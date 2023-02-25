Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 видеокарт среднего уровня, которые будут справляться с играми еще много лет

Как выбрать оптимальную модель видеокарты, которая будет долго актуальна и не сильно ударит по бюджету? Смотрим на лучшие модели ценой до 50000 рублей.
[ ] для раздела Блоги
2
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В каждом поколении видеокарт есть оптимальные модели, обладающие лучшим соотношением цена/производительность и максимально долго сохраняющие актуальность. Такие видеокарты позволяют с комфортом поиграть во все игры на момент своего выхода и тянут новинки игр еще несколько лет. Говоря "с комфортом поиграть" большинство геймеров подразумевают разрешение Full HD, кадровую частоту в районе 60 FPS и настройки игр, близкие к высоким и максимальным.

реклама

Ведь гейминг в разрешении 4K или с кадровой частотой выше 100 FPS на высокогерцовых мониторах — это все еще занятие для богатых энтузиастов, а большинство геймеров, судя по статистике Steam, даже в 2023 году обходятся разрешением Full HD и видеокартой GeForce GTX 1650. Ну а настройки графики игр иногда созданы таким образом, что способны поставить на колени самую мощную видеокарту, но при этом разницу между высоким и максимальным пресетом на глаз невозможно заметить.

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Вспоминая прошлые поколения видеокарт, можно констатировать, что в семействе Pascal лучшей моделью по соотношению цена/производительность/долголетие стала GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти. Даже сегодня, спустя более шести лет после выхода, GeForce GTX 1060 справляется со многими новинками игр, а еще в копилку плюсов этой видеокарты можно добавить низкое энергопотребление.

реклама

А вот в следующем поколении — семейства Turing, лавры самой оптимальной видеокарты можно отдать GeForce RTX 2060 SUPER. С момента ее выхода прошло почти четыре года, но она все еще справится с любой новой игрой, поддерживает трассировку лучей и технологию DLSS, и обладает достаточным для уровня своей производительности объемом видеопамяти. GeForce RTX 2060 SUPER находится на одном уровне производительности с хитами последнего времени — GeForce RTX 3060 с объемами видеопамяти 8 и 12 ГБ, и обгоняет ставшую неактуальной из-за небольшого объема VRAM обычную GeForce RTX 2060.

Какая видеокарта из современных моделей станет оптимальным выбором мы узнаем только спустя годы, но посмотреть на претендентов на это звание можно уже сейчас. Мы отберем их по таким критериям, как: доступная цена, актуальный объем видеопамяти и достаточный уровень производительности. Модели возьмем из ассортимента магазина Регард, который отличается низкими ценами, и отсортируем видеокарты по возрастанию цены.

GeForce RTX 3050

реклама

GeForce RTX 3050 на сегодняшний день является минимальным оптимумом для новых игр в Full HD, и в некоторых новинках уже придется уменьшать настройки графики на высокие и даже средние. Но GeForce RTX 3050 поможет функция DLSS, а столь низкая цена позволит не беспокоится о том, что вы потратили деньги зря, эта модель отрабатывает каждый вложенный рубль.

GeForce RTX 3060 8 ГБ

Модель GeForce RTX 3060 с объемом видеопамяти 8 ГБ появилась на самом закате жизненного цикла видеокарт Ampere и, думаю, немало геймеров, не интересующихся обзорами комплектующих, купили ее только из-за цифр "3060" и низкой цены, не обратив внимания на объем видеопамяти. Но, 8 ГБ видеопамяти пока хватает в играх в Full HD, как и производительности ее чипа. А по цене модель удачно позиционируется между GeForce RTX 3050 и полноценной GeForce RTX 3060.

GeForce RTX 2060 12 ГБ

реклама

Появлению модели GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти мы обязаны майнинг буму, который не так давно закончился. И в эту подборку видеокарта попала именно из-за высокого объема видеопамяти и низкой цены. Это самая дешевая видеокарта с 12 ГБ видеопамяти на рынке, которая стоит дешевле GeForce RTX 3060 с 12 ГБ, но не сильно отстает от нее в играх и может "выстрелить" спустя год-два, когда выйдут новые игры, которым будет мало 8 ГБ видеопамяти в разрешении Full HD.

Radeon RX 6600

Radeon RX 6600 тоже стоит дешевле GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, но обгоняет ее в некоторых играх. Модель явно слаба в трассировке лучей но, если для вас это не критично, Radeon RX 6600 вполне может стать видеокартой долгожителем, зная, как долго AMD подтягивает производительность старых видеокарт в драйверах.

GeForce RTX 3060 12 ГБ

Многие уже сейчас называют GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти оптимальной видеокартой для игр в разрешении Full HD и достойной наследницей легендарной GeForce GTX 1060. Огромный объем видеопамяти не станет узким местом в будущем, а чип имеет достаточную производительность для всех игр 2023 года. Неплохо GeForce RTX 3060 справляется и с трассировкой лучей, но уже сейчас приходится выбирать компромиссные настройки графики, особенно в таких тяжелых играх, как Cyberpunk 2077.

Radeon RX 6650 XT

Radeon RX 6650 XT обладает увеличенными частотами чипа и получила более быструю память GDDR6 со скоростью 17,5 Гбит/с, вместо 16 Гбит/c у Radeon RX 6600 XT. Что позволило этой модели нарастить около 5% производительности и еще сильнее оторваться от GeForce RTX 3060, опережая ее в среднем на 13%. Но ахиллесова пята моделей от AMD — слабая трассировка лучей и это нужно учитывать.

GeForce RTX 3060 Ti

Чип у GeForce RTX 3060 Ti обладает отличной производительностью, заметно обгоняя обычную GeForce RTX 3060, а вот видеопамяти старшим моделям Ampere NVIDIA явно не доложила и здесь намного уместнее смотрелся бы объем хотя бы в 10 ГБ. Но, несмотря на это, GeForce RTX 3060 Ti с легкостью тянет все игры в Full HD на максимальных настройках в 2023 году.

Radeon RX 6700

А вот видеокарта Radeon RX 6700 как раз получила 10 ГБ видеопамяти и стала отличным конкурентом для GeForce RTX 3060 Ti. Radeon RX 6700 обгоняет Radeon RX 6650 XT на 8-10% и отлично позиционируется AMD по цене и производительности.

Radeon RX 6700 XT

Но, если у вас есть лишние 3000 рублей, стоит доплатить их до полноценной Radeon RX 6700 XT. Здесь и и чип мощнее, и объем видеопамяти больше. И, что самое главное, разрядность шины памяти по сравнению с Radeon RX 6650 XT увеличен до 192 бит, все же 128 бит были узким местом и сильно замедляли производительность видеокарт от AMD. И не стоит забывать, что с трассировкой лучей здесь все так же плохо, как и на младших видеокартах.

GeForce RTX 3070

И, наконец, GeForce RTX 3070. Это самая мощная видеокарта NVIDIA в подборке, но цена ее ниже психологической отметки в 50000 рублей. GeForce RTX 3070 избыточна для игр в разрешении Full HD сегодня, но у нее есть неплохой запас производительности на годы вперед. Главное — чтобы эта производительность не уперлась в бутылочное горлышко 8 ГБ видеопамяти, которой откровенно мало на видеокарте такого уровня производительности.

Итоги

Как видите, видеокарт, претендующих на лавры самой оптимальной модели, в продаже много и назвать определенного фаворита очень трудно. У всех есть плюсы и минусы и понять то, какая из них станет самой оптимальной, мы сможем только через несколько лет.

Пишите в комментарии, какую видеокарту из этого списка вы считаете самой оптимальной?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

видеокарта цены geforce rtx 3060 geforce rtx 3070 geforce rtx 2060 geforce rtx 3050 geforce rtx 3060 ti radeon rx 6700 xt radeon rx 6600 radeon rx 6650 xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
42
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
41
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
72

Интересные материалы

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
13 февраля 2023 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
17 февраля 2023 41
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны: Украина готовится к вторжению в Приднестровье
11
Евгений Пригожин рассказал о критериях вступления и условиях работы в ЧВК "Вагнер"
12
Российская ракета Х-555 превратила украинский энергоблок ТЭЦ в мешанину из стали и бетона
152
Пригожин прямо из Бахмута поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества
2
Финальная версия Baldur’s Gate 3 выйдет 31 августа — в том числе и на PS5
1
Российский морпех по воле случая смог увернуться от выстрела из гранатомёта РПГ-7 и показал видео
10
Зачем Китай представил свой план урегулирования конфликта на Украине
2
НАСА подтвердило падение 500 кг метеорита в США
+
AMD Dragon Range 7945HX идет в ногу с лучшими процессорами Intel в Geekbench 5
+
Раскрыты основные характеристики смартфонов Samsung Galaxy A54 и Galaxy A34
+
В США и Европе отвергли китайский мирный план по Украине ещё до официальной публикации
2
AMD занимает всего 10% рынка видеокарт, но зарабатывает на геймерах столько же, как и NVIDIA
4
Русский бронированный "шахид-мобиль", созданный на базе МТ-ЛБ разнес вдребезги опорный пункт ВСУ
3
Роботы-хирурги MIRA уже существуют и вполне неплохо справляются с поставленными задачами
+
Первые 14 танков Leopard 2 из Польши прибыли на Украину
71
Снаряды пошли: Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»
3
Вместо финских танков "Leopard 2" Украина получит машины разминирования на базе Леопарда
3
Генеральный директор Nvidia заявил, что искусственный интеллект позволит любому стать программистом
4
AMD Ryzen 9 7945HX опередил по производительности Core i9-13980HX в Geekbench
2
Финляндия согласилась передать Украине три танка Leopard 2
9

Популярные статьи

В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
94
Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников
21
Как защитнику Отечества приобрести Apple iPhone 14 128Gb со скидкой 50%, инструкция
20
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Февраль)
13
Топ-10 систем охлаждения по версии ритейлеров и пользователей Оверклокерс.ру
4
Субъективное мнение об Atomic Heart
39
ChiCa 2.5: Прошло 11 дней разработки, проверяю насколько прожорлив мой калькулятор (ГП/ЦП/ОЗУ)
14
Самые ожидаемые игровые новинки, которые станут доступны уже в этом году
5
10 видеокарт среднего уровня, которые будут справляться с играми еще много лет
2
Масленица - языческие поверья, прошедшие через века
13

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100600
10:48
Видимо будут справляться пока не сломаются!)) Давайте расширяйте ассортимент рекламируемой продукции. Почему только видяхи да процы. Где 10 ковриков которые не сотрутся и 10 корпусов которые не погнут...
10 видеокарт среднего уровня, которые будут справляться с играми еще много лет
Сергей Лемке
10:41
Кому вы тут сказки рассказываете.Что при меньшем курсе доллара цены были не реально в России завышены на эти карты, что теперь. Не нужно людей держать за дураков.Все годы твари дерете три шкуры с люде...
Когда видеокарты NVIDIA подешевеют и почему мы не заметили, как цены на флагманы снизились на 20%
Генерал Корнилов
10:39
О конечных мразях-уголовниках и их таком же командире-поваре...
Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников
Гоогле Гооглев
10:37
Ни чё не понял, а где труба?
Топ-10 систем охлаждения по версии ритейлеров и пользователей Оверклокерс.ру
Olga Olgina
10:35
Осталось только спросить, и чего же это мы до сих за линию боевого соприкосновения не высовываемся и на всю оперативно-тактическую глубину не бомбимся?! А су-57 он что там, как тот самый "суслик" кото...
Модернизированные Су-35 и Су-57 получили новые комплексы бортового оборудования с ИИ - ОКБ Сухого
Генерал Корнилов
10:34
К счастью, в России не все зомбированы киселево-соловьево-зомбоТВ и адекватные люди давно поняли, что война в Украине - это начало конца России...
Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников
Olga Olgina
10:29
Более 6 лет назад все эти "архитектурные инновации" были уже реализованы на МиГ-35. Теперь это выдаётся за достижения сухого и оака, которые и были одними из главных соучастников гнилого и червивого п...
Модернизированные Су-35 и Су-57 получили новые комплексы бортового оборудования с ИИ - ОКБ Сухого
vitalist
10:26
Всё же я уверен в том, что мамку надо брать получше (так как принцип скупой платит дважды никто не отменял)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Февраль)
Alexey Dobry
10:25
"Кому ты что пытаешься доказать?" - риторический вопрос. Понятно что он хочет донести, но вопрос - Зачем?
ChiCa 2.5: Прошло 11 дней разработки, проверяю насколько прожорлив мой калькулятор (ГП/ЦП/ОЗУ)
Alexey Dobry
10:21
В том то и дело что не знает. Ну а еще у него лимитный интернет. Но при этом он пытается качать роллинг релиз дистрибутивы, а потом хает их за зависимость к интернету.
ChiCa 2.5: Прошло 11 дней разработки, проверяю насколько прожорлив мой калькулятор (ГП/ЦП/ОЗУ)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем