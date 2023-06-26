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Платформу AM4 можно смело назвать лучшей процессорной платформой всех времен. Во-первых, это одна из самых долгоживущих процессорных платформ — уже более шести лет она сохраняет актуальность. Вы можете взять материнскую плату, выпущенную в 2017 году, например, на чипсете AMD B350, обновить в ней прошивку и установить мощный шестиядерник Ryzen 5 5600X, получив отличную и недорогую основу для игрового компьютера среднего уровня.

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И даже сегодня, летом 2023 года, для платформы AM4 продолжают анонсировать новые процессоры — анонсированный Ryzen 5 5600X3D с огромным кешем L3 обещает стать одним из лучших игровых шестиядерников этого года. Во-вторых, платформа AM4 чрезвычайно гибка и предлагает огромный выбор процессоров разной мощности и стоимости. Вы можете собрать бюджетный ПК на недорогом шестиядернике Ryzen 5 5500, можете создать игрового монстра на Ryzen 7 5800X3D или мощную рабочую станцию на Ryzen 9 5950X с 16-ю ядрами.

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И даже летом 2023 года в магазинах есть огромный выбор как процессоров для платформы AM4, так и материнских плат под любой бюджет. В этом блоге мы возьмем самые актуальные процессоры Ryzen 5000 и подберем для них оптимальные материнские платы для создания основы игрового компьютера. За комплектующими отправимся в магазин Регард, где выбор материнских плат особенно широк, а цены на Ryzen 5 5600 уже несколько месяцев остаются самыми низкими в России.

Бюджетные комбинации

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Ryzen 5 5500 и MSI A320M-A PRO

Ryzen 5 5500 — отличный недорогой шестиядерник, дорогой и достаточно шустрый, чтобы стать основой игрового компьютера с видеокартой GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600. А низкое тепловыделение позволит ему работать даже на самой бюджетной плате. Например, на такой, как MSI A320M-A PRO — ультрабюджетной модели для сборок начального уровня. В этой плате сэкономлено на всем и даже нет слота M.2, но все остальное не будет ограничивать вас в сборке недорого ПК, но о разгоне придется забыть.







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Ryzen 5 5600G и CBR A520M Challenger

Шестиядерный Ryzen 5 5600G по процессорной части практически идентичен процессору Ryzen 5 5500, но имеет мощную встроенную графику Vega 7, которая почти достигает производительности уровня GeForce GTX 1050 и позволит вам поиграть во множество игр. А после того, как ее возможностей станет мало, в такой ПК можно установить даже GeForce RTX 3060, получив отличный прирост производительности.

Для этого процессора стоит взять плату с радиаторами на системе питания, например, CBR A520M Challenger. Бренд CBR появился на нашем рынке недавно, и его платы выделяются низкой ценой и системами питания с радиаторами даже в бюджетном сегменте. Плюс платы — наличие шины PCI Express 4.0, но с процессорами Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5500 воспользоваться ей не получится, они поддерживают только PCI Express 3.0.



Комбинации среднего уровня

Ryzen 5 5600 и ASRock B450M Pro4 R2.0

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Ryzen 5 5600 можно назвать оптимальным выбором для игрового ПК среднего уровня летом 2023 года. Стоит он заметно меньше, чем Ryzen 5 5600X, но отстает от него совсем немного. Эту разницу легко перекрыть разгоном, и мы возьмем ему в пару ASRock B450M Pro4 R2.0, плату на чипсете AMD B450 с хорошей системой питания, полностью закрытой радиаторами, которая позволит разогнать наш процессор. А еще у ASRock B450M Pro4 R2.0 есть два слота M.2 и отличные возможности по разгону ОЗУ.









Ryzen 5 5600X и CBR B550M Terminator Ну а если вы не хотите возиться с разгоном, но при этом получить отличную производительность, возьмите Ryzen 5 5600X, процессор, который даже спустя почти три года после выхода на равных борется с процессорами Intel аналогичной ценовой категории. В пару ему можно взять материнскую плату CBR B550M Terminator, одну из самых дешевых на чипсете AMD B550, который дает поддержку шины PCI Express 4.0. Даже для видеокарт с восемью линиями PCI Express — Radeon RX 6600 или GeForce RTX 4060 Ti, это дает прирост производительности, а уж о Radeon RX 6500 XT с четырьмя линиями и говорить не стоит. Плата отличается массивным радиатором на системе питания и армированными слотами под видеокарту.



Мощные комбинации

Ryzen 7 5700X и MSI B550-A PRO К сожалению, комплектующие опять дорожают и отличный, холодный и быстрый восьмиядерник Ryzen 7 5700X стоит уже дороже 19000 рублей. Но все равно остается гораздо более привлекательной покупкой, чем Ryzen 7 5800X. Он отлично показывает себя в играх и рабочих задачах, а на хорошей материнской плате, такой, как MSI B550-A PRO, его можно разогнать до уровня Ryzen 7 5800X. Эта плата справится с более прожорливыми процессорами и имеет отличные возможности разгона и богатое оснащение.

Ryzen 7 5800X3D и MSI MPG B550 GAMING PLUS Ryzen 7 5800X3D можно назвать игровым королем платформы AM4. Этот процессор за счет огромного кеша L3 выступает в играх на уровне новых процессоров AMD и Intel, но за счет более дешевых материнских плат, нетребовательности к памяти и низкому энергопотреблению позволит собрать мощную игровую сборку гораздо дешевле. В пару к нему стоит взять плату MSI MPG B550 GAMING PLUS, которая мало отличается от MSI B550-A PRO по возможностям системы питания, но имеет более богатое оснащение, интересный дизайн и подсветку, что делает ее отличным выбором в топовый геймерский компьютер. Ну а цена в 12930 рублей просто не сопоставима с ценой плат AM5 или LGA 1700, на которых можно получить производительность, равную Ryzen 7 5800X3D.





Итоги

Пока еще в продаже есть много процессоров Ryzen 5000 и плат AM4, но рост курсов валют уже отразился на их цене и если вы давно планировали покупку игрового ПК, лучше поторопиться. Комбинации процессора и материнской платы из блога не стоит считать аксиомой и вы вполне можете взять более мощную и богато оснащенную плату для Ryzen 5 5500 или для Ryzen 5 5600X, тем более, как я понял на своем опыте, экономия на материнской плате, которую покупаешь на несколько лет, должна быть разумной и лучше доплатить лишнюю тысячу рублей, но купить плату с хорошей системой питания и возможностью поставить более мощный процессор.

Цены в блоге актуальны на 25.06.2023.

Пишите в комментарии, какие материнские платы вы бы взяли для процессоров из блога?