За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Выбор операционной системы для слабого компьютера в 2022 году - задача непростая. Особенно, если в качестве системного накопителя используется обычный жесткий диск, а не SSD. Современные ОС Windows 10 Pro и Windows 11 для этой цели уже не подходят и способны превратить такой компьютер в источник постоянных "тормозов" и раздражения пользователя. Эта проблема официально не афишируется и не признается, но косвенно Microsoft признала ее, призвав OEM-производителей ПК и ноутбуков в 2023 году отказаться от использования обычных жёстких дисков в качестве основных носителей, с которых производится загрузка операционной системы Windows 11 и вместо них оснащать свои системы SSD-накопителями.

реклама

Что касается выбора старых ОС — Windows 7 и Windows 8.1, которые нормально работают и на обычном жестком диске, то тут все не так однозначно. Несмотря на то, что Microsoft продлила поддержку редакций Windows 7: SP1 Enterprise, SP1 Pro, Server 2008 R2, Embedded Standard 7 и Embedded POS Ready 7 до 2026 года, пользоваться этой ОС в 2022 году уже не так удобно, если вы привыкли к более новым ОС. Вдобавок отличный способ пакетной установки обновлений в Windows 7 через UpdatePack7R2 от Simplix, в котором вырезаны шпионящие и мусорные обновления, больше не работает на территории РФ и Белоруссии. UpdatePack7R2 часто использовали опытные пользователи, ведь автоматическая установка всех обновлений после установки Windows 7 SP1 может растянуться на часы.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Поддержка Windows 8.1 заканчивается уже через пять месяцев, в январе 2023 года и учитывая мизерное количество пользователей этой ОС, ее поддержку вряд ли продлят. И для пользователей старых и слабых ПК остается только одна подходящая ОС - Windows 10 LTSB, выпущенная в 2016 году. Время летит быстро и этой популярной некогда системе, родившей кучу споров на форумах, стукнуло уже шесть лет.

реклама

У Windows 10 LTSB есть несколько важных особенностей, которые нужно учесть. Во-первых, срок ее поддержки заканчивается 13 октября 2026 года, то есть, об этом можно не беспокоится. Во-вторых, использование этой ОС - это единственный способ использования Windows 10 старых версий, ведь это Anniversary Update и версия 1607. Именно версию 1607 пользователи называют последней, в которой компьютер имеет минимальные задержки и быстрый отклик на действия пользователя, а во всех последующих версиях: Creators Update (1703), Fall Creators Update (1709), April 2018 Update (1803) и так далее, с быстротой работы ОС становилось все только хуже.

Достаточно погуглить по запросам "1809 latency issue", "1903 latency issue" и т.д., чтобы понять масштаб проблемы. GameBar, модернизация DWM и режим запуска игр в окне без рамки, появившийся в 1809 неотключаемый синтетический QPC таймер в 10 МГц и прочие "полезности" только усугубляли проблему быстрого отклика системы. Windows 10 - это сотни взаимозависимых процессов, каждый из которых может упасть, зависнуть, перезапуститься, вызвав тот самый всеми ненавистный "кружок ожидания" на рабочем столе или фриз в игре.

Ну а для того, чтобы понять насколько оптимизирован код Windows 10, нужно знать, что даже для открытия меню "Пуск" Windows читает один файл сто тысяч раз! Проводник тратит 700 мс на то, чтобы открыть контекстное меню панели задач. 75% этого времени он выполняет 114 801 операцию считывания из одного файла, средний объём считываемых данных 68 байт.

реклама

Важный плюс Windows 10 LTSB перед Windows 7 и Windows 8.1 - наличие неплохого встроенного антивируса Windows Defender, который позволит обойтись без стороннего антивируса. А установка антивируса, без которого сейчас не обойтись, в Windows 7 и Windows 8.1, способна съесть тот выигрыш в производительности, который они дают перед Windows 10 LTSB. И еще при выборе Windows 10 LTSB стоит учесть и то, что эта версия Windows уже не поддерживает многие новые игры, про что я писал отдельную статью, но думаю, владельцев слабых ПК это не очень беспокоит.

Для этого блога я установил Windows 10 LTSB на ПК со слабым четырехпоточным процессором Core i3-2100 и встроенной графикой Intel HD Graphics 2000, 8 ГБ ОЗУ DDR3 1600 МГц, работающей в двухканальном режиме и жестким диском на 80 ГБ, использующимся в качестве накопителя. Такого удобного средства создания установочного носителя, как Media Creation Tool, для Windows 10 LTSB нет, поэтому нужно воспользоваться утилитой Rufus.

реклама

Установка происходит довольно быстро, и мы попадаем в привычную среду Windows 10, отличающуюся от новых версий строгим дизайном и лаконичностью.

Пока ПК работает без подключения к интернету система ведет себя незаметно, не нагружая жесткий диск и потребляя всего 1 ГБ ОЗУ.

После подключения к интернету Windows 10 LTSB автоматически скачивает и устанавливает все нужные драйвера, чем сильно отличается от старых ОС.

А на диске система занимает всего 12.1 ГБ.

Из минусов системы стоит отметить попытку разных служб делать свою работу после установки Windows 10 LTSB одновременно, когда OneDrive, встроенный антивирус и служба индексирования загружают жесткий диск на 100%. Поэтому OneDrive стоит сразу удалить после установки системы и дать ей некоторое время поработать после установки, заодно скачав и установив все обновления.

А количество обновлений за шесть лет накопилось немаленькое.

Core i3-2100 с встроенной графикой Intel HD Graphics 2000 в 2022 году можно назвать минимумом, который позволяет нормально серфить интернет и смотреть YouTube. Например, при просмотре роликов в разрешении 1080p и 60 кадрами в секунду процессор нагружается на 30-40%.

Видеокарта помогает процессору, ускоряя видео и ее загрузка при этом доходит до 80%.

Для такой системы просто необходимо наличие памяти, работающей в двухканальном режиме, поэтому 8 ГБ - это оптимальный объем, если учитывать, что часть ОЗУ съест встроенная видеокарта. Слабое звено системы, конечно, жесткий диск. Старенькая модель Western Digital WD Blue 80 ГБ (WD800AAJS) с интерфейсом SATA SATA 3Gb/s в тестах чтения выдает максимум 80 МБ/сек.

В свое время я купил несколько таких HDD по 100 рублей за штуку для установки в ПК, предназначенные для просмотра YouTube и фильмов, прослушивания музыки, серфинга интернета и простых онлайн игр, и объема в 80 ГБ для такого режима работы вполне хватает. А вот скорости HDD в 2022 году уже не хватает и гораздо комфортнее сделать этот ПК мог бы недорогой SSD начального уровня. В Ситилинке самыми популярными моделями объемом 120-128 ГБ с интерфейсом SATA III стали Silicon Power Ace A55, Digma Run Y2 и Patriot Burst Elite.

Итоги

Как видите, Windows 10 LTSB стала самой новой операционной системой из подходящих для слабых ПК, сочетая в себе удобство Windows 10, безопасность и небольшие системные требования. Система сносно работает даже на старом HDD, но, чтобы взбодрить ее, стоит потратить тысячу с небольшим рублей на бюджетный SSD.

Пишите в комментарии, пользовались ли вы Windows 10 LTSB? И какую ОС считаете лучшей для слабых ПК?

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.







