За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В каждом поколении видеокарт есть оптимальные модели, обладающие лучшим соотношением цена/производительность и максимально долго сохраняющие актуальность. Такие видеокарты позволяют с комфортом поиграть во все игры на момент своего выхода и тянут новинки игр еще несколько лет. Говоря "с комфортом поиграть" большинство геймеров подразумевают разрешение Full HD, кадровую частоту в районе 60 FPS и настройки игр, близкие к высоким и максимальным.

реклама

Ведь гейминг в разрешении 4K или с кадровой частотой выше 100 FPS на высокогерцовых мониторах — это все еще занятие для богатых энтузиастов, а большинство геймеров, судя по статистике Steam, даже в 2023 году обходятся разрешением Full HD и видеокартой GeForce GTX 1650. Ну а настройки графики игр иногда созданы таким образом, что способны поставить на колени самую мощную видеокарту, но при этом разницу между высоким и максимальным пресетом на глаз невозможно заметить.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Вспоминая прошлые поколения видеокарт, можно констатировать, что в семействе Pascal лучшей моделью по соотношению цена/производительность/долголетие стала GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти. Даже сегодня, спустя более шести лет после выхода, GeForce GTX 1060 справляется со многими новинками игр, а еще в копилку плюсов этой видеокарты можно добавить низкое энергопотребление.

реклама

А вот в следующем поколении — семейства Turing, лавры самой оптимальной видеокарты можно отдать GeForce RTX 2060 SUPER. С момента ее выхода прошло почти четыре года, но она все еще справится с любой новой игрой, поддерживает трассировку лучей и технологию DLSS, и обладает достаточным для уровня своей производительности объемом видеопамяти. GeForce RTX 2060 SUPER находится на одном уровне производительности с хитами последнего времени — GeForce RTX 3060 с объемами видеопамяти 8 и 12 ГБ, и обгоняет ставшую неактуальной из-за небольшого объема VRAM обычную GeForce RTX 2060.

Какая видеокарта из современных моделей станет оптимальным выбором мы узнаем только спустя годы, но посмотреть на претендентов на это звание можно уже сейчас. Мы отберем их по таким критериям, как: доступная цена, актуальный объем видеопамяти и достаточный уровень производительности. Модели возьмем из ассортимента магазина Регард, который отличается низкими ценами, и отсортируем видеокарты по возрастанию цены.

GeForce RTX 3050

реклама

GeForce RTX 3050 на сегодняшний день является минимальным оптимумом для новых игр в Full HD, и в некоторых новинках уже придется уменьшать настройки графики на высокие и даже средние. Но GeForce RTX 3050 поможет функция DLSS, а столь низкая цена позволит не беспокоится о том, что вы потратили деньги зря, эта модель отрабатывает каждый вложенный рубль.

GeForce RTX 3060 8 ГБ

Модель GeForce RTX 3060 с объемом видеопамяти 8 ГБ появилась на самом закате жизненного цикла видеокарт Ampere и, думаю, немало геймеров, не интересующихся обзорами комплектующих, купили ее только из-за цифр "3060" и низкой цены, не обратив внимания на объем видеопамяти. Но, 8 ГБ видеопамяти пока хватает в играх в Full HD, как и производительности ее чипа. А по цене модель удачно позиционируется между GeForce RTX 3050 и полноценной GeForce RTX 3060.

GeForce RTX 2060 12 ГБ

реклама

Появлению модели GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти мы обязаны майнинг буму, который не так давно закончился. И в эту подборку видеокарта попала именно из-за высокого объема видеопамяти и низкой цены. Это самая дешевая видеокарта с 12 ГБ видеопамяти на рынке, которая стоит дешевле GeForce RTX 3060 с 12 ГБ, но не сильно отстает от нее в играх и может "выстрелить" спустя год-два, когда выйдут новые игры, которым будет мало 8 ГБ видеопамяти в разрешении Full HD.

Radeon RX 6600

Radeon RX 6600 тоже стоит дешевле GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, но обгоняет ее в некоторых играх. Модель явно слаба в трассировке лучей но, если для вас это не критично, Radeon RX 6600 вполне может стать видеокартой долгожителем, зная, как долго AMD подтягивает производительность старых видеокарт в драйверах.

GeForce RTX 3060 12 ГБ

Многие уже сейчас называют GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти оптимальной видеокартой для игр в разрешении Full HD и достойной наследницей легендарной GeForce GTX 1060. Огромный объем видеопамяти не станет узким местом в будущем, а чип имеет достаточную производительность для всех игр 2023 года. Неплохо GeForce RTX 3060 справляется и с трассировкой лучей, но уже сейчас приходится выбирать компромиссные настройки графики, особенно в таких тяжелых играх, как Cyberpunk 2077.

Radeon RX 6650 XT

Radeon RX 6650 XT обладает увеличенными частотами чипа и получила более быструю память GDDR6 со скоростью 17,5 Гбит/с, вместо 16 Гбит/c у Radeon RX 6600 XT. Что позволило этой модели нарастить около 5% производительности и еще сильнее оторваться от GeForce RTX 3060, опережая ее в среднем на 13%. Но ахиллесова пята моделей от AMD — слабая трассировка лучей и это нужно учитывать.

GeForce RTX 3060 Ti

Чип у GeForce RTX 3060 Ti обладает отличной производительностью, заметно обгоняя обычную GeForce RTX 3060, а вот видеопамяти старшим моделям Ampere NVIDIA явно не доложила и здесь намного уместнее смотрелся бы объем хотя бы в 10 ГБ. Но, несмотря на это, GeForce RTX 3060 Ti с легкостью тянет все игры в Full HD на максимальных настройках в 2023 году.

Radeon RX 6700

А вот видеокарта Radeon RX 6700 как раз получила 10 ГБ видеопамяти и стала отличным конкурентом для GeForce RTX 3060 Ti. Radeon RX 6700 обгоняет Radeon RX 6650 XT на 8-10% и отлично позиционируется AMD по цене и производительности.

Radeon RX 6700 XT

Но, если у вас есть лишние 3000 рублей, стоит доплатить их до полноценной Radeon RX 6700 XT. Здесь и и чип мощнее, и объем видеопамяти больше. И, что самое главное, разрядность шины памяти по сравнению с Radeon RX 6650 XT увеличен до 192 бит, все же 128 бит были узким местом и сильно замедляли производительность видеокарт от AMD. И не стоит забывать, что с трассировкой лучей здесь все так же плохо, как и на младших видеокартах.

GeForce RTX 3070

И, наконец, GeForce RTX 3070. Это самая мощная видеокарта NVIDIA в подборке, но цена ее ниже психологической отметки в 50000 рублей. GeForce RTX 3070 избыточна для игр в разрешении Full HD сегодня, но у нее есть неплохой запас производительности на годы вперед. Главное — чтобы эта производительность не уперлась в бутылочное горлышко 8 ГБ видеопамяти, которой откровенно мало на видеокарте такого уровня производительности.

Итоги

Как видите, видеокарт, претендующих на лавры самой оптимальной модели, в продаже много и назвать определенного фаворита очень трудно. У всех есть плюсы и минусы и понять то, какая из них станет самой оптимальной, мы сможем только через несколько лет.

Пишите в комментарии, какую видеокарту из этого списка вы считаете самой оптимальной?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми.