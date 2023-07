За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

При покупке нового ПК мы стремимся собрать его на самом новом и оптимальном "железе", чтобы его актуальность сохранялась как можно дольше. Да и цены на устаревшие комплектующие в прошлые годы отпугивали от них опытных покупателей — они пылились в магазинах за те же суммы, что и новинки, в ожидании того, что кто-то купит их по ошибке или незнанию. Да и сейчас можно найти подобные примеры, взять, к примеру, Ryzen 5 1600, некогда мега популярный процессор, стоивший всего 7000 рублей, сегодня часто продается почти за 10000 рублей, почти на пару тысяч дороже, чем более быстрый Ryzen 5 3600.

реклама

Но в целом ситуация с ценами на комплектующие в 2023 году изменилась и все чаще можно найти в продаже процессоры прошлых поколений по весьма низкой цене, которые за счет этого выглядят весьма привлекательными по сравнению с новинками, особенно для бюджетных сборок. Зачастую такие процессоры даже не имеют аналогов по характеристикам среди новых моделей, например, старые APU AMD Ryzen имеют гораздо более мощную графику, чем новинки. Мощная встроенная графика Radeon Vega 11 имеет почти на 40% больше потоковых процессоров, чем Radeon Vega 7, используемая в популярном Ryzen 5 5600G.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra В два раза упала цена Vivo Y35 -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Что касается актуальности процессоров прошлых поколений, популярных некогда семейств Intel Comet Lake-S или AMD Renoir, то нужно учитывать, что в 2023 году устаревшими стали так же и процессоры Ryzen 5000 и Intel Core 12-поколения, которые, тем не менее, раскупаются как горячие пирожки. Все дело в том, что новые платформы все еще очень дороги и пока не имеют бюджетных моделей, яркий пример этого — процессоры с материнскими платами AMD AM5, которые покупают только энтузиасты. Добавьте к этому очень дорогую память стандарта DDR5 — это еще один повод не обращать внимание на возраст платформы, а смотреть на ее реальную производительность.

реклама

Сегодня мы рассмотрим семь процессоров прошлых поколений, которые можно покупать не только для апгрейда компьютеров с материнскими платами AM4 и LGA 1200, но даже собирать на их базе новые ПК в 2023 году. Цены процессоров возьмем из ассортимента магазина Регард.

Ryzen 3 4100

Ryzen 3 4100 — четырехъядерный восьмипоточный процессор семейства Renoir, которое представляет собой чуть медленную версию архитектуры Zen 2, на которой построены популярные Ryzen 5 3600. Они имеют меньше кеша L3 и отстают от процессоров Zen 2 на 5-10%, но не имеют проблем, которыми отличались процессоры Zen и Zen+ — они оптимально работают с быстрой DDR4 памятью и очень энергоэффективны.

Благодаря этому Ryzen 3 4100 становится самым дешевым процессором для платформы AM4, который станет хорошим выбором в ультрабюджетную сборку. Если добавить к нему видеокарту GeForce GTX 1630, мы получим недорогой компьютер, который справится с многими популярными играми, не говоря уже о комфортном серфинге интернета и офисной работе.

Core i3-10100F

реклама

Core i3-10100F — более быстрый аналог Ryzen 3 4100 для платформы LGA 1200 семейства Comet Lake-S. Этот четырехъядерный восьмипоточный процессор в свое время произвел фурор, ведь за весьма скромную сумму давал производительность уровня популярного и дорогого игрового Core i7-7700K. Этой производительности вполне хватает и в 2023 году для бюджетных игровых сборок, а учитывая, что за такую цену у него нет конкурентов и в стане Intel, можно смело собирать на Core i3-10100F бюджетный игровой ПК, в который можно поставить видеокарту GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500 XT.

Ryzen 5 4500

Ryzen 5 4500 стал самым дешевым шестиядерным процессором в продаже и за такую цену ему можно простить его возраст. Шестиядерники гораздо лучше ведут себя в реальных условиях эксплуатации, чем даже новые быстрые четырехъядерники типа Core i3-12100F. В условиях, когда у вас параллельно игре запущены различные фоновые задачи: браузер, торренты, мессенджеры, преимущество четырехъядерников новых поколений уже не выглядит предпочтительным, ведь игры на процессоре, загруженном почти на 100%, некомфортны даже при высоком показателе FPS. Ryzen 5 4500 вполне справится с видеокартой уровня GeForce RTX 3050 или даже Radeon RX 6600 и может стать основой недорого, но шустрого игрового ПК.

Ryzen 3 PRO 4350G

реклама

А вот если вам нужен компьютер, который будет использоваться для работы, серфинга интернета, просмотра фильмов и прочих простых задач, но при этом нужно, чтобы он иногда давал возможность комфортно поиграть в The Elder Scrolls V: Skyrim, Far Cry 3 или Deus Ex: Human Revolution, а тратиться на видеокарту не хочется — вас выручит Ryzen 3 PRO 4350G. Восемь потоков и встроенная графика Radeon Vega 6 — добавьте 16 ГБ ОЗУ, которая стоит сегодня копейки, дешевую материнскую плату на чипсете AMD A520 и основа универсального ПК готова.

Core i5-10400F

Шестиядерный Core i5-10400F можно рекомендовать к покупке, если для ваших задач будет мало четырехъядерного процессора Core i3-12100F, а с процессорами AMD вы не хотите связываться. Core i5-10400F в среднем немного шустрее своих конкурентов — Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 3600, но и стоит дороже.

Ryzen 5 PRO 4650GE

Ryzen 5 PRO 4650GE даст вам не только шесть ядер Renoir, но и уникальную возможность собрать крохотный и бесшумный ПК, ведь его теплопакет составляет всего 35 ватт. Именно из-за такой экономичности аналогов у этого процессора нет не только среди прошлых поколений, но и среди новинок. Для питания такого процессора вполне хватит блока питания стандарта TFX на 200 ватт и небольшого кулера.

Core i7-10700F

Ну а самым противоречивым процессором в этой подборке станет Core i7-10700F, самый недорогой восьмиядерник Intel на сегодняшний момент, цена которого — 18960 рублей. Подойдет он, опять же, не каждому пользователю, для игр за более низкую цену лучше взять Ryzen 5 5600X или Core i5-12400F, но если вам нужен недорогой универсальный ПК, на котором будут не только запускаться игры, но и кодироваться видео или запускаться другие прожорливые до ядер рабочие задачи, можно обратить внимание на Core i7-10700F.

Итоги

Как видите, списывать со счетов процессоры прошлых поколений не стоит, ведь они могут дать лучшее соотношение цены и производительности, чем новинки, особенно в бюджетных сборках. Или имеют более шуструю встроенную графику и большее количество ядер за более низкую цену, чем у новых моделей.

Пишите в комментарии, какие еще процессоры вы бы добавили в эту подборку?