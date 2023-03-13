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Выбор материнской платы для игрового ПК в 2023 году стал непростой задачей. С одной стороны, ее цена должна находится в разумных пределах и оставаться ниже цены популярных шестиядерных процессоров, которые стоят в районе 11000-15000 рублей. С другой стороны, материнская плата должна иметь качественную систему питания и радиаторы на цепях питания, ведь современные шестиядерники показывают максимум того, на что способны в играх, только при отключении лимитов, когда их энергопотребление подскакивает до 100 и более ватт.

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В начале 2023 года самыми популярными процессорами среднего уровня для игровых ПК стали

Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X для систем AM4 и Core i5-12400 для LGA 1700. А очень низкая цена процессоров Core i5-10400F и Core i5-11400F позволяет им бороться за кошельки покупателей с более новыми и быстрыми моделями. Под эту пятерку шестиядерников сегодня мы и подберем десяток оптимальных по цене и функционалу материнских плат.

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Оперативная память не должна ограничивать производительность процессора низкой частотой, а в идеале — поддерживать разгон, а это значит, что при выборе материнской платы в игровой ПК стоит забыть о младших чипсетах. А еще плата должна иметь богатый функционал, в идеале поддерживая шину PCI Express 4.0 и имея парочку слотов M.2 для быстрых SSD-накопителей, желательно с радиаторами.

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Эти критерии ограничивают наш выбор недорогими материнскими платами ценой 8000-11000 рублей, за которыми мы отправимся в магазин Регард, который славится низкими ценами и широким ассортиментом. А начнем с плат LGA 1200.

ASUS PRIME B560M-K

Плата ASUS PRIME B560M-K на чипсете Intel B560 отлично подойдет для сборки на процессоре Core i5-10400F. Система питания прикрыта радиатором лишь частично, но покупать что-либо более продвинутое для этого процессора не имеет смысла. Плата может похвалиться парой слотов M.2 и шестью портами SATA III.

Biostar B560MX-E PRO

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А вот Biostar B560MX-E PRO с гораздо более продвинутой системой питания с массивными радиаторами уже способна справиться с более быстрым, но и более прожорливым при отключении лимитов шестиядерником Core i5-11400F. С этим процессором станет доступен режим работы PCI Express 4.0 для накопителей и видеокарт.





Покупка материнской платы AM4 в 2023 году — непростое решение. С одной стороны, это уже прошлое, устаревшее поколение, как процессоров, так и оперативной памяти DDR4. С другой стороны, шестиядерники Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X отлично показывают себя в играх, а стоит только взглянуть на цену материнских плат с поддержкой памяти DDR5, как и самих модулей ОЗУ DDR5, становится понятно, что платы AM4 и память DDR4 еще долго будут популярны в сборках игровых ПК среднего уровня.

ASRock B450 PRO4 R2.0

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ASRock B450 PRO4 R2.0 — добротная полноразмерная плата с богатыми возможностями расширения, но за такую цену доступен только чипсет AMD B450 и только шина PCI Express 3.0. У платы два слота M.2, а цепи питания накрыты радиаторами.

ASUS PRIME B450-PLUS

ASUS PRIME B450-PLUS по функционалу и возможностям почти аналог предыдущей платы, но вот слот M.2 у нее только один. При покупке плат на чипсете AMD B450 нужно учесть, что для поддержки процессоров Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X может потребоваться обновление прошивки.

MSI B450-A PRO MAX

MSI B450-A PRO MAX на чипсете AMD B450 стоит чуть дороже предыдущих плат и, несмотря на всего один слот M.2, может похвалиться отличными оверклокерскими способностями и удобным BIOS.

ASRock B550M Pro4

ASRock B550M Pro4 — самая дорогая плата AM4 в нашей подборке, но и самая перспективная, ведь построена она на чипсете AMD B550, а это означает поддержку шины PCI Express 4.0. У платы два слота M.2 для накопителей, один из которых имеет радиатор.





Выбирая материнские платы среднего уровня для процессоров LGA 1700, сразу бросается в глаза, что стоят они дороже плат с аналогичным оснащением на чипсете AMD B450 для процессоров AM4. А если учесть, что и совместимых систем охлаждения для процессоров LGA 1700 в продаже гораздо меньше, нужно быть готовым к тому, что сборка на процессоре Core i5-12400 может получиться дороже, чем на его конкуренте — Ryzen 5 5600X.

ASUS PRIME B660M-K D4

Одна из самых недорогих плат на чипсете Intel B660 — ASUS PRIME B660M-K D4. У платы всего два слота DDR4, а цепи питания накрыты радиатором лишь частично, но за столь низкую цену это можно простить.

ASRock B660M Phantom Gaming 4

ASRock B660M Phantom Gaming 4 — плата совсем другого уровня, но и стоит она почти на две тысячи рублей дороже. У платы есть все, что необходимо игровому ПК среднего уровня, включая два порта M.2 для накопителей, а вот портов SATA III за такую цену могло бы быть и побольше. Но, учитывая, что в игровом ПК редко используется более двух-трех накопителей, на это можно закрыть глаза.

Biostar B660MX-E PRO

Biostar B660MX-E PRO стоит чуть дороже предыдущей платы, по оснащению почти аналогична ей, но имеет порты для управления подсветкой. Плата уверенно справится с процессором Core i5-12400, но ставить на нее что-либо более прожорливое не стоит.

Maxsun Terminator B660M

Maxsun Terminator B660M можно назвать платой, находящейся на верхней планке выбора для процессоров Core i5-12400. Плата справится и с более мощными процессорами Core i5-12600, за счет продвинутой системы питания с большими радиаторами, имеет целых три слота M.2 для накопителей, 2.5 гигабитную сеть и армированный слот для видеокарты.

Итоги

Как видите, в марте 2023 года в продаже все еще имеется широкий выбор плат под все платформы, включая снятые с производства AM4 и LGA 1200. Но популярность процессоров Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X приводит к тому, что платы AM4 быстро разбирают и, вполне возможно, что спустя месяц-другой мы уже столкнемся с их дефицитом и ростом цены.

Ну а пока выбор между процессорами Ryzen 5 5600X и Core i5-12400 остается главным вопросом при сборке игрового ПК среднего уровня, ведь эти процессоры уверенно справляются со всеми новыми играми и способны эффективно работать в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 3070.

Пишите в комментарии, а какую платформу выбрали бы вы и на кого сделаете ставку в играх — Ryzen 5 5600X или Core i5-12400?

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