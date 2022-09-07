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Windows 10 LTSC 2021 - это версия Windows для долгосрочного канала обслуживания, предназначенная для корпоративных клиентов, отличающаяся от обычной Windows 10 Pro минимумом предустановленных приложений и служб. Вышла Windows 10 LTSC 2021 в ноябре 2021 года и, что важно, включала в себя все функции, доступные в Windows 10 версии 21H2. Прошлые версии Windows 10 LTSB и LTSC отставали в этом плане от актуальных Windows 10 и это стало критичным для игровых ПК, когда игры стали требовать свежие версии Windows 10, иногда даже довольно новую версию 1903.

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В этом плане у Windows 10 LTSC 2021 все хорошо, набора функций и актуальности версии 21H2 хватит еще надолго. Но рассчитывать просидеть на этой ОС 10 лет не стоит, жизненный цикл ее поддержки всего пять лет, почти год из которых уже прошел. Думаю, сначала стоит рассказать, как я пришел к тому, чтобы установить Windows 10 LTSC на современный игровой ПК и о моем отношении к разным версиям Windows.

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Постоянные читатели блогов overclockers.ru наверняка помнят, что я писал много критических статей о Windows 7, Windows 10 и Windows 11 и на это есть причины. Привыкнув к стабильности Windows 7, мне было тяжело смириться с гораздо более нестабильной Windows 10, а привыкнув к обилию функций и удобству пользования Windows 10 для меня стала неприемлемой сильно урезанная в возможностях интерфейса Windows 11.

Говоря о глюках и нестабильности Windows 10 стоит разделять собственные проблемы ОС и то множество проблем, которые приносят в нее сторонний софт и драйвера, который мы ставим, и настройки ОС, которые мы делаем. Не говоря уже о глубоких твиках системы, от которых я, надо сказать, отказался полностью. Вспомните, как работает Windows сразу после установки на ПК - в большинстве случаев все стабильно и хорошо, а проблемы обычно начинаются позже.

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Часть проблем вызываем мы, пользователи, а часть проблем - сама ОС. Главные проблемы Windows 10 - перегруженность бесполезными приложениями и службами, не нужными большинству пользователей, постоянные эксперименты разработчиков с расположением настроек и бесконечный процесс переноса функций из панели управления в "Параметры". А также - заметно выросшие в версиях ОС старше 1607 внутренние задержки и отклик системы. И печально известные кривые обновления, исправляющие баги и ломающие то, что нормально работало в ОС до них, возникшие из-за отказа Microsoft тестировать обновления на реальных ПК и ноутбуках, и перехода к тестированию только на виртуальных машинах.

И спустя несколько месяцев использования обычной Windows 10 я замечал, что система работает все более и более вяло, загружается медленнее, появляются разнообразные глюки и проблемы. Переустановка ОС помогала ненадолго и несколько лет я провел в прыжках с одной на другую версию Windows, иногда даже возвращаясь из-за ностальгии на старенькие Windows 7 и Windows 8.1. И когда я услышал о выходе Windows 10 LTSC 2021, то решил попробовать эту ОС, помня о положительных эмоциях, которые оставила Windows 10 LTSB Anniversary Update 2016.

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Но, стоит отметить, что использование Windows 10 LTSC в обычном режиме, "из коробки", без привычных и полезных UWP-приложений будет неудобным для многих пользователей, в чем я уже убеждался, попробовав Windows 10 LTSC 1809 несколько лет назад. Поэтому первым делом я установил систему на отдельный SSD и начал эксперименты по интеграции магазина Microsoft Store, ведь с его помощью можно установить все UWP-приложения, которыми мы привыкли пользоваться в Windows 10. Microsoft Store интегрируется в систему быстро и просто, с помощью небольшой и безопасной утилиты LTSC-Add-MicrosoftStore, которая лежит на GitHub.

После чего можно установить все нужные UWP-приложения, например, "Записки", "Будильники и часы".

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Или Xbox Game Bar, который прекрасно работает в Windows 10 LTSC 2021.

А как вам такой финт, как использование сразу двух оригинальных калькуляторов, от Windows 7 и Windows 10? Это возможно только на Windows 10 LTSC, после установки калькулятора для Windows 10 из Microsoft Store.

Но давайте посмотрим, насколько меньше оперативной памяти ест Windows 10 LTSC 2021 из-за того, что в ней не установлено куча мусора от маркетологов Microsoft. Я сравнивал ее с обычной Windows 10 на виртуальной машине с 8 ГБ ОЗУ и получил около 500-600 МБ разницы.

Казалось бы, по меркам 2022 года разница небольшая, но не забывайте, что эти 500 МБ заняты кучей ненужного софта и служб, которые дергают ваш процессор и накопитель настолько сильно, что пользоваться Windows 10 на обычном жестком диске уже попросту невозможно. И те самые фризы в играх, на которые жалуются пользователи Windows 10, и практически не жаловались пользователи Windows 7, вызваны именно паразитной работой ОС ради своих нужд.

А посмотрите, насколько лаконичный Пуск у Windows 10 LTSC 2021 по сравнению с Windows 10 Pro!

Не забывайте еще и то, что весь этот программный мусор от Microsoft тоже обновляется, и может получать кривые обновления, как и сама ОС, и начать конфликтовать с другим софтом и вызывать сбои. И несмотря на то, что Windows 10 LTSC 2021 получает те же обновления безопасности, что обычная Windows 10, именно отсутствие обновлений функций мне кажется тем главным фактором, из-за которого даже спустя много месяцев ОС работает идеально.

Мой ПК - это место повышенной опасности для любой операционной системы, ведь ради блогов я часто устанавливаю множество софта и делаю различные настройки в ОС, а ища и устанавливая игры, особенно редкие и старые, я не брезгую торрентами. Но, несмотря на такие риски, Windows 10 LTSC 2021 продолжает работать и работать у меня месяц за месяцем. Конечно, молниеносного отклика системы как в Windows 7, и даже как в Windows 10 LTSB 2016, в ней нет, но нужно не забывать, что ее кодовая база от Windows 10 версии 21H2. Но получить более быструю современную операционную систему таким простым способом, как установка Windows 10 LTSC 2021, затратив так мало времени, сегодня не существует.

Со времен появления Windows 10 пользователи хотели именно этого, чтобы Microsoft позволила им самим решать, какие компоненты ОС они хотят видеть на своем ПК, а какие - нет, выбирая их при установке. И только в Windows 10 LTSC это сегодня возможно. Другой путь - вычищать из обычной Windows 10 весь предустановленный мусор и отключать ненужные службы, но это гораздо более трудоемкий и долгий процесс, в результате которого элементарно получить глючную, плохо работающую Windows.

Теперь о проблемах, ведь их не может не быть. Одной из проблем был глюк в играх, когда при регулировке звука при помощи мультимедийных клавиш клавиатуры в играх начинались сильные просадки кадровой частоты. Эта проблема решилась установкой свежих аудио драйверов. И вторая проблема, которая уже встречалась мне на Windows 10 Pro - исчезновение иконки у ярлыков программ, когда иконка пропадает и на панели задач, заменяясь белым квадратом.

Это может произойти иногда по неявным причинам, но явно вызывается перемещением ярлыка в другую папку. Но, думаю, этим можно пренебречь, так как проблема не влияет на функционал и встретилась мне всего пару раз за все восемь месяцев использования Windows 10 LTSC 2021.

Иконка браузера

Что касается игр, то с ними все отлично и никаких проблем я не замечал, пройдя даже такие требовательные игры, как Horizon Zero Dawn, Assassin’s Creed Вальгалла и Metro Exodus. Также не доставляет проблем встроенный антивирус Microsoft Defender, работающий тихо и незаметно. Нет проблем и с активацией или обновлением системы.

Итоги

Что можно сказать в итоге? По моему мнению, я нашел самую лучшую версию Windows 10 за последние годы, доволен ею на 100% и просижу на ней до тех пор, пока игры не потребуют более новую версию Windows 10, чем 21H2 или пока не закончится ее срок поддержки. Что касается перехода на Windows 11, то я его даже не рассматриваю, ведь таких чудовищных аппаратных проблем в Windows, как, например, низкая скорость кеша L3 или замедление NVMe SSD у Microsoft не было еще никогда, за всю историю разработки ОС. Ну а бессмысленная кастрация привычного десктопного интерфейса, превращающего Windows в подобие мобильных систем - это вообще выше моего понимания.

Собирая игровой ПК, стоит позаботиться о быстрой памяти вне зависимости от того, какую версию Windows вы используете. В Ситилинке сегодня наиболее популярны у покупателей вот такие комплекты ОЗУ DDR4 актуального объема 16 ГБ с частотами 3200 МГц и выше: Kingston Fury Beast Black KF432C16BBK2/16, Patriot Viper Steel PVS416G400C9K и Kingston Fury Beast Black RGB KF436C17BBAK2/16.

Пишите в комментарии, пробовали ли вы Windows 10 LTSC или Windows 10 LTSB и какие впечатления они оставили?

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