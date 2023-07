За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Когда геймерский стаж переваливает за 10 лет, а возраст приближается к 30-ти, очень часто игрокам надоедают бесконечные и однотипные онлайн сражения, гонки или шутеры, требующие быстрой реакции и концентрации. Да и реальная жизнь в 2023 году у нас такая непростая, что за ПК хочется отдохнуть и отвлечься от забот, а не потеть в напряжении и вырабатывать адреналин, тратя последние нервы.

Лучшие жанры игр для отдыха с медитативным геймплеем — экономические стратегии и градостроительные симуляторы. В играх этого типа обычно можно гибко настроить сложность игрового процесса, но если в шутер, гонку или обычную стратегию в реальном времени на низком уровне сложности играть попросту не интересно, так как вы победите врага, не получая сопротивления, то с этими играми все по-другому.

В них вам приходится созидать, отстраивая различные объекты и обычно никто не торопит вас, давая время на то, чтобы разобраться с механиками игры, которые становятся все сложнее и сложнее вместе с развитием вашего города, королевства или комической станции. Хорошим примером таких игр стала серия Anno, где вначале ваши жители удовлетворяются скромным набором товаров, каждое из которых требует отдельного производства, но с каждым новым уровнем требуют все больше и больше роскоши, для производства которой используются в том числе и простые ресурсы начальных уровней.

И поиграв несколько часов вы полностью погружаетесь в отстройку и наладку производств и торговых маршрутов, полностью забывая о внешнем мире. И, что самое интересное, такие игры способны удивлять и удерживать ваше внимание даже спустя месяцы, проведенные в них. Отстроить огромную экономическую империю непросто, но эти трудности не вызывают раздражения, ведь это творческий процесс, и результат у каждого игрока будет отличаться. Сегодня мы познакомимся с лучшими играми этого жанра, которые стали лучшими в том, чтобы увлечь и удержать внимание игрока в течении долго времени, не надоедая после недель и даже месяцев игры.

Lethis — Path of Progress

Стратегия Lethis — Path of Progress стала отличным продолжателем идей знаменитой серии игр

City Building, которая включает в себя знаменитые Caesar III, Pharaoh, Zeus: Master of Olympus и Emperor: Rise of the Middle Kingdom. Если вы играли в одну из этих игр, то сразу разберетесь с системой дорог, кварталов и зданий городских служб из Lethis — Path of Progress, но в этой игре вас ждет атмосфера стимпанка, основанная на конденсированном паре. Режим "песочница" в игре дает возможность отстроить большой город со сложными системами экономики и городских служб, на что у вас уйдет много времени.

Tropico 6

Серия игр Tropico интересна не только своей экономической составляющей, но и тем, что разработчики внедрили в геймплей политическую часть, разбираться с которой не менее интересно. По традиции, в шестой части игры вам придется примерить на себя роль «Эль Президенте» небольшого государства в Латинской Америке, которое теперь занимает не один остров, а целый архипелаг. В Tropico 6 разработчики добавили много геймплейных новшеств, которые заметно удлиняют время, требующееся на прохождение игры: рейды на соседние острова, расширенная система исследований и увеличенные потребности жителей.

Cities in Motion

Cities in Motion — экономический симулятор, в котором вам придется развивать огромную транспортную сеть в самых крупных городах мира. Вам предстоит не только прокладывать дороги для пяти видов транспорта, но и заниматься множеством мелочей: зарплатами сотрудников, поддержкой высокой репутацией компании, определением оптимальной платы за проезд и многим другим.

Anno 1404: Венеция или Dawn of Discovery: Venice

Эта игра вышла очень давно, получив последнее обновление "Венеция" в 2010 году, но до сих пор является отличным образцом экономических стратегий, соблюдая баланс между сложностью геймплея и его интересностью. Несмотря на возраст, графика в игре до сих пор выглядит отлично, а переиздание Anno 1404 — History Edition дает возможность играть в разрешении 4K. Я провел в этой игре сотни часов, и, несмотря на выпуск несколько новых частей Anno, возвращаюсь к ней снова и снова, отстраивая огромные города со сложными схемами производства и торговыми путями.

Factorio

Factorio не похожа не другие игры из нашей подборки, ведь здесь вам придется не только много строить и автоматизировать производство разных материалов, но и выживать на недружелюбной планете. Вы станете пилотом потерпевшего крушение космического корабля, которому нужно построить огромную сложнейшую фабрику, с помощью которой уже построить новый космический корабль и улететь домой.

Anno 2070

Если вам ближе научно-фантастический сеттинг, то стоит попробовать стратегию Anno 2070, следующую часть после великолепной Anno 1404: Венеция. Здесь вас встретит привычная система островов и торговых путей, количество товаров стало намного больше, и появилось множество новшеств, например, экологическая составляющая. Чтобы досконально разобраться с этим и отстроить огромное поселение, вам понадобится очень много времени.

Cities: Skylines

Cities: Skylines — классическая стратегия в духе SimCity в которой вам предстоит отстроить огромный город со сложной системой транспорта, электро и водоснабжения, районами для работы, жилья и отдыха населения. А также, со множеством дополнительных механик: охраной правопорядка, сбором налогов, туризмом, разобраться в которых потребует от вас десятки и сотни часов, проведенных в игре.

Anno 1800

Но главной игрой в нашей подборке станет Anno 1800, которая является просто пылесосом времени, ведь в нее не надоедает играть месяцами. Секрет игры в огромном количестве геймплейных механик, помимо обычной экономической составляющей: несколько крупных регионов с различными климатическими условиями, сложная система науки и исследований, сотни "карточек", за которыми придется побегать, но которые улучшат вашу экономику, корабли и дирижабли.

Система "влияния", культуры и огромные значимые постройки, которые оказывают воздействие на всю вашу империю — контента в игре на порядок больше, чем в Anno 1404: Венеция или Anno 2070 и это именно то, что надо любителям экономических стратегий. За последние три года эта игра для меня стала рекордсменом по затраченному времени, обогнав все остальные игры вместе взятые.

Чем еще хороши игры этого жанра, так это тем, что вдоволь наигравшись в одну из них, вы обязательно захотите попробовать другие игры со сходными механиками, что обеспечит вас интересным контентом уже не на месяцы, а на годы. А еще они не требуют мощного игрового компьютера и даже в свежую и очень красивую Anno 1800 вполне можно играть на видеокарте начального уровня. Для низких настроек графики подойдет даже Radeon RX 6400, которую можно купить в Ситилинке за 16760 рублей, а недорогие, но более мощные GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500XT позволят выставить средние настройки графики.

Пишите в комментарии, какие еще игры вы бы добавили в эту подборку? Лучшие из них я добавлю во вторую часть блога.