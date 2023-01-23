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7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы

Новые игры и софт все активнее используют SSD, что буквально на глазах пожирает ресурс бюджетных моделей. Вносит свой вклад и Windows, которая становится все менее оптимизированной.
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На заре начала популярности SSD-накопителей, около 10-12 лет назад, пользователи были сильно озабочены тем, как сохранить их ресурс. Спустя годы эти попытки стали выглядеть довольно наивно, ведь SSD-накопители, ресурс которых они пытались сберечь, модели объемом 60-120 ГБ, в массе своей успели быстрее устареть морально, чем выработать ресурс. А сегодня цена бюджетных накопителей на 120 ГБ настолько низка, что можно не заморачиваться сохранением их ресурса, а просто покупать новый, когда потребуется.

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Но если взглянуть на более емкие модели, мы видим довольно неприятную картину, которая заставляет задуматься. Во-первых, несмотря на технический прогресс, цена моделей популярного объема в 500-1000 ГБ практически не снижается. Как стоил качественный накопитель объемом 1000 ГБ около 7000-10000 рублей года три назад, примерно так стоит он и сейчас. И ждать тех времен, когда массовые накопители совершат скачок размера в 10 раз, как с 120 ГБ до 1000 ГБ ранее, теперь придется очень и очень долго.

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Во-вторых, параметр Total Bytes Written (TBW) практически не растет у моделей среднего ценового диапазона, несмотря на прогресс в развитии NAND-памяти. В-третьих, все чаще в популярных моделях заметны удешевления и упрощение технических решений: отказ от DRAM-буфера, использование дешевой и не очень выносливой памяти TLC и QLC.

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В-четвертых, если 10 лет назад игры, Windows и прикладные программы были рассчитаны на то, что будут работать на обычном HDD и имели соответствующие оптимизации, то сегодня они используют накопитель на порядок активнее. Чтобы это понять, достаточно попробовать установить Windows 10 и Windows 11 на обычный HDD, и вы сразу поймете, что они постоянно используют накопитель для своих нужд - телеметрии, индексации и кеширования.

А размеры игр увеличились просто до невообразимых размеров - обычная игра уже требует около 80-120 ГБ на накопителе и каждая установка такой объемной игры съедает его ресурс. И если сегодня в среде не особо технически подкованных пользователей ПК сохраняется пренебрежительное отношение к попыткам сохранить ресурс SSD, то стоит только почитать, что пишут опытные пользователи, например, на нашей конференции, то становится понятно, что попытаться сохранить его ресурс совсем не помешает.
Например, попадаются посты, где пользователи пишут о том, что работа с программами обработки изображений или кодирования видео попросту за месяцы уничтожает ресурс бюджетных SSD, который и без того небольшой.

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В комментариях к моей недавней статье, в основном посвященной техническим аспектам продления срока службы SSD-накопителей, пользователи делились своим опытом сохранения ресурса SSD и сегодня возьмем лучшие из них и разберем самые действенные настройки софта и Windows, которые помогут продлить жизнь SSD.

Разбираемся с кешем браузера

Чтобы понять, что съедает ресурс вашего SSD, нужно запустить программу мониторинга, например, Process Explorer. Всего за час браузер Firefox с несколькими активными вкладками записал на мой SSD 5.1 ГБ данных.

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Но с быстрым широкополосным интернетом нужда в таком кешировании данных уже не критична и можно отключить кеш браузера полностью. Для Firefox нужно запустить команду about:config и вписываем следующие параметры: network.http.use-cache; browser.cache.offline; browser.cache.disk; browser.cache.memory, меняя их значение с true на false.

Пользователям Google Chrome нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+i. Появится окно, в верхнем правом углу которого отыщите кнопку "Settings" – "Настройки". Отметьте чекбокс “Disable cache” (Отключить кэш). Как вариант, при наличии достаточного количества ОЗУ можно создать RAM-диск и перенести кеш браузера в него.

Устанавливаем фиксированный размер файла подкачки

Постоянно меняющийся в размере файл подкачки заметно съедает ресурс SSD, даже если запись в него не особо активна. Сделать его фиксированный размер можно в "Дополнительных параметрах системы" - "Дополнительно" - "Быстродействие" - "Параметры" - "Дополнительно" - "Виртуальная память" - "Изменить". При достаточном объеме ОЗУ можно установить минимальный размер файла подкачки и перенести его на HDD - так мы избежим проблем, которые могут возникнуть при его полном отключении.

Отключаем SysMain (SuperFetch)

Служба SysMain (SuperFetch) призвана оптимизировать производительность ПК, но с быстрым SSD увидеть результат ее работы практически невозможно, а вот его ресурс она съедает. Отключить ее можно в "Службах". Прокрутите список служб и щелкните правой кнопкой мыши по службе SysMain, затем выберите пункт "Остановить". Щелкните правой кнопкой мыши по SysMain, выберите пункт "Свойства". На вкладке "Общие" в разделе "Тип запуска" выберите значение "Отключено".

Отключаем гибернацию

Еще одна фукция - наследница древних времен, призванная ускорить запуск ПК с жестким диском, но практически бесполезная с SSD - гибернация. А вот ресурс SSD она съедает, особенно если размер ОЗУ большой, да и место на накопителе файл pagefile.sys зря занимает. Отключаем ее командой powercfg -h off в командной строке.

Отказываемся от NVIDIA GeForce Experience

Еще один пожиратель ресурса SSD - драйвера NVIDIA, которые теперь собирают телеметрию и превратились в раздутый код, которые держит несколько процессов в памяти и постоянно пишет на SSD. Если вы не записываете ролики из игр, и не снимаете скриншоты с помощью GeForce Experience, можно отказаться от этой функции при установке драйверов.

Еще эффективнее вырезать лишнее из драйверов поможет утилита NVSlimmer.

Отключаем телеметрию в Windows 10 и Windows 11

Еще один способ сохранить ресурс SSD - отключить телеметрию, которую постоянно собирают Windows 10 и Windows 11. Самый простой способ - с помощью утилиты O&O ShutUp10++, про которую я недавно писал в блоге "10 утилит, которые помогут взять Windows 10 и Windows 11 под полный контроль". Главное - использовать свежую версию утилиты и сделать бэкап системы перед отключением. 

Следим за тем, чтобы на SSD оставалось достаточно свободного места

Если ваш SSD забит под завязку и активно используется, можно уничтожить ресурс перезаписи части ячеек памяти с катастрофической скоростью. Например, такой сценарий, когда на системном разделе SSD осталось 10 ГБ свободного места, в которые активно пишет данные браузер. Можно сразу отделить от SSD небольшой участок при разметке диска, 20-30 ГБ, и не размечать его как логический диск - это даст достаточный запас ячеек памяти контроллеру SSD для замены.

Меньше беспокоиться о ресурсе SSD поможет покупка модели с высоким параметром Total Bytes Written (TBW). Например, вот три популярные модели SSD объемом 1 ТБ с TBW, равным 600 ТБ из Ситилинка: Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/EU, A-Data Gammix S5 AGAMMIXS5-1TT-C и WD Blue SN570 WDS100T3B0C.

Итоги

Эти простые настройки, которые можно сделать за несколько минут, заметно сохранят ресурс вашего SSD и сэкономят вам немало средств. Пишите в комментарии, а вы заботитесь о ресурсе SSD?  

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