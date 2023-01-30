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10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году

В начале 2023 года выбор бюджетных процессоров широк, как никогда. Давайте выберем лучшие в ценовой категории до 15000 рублей.
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1
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
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Если посмотреть популярные YouTube каналы, посвященные компьютерным комплектующим и играм, почитать компьютерные форумы или комментарии в соцсетях в группах, ориентированных на компьютерных энтузиастов, складывается впечатление, что у большинства пользователей в ПК мощные процессоры. Как минимум — Ryzen 5 5600X или Core i5-12600KF. Но это впечатление обманчиво, ведь в большинстве игровых ПК в мире используются бюджетные процессоры, которые являются самыми продаваемыми.

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Даже по статистике Steam, почти треть пользователей этого сервиса пользуются четырехъядерными процессорами, а самая распространенная частота процессоров Intel — всего от 2.3 ГГц да 2.69 ГГц. Это не удивительно, ведь большинству пользователей до сих пор хватает бюджетных процессоров, что хорошо коррелируется с тем, что самая распространенная в Steam видеокарта — GeForce GTX 1650, которой вполне хватит недорогого процессора.

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Сегодня мы посмотрим на десятку лучших процессоров, которые станут отличной основой для недорогого игрового ПК — от самых бюджетных, до тех, которые стоят не дороже психологической отметки в 15000 рублей. Процессоры возьмем из ассортимента магазина Ситилинк, один из филиалов которого наверняка есть в вашем городе.

AMD Athlon 200GE

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Athlon 200GE — один из самых недорогих процессоров для плат сокета AM4, всего с двумя ядрами и четырьмя потоками. Казалось бы, называть его игровым слишком сложно, но представьте, если вам нужен ПК со встроенной графикой для серфинга интернета, просмотра фильмов, прослушивания музыки, простой офисной работы и не особо требовательных игр. А игр этот малыш может осилить много, в основном до 2013 года выпуска, а уж такие хиты, как Half-Life 2, Portal 2, Dishonored или Deus Ex: Human Revolution не вызовут затруднений у его видеоядра Vega 3.

Intel Core i3-10105F

Core i3-10105F стоит немного дороже Athlon 200GE, не имеет встроенного видеоядра, но в связке с видеокартой уровня GeForce GTX 1650 станет отличной основой игрового ПК, который позволит вам пройти большинство новинок игр на минимальных настройках. А производительность у него почти на уровне Core i7-7700K, который всего пять лет назад был мечтой геймеров.

Intel Core i3-12100F

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А вот Core i3-12100F — процессор совсем другого плана, недорогой, но очень быстрый. Это современный четырехъядерник, обгоняющий в играх шестиядерники прошлых поколений и если добавить к нему видеокарту GeForce RTX 3050, вы получите стабильные 60 FPS в большинстве новинок игр. Процессор очень холодный и не потребует дорогого кулера и продвинутой материнской платы.

AMD Ryzen 3 PRO 4350G

Ryzen 3 PRO 4350G — малоизвестный процессор на ядре Renoir, который можно назвать более "жирной" версией Athlon 200GE для тех же задач — развлечения, работа и игры, которые теперь будут идти гораздо шустрее. Ведь у Ryzen 3 PRO 4350G восемь потоков и более мощное встроенное видеоядро Radeon. Fortnite CS:GO или Wolrd of Tanks — эти игры прекрасно идут на Ryzen 3 PRO 4350G в разрешении 1080p.

Intel Core i5-10400F

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Core i5-10400F — мощный шестиядерник, который за счет недорогих материнских плат сокета LGA 1200 сэкономит вам приличную сумму. В большинстве игр он обгоняет Ryzen 5 3600 и обладает скромным энергопотреблением, что позволит собрать тихий и недорогой ПК. А видеокарту к нему в пару можно установить даже достаточно мощную, даже GeForce RTX 3060.

AMD Ryzen 5 4600G

Ryzen 5 4600G — еще один процессор на ядре Renoir, но уже с шестью ядрами. Это самый недорогой шестиядерник для сокета AM4 в продаже, а его встроенная графика Radeon Graphics, у которой имеется 7 вычислительных блоков, позволит поиграть в Grand Theft Auto V или The Elder Scrolls V: Skyrim в разрешении Full HD. Добавьте к нему компактную материнскую плату, SSD-накопитель и небольшой корпус, и вы получите отличный мультимедийный ПК, который заодно позволяет поиграть во многие хиты. 

AMD Ryzen 5 3600

Ryzen 5 3600 — долгожитель на рынке процессоров, отстающий в играх от нового Ryzen 5 5600, но и стоящий заметно дешевле. А если учесть, что с ним справится любая бюджетная плата на чипсете AMD B450, этот процессор может стать неплохой основой игрового ПК, если вы предпочитаете процессоры AMD. Ryzen 5 3600 отлично подойдет и для апгрейда старенького четырехъядерного Ryzen 3 1200 или Ryzen 5 1400. Конечно, на AliExpress они стоят заметно дешевле, но, покупая Ryzen 5 3600 вы получаете полноценную гарантию и возможность осмотреть процессор перед покупкой, что очень важно из-за хрупких ножек.

Intel Core i5-11400F

Core i5-11400F — один из самых мощных шестиядерников для платформы LGA 1200, который заметно обгоняет Core i5-10400F, но за счет более высокого энергопотребления. Если не хватает денег на более современные процессоры, или нужно сделать апгрейд со старого Core i3-10100F, это вполне рабочий вариант.

AMD Ryzen 5 5600G

Ryzen 5 5600G — процессор очень интересный. Производительность ядер у него примерно на уровне Ryzen 5 3600, но есть мощное встроенное видеоядро Vega 7, которое позволяет поиграть в новые игры на минимальных настройках в разрешении 1080p. Процессор не только самодостаточен как основа игрового ПК с встроенной графикой неплохого уровня, так и как возможность собрать ПК без видеокарты, посидеть на нем какое-то время и установить в будущем подешевевшую GeForce RTX 3060 или новую GeForce RTX 4050.

Intel Core i5-12400F

И, наконец, самый дорогой участник нашей подборки, Core i5-12400F. Это очень мощный шестиядерник, который можно установить не только в ПК с GeForce RTX 3060, но и с более мощной GeForce RTX 3070. Стоит он заметно дешевле своего главного конкурента — Ryzen 5 5600X, чем компенсирует более высокую цену материнских плат и систем охлаждения сокета LGA 1700. Но если купить в пару к этому процессору материнскую плату с внешнем тактовым генератором, открываются возможности разгона, после которого он обгоняет в играх и Ryzen 5 5600X, и даже Core i5-12600KF. Таких плат появляется все больше, например, MSI MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4.

Итоги

Как видите, бюджетных процессоров для сборки недорогого ПК в 2023 году в продаже имеется очень много, пусть и прошлых поколений. Выбрать есть из чего даже при небольшом бюджете.

Пишите в комментарии, а какой процессор стоит в вашем ПК? 

Более 500 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми. 

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