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Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»

Для сборки мощного, но тихого компьютера подойдут не все модели процессоров и видеокарт, и сейчас мы разберемся, как выбрать их правильно.
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Процессоры и видеокарты, несмотря на их все уменьшающийся техпроцесс, становятся все горячее и прожорливее. Выделяемое ими тепло нужно быстро отвести с радиатора и вывести из корпуса, что становится весьма непростой задачей, когда суммарное тепловыделение комплектующих переваливает за 300 ватт. Если вас не беспокоит шум, идущий от системного блока, то особых проблем с охлаждением не будет — достаточно установить несколько быстрых вентиляторов в корпус и подобрать кулер процессора, который справится с его тепловыделением.

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Но если вы любите играть в тишине, и при этом стараетесь, чтобы температуры не переваливали за 70 градусов, то задача сильно усложняется. И вопрос отвода тепла в этом случае придется решать комплексно, заранее подбирая просторный, хорошо вентилируемый корпус, видеокарту с качественной системой охлаждения и процессорный кулер с большим запасом.

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Но стоит забыть об одном из компонентов, например, блоке питания, и вся работа по созданию тихого игрового ПК пойдет насмарку всего из-за одного шумного вентилятора. Выбирая комплектующие для тихого компьютера, нельзя и сильно переплачивать за них, ведь то, что за цену тихих комплектующих вы могли бы взять процессор и видеокарту, стоящие на ступеньку выше ваших — совсем не будет радовать. 

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Сегодня мы с вами соберем тихий и мощный игровой компьютер, при этом переплатим за тишину минимум, выбрав качественные и мало греющиеся компоненты. Мы не будем использовать системы жидкостного охлаждения или дорогие суперкулеры, а цены на комплектующие возьмем из магазина Ситилинк, один из филиалов которого наверняка есть в вашем городе.

Видеокарта

Обычно свои блоги по сборкам ПК я начинаю с процессора, но сегодня мы начнем с видеокарты — главного компонента игрового компьютера, под который надо будет выбрать все остальное, начиная от процессора, и заканчивая блоком питания. И с оптимальным выбором видеокарты для мощного игрового компьютера в начале лета 2023 года все стало более-менее ясно — GeForce RTX 4060 Ti получилась очень непривлекательной, а брать летом 2023 года топовые GeForce RTX 3000 не стоит — их время прошло. Поэтому при сборке такого ПК стоит смотреть, как минимум, на GeForce RTX 4070.

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GeForce RTX 4070 по производительности находится на уровне GeForce RTX 3080 и отлично подходит для игр в разрешении QHD (2560 x 1440 пикселей). При этом энергопотребление у нее небольшое по меркам 2023 года — всего 200 ватт. Но для тихого ПК подойдет не каждая модель и я долго читал обзоры GeForce RTX 4070, выбирая одну из самых лучших в этом плане. Ею оказалась MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G. В самых тяжелых играх ее температура едва переваливает за 60-65 градусов, а вентиляторы вращаются со скоростью даже ниже 1000 оборотов в минуту — это очень тихая видеокарта. А сделать ее еще тише и холоднее позволит андервольтинг.

Процессор

Второй по важности вопрос — какой процессор выбрать в пару к GeForce RTX 4070? Шестиядерный Ryzen 5 5600X будет не самым оптимальным выбором, мощный Ryzen 5 7600X подешевел, но очень горяч и требует дорогой материнской платы и ОЗУ, а Core i5-13400F мало ушел в производительности от старого-доброго Core i5-12400F. Поэтому я предлагаю взять восьмиядерный Ryzen 7 5700X, холодный процессор, который при желании можно разогнать до уровня Ryzen 7 5800X.

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Кулер процессора

Для Ryzen 7 5700X даже в разгоне вполне хватит кулера ID-COOLING SE-224-XTS, с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, способным отвести 220 ватт тепла. Вентилятор на этой модели может вращаться на практически бесшумных 600 об/мин, что в самый раз для нашей сборки.

Материнская плата

Экономить на материнской плате в такой мощной сборке не стоит и мы возьмем MSI B550-A PRO, продвинутую модель на чипсете AMD B550, с качественной системой питания с мощными радиаторами, парой портов M.2 и, конечно же, с шиной PCI Express 4.0, без наличия которой не стоит делать мощные сборки в 2023 году.

Оперативная память

Если вы хотите не ошибиться с выбором памяти для Ryzen 7 5700X, то смотрите в сторону модулей с частотой, как минимум, 3600 МГц и таймингом CL, равным 16 — они не будут ограничивать производительность процессора. Например, Kingston Fury Renegade Black KF436C16RB1K2/32. И конечно же, в мощный ПК в 2023 году стоит брать 32 ГБ ОЗУ, ведь некоторые новые игры уже перевалили в потреблении за объем в 16 ГБ.

SSD-накопитель

В наш ПК мы установим SSD-накопитель Digma Top G3 DGST4001TG33T объемом 1 ТБ, быстрый, надежный и с неплохим предустановленным радиатором. А если захотите установить в сборку еще один SSD, то у материнской платы есть для него радиатор.

Блок питания

Чтобы подобрать тихий блок питания в нашу сборку, пришлось пересмотреть немало обзоров и я остановился на модульной модели DeepCool DQ750-M-V2L, мощностью 750 ватт и с сертификатом 80 PLUS GOLD. БП построен по современной схеме с использованием LLC-резонанса и использует раздельную стабилизацию напряжений, имеет все необходимые защиты, а вентилятор в нем вращается всего на 900 с небольшим оборотах в минуту вплоть до нагрузки в 80%. Так что в нашей сборке этот блок питания всегда будет тихим.

Корпус

Выбирая корпус для мощных сборок, отдавайте предпочтение вместительным моделям с сетчатой передней панелью, таким, как DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F. Это позволит получить отличную продуваемость при небольшой скорости вращения вентиляторов. MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G — видеокарта крупная, и даже такого корпуса для нее хватает почти впритык. Но при этом передние вентиляторы корпуса дуют прямо на торец видеокарты, отлично сбивая температуру и это большой плюс.

В корпусе уже установлено четыре вентилятора диаметром 120 мм, но не помешает установить еще парочку на выдув на верхнюю панель. Например, ID-COOLING NO-14025K, с минимальной скоростью вращения 800 об/мин.

Итоги

Ну вот, наша сборка готова и обойдется она вам в 137990 рублей по ценам на 8 июня 2023 году. Сумма немаленькая, но вы получаете за нее только качественные, надежные и тихие компоненты, и этого игрового ПК вполне хватит для новых игр еще как минимум лет на пять, а может даже больше.


Пишите в комментарии, что бы вы изменили в этой сборке?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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