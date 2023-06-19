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Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 и в 2023 году остается одной из самой требовательных игр на ПК, а крупное дополнение Phantom Liberty еще выше поднимает уровень системных требований.
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Игра Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED вышла в декабре 2020 года и до сих пор остается одной из самых требовательных и красивых игр на ПК, требующей для максимальных настроек графики очень мощного игрового компьютера. Cyberpunk 2077 загружает на максимум не только видеокарту, но и процессор, а при включении трассировки лучей большинство игровых ПК могут выдать комфортный FPS только при помощи технологий DLSS и FidelityFX Super Resolution.

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В свое время похожей игрой, долго проверяющей игровые компьютеры на прочность, была Crysis, поиграть в которую на максимальных настройках большинство геймеров смогли только спустя несколько лет. Но Cyberpunk 2077 продолжает развиваться и после анонса крупного дополнения Phantom Liberty CD Projekt RED объявила о новых системных требованиях игры, которые заметно подросли.

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Чтобы получить 60 FPS на высоких настройках графики даже без включения трассировки лучей, потребуется мощный процессор уровня Intel Core i7-12700 и видеокарта GeForce RTX 2060 SUPER. А с ULTRA-настройками справятся только топовые игровые ПК с процессорами Core i9-12900, большими объемами ОЗУ и самыми производительными видеокартами. А еще Cyberpunk 2077 с дополнением Phantom Liberty станет первой игрой, которая на ULTRA-настройках требует уже не обычный SSD, а быстрый NVME-накопитель.

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Но, судя по отзывам игровых журналистов, CD Projekt RED выпускает не просто обновление, а перерабатывает многие механики в Cyberpunk 2077, которые подвергались острой критике игроков. Phantom Liberty даст нам полностью переработанные перки и дерево умений, реалистичную систему работы полиции, улучшенный ИИ, новую механику боёв за рулём и многое другое. Так что выход Phantom Liberty — отличный повод перепройти игру или наконец-то пройти Cyberpunk 2077, если вы еще это не сделали.

И сегодня мы соберем игровой компьютер для Cyberpunk 2077 с дополнением Phantom Liberty, но не просто накидаем в "корзину" самых дорогих комплектующих, а сделав адекватную сборку, оптимальную по соотношению цена/производительность. Эта сборка справится с большинством новых игр и еще долго будет оставаться актуальной, а цены на комплектующие в этот раз мы возьмем из ассортимента магазина Регард.

Процессор

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Cyberpunk 2077 очень требователен к процессору, особенно в режиме трассировки лучей, но есть разумная грань, которую не стоит переходить при его выборе. Ведь самые мощные модели не только очень дорого стоят, но потребуют мощнейшей системы охлаждения, а прирост дадут очень небольшой. Поэтому мы возьмем в сборку Core i5-13600KF, один из самых мощных игровых процессоров 2023 года. Его главный плюс — высокая частота шести производительных ядер, которая держится на отметке 5100 МГц практически во всех задачах. Процессор потребляет максимум 181 ватт, а в играх — около 100 ватт.

Кулер процессора

Энергопотребление Core i5-13600KF, которое не переваливает за 200 ватт, позволит нам обойтись производительным воздушным кулером, не связываясь с капризными и габаритными системами водяного охлаждения. Мы возьмем в сборку кулер ID-COOLING SE-225-XT BASIC, который за счет пяти теплотрубок и двух вентиляторов способен отвести от процессора до 220 ватт, чего нам вполне хватит.

Материнская плата

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При сборке ПК с процессором уровня Core i5-13600KF нужно выбирать материнскую плату с качественной системой питания и без урезанного функционала. Например, MSI PRO Z790-P DDR4, построенную на чипсете Intel Z790. Плата имеет мощную систему питания, поддержку шины PCI Express 5.0, целых четыре слота под накопители M.2, и достаточное количество коннекторов ARGB и разъемов вентиляторов, которые позволят собрать производительный и красивый игровой ПК. 

Оперативная память

Выбирая оперативную память в игровой ПК и сортируя модули по цене и частоте, можно заметить, что память DDR4 с частотой выше 3600 МГц стоит очень дорого, а вот прирост от нее в играх очень небольшой. Поэтому мы ограничимся популярными планками Kingston Fury Renegade Black (KF436C16RB1K2/32) с частотой 3600 МГц и CL, равным 16, а если вам нужны частоты повыше, материнская плата позволит их разогнать.

Видеокарта

После выхода крайне неудачной видеокарты GeForce RTX 4060 Ti единственной новой моделью, которую можно поставить в игровой ПК, заплатив разумную цену, стала GeForce RTX 4070. Мы возьмем модель MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X OC, которая, судя по обзорам, греется всего до 65 градусов, и позволяет играть во все новые игры в разрешении 2560x1440 (WQHD).

SSD-накопитель

Дополнение Phantom Liberty требует быстрый NVME-накопитель, поэтому мы возьмем в наш ПК
SSD ADATA Legend 960 Max (ALEG-960M-1TCS), объемом 1 ТБ и скоростями записи до 6000 МБ/сек, а чтения — до 7400 МБ/сек. SSD построен на базе контроллера Silicon Motion SM2264 и держит высокие скорости записи практически на всем своем объеме, а еще в комплекте у него есть массивный радиатор, который хорошо справляется с нагревом.

Блок питания

Блок питания мы возьмем с запасом по мощности — Chieftec Polaris (PPS-750FC), мощностью 750 ватт, что даст ему возможность работать в нашей сборке тихо и без сильного нагрева. Это надежная модель с cертификатом 80 PLUS Gold и современной схемотехникой, качественными конденсаторами Rubycon и Teapo, имеющая весь спектр необходимых защит и модульные кабели большой длины.

Корпус

Для наших комплектующих нужен просторный, хорошо продуваемый корпус и я предлагаю взять
Zalman Z10 Black, большую модель со строгим дизайном. Корпус имеет предустановленый вентилятор диаметром 120 мм на задней панели, и три вентилятора диаметром 140 мм на передней панели, которая выполнена из металлической сетки и отлично пропускает воздух. Дополнительно можно установить еще шесть вентиляторов, так что перегрев комплектующим в Zalman Z10 Black не грозит. В комплекте есть подставка для видеокарты, а на передней панели есть выдвижной пылевой фильтр.

Итоги

Наша сборка вышла довольно дорогой, немного перевалив за психологическую отметку в 150000 рублей, но за эти деньги вы получите компьютер, который не только справится с Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, но и позволит еще несколько лет с комфортом играть во все требовательные новинки игр.

Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке?

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