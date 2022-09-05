Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года

Высокие цены на SSD объемом 1 ТБ заставляют многих пользователей покупать накопители объемом 500-512 ГБ, несмотря на то, что объем игр и программ постоянно увеличивается.
[ ] для раздела Блоги
1
3060 ASUS за 30тр в Ситилинке
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В блоге 10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года мы рассмотрели самые популярные в Ситилинке SSD объемом 1 ТБ и поговорили о том, что брать накопитель меньшей емкости в игровой ПК в 2022 году не стоит. Ведь размер игр растет как на дрожжах и уже давно никто из геймеров не удивляется, когда новая игра требует 100 и больше гигабайт на накопителе. Но выбор SSD требует от нас учитывать не только его объем, скорость, надежность, срок гарантии и формфактор, но и одну из главных характеристик - цену.

реклама

А цена на производительные модели SSD объемом 1 ТБ кусается, превышая 10-12 тысяч рублей, что при сборке игрового компьютера среднего уровня становится весомой долей бюджета. За последние пару лет мы наблюдали много скачков цен SSD - из-за дефицита электронных компонентов, всплеска интереса со стороны майнеров, майнящих монету Chia, и, наконец, из-за санкций на поставку электроники в Россию. Особенно заметно было подорожание популярных накопителей Samsung, цены на которые взлетели до каких-то немыслимых высот.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Но, стоит отметить, что ситуация с ценами на SSD от Samsung понемногу нормализуется и довольно старый, но производительный SSD Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW стоит сегодня дешевле 13000 рублей. А два года назад, в августе 2020, когда я писал блог 8 причин, по которым не стоит в 2020 году покупать SSD объемом менее 1 ТБ, эта модель стоила 15690 рублей.

реклама

А ведь объем и скорость SSD не влияют на количество кадров в секунду в играх, для которых мы собираем игровые ПК и многие пользователи решают, что им вполне хватит накопителя на 500-512 ГБ, ведь пока в такой объем умещается не только Windows и стандартный набор программ, которые устанавливаются практически на любой игровой ПК, но и две-три самых больших по объему игры. Тем более, что цены на подобные накопители стартуют с очень демократичных.

А если учесть, что часто такие накопители дополняются старыми SSD небольшого объема и жесткими дисками для файлов пользователя, то мы получаем вполне жизнеспособный вариант для современного игрового ПК, на котором не пытаются играть в 10 игр одновременно. В этом блоге я предлагаю опять отправиться в магазин Ситилинк и посмотреть на самые популярные модели SSD объемом 500 и 512 ГБ. И это будет очень интересно, ведь цены на некоторые модели различаются более, чем в два раза.

реклама

Для всех накопителей мы посмотрим и на такую важную характеристику, как скорость последовательной записи, ведь при покупке нужно учитывать особенности записи современных SSD, когда максимальная скорость достигается при записи в SLC-кеш. Здесь и далее эти данные я буду брать из обзоров в сети, с внушающих доверие сайтов, ведь производители не указывают такую важную для пользователя информацию. Нужно учитывать и то, что подобные тесты обычно производятся на пустом накопителе, а если объем данных на нем велик - скорость будет еще ниже.

Digma Run S9 DGSR2512GS93T

Стоит отметить, что половина SSD нашей десятки выполнены в формфакторе 2.5" с интерфейсом SATA III, что говорит о том, что накопители такого объема часто используются в ноутбуках и старых ПК без M.2 слота. Первый и один из самых недорогих накопителей в нашей подборке - Digma Run S9 DGSR2512GS93T, использует интерфейс SATA III, построен на базе контроллера Silicon Motion SM2259XT и памяти 3D TLC. SSD развивает стандартные для SATA моделей скорости последовательного чтения в 520 МБ/с, а записи - 475 МБ/с. Максимальная скорость записи будет доступна только на первой трети емкости накопителя, а далее упадет до скромных 63 МБ/с.

реклама

Ресурс TBW составляет 240 ТБ, а гарантия - 3 года. Перед нами бюджетное решение, которое подойдет для игр и офисной работы, а вот сотни гигабайт данных за раз на таком накопителе лучше не записывать.

Параметр TBW (Total Byte Written) – это количество данных, которое можно гарантированно записать на SSD прежде, чем ресурс чипов памяти будет исчерпан.

Kingston NV1 SNVS/500G


Kingston NV1 SNVS/500G - безбуферная модель на контроллере Phison PS5013-E13 и памяти 3D TLC Toshiba 96-layer, развивающая скорость чтения в 2100 МБ/сек, а записи - 1700 МБ/сек. Размер TLC буфера SSD составляет 28 ГБ, после исчерпания которого скорость снижается до 630 МБ/сек, что весьма неплохо для столь бюджетной модели. Ресурс TBW накопителя составляет 120 ТБ, а гарантия - 3 года.                

Samsung 870 EVO MZ-77E500BW

Самый дорогой накопитель нашего обзора построен на базе контроллера Samsung MKX и 128-слойной 512-Гбит 3D TLC V-NAND памяти от Samsung, скорость чтения у него составляет 560 МБ/с, а записи - 530 МБ/с. Читатель может спросить - "А за что, собственно, просят такие деньги, ведь это SATA III модель?". Но Samsung 870 EVO MZ-77E500BW стоит почти восемь тысяч рублей не просто так, ведь у этого SSD есть DRAM буфер объемом 512 МБ, а SLC-кеширование работает таким образом, что скорость записи не падает ниже 454 МБ/сек на всем объеме накопителя. То есть, гонять на нем огромные видеофайлы или базы данных можно практически без потерь скорости. Чему способствует высокий параметр TBW, равный 300 ТБ и гарантия в пять лет.

WD Blue WDS500G2B0A

WD Blue WDS500G2B0A - довольно дорогой SSD, по цене конкурирующий с предыдущей моделью, построен на базе контроллере Marvell 88SS1074 и памяти BiCS3, скорость чтения у него составляет 560 МБ/с, а записи - 530 МБ/с. Ресурс TBW составляет 200 ТБ, а вот гарантия - всего 12 месяцев. Да и скорости, развиваемые накопителем при записи больших файлов, меньше, чем у модели от Samsung, составляя около 315 МБ/с в среднем, поэтому стоит предпочесть Samsung 870 EVO MZ-77E500BW, доплатив всего 700 рублей.

A-Data XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-512GT-C

Накопитель A-Data XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-512GT-C создан на базе контроллера Realtek RTS5763DL и 64-слойной 512-Гбит TLC 3D NAND памяти от Micron. Модель развивает скорость чтения 1800 МБ/с, а записи - 1200 МБ/с, ресурс TBW достигает 240 ТБ, а срок гарантии - пять лет. На чистый накопитель на высоких скоростях в SLC-режиме удаётся записать порядка 170 Гбайт, то есть около трети объема, что весьма неплохо, а далее скорость снижается до скоростей ниже 100 МБ/сек. В обычном использовании накопителя с записью 170 ГБ за один раз столкнуться трудно, поэтому модель отлично подойдет в геймерский ПК.

KINGSPEC P3-512

Совсем недавно SSD от компании KingSpec были частыми гостями в сборках с AliExpress, а теперь их можно купить и в Ситилинке. KINGSPEC P3-512, как и его собрат KINGSPEC NT-512 формата M.2, самые недорогие накопители в нашей подборке. Этот SSD очень давно присутствует на рынке и отличается непостоянством начинки, поэтому стоит ориентироваться только на заявленные на сайте скоростные характеристики, которые составляют 570 МБ/с для чтения и 540 МБ/с для записи. Ресурс TBW составляет внушительные 349 ТБ, а гарантия - три года.

Intel 660P SSDPEKNW512G8X1

Накопитель Intel 660P SSDPEKNW512G8X1 использует контроллер Silicon Motion SM2263, 64-слойную 1-Тбит QLC 3D NAND память от Intel и может похвалиться DRAM-буфером на 256 МБ. Скорость чтения составляет 1500 МБ/с, а записи - 1000 МБ/с, а вот ресурс TBW довольно небольшой - 100 ТБ. Низка и скорость после исчерпания 70 гигабайтного SLC-буфера, падающая ниже 100 МБ/сек. Но при этом накопитель может похвастаться гарантией в пять лет и умеренной ценой, что делает его неплохим кандидатом в офисный или мультимедийный ПК.

A-Data SU750 ASU750SS-512GT-C

SSD A-Data SU750 ASU750SS-512GT-C использует контроллер Realtek RTS5733DMQ и память 3D TLC NAND, скорость чтения у него достигает 550 МБ/с, а записи - 520 МБ/с. Ресурс TBW составляет внушительные 400 ТБ, а срок гарантии - три года. В пределах SLC-кэша скорость записи держится на уровне 472 МБ/с и падает до скромных 72 МБ/с после записи примерно 38 ГБ.

A-Data XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C

А вот следующий накопитель выглядит гораздо более интересно. A-Data XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-CSMI построен на базе контроллера SM2262EN и 64-слойной 256-Гбит TLC 3D NAND памяти от Micron и может похвастаться DRAM буфером объемом 512 МБ. Скорость чтения накопителя достигает внушительных 3500 МБ/с, а записи - 2300 МБ/с, Ресурс TBW равен 320 ТБ, а срок гарантии составляет пять лет. После исчерпания SLC-кеша, который составляет 80 ГБ, скорость записи проседает до 470 МБ/с, а последние 192 Гбайт дописываются со скоростью 300 МБ/с.

KINGSPEC NT-512

И наконец последний накопитель в нашей подборке - недорогой KINGSPEC NT-512, скорость чтения которого достигает 570 МБ/с, а записи - 450 МБ/с, срок гарантии равен 36 месяцам, а вот ресурс TBW для накопителя не указан, да и его обзоров в сети найти не удалось.

Итоги

Как видите, выбор накопителей объемом 500-512 ГБ очень обширен и можно найти как бюджетные модели для офисных и мультимедийных ПК, так и быстрые модели для игровых ПК. Цены в блоге актуальны на 13.09.22. Пишите в комментарии, экономите ли вы на SSD-накопителе и какой его объем для вас достаточен?

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.




За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

ssd выбор kingston nv1 snvs/500g wd blue wds500g2b0a популярные intel 660p a-data xpg sx6000 lite digma run s9 kingspec p3-512 samsung 870 evo mz-77e500bw
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
60
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
11
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29

Интересные материалы

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
1 сентября 2022 60
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26 августа 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
47
Виталик Бутерин назвал Эфир пузырём, ожидает конец бычьего тренда и падение рынка криптовалют
23
Еврокомиссия назвала цинизмом остановку Северного потока
63
Igor'sLAB выявил наилучший способ нанесения термопасты на чип видеокарты — победил метод "колбаска"
15
Страны "Большой семерки" решили сами устанавливать цены на российскую нефть - еще один шаг к эмбарго
72
Злоумышленники получили доступ к некоторым данным клиентов Samsung в США
+
Юрий Борисов озвучил семь приоритетных направлений развития космической отрасли России
13
Геймеры из РФ раскупили почти все видеокарты AMD – забираем оставшиеся модели по выгодным ценам
9
Снижаются цены на видеокарты - GeForce RTX 3080 уже дешевле 80 тр
31
Компания Volt представила электровелосипеды 2022 года выпуска - Connect и Regent
4
Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X под нагрузкой нагреваются до 95°C и 90°C
36
Немецкие ученые предлагают с помощью деревянных городов сдержать глобальное потепление
26
Богатые тоже плачут – сколько стоит видеокарта NVIDIA для мажоров и миллионеров в сентябре 2022 года
34
Microsoft разрешит Call of Duty выходить на консолях Sony в течение нескольких лет после завершения сделки с Activision Blizzard
+
Видеокарты продолжают дешеветь: RTX 3090 падает до $928, а RTX 3080 Ti доступна за $799
15
SSD должны дешеветь и дальше вместе с падением цен на чипы NAND
1
48-ядерный процессор Intel Xeon Platinum 8468 сравним 64-ядерным процессорам AMD EPYC 7763
7
RX 6600 стал победителем рейтинга "Цена за FPS" на 4 сентября 2022 года
15
Новые ATX 3.0 блоки питания Seasonic заметили в каталогах с ценой от 230 USD за модель 1000 Вт
1
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
24

Популярные статьи

Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
85
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
50
О самых необычных компьютерах
9
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
1

Сейчас обсуждают

Иван Кирби
00:27
Голодрашка бзустах, рекламу никто не читает, рекламу вырезают.
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
Иван Кирби
00:24
Китайское гавно 💩
5 сентября стартует распродажа на Aliexpress - на какие смартфоны стоит обратить внимание
Андрей Филинский
00:20
Где изображение планеты? "У меня есть посылка для вашего мальчика, только я вам её не отдам" Почтальон Печкин.
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
REY_B_
00:19
Фигня. Пока зелёнка, наступление не интересно. А вот выпадет снег... С ним с джавеллином в кустах много не належишь.
Таблоиды Британии обсуждают падение цен в России и советуют жителям покупать путевки в теплые страны
Overseer man
00:15
А ковид без причины не бред? А вирусы ежесезонно или цианид в пище - не бред?
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
Overseer man
00:12
Причем здесь топливо самолетов? У них отдельные баки для распыления химии. На Flightradar24 такие рейсы значатся как n/a. Посмотри группу телеграмм "Химтрейлы нас убивают" и многое поймешь. Но не все....
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
Дмитрий
00:05
Честно не понимаю что удерживает цену ддр5 до сих пор))
Цены на память DDR5 начального уровня быстро упадут в этом году в пользу Intel и AMD
Andrey Ivanov
00:01
))))) трешняк расчсчитан на рашкен ивашка))) Шли бы вы на йух , господа рашисты)))
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Феликс Торчинов
00:00
Если ты про Риттера, то вообще его взяли за общение с взрослой женщиной, полицейской под прикрытием, которая выдавала себя за малолетку. На это, в суде, Риттер заявил, что прекрасно понимал, что перед...
По мнению эксперта дальнобойные ракеты ATACMS не смогут помочь Украине
mark kim
23:57
меня есть одна из этой модели, короче говоря, отличный телефон, большая емкость аккумулятора, мощный процессор, большая оперативная память, высокая точность при съемке, плавное использование, очень уд...
سوف ينتهي النقص في أجهزة الكمبيوتر المحمول بحلول الربع الأخير من هذا العام
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем