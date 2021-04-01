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На форумах сломано немало копий в спорах о Windows 10 LTSC, считающейся одной из самых легких и быстрых версий Windows 10. Но постепенно LTSC становится неактуальной, лишаясь поддержки новых игр, о чем я писал в блоге "Игры все чаще требуют новую версию Windows 10 или почему Windows 10 LTSC не годится для игр".

Да и оптимизации под новое железо приходят в LTSC с большим опозданием, в Windows 10 версии 1903 оптимизации подтянули производительность процессоров AMD Ryzen, а архитектуру графических драйверов WDDM подняли до версии 2.6. С ними в DX12 появилась поддержка технологии Variable Rate Shading для видеокарт GeForce GTX 1660 и выше.

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Но обычная Windows 10 Pro становится все тяжелее и неповоротливее, что я показал наглядно в блоге "Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя". Разница между системами очень большая, и если на слабом ПК она будет видна явно, то на мощном железе может проявится в виде небольших фризов, лагов и задержек в работе и играх.

Способов получить быстрый отклик системы и низкую загрузку на "железо" на обычной Windows 10 Pro есть несколько: готовые игровые сборки ОС, пакетные оптимизаторы, отключающие лишнее, твики и настройки уже установленной ОС вручную, и подготовка настроенного под себя образа Windows 10. Для создания настроенных образов обычно используются утилиты MSMG ToolK, Dism++ или NTLite.

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Готовые игровые сборки ОС стоит отмести сразу, ведь мы не знаем, что с системой сделал сборщик и что мог туда добавить. Пользоваться такими сборками крайне небезопасно. Пакетные оптимизаторы, гуляющие по сети в виде Powershell скриптов, таких как Windows 10 Sophia Script - средство довольно действенное, особенно если вы умеете их настраивать, но довольно быстро теряющие актуальность, ведь Windows 10 быстро меняется.

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Настройка уже установленной Windows, с ручным вырезанием лишнего - неплохой способ, но его приходится делать каждый раз после переустановки ОС. А вот создание настроенного под себя образа Windows 10 позволит использовать его в течении всего жизненного цикла версии (October 2020 Update или 20H2 будет поддерживаться до мая 2023 года) и дает возможность использовать образ многократно и на разных ПК.

Этим мы сегодня и займемся, с помощью утилиты NTLite, которая довольно проста по сравнению с аналогами. Как выяснилось, при создании образа при помощи утилиты NTLite мы получаем еще несколько увесистых плюсов, но обо всем по порядку.

Подготовка образа Windows 10

Все действия мы произведем на Windows 10 Pro 20H2, самой актуальной версии на сегодня. Образ ее получить довольно просто - с сайта Microsoft надо скачать средство установки.

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И с его помощью сохранить iso-файл Windows 10 на диск.





Теперь нам понадобится программа NTLite, скачать которую можно с официального сайта. Программа может работать с бесплатной, ограниченной некоммерческой лицензией, функций которой нам вполне хватит.

Добавление образа Windows 10 в NTLite

NTLite не умеет работать с iso-файлами напрямую, поэтому скаченный образ Windows надо распаковать в папку архиватором или смонтировать, и затем скопировать в папку его содержимое. Добавить наш Windows 10 в NTLite можно через меню "Образ" - "Добавить" - "Каталог образов", указав папку с распакованным iso-файлом.

Выбрав нужную редакцию, надо в контекстном меню нажать "Загрузить", щелкнув ПКМ по Windows 10 Pro в нашем случае. Процесс обработки образа довольно ресурсоемкий даже при использовании шестиядерного процессора и SSD.





Настройка Windows 10

После загрузки образа слева в NTLite появится меню для работы. Я начал с удаления лишних компонентов, вырезав почти все UWP-приложения.





Там же можно вырезать клиент Hyper-V, adobe flash для internet explorer и многое другое. В меню удаления функций можно удалить Windows Media Player и то, что вы никогда не используете в Windows, заменяя сторонними программами. Но особо усердствовать в вырезании всего и вся не стоит, это может сказаться на стабильности системы.





Гораздо интереснее в NTLite меню "Настройки", дающее доступ к огромному количеству функций, которые мы обычно настраиваем после установки Windows 10 с помощью твиков реестра и групповых политик. Здесь все собрано в удобные списки и требует всего пары кликов мышью.







Есть и настройки приватности.





Настройки меню Пуск.





Множество настроек Проводника, в том числе и возвращение старого средства просмотра изображений.





И даже настройки файла подкачки и гибернации.







Далее идут настройки служб, где вы можете выключить все ненужные службы.





Есть возможность интегрировать обновления, драйверы и ветки реестра.





После окончания настройки результаты работы можно сохранить прямо в iso-файл. В моем случае настройки были довольно щадящими, чтобы не повредить стабильности системы, но все равно удалось удалить 37 компонентов, отключить 3 функции и 3 службы, и применить 48 настроек.





Что дало экономию около гигабайта места на накопителе после установки Windows 10, что NTLite сразу подсчитывает.





Сравнение сборки Windows 10 с обычной Windows 10 и с Windows 10 LTSC

Сравнение производилось на виртуальной машине, идентичной для всех трех систем - два ядра, 4 ГБ ОЗУ и 60 ГБ на системном диске. Но для начала посмотрим, применились ли настройки, что мы сделали в образе Windows 10 Pro.

Меню Пуск чистое, без рекламного мусора и Candy Crush Saga.







Стандартное средство просмотра изображений сразу доступно, надо только ассоциировать с ним файлы.







А вот OneDrive удалить средствами NTLite не удалось или ОС сама "подтянула" его после установки. Остальные вырезанные UWP-приложения отсутствуют.





Загрузка ОЗУ составила 1.2 ГБ, что заметно меньше, чем на дефолтной Windows 10, и на 200 МБ больше, чем у Windows 10 LTSC. Но я не стремился к максимальному урезанию, а пытался соблюсти баланс между функциями, скоростью и стабильностью ОС.





Дефолтная Windows 10 "кушает", напомню, 1.7 ГБ ОЗУ после загрузки.





Количество запущенных процессов в сборке составляет 103, на дефолтной Windows 10 - 130, на Windows 10 LTSC - 92.





Итоги

На работу с образом Windows 10 через NTLite у меня ушло около получаса, а результат по степени облегчения получился гораздо ближе к Windows 10 LTSC, чем к дефолтной Windows 10. Дополнительный плюс утилиты NTLite - возможность изменения огромного количества настроек Windows 10 с удобным доступом. Но OneDrive, который отключить не удалось, немного испортил впечатление.

Пишите в комментарии, используете ли вы Windows 10 с настройками по умолчанию, или стараетесь ускорить ее работу и сделать ее более удобной?