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Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X

Четырехъядерные процессоры перешли в разряд бюджетных, но пригодны ли они для игр с мощной видеокартой в 2023? Неоднозначные результаты теста показывают, почему AMD так и не выпустила четырехъядерный Zen 3.
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Первым десктопным четырехъядерным процессором стал Intel Core 2 Extreme QX6700 в далеком 2006 году, открыв новую эру в процессоростроении. В те годы еще не все игры использовали и два ядра, не говоря уже о четырех, но пользователям стало понятно, что отныне разработчики процессоров будут наращивать количество ядер так же, как раньше наращивали количество мегагерц, стараясь обогнать конкурента.

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Потом Intel выпустила более дешевый и популярный Core 2 Quad Q6600, который до сих пор пользуется популярностью на вторичном рынке, а вот ответ от компании AMD - Phenom X4, вышел только в 2007 году. Первое поколение Phenom было не очень удачным - медленное в играх, да еще и с критичной ошибкой буфера трансляции адресов, известной как «TLB bug».

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После этого последовала долгая эпоха, когда четырех ядер хватало и для игр, и для большинства рабочих задач, и Intel c AMD выпускали поколение за поколением процессоров, самыми популярными в которых были четырехъядерные модели. Phenom II X4, Core i5-760, Core i5-2500K, Core i5-3570K, FX-8350, Core i7-4770K, Core i7-6700K, Core i7-7700K - только выпуск дешевого шестиядерника Ryzen 5 1600 в 2017 году закончил эту эпоху доминирования четырех ядер.

В 2023 году выбор четырехъядерников стал очень небольшим, и они заняли нишу бюджетных процессоров для мультимедийных и офисных ПК. Самым недорогим стал Core i3-10100F для платформы LGA 1200, который стоит чуть дороже 5000 рублей, но в играх не уступает былому королю игровых сборок - Core i7-7700K.

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А вот Core i3-12100F семейства Alder Lake - процессор гораздо более интересный. За счет новой архитектуры и высокой производительности на ядро он легко обгоняет в играх старые шестиядерники
Core i5-10400F и Ryzen 5 3600.

А у AMD в продаже только старые четырехъядерники Ryzen 3 3200G и Ryzen 3 4100, нет даже быстрых Ryzen 3 3300X, а Ryzen 3 5300X семейства Zen 3 так и не был выпущен.

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Как превратить шестиядерник в четырехъядерник

Превратить Ryzen 5 5600X в невыпущенный Ryzen 3 5300X довольно просто, на материнской плате MSI B450-A PRO MAX надо зайти в настройки Overclocking - Advanced cpu configuration - AMD Overclocking - CPU core Control и выбрать режим FOUR 4+0. 

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После этого, перезагрузив ПК, можно увидеть, что в Windows теперь только восемь потоков в Диспетчере задач.

А утилита CPU-Z рапортует о четырех ядрах, показывая снизившийся результат в бенчмарке.

Как будем тестировать?

Ryzen 5 5600X и невыпущенный четырехъядерник Ryzen 3 5300X, аналог Core i3-12100F, мы сравним в тяжелых играх последних лет, на реалистичных настройках графики и в разрешении 1080p. То есть, на тех настройках, которые мы обычно выставляем, чтобы оценить не теоретический прирост, а выигрыш в реальных условиях эксплуатации ПК. Видеокарта будет использоваться GeForce RTX 3060, материнская плата - MSI B450-A PRO MAX, 32 ГБ памяти DDR4 с частотой 3600 МГц, а система - Windows 10 со свежими драйверами.

Assassin’s Creed Valhalla

В не особо хорошо оптимизированной и требовательной к процессору игре Assassin’s Creed Valhalla можно заметить, что четырехъядерник показал идентичные результаты по среднему FPS, а по минимальному - даже на 10 FPS лучше. Парадоксально, но факт, мне пришлось даже перепроверить - скриншоты результатов не перепутаны.

Assassin’s Creed Odyssey

Аналогичные результаты и в Assassin’s Creed Odyssey, игре со схожими системными требованиями, и здесь четырехъядерник показал лучший минимальный FPS, но, зная кривизну бенчмарков этих игр, лучше обращать внимание на средний FPS, который аналогичен.

Cyberpunk 2077

А вот в тяжелом Cyberpunk 2077 четырехъядерный процессор просел по минимальному FPS, отстав от шестиядерника на 23%. А вот средний FPS опять выше на четырех ядрах.

Watch Dogs: Legion

Несколько неудобно это констатировать, но и в Watch Dogs: Legion четыре ядра опять лидируют по минимальному FPS, пусть и всего лишь на два кадра. Жаль, что Ryzen 5 5600X даже с отключенными двумя ядрами в бенчмарках определяется как 6-Core Processor и убедительно доказать, что скриншот снят на конфигурации с четырьмя ядрами - невозможно.

Horizon Zero Dawn

В Horizon Zero Dawn, которая тоже любит процессорную производительность, опять по минимальному FPS лидирует четырехъядерник, опережая шестиядерник на 14%.

Shadow of the Tomb Raider

Бенчмарк игры Shadow of the Tomb Raider показывает практически идентичные результаты на обеих конфигурациях.

Total War Saga: Troy

И даже требовательная стратегия Total War Saga: Troy не может показать преимущество шестиядерного процессора над четырехъядерником. 

The Riftbreaker

И только бенчмарк стратегии The Riftbreaker показывает преимущество шестиядерника в показателях 0.1 % минимального и 1 % низкого FPS.        

Metro Exodus

Чуть отстал четырехъядерник по минимальному FPS в бенчмарке игры Metro Exodus.

Как могли получиться такие результаты?

Я уже предчувствую бурю негодования в комментариях, но каждый может проверить эти результаты, отключив пару ядер в своем шестиядернике или отключив четыре и два ядра в восьмиядернике, например, у Ryzen 7 5800X. Объяснение таким результатам довольно простое - во-первых, во всех тестах шел упор в видеокарту GeForce RTX 3060 и процессорная часть влияла гораздо слабее, чем в тестах, когда выставляют разрешение 720p и низкие настройки графики. А в таком режиме каждый прогон бенчмарков будет давать результаты в пределах погрешности, что и наблюдалось в тестах.

Во-вторых, и для конфигурации с четырьмя ядрами, и для конфигурации с шестью ядрами, у Ryzen 5 5600X было ограничение в 76 ватт и в варианте с четырьмя ядрами максимальные частоты буста могли держаться более стабильно.

В-третьих, даже с четырьмя ядрами Ryzen 5 5600X дает играм восемь достаточно быстрых потоков, что видно по тесту CPU-Z, где он показывает мультипоточный результат на уровне Ryzen 5 1600, с которым мы его недавно сравнивали. Это хорошо заметно и по результатам в играх быстрого четырехъядерника Core i3-12100F, который выступает на уровне шестиядерника Core i5-10400F, а частенько даже обгоняет его.


Итоги

Глядя на результаты тестов, а вернее на разницу в пределах погрешности, становится понятно, почему AMD не выпустила процессор семейства Zen 3 с четырьмя ядрами. Такой процессор попросту бы уничтожил продажи старых шестиядерников Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5500, и составил бы серьезную конкуренцию Ryzen 5 5600X. Результаты в играх быстрого и дешевого четырехъядерного Core i3-12100F подтверждают эти выводы.

Пишите в комментарии, а какой процессор стоит в вашем ПК? 

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Теги

amd intel игры бенчмарки процессор тесты ryzen 5 5600x core i3-12100f шестиядерники четырехъядерные
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