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20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке

Для того, чтобы с азартом играть и получать удовольствие от игр, совсем не нужен мощный игровой компьютер. Сегодня мы найдем лучшие игры, в которые можно играть даже на встроенной графике.
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Думаю, вы наверняка замечали, как некоторые игры быстро устаревают и перепроходить их еще один раз совершено не хочется. А над другими играми наоборот, как будто не властно время и стоит их запустить и поиграть 10 минут, как погружаешься в их мир, а графика даже спустя 10-15 лет выглядит на отлично и не режет глаз. Дело в том, что над игрой работает целый коллектив: сценаристы, программисты, дизайнеры, художники, аниматоры и композиторы.

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И когда они выкладываются по максимуму, используя все возможности тех инструментов, что у них есть, получается игра хит, которая будет еще очень долго радовать игроков. И сегодня мы выберем двадцатку таких игр, в которые можно поиграть на любом бюджетном компьютере с встроенной графикой уровня Intel UHD Graphics 630, которая установлена, например, в популярном бюджетном четырехъядерном процессоре Core i3-10100. А если сравнить этот уровень производительности с дискретными видеокартами, то наиболее близки будут видеокарты GeForce GTS 450, Radeon HD 7750 или GeForce GT 730.

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В нашей сегодняшней подборке будут динамичные и зрелищные игры: шутеры, хорроры, RPG и гонки, а другие жанры мы оставим для следующего блога.

Deus Ex: Human Revolution

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Игра в жанрах стелс-экшен и Action/RPG погрузит вас в мрачное будущее, царство победившего киберпанка, в котором вам предстоит бороться с врагами на обширных локациях, проходить которые можно будет несколькими разными способами.  

Mass Effect

Культовый ролевой научно-фантастический боевик, вышедший в 2007 году, даже в 2023 играется с азартом и может захватить вас надолго. А если вам понравится первая часть, то помните, что есть еще вторая и третья, а если ваш ПК осилит — то можно начать сразу с ремастера Mass Effect: Legendary Edition, в котором объединили все три части и подтянули графику.

Portal 2

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Головоломка Portal 2, вышедшая в 2011 году, уже 12 лет остается одной из самых высокооцененных игр на ПК, а настолько глубокое использование физики в играх практически не найти и сейчас. Как и первую часть игры, Portal из 2007 года, вторую часть можно проходить снова и снова — она обладает высокой реиграбельностью.

Dishonored

Dishonored — это стелс-экшен с элементами RPG, действие которого происходит в мрачном, охваченном чумой городе. Для достижения цели на локациях будет множество возможностей, в том числе и бескровное прохождение.

Divinity: Original Sin

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Divinity: Original Sin — пошаговая партийная RPG, с огромным миром, шикарным сюжетом и интереснейшими квестами. Многие игроки заслуженно считают Divinity: Original Sin лучшей игрой в своем жанре, и, если она вам понравится — вас ждет не менее шикарная вторая часть. 

FlatOut: Ultimate Carnage

Несмотря на то, что FlatOut: Ultimate Carnage является улучшенной версией FlatOut 2 и вышла в далеком 2007 году, ее графика приятно смотрится даже в 2023 году, а уж в плане геймплея с тотальной разрушаемостью у нее до сих пор нет конкурентов на ПК.

Grim Dawn

Grim Dawn это мрачная RPG в духе Diablo II и Titan Quest, которая позволяет вам комбинировать несколько разных классов, получая различных уникальных персонажей, которые будут бороться с врагами совершенно по-разному. Из-за этой особенности Grim Dawn не надоедает проходить снова и снова.

The Elder Scrolls IV: Oblivion

На фоне мегапопулярной игры The Elder Scrolls V: Skyrim, многие забыли великолепную RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion, а ведь она может подарить вам десятки часов азартного прохождения даже в 2023 году.

Half-Life 2: Episode Two

Игра Half-Life 2: Episode Two стала в 2007 году великолепным завершением трилогии Half-Life 2 и в ней идеально все — геймплей, сюжет и графика. Но если вы собрались перепройти ее, лучше начните с Half-Life 2, а еще лучше — с самого начала истории, с Half-Life, переизданной в новой графике под названием Black Mesa.

Alan Wake

Захватывающий триллер Alan Wake в 2010 году многие пропустили, ведь это были годы, когда новые хиты появлялись как из рога изобилия. И это хороший повод пройти эту игру в 2023 году, ведь и графически, и в плане шикарной пугающей атмосферы она нисколько не устарела. 

Dead Space

А вот Dead Space, вышедшая в 2008 году, выглядит сегодня несколько блеклой, но только до первого сражения с некроморфами. После этого вы забудете о графике, которой уже 15 лет и будете полностью поглощены выживанием. Но сразу предупреждаю — игра по-настоящему умеет пугать и для нее нужны крепкие нервы.

Call of Duty 4: Modern Warfare

В серии Call of Duty уже огромное количество игр, но именно четвертая часть особо полюбилась игрокам и даже получила ремастер. Это добротный адреналиновый шутер практически без недостатков, сделанный мастерами своего дела.

Mafia II

Mafia II — это целый мир, не такой большой, как в играх серии Grand Theft Auto, но с более глубокой проработкой деталей и кинематографической ретро атмосферой, в который хочется возвращаться снова и снова.

Borderlands

Borderlands — фантастический шутер ролевыми элементами и с огромным количеством оружия, в котором невозможно заскучать, а на высоких уровнях сложности придется выложиться на полную, чтобы смочь пройти даже начальных боссов.

Dragon Age: Origins

Dragon Age: Origins — еще одна наиболее высокооцененная RPG на ПК, над которой не властно время. Мир игры огромен, как и количество способов, которыми вы будете расправляться с разнообразными врагами.

Overlord

Overlord — игра, которая даст вам побыть настоящим злодеем, борющимся с людьми с помощью ватаги приспешников-миньонов.

Burnout Paradise: The Ultimate Box

Гонка Burnout Paradise: The Ultimate Box — хороший конкурент для FlatOut: Ultimate Carnage. Окружение здесь почти не разрушается, а вот ваша машина и машины противников разрушаются самыми зрелищными способами.

Singularity

Singularity —научно-фантастический шутер с элементами выживания, в котором царит жуткая атмосфера эпидемии и техногенных катастроф с выбросами радиации.

Far Cry 2

Многие игроки уже забыли шутер с открытым миром Far Cry 2, но его стоит перепройти, ведь в нем реализовано настолько скрупулезное внимание к деталям и физике окружения, которое уже давно потеряно в современных играх.

Dark Messiah of Might and Magic

Популярный экшен с элементами RPG, который один из первых стал использовать продвинутую физику. Сбросить врага мощным пинком в пропасть или на острые шипы — такие возможности и в современных играх редко встретишь.

Итоги

Вот такая двадцатка нестареющих игр у нас получилась. Если вы будете играть в них на ПК или ноутбуке с встроенной графикой, помните, что заметно ускорить такую систему сможет установка ОЗУ достаточного объема и скорости в двухканальном режиме. Тем более, что память стандарта DDR4 стоит сейчас очень дешево. В Ситилинке самыми популярными комплектами памяти DDR4 для ПК с частотой 3200 МГц и объемом 16 ГБ стали Kingston Fury Beast Black KF432C16BBK2/16, Patriot Viper Steel PVS416G320C6K и Kingston Fury Renegade Black KF432C16RBK2/16.

Пишите в комментарии, а какие из этих игр вы любите больше всего?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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