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В блоге 10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года мы рассмотрели самые популярные в Ситилинке SSD объемом 1 ТБ и поговорили о том, что брать накопитель меньшей емкости в игровой ПК в 2022 году не стоит. Ведь размер игр растет как на дрожжах и уже давно никто из геймеров не удивляется, когда новая игра требует 100 и больше гигабайт на накопителе. Но выбор SSD требует от нас учитывать не только его объем, скорость, надежность, срок гарантии и формфактор, но и одну из главных характеристик - цену.

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А цена на производительные модели SSD объемом 1 ТБ кусается, превышая 10-12 тысяч рублей, что при сборке игрового компьютера среднего уровня становится весомой долей бюджета. За последние пару лет мы наблюдали много скачков цен SSD - из-за дефицита электронных компонентов, всплеска интереса со стороны майнеров, майнящих монету Chia, и, наконец, из-за санкций на поставку электроники в Россию. Особенно заметно было подорожание популярных накопителей Samsung, цены на которые взлетели до каких-то немыслимых высот.

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Но, стоит отметить, что ситуация с ценами на SSD от Samsung понемногу нормализуется и довольно старый, но производительный SSD Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW стоит сегодня дешевле 13000 рублей. А два года назад, в августе 2020, когда я писал блог 8 причин, по которым не стоит в 2020 году покупать SSD объемом менее 1 ТБ, эта модель стоила 15690 рублей.

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А ведь объем и скорость SSD не влияют на количество кадров в секунду в играх, для которых мы собираем игровые ПК и многие пользователи решают, что им вполне хватит накопителя на 500-512 ГБ, ведь пока в такой объем умещается не только Windows и стандартный набор программ, которые устанавливаются практически на любой игровой ПК, но и две-три самых больших по объему игры. Тем более, что цены на подобные накопители стартуют с очень демократичных.

А если учесть, что часто такие накопители дополняются старыми SSD небольшого объема и жесткими дисками для файлов пользователя, то мы получаем вполне жизнеспособный вариант для современного игрового ПК, на котором не пытаются играть в 10 игр одновременно. В этом блоге я предлагаю опять отправиться в магазин Ситилинк и посмотреть на самые популярные модели SSD объемом 500 и 512 ГБ. И это будет очень интересно, ведь цены на некоторые модели различаются более, чем в два раза.

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Для всех накопителей мы посмотрим и на такую важную характеристику, как скорость последовательной записи, ведь при покупке нужно учитывать особенности записи современных SSD, когда максимальная скорость достигается при записи в SLC-кеш. Здесь и далее эти данные я буду брать из обзоров в сети, с внушающих доверие сайтов, ведь производители не указывают такую важную для пользователя информацию. Нужно учитывать и то, что подобные тесты обычно производятся на пустом накопителе, а если объем данных на нем велик - скорость будет еще ниже.

Digma Run S9 DGSR2512GS93T

Стоит отметить, что половина SSD нашей десятки выполнены в формфакторе 2.5" с интерфейсом SATA III, что говорит о том, что накопители такого объема часто используются в ноутбуках и старых ПК без M.2 слота. Первый и один из самых недорогих накопителей в нашей подборке - Digma Run S9 DGSR2512GS93T, использует интерфейс SATA III, построен на базе контроллера Silicon Motion SM2259XT и памяти 3D TLC. SSD развивает стандартные для SATA моделей скорости последовательного чтения в 520 МБ/с, а записи - 475 МБ/с. Максимальная скорость записи будет доступна только на первой трети емкости накопителя, а далее упадет до скромных 63 МБ/с.

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Ресурс TBW составляет 240 ТБ, а гарантия - 3 года. Перед нами бюджетное решение, которое подойдет для игр и офисной работы, а вот сотни гигабайт данных за раз на таком накопителе лучше не записывать.

Параметр TBW (Total Byte Written) – это количество данных, которое можно гарантированно записать на SSD прежде, чем ресурс чипов памяти будет исчерпан.

Kingston NV1 SNVS/500G





Kingston NV1 SNVS/500G - безбуферная модель на контроллере Phison PS5013-E13 и памяти 3D TLC Toshiba 96-layer, развивающая скорость чтения в 2100 МБ/сек, а записи - 1700 МБ/сек. Размер TLC буфера SSD составляет 28 ГБ, после исчерпания которого скорость снижается до 630 МБ/сек, что весьма неплохо для столь бюджетной модели. Ресурс TBW накопителя составляет 120 ТБ, а гарантия - 3 года.

Samsung 870 EVO MZ-77E500BW

Самый дорогой накопитель нашего обзора построен на базе контроллера Samsung MKX и 128-слойной 512-Гбит 3D TLC V-NAND памяти от Samsung, скорость чтения у него составляет 560 МБ/с, а записи - 530 МБ/с. Читатель может спросить - "А за что, собственно, просят такие деньги, ведь это SATA III модель?". Но Samsung 870 EVO MZ-77E500BW стоит почти восемь тысяч рублей не просто так, ведь у этого SSD есть DRAM буфер объемом 512 МБ, а SLC-кеширование работает таким образом, что скорость записи не падает ниже 454 МБ/сек на всем объеме накопителя. То есть, гонять на нем огромные видеофайлы или базы данных можно практически без потерь скорости. Чему способствует высокий параметр TBW, равный 300 ТБ и гарантия в пять лет.

WD Blue WDS500G2B0A

WD Blue WDS500G2B0A - довольно дорогой SSD, по цене конкурирующий с предыдущей моделью, построен на базе контроллере Marvell 88SS1074 и памяти BiCS3, скорость чтения у него составляет 560 МБ/с, а записи - 530 МБ/с. Ресурс TBW составляет 200 ТБ, а вот гарантия - всего 12 месяцев. Да и скорости, развиваемые накопителем при записи больших файлов, меньше, чем у модели от Samsung, составляя около 315 МБ/с в среднем, поэтому стоит предпочесть Samsung 870 EVO MZ-77E500BW, доплатив всего 700 рублей.

A-Data XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-512GT-C

Накопитель A-Data XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-512GT-C создан на базе контроллера Realtek RTS5763DL и 64-слойной 512-Гбит TLC 3D NAND памяти от Micron. Модель развивает скорость чтения 1800 МБ/с, а записи - 1200 МБ/с, ресурс TBW достигает 240 ТБ, а срок гарантии - пять лет. На чистый накопитель на высоких скоростях в SLC-режиме удаётся записать порядка 170 Гбайт, то есть около трети объема, что весьма неплохо, а далее скорость снижается до скоростей ниже 100 МБ/сек. В обычном использовании накопителя с записью 170 ГБ за один раз столкнуться трудно, поэтому модель отлично подойдет в геймерский ПК.

KINGSPEC P3-512

Совсем недавно SSD от компании KingSpec были частыми гостями в сборках с AliExpress, а теперь их можно купить и в Ситилинке. KINGSPEC P3-512, как и его собрат KINGSPEC NT-512 формата M.2, самые недорогие накопители в нашей подборке. Этот SSD очень давно присутствует на рынке и отличается непостоянством начинки, поэтому стоит ориентироваться только на заявленные на сайте скоростные характеристики, которые составляют 570 МБ/с для чтения и 540 МБ/с для записи. Ресурс TBW составляет внушительные 349 ТБ, а гарантия - три года.

Intel 660P SSDPEKNW512G8X1

Накопитель Intel 660P SSDPEKNW512G8X1 использует контроллер Silicon Motion SM2263, 64-слойную 1-Тбит QLC 3D NAND память от Intel и может похвалиться DRAM-буфером на 256 МБ. Скорость чтения составляет 1500 МБ/с, а записи - 1000 МБ/с, а вот ресурс TBW довольно небольшой - 100 ТБ. Низка и скорость после исчерпания 70 гигабайтного SLC-буфера, падающая ниже 100 МБ/сек. Но при этом накопитель может похвастаться гарантией в пять лет и умеренной ценой, что делает его неплохим кандидатом в офисный или мультимедийный ПК.

A-Data SU750 ASU750SS-512GT-C

SSD A-Data SU750 ASU750SS-512GT-C использует контроллер Realtek RTS5733DMQ и память 3D TLC NAND, скорость чтения у него достигает 550 МБ/с, а записи - 520 МБ/с. Ресурс TBW составляет внушительные 400 ТБ, а срок гарантии - три года. В пределах SLC-кэша скорость записи держится на уровне 472 МБ/с и падает до скромных 72 МБ/с после записи примерно 38 ГБ.

A-Data XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C

А вот следующий накопитель выглядит гораздо более интересно. A-Data XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-CSMI построен на базе контроллера SM2262EN и 64-слойной 256-Гбит TLC 3D NAND памяти от Micron и может похвастаться DRAM буфером объемом 512 МБ. Скорость чтения накопителя достигает внушительных 3500 МБ/с, а записи - 2300 МБ/с, Ресурс TBW равен 320 ТБ, а срок гарантии составляет пять лет. После исчерпания SLC-кеша, который составляет 80 ГБ, скорость записи проседает до 470 МБ/с, а последние 192 Гбайт дописываются со скоростью 300 МБ/с.

KINGSPEC NT-512

И наконец последний накопитель в нашей подборке - недорогой KINGSPEC NT-512, скорость чтения которого достигает 570 МБ/с, а записи - 450 МБ/с, срок гарантии равен 36 месяцам, а вот ресурс TBW для накопителя не указан, да и его обзоров в сети найти не удалось.

Итоги





Как видите, выбор накопителей объемом 500-512 ГБ очень обширен и можно найти как бюджетные модели для офисных и мультимедийных ПК, так и быстрые модели для игровых ПК. Цены в блоге актуальны на 13.09.22. Пишите в комментарии, экономите ли вы на SSD-накопителе и какой его объем для вас достаточен?

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