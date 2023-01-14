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Всплеск популярности шестиядерных процессоров произошел в 2017 году, после выхода в продажу недорогого процессора AMD Ryzen 5 1600 и его конкурента от Intel - Core i5-8400. С тех пор прошло уже более пяти лет, но шестиядерники остаются оптимальным выбором в игровые ПК, представляя отличный баланс из производительности, цены и энергопотребления. Цены на шестиядерники прошлых поколений падали весь 2022 год и теперь даже в бюджетный игровой ПК можно взять довольно мощный процессор, оставив четырехъядерные модели для совсем недорогих мультимедийных и офисных ПК.

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В продаже имеется и огромное количество материнских плат прошлых поколений, что позволяет смело собирать игровой ПК на морально устаревших платформах Intel LGA 1200 или AMD AM4. Тем более, что дешевая память DDR4 делает их намного более выгодными, чем новые платформы с поддержкой DDR5. В этом блоге мы подберем оптимальные связки из шестиядерных процессоров и материнских плат, от самых бюджетных, до мощных топовых, что позволит вам выбрать основу для ПК в зависимости от своего бюджета. За комплектующими мы отправимся в магазин Ситилинк, цены в котором соответствуют средним по РФ, а один из филиалов наверняка есть недалеко от вас.

Core i5-10400F и ASROCK H510M-HVS R2.0

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Core i5-10400F в 2023 стал самым дешевым шестиядерником, при этом достаточно мощным для сборок с видеокартой уровня GeForce RTX 3050. В плюсы этого процессора можно записать низкое энергопотребление, которое позволит обойтись недорогой материнской платой, например, ASROCK H510M-HVS R2.0. В игровой нагрузке ее система питания вполне справится с 65-ти ваттным Core i5-10400F и позволит отлично сэкономить, ведь платы с продвинутой VRM, нужной оверклокерам, стоят намного дороже.

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Ryzen 5 4600G и ASROCK B450M-HDV R4.0

Дешевле 10000 рублей стоит и Ryzen 5 4600G, довольно интересный шестиядерник с ядрами Zen 2 и графическим ядром Radeon Vega 7. Он станет отличным выбором для бюджетного игрового ПК, который можно собирать постепенно, оставив покупку дискретной видеокарты на потом. Radeon Vega 7 справится со многими новинками на минимальных настройках графики, а материнскую плату для этого процессора можно взять бюджетную - ASROCK B450M-HDV R4.0.

Core i5-11400F и ASUS PRIME B560M-K

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Core i5-11400F - довольно интересный процессор, обгоняющий Core i5-10400F во всех играх и рабочих задачах, но показывающий максимум того, на что способен, только при ослаблении лимитов энергопотребления. Поэтому материнскую плату для него стоит взять с более мощной системой питания, например, ASUS PRIME B560M-K. Но и переплачивать не стоит, ведь тогда цена этой связки приблизится к гораздо более шустрой, на основе процессора Core i5-12400F.

Ryzen 5 5600G и ASUS PRIME B450M-A II

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Ryzen 5 5600G - еще один процессор с встроенной графикой Vega 7, но с более шустрыми ядрами, чем у Ryzen 5 4600G. Производительность его находится на уровне Ryzen 5 5500 или Ryzen 5 3600, и, учитывая его цену, мощная встроенная видеокарта достанется вам всего за три с небольшим тысячи рублей. Как и в случае с Ryzen 5 4600G Ryzen 5 5600G станет отличным выбором для поэтапного апгрейда. А материнскую плату для него мы возьмем с немного более качественной системой питания, имеющей радиатор - ASUS PRIME B450M-A II.

Core i5-12400F и ASUS PRIME B660M-K D4

Игровой хит 2023 года - процессор Core i5-12400F, показывающий отличную производительность за счет микроархитектуры Golden Cove, все также стоит заметно дешевле главного конкурента - Ryzen 5 5600X. Разница в цене частично перекрывается более дорогими материнскими платами сокета LGA 1700, что делает выбор процессора в игровой ПК между Core i5-12400F и Ryzen 5 5600X очень сложной задачей. Качественную материнскую плату на чипсете B660 с радиаторами на системе питания уже можно найти дешевле 10000 рублей, например, ASUS PRIME B660M-K D4.

Ryzen 5 5600X и ASROCK B450 PRO4 R2.0

Нестареющий хит от AMD - Ryzen 5 5600X, показывает отличные результаты в играх, даже если не разгонять его и не выходить за пределы стандартного энергопотребления в 76 ватт, что позволит обойтись материнской платой среднего уровня, такой, как ASROCK B450 PRO4 R2.0. Плата основана на чипсете B450, выбирая который, мы экономим приличную сумму, но теряем поддержку шины PCI Express 4.0, что нужно учитывать при сборке нового ПК.

Core i5-12600KF и ASROCK B660M STEEL LEGEND

Процессор Core i5-12600KF - самый необычный шестиядерник в нашей подборке, ведь у него не только шесть производительных ядер, но и четыре энергоэффективных, что дает в сумме

16 потоков и делает его конкурентом восьмиядерников. Процессор имеет высокое энергопотребление в 125 ватт и на материнской плате для него экономить не стоит. Мы возьмем материнскую плату ASROCK B660M STEEL LEGEND с неплохой системой питания, которая легко справится с Core i5-12600KF в игровой нагрузке.

Ryzen 5 7600X и ASUS PRIME B650M-A

Новинка от AMD - шестиядерник Ryzen 5 7600X, стоит пока довольно дорого, что делает его конкурентом восьмиядерников, но в играх очень близок по производительности к Core i5-12600KF. Похоже, повторяется ситуация, когда Ryzen 5 5600X почти два года стоил почти 25000 рублей, цену, за которую можно было купить восьмиядерник от Intel, и только под конец 2022 года скинул в цене 10000 рублей. Дороги и материнские платы сокета AM5, что заставляет тщательно обдумать рациональность такой покупки. Например, за довольно простую плату ASUS PRIME B650M-A просят более 17000 рублей. А если добавить к цене системы на Ryzen 5 7600X дорогую оперативную память стандарта DDR5, то это делает ее выбор уделом обеспеченных энтузиастов, желающих попробовать новую платформу.

Итоги

Как видите, выбор шестиядерных процессоров в начале 2023 очень разнообразен и можно выбрать как бюджетный Core i5-10400F для сборки с видеокартой уровня GeForce RTX 3050, так и гораздо более мощный Core i5-12600KF, в пару к которому можно поставить новейшую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti. Никуда не делась противостояние между Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F, процессорами, занимающими золотую середину по соотношению цены и производительности.

Пишите в комментарии, а какой процессор стоит у вас в ПК?

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