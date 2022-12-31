Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Вспомните, каким простым был выбор версии Windows лет восемь назад - устанавливай надежную как автомат Калашникова Windows 7 и не ошибешься. Некоторая часть консервативных пользователей в те времена продолжала использовать Windows XP, а часть наиболее продвинутых перешли на не особо популярную Windows 8.1. Которая за счет новой WDDM 1.2 (Windows Display Driver Model - архитектуры графических драйверов для видеокарты) показывала отличные результаты в некоторых играх.
реклама
Затем, в 2015 году, вышла Windows 10, которая разделила пользователей на два враждующих лагеря на несколько лет и на той энергии, которые вырабатывали спорщики в комментариях на форумах и в соцсетях, можно было запустить звездолет к ближайшей звездной системе. Время взяло свое и Windows 7 постепенно уступила место Windows 10, но столь яростная поддержка большой части пользователей не прошла даром - Microsoft хочет продлить поддержку Windows 7 на беспрецедентный срок - до января 2026 года. А вот Windows 8.1 осталось жить буквально несколько дней - ее поддержка завершается 10 января 2023 года.
Конечно, можно пользоваться ОС и без обновлений безопасности, но в наше время, когда произошел небывалый расцвет троянских программ, шифровальщиков и сетевых червей, которые хотят добраться до ваших денег, платежных данных и аккаунтов в онлайн-сервисах, оставаться без защиты нельзя.
На фоне яростных войн Windows 7 vs Windows 10 выход Windows 11 произошел без особой помпы и агрессивной рекламы. Старт новой ОС начался довольно вяло, а вдобавок был омрачен серьезными аппаратными проблемами, когда падала скорость процессоров Ryzen или новых SSD. Еще никогда в истории Windows не страдала так сильно производительность от программного кода и это отпугнуло от Windows 11 часть пользователей. И если Windows 10 принесла поддержку нового игрового API DirectX 12, который быстро стал обязателен для новых игр, то новшества Windows 11 можно пересчитать по пальцам одной руки.
реклама
В результате переход пользователей с Windows 10 на Windows 11 идет умеренными темпами и на ноябрь 2022 года их насчитывалось всего 16%. Но не стоит надеяться, что Windows 10 повторит судьбу Windows 7 и будет актуальной еще долгие годы - Microsoft уже выкопала для нее яму, ограничив срок поддержки до 14 октября 2025 года, то есть ваша Windows 10 превратится в тыкву даже раньше, чем старая добрая Windows 7.
Исключение составляют корпоративные редакции Windows 10 с долгосрочным обслуживанием - Windows 10 LTSB 2016, базирующаяся на версии 1607, будет поддерживаться до 13 октября 2026 года. А более свежая и актуальная Windows 10 LTSC 2021, основанная на релизе 21H2 - еще девять лет, до 13 января 2032 года.
И если вы решаете, какую версию Windows установить, пока есть время на новогодних праздниках, то на выбор есть аж пять актуальных версий, которые до сих пор поддерживаются Microsoft. А если считать и несколько дней, которые остались Windows 8.1, то и вовсе шесть. Это Windows 7, Windows 10 LTSB 2016, Windows 10 Pro и Home, Windows 10 LTSC 2021 и Windows 11. Каждая из версий имеет свои плюсы и минусы в 2023 году и сейчас мы их рассмотрим, начиная со старой доброй Windows 7.
Windows 7
реклама
Несмотря на возраст, Windows 7 все еще держится молодцом, а недостающие функции, ставшие привычными пользователям Windows 10 и Windows 11, легко реализовать с помощью сторонних утилит. Даже поддержку DirectX 12, как оказалось, прикрутить к Windows 7 вполне возможно и такую поддержку получила популярная MMORPG World of Warcraft. Но просто взять и установить Windows 7 на новое железо будет затруднительно, ведь придется подготавливать образ при помощи специальных утилит, а новые функции, доступные видеокартам GeForce RTX, работать не будут.
Но в чем держит лидерство Windows 7, так это в системных требованиях. Они очень низки и теперь это единственная Windows, которая способна без "тормозов" загружаться и работать с жесткого диска. Поэтому Windows 7 станет отличным выбором для огромного парка старых ПК - от Core 2 Duo E8500 до AMD FX-4300. А также Windows 7 можно устанавливать любителям старых игр, ведь это уже ретро ОС.
Windows 10 LTSB 2016
реклама
А вот Windows 10 LTSB 2016 подойдет тем компьютерам, где нужна стабильность работы, но не важна графическая составляющая. Эта версия Windows 10 основана на релизе "1607" и многие новые игры попросту не запустятся на этой ОС. А вот для офисной работы и серверных задач Windows 10 LTSB 2016 отлично подойдет, главное - найти способ скачать пробную ознакомительную версию на 90 дней. Да и для обычного ПК среднего уровня, на котором серфят интернет, смотрят фильмы, слушают музыку и выполняют офисную работу эта ОС вполне хороша, своей стабильностью и невысокими системными требованиями.
Windows 10 Pro и Home
Если у вас современный игровой компьютер и вы привыкли пользоваться обычной Windows 10, то можете смело устанавливать Windows 10 редакций Pro и Home. Срок поддержки еще больше двух лет и за это время вы 100 раз успеете пересесть на Windows 11, если понадобится.
Windows 10 LTSC 2021
Версия Windows 10 LTSC 2021 сочетает в себе актуальность релиза 21H2 и стабильную работу, присущую редакциям LTSB и LTSC. В ней нет большей части программного мусора из обычной Windows 10, а интегрировать в нее Microsoft Store и UWP-приложения - дело трех минут. В результате мы получаем стабильную систему, справляющуюся с новыми играми и которую будут поддерживать еще целых девять лет. Для консервативных пользователей, не желающих расставаться с Windows 10, это отличный выбор. Подойдет эта версия и тем, кто занимается серьезной работой на ПК и кому не нужна самодеятельность ОС.
Windows 11
И, наконец, Windows 11. Если у вас самое современное железо и вы привыкли быть на острие прогресса - то это ваш выбор. Тем более, что если не нравится интерфейс Windows 11 - внешне ее можно быстро превратить в Windows 10. Нужно помнить, что DirectX 12 Ultimate, технология Auto HDR и поддержка Wi-Fi 6E есть только в Windows 11 и все новые "фишки" железа будут появляться только в этой ОС.
Итоги
Как видите, выбор ОС в начале 2023 года гораздо сложнее, чем просто выбор между Windows 10 и Windows 11. Есть версии для консерваторов, для слабых ПК, для тех, кто просто хочет пользоваться компьютером и не отвлекаться на обслуживание ОС и лишние обновления. И, конечно, версии для самых продвинутых игровых ПК.
Подготовить свой ПК к Windows 11 стоит уже сейчас и в первую очередь стоит установить минимум 16 ГБ ОЗУ, если вы играете в игры. В Ситилинке популярны вот такие комплекты DDR4 объемом 16 ГБ: Kingston Fury Renegade Black KF436C16RBK2/16, Kingston Fury Beast Black RGB KF436C17BBAK2/16 и Patriot Viper Steel PVS416G320C6K.
Пишите в комментарии, а какая версия Windows установлена у вас?
Более 500 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила