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В двух прошлых блогах мы рассмотрели практически все полезные утилиты разработчика Nenad Hrg, которые уже много лет помогают пользователям в работе на ПК. Сегодня мы начнем знакомство с утилитами от еще одного бескорыстного разработчика, Nir Sofer, уже более 20 лет пишущего полезные бесплатные утилиты, некоторые из которых, например, BlueScreenView, стали обязательными в наборе опытного пользователя и системного администратора.

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Разработчик Nir Sofer - известный программист, разработчик с глубокими знаниями в C++, .NET Framework, Windows API, декомпиляции и алгоритмах шифрования. Свои утилиты, а все они бесплатны и очень компактны, он выкладывает на сайт nirsoft.net, появившийся в 2004 году, и их общее число уже перевалило за 160 штук. Доверять программам от Nir Sofer можно смело, ведь его сайт посещает больше 850000 уникальных посетителей в месяц и в основном это опытные пользователи и системные администраторы, которые давно бы забили тревогу, если бы утилиты были некачественные или вредоносные.

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Я тщательно просмотрел все утилиты, изучил их возможности и отобрал те, что пригодятся обычному пользователю ПК или не имеют аналогов от других программистов. Но, несмотря на то, что некоторые утилиты могут показаться вам сложными, стоит их попробовать, ведь они не только решают многочисленные проблемы на ПК, но и могут сэкономить вам много времени, если их правильно использовать.

BlueScreenView

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Начать стоит с одной из самых известных утилит от Nir Sofer - BlueScreenView. На форумах, посвященных проблемам с Windows, я постоянно вижу, как ее уже много лет опытные пользователи советуют тем юзерам, которых замучили синие экраны смерти - BSOD, в которые выпадает их Windows. Утилита собирает сведения из аварийных дампов памяти и отображает информацию о всех сбоях в сводной таблице, выводя массу полезной информации: о дата и времени сбоя, базовые сведения с экрана BSOD и сведения о драйвере или модуле, который привел к сбою.

Ссылки на скачивание утилит будут после описания, перейдя по ним, вы попадете на страничку с описанием утилиты и дополнительных команд к ней, если они есть, а ссылка на скачивание будет внизу страницы. Там же можно скачать и русификатор к утилите, если он есть.

Ссылка на сайт разработчика.

SoundVolumeView

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SoundVolumeView - это мощный инструмент управления звуком в Windows, позволяющий гибко регулировать звук для каждого приложения и устройства, мгновенно отключать и включать найденные звуковые компоненты. На фоне продвинутых функций работы со звуком в Windows 10 и Windows 11 это может уже не впечатлять, но главная фишка утилиты в том, что вы можете создавать профили для любых настроек звука и устройств и загружать их мгновенно, кликом мыши.

А вдобавок все это можно сделать автоматически, командами в командной строке, не вызывая пользовательского интерфейса. Например - щелкнули по ярлыку с командным файлом и у вас переключился звук на наушники, с выставлением нужной громкости и включился микрофон, щелкнули по другому ярлыку и получили настройки звука для просмотра фильма на ТВ. Команды и их описание есть на страничке загрузки.

Ссылка на сайт разработчика.

Volumouse

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Еще одна удобнейшая утилита для работы со звуком от Nir Sofer - Volumouse. С ее помощью можно настроить регулировку звука на нужном аудиоустройстве с помощью одного лишь колесика мыши, или колесика в сочетании с дополнительной клавишей, например, ЛКМ или Alt. Volumouse - отличный выбор для пользователей, у которых нет мультимедийной клавиатуры или нужно регулировать звук только с помощью мыши, например, при просмотре кино с дивана с беспроводной мышкой, для чего можно настроить утилиту на регулировку при зажатой левой кнопке мыши одновременно с колесиком.

Ссылка на сайт разработчика.

WebBrowserPassView

Случается ситуация, когда ваша Windows не может загрузиться после вирусного заражения или программного сбоя, а все важные логины и пароли для сайтов остались в браузере, который тоже невозможно запустить. В этом случае поможет утилита WebBrowserPassView, которая ищет логины и пароли, хранящиеся в файлах браузеров Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Edge, Opera и Safari. Список найденных логинов и паролей можно экспортировать в текстовый, HTML, CSV или XML файл.

Ссылка на сайт разработчика.

FolderChangesView

Утилита FolderChangesView может мониторить локальные или сетевые папки и диски и отслеживать все манипуляции с ними: создание, удаление, перемещение файлов и т.д. Утилита пригодится для тех, кому нужно проследить за своими важными папками и целостностью файлов в них. А уж отследить работу вируса-шифровальщика файлов с помощью FolderChangesView можно элементарно.

Ссылка на сайт разработчика.

ShellMenuView

С помощью крошечной утилиты ShellMenuView можно убрать из контекстного меню правой кнопки мыши раздражающие и бесполезные пункты для работы с разными типа файлов, например, для Paint 3D.

Ссылка на сайт разработчика.

MultiMonitorTool

Все чаще у пользователей появляются мультимониторные конфигурации, ведь подключив к ПК современный телевизор, мы получаем удобнейшую систему для просмотра видеоконтента. Вот только работа с двумя мониторами в Windows пока не так удобна, как хотелось бы, хотя прогресс по сравнению с Windows 7 огромный. Утилита MultiMonitorTool предоставляет огромное количество возможностей при работе с двумя мониторами: можно включать и отключать мониторы, устанавливать первичный монитор, сохранять и загружать профили настройки мониторов и перемещать окна между мониторами. Причем все действия, как и в случае с SoundVolumeView, можно выполнять с помощью командной строки или ярлыков.

Ссылка на сайт разработчика.

WinDefThreatsView

Microsoft Defender стал отличным антивирусом, надежным и ненавязчивым, органично встроенным в систему. Но вот в плане удобства ему пока очень далеко до сторонних коммерческих продуктов и пытаясь найти обнаруженные им угрозы, продираясь сквозь нелогичные меню - тот еще квест. Исправить это может утилита WinDefThreatsView, которая показывает обнаруженные угрозы в удобном списке с подробной информацией и позволяет выбрать действие с ними: "Разрешить", "Поместить в карантин", "Очистить", "Удалить", "Блокировать" или "Игнорировать".

Ссылка на сайт разработчика.

WebCacheImageInfo

Бывало ли у вас так, что вы вспоминаете, что несколько дней видели на каком-то сайте важное фото, но не помните на каком? В таком случае может помочь утилита WebCacheImageInfo, способная искать изображения в формате JPEG с информацией EXIF, лежащие в кэше веб-браузеров Internet Explorer, Firefox или Chrome до его очистки.

Ссылка на сайт разработчика.

AdvancedRun

Утилита AdvancedRun пригодится при запуске старых программ или утилит, для которых часто приходится выставлять параметры совместимости. С AdvancedRun это гораздо проще и удобней, ведь она позволяет применить параметры командной строки, степень приоритета процесса, тип окна приложения, его позицию и размер, указать ID процесса. А также - отключать визуальное оформление и масштабирование и темы рабочего стола. И все это можно сохранить в файл .cfg.

Ссылка на сайт разработчика.

Вот такая десятка полезных утилит у меня получилась на этот раз и каждый раз, готовя такие блоги, я откладываю несколько утилит и в свою папку "SOFT", чтобы пользоваться ими постоянно. Утилиты от Nir Sofer отличают крошечные размеры и даже если вы используете SSD-накопитель объемом 120-128 ГБ, они нисколько не будут мешать. В Ситилинке сейчас популярны вот такие бюджетные модели: A-Data Ultimate SU650, Digma Run Y2 и Patriot Burst Elite.

Пишите в комментарии, встречали ли вы эти утилиты и можете предложить еще редкие и полезные утилиты от других разработчиков?

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