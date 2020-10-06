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Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 1

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Навигация:

-= Часть 1: Вступление =-

-= Часть 2: Asus B450M-K =-

-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-

-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-

-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-

-= Часть 6: Разгон и итоги. =-


Предупреждение: Следующие предупреждения относятся ко всем частям обзора.

Предупреждение 1: Обзор не спонсируется, потому я на свое усмотрение делаю обзор.

Предупреждение 2: Возможно некоторое происходящее покажется безумством, но ничего страшного, бывает...

Предупреждение 3: Обзор состоит из 6 частей, я не хотел делать большой обзор, но это будет скудный обзор если сделать маленьким, так что надеюсь 6 частей хватит для всего.

Предупреждение 4: Часть написанного в обзоре может быть моим личным мнением, которое я постараюсь обоснованно высказывать.

Предупреждение 5: Написание обзора может занять несколько месяцев, т.к. мне придется каждой системной платой пользоваться некоторое время.

Предупреждение 6: Не пытайтесь повторять за мной потенциально опасные действия (модификация BIOS, разгон, и т.п.), если не готовы принять ответственность за возможные проблемы.

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Предупреждение 7: Иногда я буду сравнивать системные платы со своими прошлыми системными платами, используя их как пример, разумеется они не участвуют в обзоре т.к. их у меня нет в наличии, но опыт никуда не выбросишь.

Заметка: Дата начала написания обзора 18.08.2020, обстановка в моей стране весьма нестабильна, много лжи, оскорблений в адрес народа (в том числе и в мой адрес как части народа) и жестоких репрессий со стороны само провозглашенного правительства, но я все равно постараюсь закончить данный обзор до конца.




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Начну пожалуй с причины покупки системных плат.

Изначально я собирался покупать 32GB GSkill 3200 модуль памяти, потом копить на второй и забыть о нехватке памяти на какое-то время, однако я вспомнил о проблемной системной плате от MSI, и понял, что не смогу протестировать нормально память для обзора со своей системной платой.

В итоге было решено сначала купить системную плату, но в мой бюджет вписывались лишь посредственные системные платы, ни рыба ни мясо одним словом.

А "докидывать" на действительно хорошие системные платы у меня не получиться в данный момент.    

Еще сказалась ситуация в стране, вполне серьезный риск поднятия цен что придется копить еще и еще дольше....

И раз такое дело, то почему бы не взять две дешевые двухслотовые системные платы, и выбрать лучшую для использования вместо MSI B450-A PRO MAX.

Тем более будут у меня "тестовые стенды" для проверки возможностей модулей ОЗУ, ибо гнать на MSI B450-A PRO MAX с последовательной топологией и посредственной разводкой не лучшее занятие.

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В общем системные платы заказаны.

На следующий день после оформления заказа бумага подорожала на 30%, а плита индукционная на 12%...

Пока системные платы еще не привезли, я заполню небольшую сводную таблицу участников обзора.

Сводная таблица участников обзора:


 Asus Prime B450M-K Gigabyte B450M H MSI B450-A PRO MAX
Цена на момент покупки ~63$ ~59$ ~98$
Дата выхода 2018 год 2019 год 2019 год
Формат mATX mATX ATX
Размеры (В х Ш) 226 x 221 мм 244 x 205 мм 305 x 244 мм
Чипсет B450 B450 B450
Количество слоёв PCB На текстолите информации нет 4 4
Топология памяти Direct (Прямая) Direct (Прямая) Daisy-chain (Последовательная)
Поддержка ECC памяти Есть (72 бит) Нет (64 бит, Non-ECC mode) Нет (64 бит, Non-ECC mode)
Поддержка ЦП 1, 2, 3 Gen AMD Ryzen 1, 2, 3 Gen AMD Ryzen 1, 2, 3 Gen AMD Ryzen
BIOS 16 MB (128 Mbit) 16 MB (128 Mbit) 32 MB (256 Mbit)
Аудио (7.1-Channel) ALC887 ALC887 ALC892
Сеть (10/100/1000 Мбит) RTL8111H RTL8118AS RTL8111H

Порты внутренние (разъемы на системной плате)

Asus Prime B450M-K Gigabyte B450M H MSI B450-A PRO MAX
Слоты памяти 2 шт. 2 шт. 4 шт.
Слот M2 (CPU) SATA / PCI-E
2242, 2260, 2280		 SATA / PCI-E
2242, 2260, 2280		 SATA / PCI-E
2242, 2260, 2280, 22110
PCI-E x16 (x16, CPU) 1 шт. 1 шт. 1 шт.
PCI-E x16 (x4, B450) - - 1 шт.
PCI-E x1 (B450) 2 шт. 2 шт. 4 шт.
USB 3.1 - 3.2 (B450) 2 шт. 2 шт. 2 шт.
USB 2.0 (B450) 4 шт. 4 шт. 4 шт.
4 Pin FAN (CPU) 1 шт. 1 шт. 1 шт.
4 Pin FAN (PUMP) - - 1 шт.
4 Pin FAN (System) 1 шт. 1 шт. 4 шт.
RGB Led 12v - 1 шт. 1 шт.
LPT - - 1 шт.
COM 1 шт. - 1 шт.
SATA (CPU / B450) 0 / 4 шт. 0 / 4 шт. 2 / 4 шт.

Порты внешние (разъемы задней панели)

Asus Prime B450M-K Gigabyte B450M H MSI B450-A PRO MAX
USB 3.x (CPU / B450) 4 / 2 шт. 4 / 0 шт. 2 / 2 шт.
USB 2.0 (B450) - 2 шт. 2 шт.
PS/2 2 шт. 2 шт. 1 шт.
Audio 3 шт. 3 шт. 6 шт.
HDMI / VGA / DVI-D - / + / + + / + / - + / + / +
Кнопка "Flash BIOS" - - +
Ethernet 1 шт. 1 шт. 1 шт.

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Вот и приехали системные платы, сейчас пожалуй самое время подробно сфотографировать все элементы системных плат.

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Первое, что меня озадачило во время фотографирования, это сокрытие информации на системной плате от Asus, я нигде не нашел на системной плате от Asus количество PCB слоев.

На системной плате от Gigabyte указано 4 PCB слоя, как и на плате от MSI на последнем слое выбито 4 (второе фото).



К слову MSI B450-A PRO MAX снова исчезла из продажи (20.08.2020).

Более ничего особо примечательного я не заметил на данный момент.

Думаю хорошим тоном будет вынести в отдельные части обзора сами системные платы, а здесь оставить некое "вступление".

Боюсь эта часть обзора окажется немного "сухой", но пожалуй я воздержусь здесь оценивать упаковку и сами системные платы, т.к. мне придется выложить фото, а это потянет цепью и остальные фото, потому я сделаю под каждую системную плату свой раздел.

Обзор будет выглядеть следующим образом:
1) Часть 1: Вступление

2) Часть 2: Asus B450M-K

3) Часть 3: Gigabyte B450M H

4) Часть 4: MSI B450-A PRO MAX

5) Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций

6) Часть 6: Разгон и итоги.



Я решил выделить одну часть для системной платы от MSI, чтобы не разрывать общий шаблон обзора.

Однако я не стану заново делать фото MSI B450-A PRO MAX, т.к. фото уже сделаны для предыдущего моего обзора, я их лишь дополню при необходимости.

И раз такое дело, то первой будет заполнена часть про системную плату от MSI, однако параллельно буду и остальные части заполнять.

Чувствую этот обзор будет еще сложнее моего предыдущего, но почему бы и нет, в общем хватит болтовни, пора заполнять части обзора.

А эту часть на данном моменте пожалуй закончу, так сказать, вводная часть, надеюсь, объем умеренный получится на протяжении всех частей.

Возможно части будут публиковаться постепенно, пожалуйста, имейте терпение, это лучше, чем все горой в одну часть прессовать.

Ссылки будут указываться по мере публикации частей.


Следующая часть:

-= Часть 2: Asus B450M-K =-

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