Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Цены продолжают падать — собираем мощный ПК для игр в WQHD на Core i5-12400F и GeForce RTX 3070

Падение цен в июне 2022 года сделало доступными видеокарты, позволяющие играть в разрешении WQHD. Собираем мощный компьютер с бюджетом в 153000 рублей.
[ ] для раздела Блоги
+
3060 MSI Gaming дешевле 60тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Долгое время я избегал использовать в блогах про сборки игровых ПК видеокарты мощнее, чем GeForce RTX 3060, ведь их цена превышала все разумные пределы. Но падение цен на комплектующие, вызванное укреплением курса рубля и завершением майнинг бума, позволяет в начале июня 2022 года купить мощную видеокарту GeForce RTX 3070 всего на несколько тысяч дороже, чем GeForce RTX 3060 пару-тройку месяцев назад.

реклама

В том, что майнинг бум закончился, уже нет никаких сомнений, ведь прямо в этот момент, что я пишу блог, 13 июня, курс Биткоина продолжает панически обрушаться, упав за стуки с $28000 до $24000, и похоже, что это еще не конец падения. Падение Биткоина всегда тянет за собой и остальные криптовалюты, а с ними падают и доходы майнеров. И сегодня даже GeForce RTX 3060 приносит всего 45 рублей в сутки, что делает майнинг настолько невыгодным, что майнеры отключают фермы и распродают видеокарты на вторичном рынке.

анонсы и реклама
-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Казалось бы, теперь стоит только ждать и цены на видеокарты скоро достигнут рекомендованных значений, однако не все так просто. Подыскивая комплектующие для сборки ПК, пользователи уже начинают сталкиваться с дефицитом и необходимостью предоплаты части товаров, вызванными, скорее всего, санкционными ограничениями на поставки электроники в Россию. А о том, что дефицит будет только нарастать, я писал в прошлом блоге, приводя слова генерального директора «Ситилинка» Михаила Славинского.

Чтобы продемонстрировать проблему, я покажу вам наличие модулей ОЗУ DDR4 объемом 16 ГБ. Если отсортировать модули DIMM DDR4 подобного объема с частотой 3200 МГц и выше, мы увидим всего четыре позиции, причем все из них не особо популярны у оверклокеров и геймеров, без охлаждения и с высокими таймингами. В продаже больше нет популярных модулей Crucial Ballistix и высокочастотных решений на чипах Samsung B-die. Поэтому выжидательная стратегия в условиях нарастания дефицита может обернуться провалом и, если вы давно хотели собрать игровой ПК, лучше сделать это сейчас.

реклама

Видеокарта

Второй сложный вопрос, который встает при сборке ПК для игр в разрешении WQHD (2560×1440), это выбор между GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6700 XT. На стороне решения от "зеленых" быстрая трассировка лучей и чуть меньшее энергопотребление, а вот "красная" видеокарта стоит заметно дешевле и имеет больший объем видеопамяти, например, PowerColor Hellhound Radeon RX 6700XT можно купить сейчас чуть дороже 70000 рублей.

А в играх вырывается вперед то одна, то другая видеокарта, это можно посмотреть в тесте ниже.

реклама

 

Но в 2022 году трассировка лучей в играх применяется все шире и становится гораздо более востребованной, поэтому я сделаю сборку на GeForce RTX 3070, но никто не мешает вам заменить ее на Radeon RX 6700XT или Radeon RX 6750XT, если вы предпочитаете видеокарты от AMD. Я же взял в нашу сборку Palit GeForce RTX 3070 JetStream, самую недорогую и популярную в Ситилинке модель GeForce RTX 3070.

Процессор

Обычно в сборки с видеокартами такого уровня раньше ставили мощные восьмиядерные процессоры, например, Ryzen 7 5800Х или Core i7-11700KF, но с приходом семейства процессоров семейства Alder Lake все изменилась и бюджетный шестиядерник Core i5-12400F выдает сопоставимую производительность, обгоняя почти во всех играх некогда самый быстрый игровой шестиядерник Ryzen 5 5600Х. Поэтому Core i5-12400F, ставший самым оптимальным процессором в игровой ПК, мы и возьмем в нашу сборку, а его экономичность облегчит нам выбор материнской платы под него.

реклама

Материнская плата

При снятии лимитов энергопотребления, что позволяет Core i5-12400F показать максимум, на что он способен, его энергопотребление вырастет до 110-115 ватт, что немало для шестиядерника, хоть и заметно меньше, чем было у процессоров прошлых поколений, поэтому совсем дешевую материнскую плату мы брать не будем и остановимся на ASUS TUF GAMING B660M-E D4, самом доступном решении на чипсете Intel B660.

Плата отличается качественной системой питания с массивным радиатором, поддержкой ОЗУ с разгоном до 5333 МГц, наличием двух разъемов M.2, для одного из которых есть радиатор, сетевой картой со скоростью 2.5 Гбит/сек и неплохого звука Realtek ALC897.

          

Оперативная память

Как я уже писал выше, ассортимент модулей ОЗУ объемом 16 ГБ заметно снизился, а собирать мощный компьютер с объемом ОЗУ менее, чем 32 ГБ в середине 2022 года уже не стоит. Аппетиты игр все растут, потребляет ОЗУ и браузер с фоновыми задачами, в результате чего пользоваться ПК с 16 ГБ становится уже не так комфортно и этого объема хватает практически впритык. Поэтому мы возьмем пару модулей A-Data AD4U320016G22-BGN с частотой 3200 МГц и суммарным объемом 32 ГБ.

Данные модули стали одними из самых недорогих и беспроблемных, а главный их минус - высокие тайминги, можно будет попробовать "ужать" в BIOS, выставив более низкие значения.

Кулер для процессора

При сборке дорогого ПК не стоит экономить на спичках, поэтому кулер мы возьмем с запасом, что позволит ему работать тихо и эффективно, а процессору - заметно меньше греться. Это будет ID-COOLING SE-224-XT Black, одна из самых продвинутых моделей с четырьмя теплотрубками, позволяющая отвести от процессора до 180 ватт тепла.

Кулер выполнен полностью в черном цвете, использует технологию прямого контакта и оснащен вентилятором диаметром 120 мм с PWM управлением.

Накопители

В качестве накопителя для системы и игр мы возьмем быстрый и вместительный SSD WD Blue SN570 WDS100T3B0C. Это безбуферный SSD, построенный на базе контроллера SanDisk 20-82-01008-A1 и памяти 3D TLC SanDisk, развивающий скорости чтения до 3500 МБ/с, а записи до 3000 МБ/с и имеющий ресурс TBW, равный 600 ТБ.  Чем хорош WD Blue SN570 WDS100T3B0C по сравнению с более дешевыми безбуферными SSD, так это тем, что при исчерпании SLC-кэша его скорость падает не до катастрофически низких значений, а стабильно держится на уровне моделей с SATA III интерфейсом.

А в качестве хранилища для файлов пользователя мы возьмем еще один синий накопитель от Western Digital - жесткий диск WD Blue WD20EZBX, объемом 2 ТБ. Он имеет скорость вращения шпинделя в 7200об/мин, кеш объемом 256 МБ и за счет сочетания низкой цены и высокого качества стал одним из самых популярных HDD в Ситилинке.

Блок питания

С таким мощным и дорогим "железом" как в нашей сборке, экономить на блоке питания недопустимо, и мы возьмем мощный и качественный БП Seasonic CORE GM-650 (SSR-650LM), мощностью 650 ватт. Блок имеет сертификацию 80 PLUS Gold и все возможные защиты, в нем использованы японские конденсаторы и современная схемотехника, позволяющая работать более экономично и с меньшим нагревом. О качестве блока питания говорит не только именитый бренд, но и срок гарантии, составляющий семь лет.

Корпус

Выбор корпуса для мощного компьютера давно стал вопросом вкусовых предпочтений, ведь начиная от 5000-6000 рублей откровенно неудачных моделей практически не встречается. Я предлагаю взять корпус Thermaltake H550 TG RGB, выполненный в строгом дизайне с преобладанием серых цветов.

Корпус позволяет установить видеокарту длиной до 300 мм, а процессорный кулер - до 165 мм. О качестве и толщине применяемого металла говорит его вес, составляющий 7.65 кг. В корпусе используется RGB-подсветка, а из минусов можно назвать только всего один предустановленный вентилятор размером 120 мм.


 


Этот минус мы компенсируем, установив дополнительно четыре вентилятора диаметром 120 мм, например, Aerocool Motion 12 plus Blue. Почему не диаметром 140 мм? Вентиляторы диаметром 120 мм гораздо предпочтительнее по соотношению цена/качество и для сборок с умеренным энергопотреблением, где не будет вестись борьба за каждый градус и децибел, лучше выбирать именно их.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 153000 рублей, что для компьютера такого уровня производительности довольно недорого. Совсем недавно за такую сумму мы могли рассчитывать только на ПК, пригодный только для игр в разрешении Full HD.

Пишите в комментарии, что бы вы изменили в этой сборке? 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

цены игровой компьютер core i5-12400f asus tuf gaming b660m-e d4 id-cooling se-224-xt black palit geforce rtx 3070 jetstream powercolor hellhound radeon rx 6700xt seasonic core gm-650 thermaltake h550 tg rgb wd blue sn570 wds100t3b0c
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
32
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
73
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600Q
7

Интересные материалы

Главные игры июня 2022 года
6 июня 2022 32
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10 июня 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс эфира обвалился на фоне переноса PoS – майнеры продолжат добывать криптовалюту на видеокартах
19
В Diablo Immortal обнаружены скрытые игровые ограничения для бесплатных игроков
3
Бюджетные видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1650 скинула 20% за неделю
7
Ethereum обрушился до 1,500 долларов за монету
31
Драйверы AMD и NVIDIA с WDDM 3.1 доступны в Windows 11 22H2 — Radeon RX в OpenGL быстрее до 55%
3
Криптозима близко – держатели Эфира избавляются от активов, курс рухнул до $1250, а эксперты винят Виталика Бутерина
25
Samsung и TSMC грозит неоновый голод – санкции против РФ могут привести к дефициту процессоров и видеокарт
17
Геймеры из РФ избавляются от консолей PlayStation и Xbox – количество предложений увеличилось до 70%
18
NVIDIA обновила даты выхода GeForce GTX 1630 и RTX 40
5
Глава NVIDIA назвал Россию значимым рынком для игрового сегмента
8
121 смартфон Xiaomi получит новую прошивку MIUI 13.5
1
Российские магазины ощутимо снизили цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti стоит 55 000р
11
Биткоин рухнул до 24 500 долларов США и может упасть ниже 20 000 долларов
13
Премьера геймплея Starfield: строительство базы и корабля, стрельба при 15 кадрах/c, а также около 1000 планет для исследования
30
S.T.A.L.K.E.R. 2 указан в списке игр Microsoft как релиз 2023 года, а Atomic Heart — 2022-го
3
Цены на геймерские видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070Ti стоит 70 000р
9
VideoCardz: nVidia будет пытаться снижать стоимость RTX 30 за счёт переноса RTX 40
5
Старый McDonald’s под новым соусом – что изменилось, и как прошло открытие фастфуда в Москве
15
Разработчик головоломки-платформера Lifeless Planet представил свежий геймплейный трейлер
+
Выпуск видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 40 отложен
5

Популярные статьи

Модернизируем старые кулеры - добавляем поддержу сокета 1700 и не только
25
Ледяная башня: Работают ли трубки систем охлаждения ЦП при низких температурах
47
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
82
Цены продолжают падать — собираем мощный ПК для игр в WQHD на Core i5-12400F и GeForce RTX 3070
+

Сейчас обсуждают

Дима Хаос
23:56
Вы лучше вот о чём подумайте,у нвидиа цены растут и без майнинга только вверх с каждым поколением,раньше 650ти можно было купить за 120-130 баксов,4050 будет 250 баксов,тоесть самая маламощная карта н...
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 может оказаться почти равна RTX 3060 Ti по производительности
Тема Круглов
23:55
Если доллар постоянно обесценивается а количество держателей битка растет (т.е спрос увеличивается) и эмиссия ограничена, то как ты думаешь куда пойдет цена битка относительно доллара?
Биткоин находится в шаге от прихода криптозимы, а спасти майнеров может Россия и дешёвое электричество
😎
23:53
Поясните к вам это где?
Риск применения ядерного оружия достиг высочайшего уровня
typym6ek
23:52
почему бумажку со лба снял?
Binance заблокировала вывод Bitcoin из-за сильного обвала курса
Муж_ЗАГЛOТА
23:52
как ты посмел Ынтелбой наступить на больное фанату АМД :D Он ща на говнецо изойдется)))) и от синьки уйдет на неделько до второго ))) ты когда надумаешься, то это уже будет 14 херомантия от интела)))
На сайте SiSoftware опубликовали результаты тестов 24-ядерного Intel Core i9-13900
Муж_ЗАГЛOТА
23:50
деревянный, как настоящий персонаж небылиц: любит закапывать денежку в надежде, что вырастет денежное дерево из под земли. И ни чё ты не шаришь! :D
Binance заблокировала вывод Bitcoin из-за сильного обвала курса
Муж_ЗАГЛOТА
23:47
педофил успокойся, на чем ты майнишь ??? как ШЕША)))
Binance заблокировала вывод Bitcoin из-за сильного обвала курса
Тема Круглов
23:46
Пузырь сдувается!) Где тут эта картинка, просто постите ее вместо тысячи слов
Биткоин находится в шаге от прихода криптозимы, а спасти майнеров может Россия и дешёвое электричество
Alexey Moontemple
23:45
да и х.. с ним со сралкером
Xiaomi Smart Band 7 будет стоить в Европе от 50 евро
Bryant333
23:42
Не может, а не понадобится.😀
Xiaomi Smart Band 7 будет стоить в Европе от 50 евро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем