры в районе 70 градусов при умеренном уровне шума.

Radeon RX 6700

PowerColor AMD Radeon RX 6700 Fighter OC стоит столько же, сколько новые GeForce RTX 4060, но имеет на два гигабайта видеопамяти больше, а подключена она по шине шириной 160 бит с гораздо более высокой пропускной способностью. Во многих играх без трассировки лучей Radeon RX 6700 шустрее, но на стороне GeForce RTX 4060 не только более быстрая трассировка лучей, но и технологии DLSS 3 и Frame Generation, что делает выбор между ними очень сложным.

Radeon RX 6700XT

А вот ASUS Dual Radeon RX 6700 XT способна побороться уже не только с GeForce RTX 4060, которую обгоняет на 15-20%, но и с GeForce RTX 4060 Ti, которую обгоняет во многих играх, особенно в разрешении 2560x1440. Но, только если не включать трассировку лучей и это важно учитывать при выборе видеокарт семейства Radeon RX 6000.





Итоги

Мы посмотрели на десяток лучших игровых видеокарт июля 2023 года для разных бюджетов, но какая же будет самой оптимальной для ПК, на котором будут играть в игры в разрешении Full HD? Я думаю, что эта старая добрая GeForce RTX 3060 в версии с 12 ГБ видеопамяти, которая уже находится на втором по популярности месте среди игроков в Steam. На стороне этой модели не только умеренная цена, но и большой объем очень быстрой видеопамяти, которой хватит еще очень и очень надолго и поддержка трассировки лучей, благодаря которой вместе с технологией DLSS можно насладится отличной картинкой в Cyberpunk 2077 и других требовательных играх.

Пишите в комментарии, а какую видеокарту выбрали бы вы? И что думаете о видеокартах GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti?