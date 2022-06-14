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Долгое время я избегал использовать в блогах про сборки игровых ПК видеокарты мощнее, чем GeForce RTX 3060, ведь их цена превышала все разумные пределы. Но падение цен на комплектующие, вызванное укреплением курса рубля и завершением майнинг бума, позволяет в начале июня 2022 года купить мощную видеокарту GeForce RTX 3070 всего на несколько тысяч дороже, чем GeForce RTX 3060 пару-тройку месяцев назад.

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В том, что майнинг бум закончился, уже нет никаких сомнений, ведь прямо в этот момент, что я пишу блог, 13 июня, курс Биткоина продолжает панически обрушаться, упав за стуки с $28000 до $24000, и похоже, что это еще не конец падения. Падение Биткоина всегда тянет за собой и остальные криптовалюты, а с ними падают и доходы майнеров. И сегодня даже GeForce RTX 3060 приносит всего 45 рублей в сутки, что делает майнинг настолько невыгодным, что майнеры отключают фермы и распродают видеокарты на вторичном рынке.

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Казалось бы, теперь стоит только ждать и цены на видеокарты скоро достигнут рекомендованных значений, однако не все так просто. Подыскивая комплектующие для сборки ПК, пользователи уже начинают сталкиваться с дефицитом и необходимостью предоплаты части товаров, вызванными, скорее всего, санкционными ограничениями на поставки электроники в Россию. А о том, что дефицит будет только нарастать, я писал в прошлом блоге, приводя слова генерального директора «Ситилинка» Михаила Славинского.

Чтобы продемонстрировать проблему, я покажу вам наличие модулей ОЗУ DDR4 объемом 16 ГБ. Если отсортировать модули DIMM DDR4 подобного объема с частотой 3200 МГц и выше, мы увидим всего четыре позиции, причем все из них не особо популярны у оверклокеров и геймеров, без охлаждения и с высокими таймингами. В продаже больше нет популярных модулей Crucial Ballistix и высокочастотных решений на чипах Samsung B-die. Поэтому выжидательная стратегия в условиях нарастания дефицита может обернуться провалом и, если вы давно хотели собрать игровой ПК, лучше сделать это сейчас.

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Видеокарта

Второй сложный вопрос, который встает при сборке ПК для игр в разрешении WQHD (2560×1440), это выбор между GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6700 XT. На стороне решения от "зеленых" быстрая трассировка лучей и чуть меньшее энергопотребление, а вот "красная" видеокарта стоит заметно дешевле и имеет больший объем видеопамяти, например, PowerColor Hellhound Radeon RX 6700XT можно купить сейчас чуть дороже 70000 рублей.

А в играх вырывается вперед то одна, то другая видеокарта, это можно посмотреть в тесте ниже.

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Но в 2022 году трассировка лучей в играх применяется все шире и становится гораздо более востребованной, поэтому я сделаю сборку на GeForce RTX 3070, но никто не мешает вам заменить ее на Radeon RX 6700XT или Radeon RX 6750XT, если вы предпочитаете видеокарты от AMD. Я же взял в нашу сборку Palit GeForce RTX 3070 JetStream, самую недорогую и популярную в Ситилинке модель GeForce RTX 3070.

Процессор

Обычно в сборки с видеокартами такого уровня раньше ставили мощные восьмиядерные процессоры, например, Ryzen 7 5800Х или Core i7-11700KF, но с приходом семейства процессоров семейства Alder Lake все изменилась и бюджетный шестиядерник Core i5-12400F выдает сопоставимую производительность, обгоняя почти во всех играх некогда самый быстрый игровой шестиядерник Ryzen 5 5600Х. Поэтому Core i5-12400F, ставший самым оптимальным процессором в игровой ПК, мы и возьмем в нашу сборку, а его экономичность облегчит нам выбор материнской платы под него.

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Материнская плата

При снятии лимитов энергопотребления, что позволяет Core i5-12400F показать максимум, на что он способен, его энергопотребление вырастет до 110-115 ватт, что немало для шестиядерника, хоть и заметно меньше, чем было у процессоров прошлых поколений, поэтому совсем дешевую материнскую плату мы брать не будем и остановимся на ASUS TUF GAMING B660M-E D4, самом доступном решении на чипсете Intel B660.

Плата отличается качественной системой питания с массивным радиатором, поддержкой ОЗУ с разгоном до 5333 МГц, наличием двух разъемов M.2, для одного из которых есть радиатор, сетевой картой со скоростью 2.5 Гбит/сек и неплохого звука Realtek ALC897.

Оперативная память

Как я уже писал выше, ассортимент модулей ОЗУ объемом 16 ГБ заметно снизился, а собирать мощный компьютер с объемом ОЗУ менее, чем 32 ГБ в середине 2022 года уже не стоит. Аппетиты игр все растут, потребляет ОЗУ и браузер с фоновыми задачами, в результате чего пользоваться ПК с 16 ГБ становится уже не так комфортно и этого объема хватает практически впритык. Поэтому мы возьмем пару модулей A-Data AD4U320016G22-BGN с частотой 3200 МГц и суммарным объемом 32 ГБ.

Данные модули стали одними из самых недорогих и беспроблемных, а главный их минус - высокие тайминги, можно будет попробовать "ужать" в BIOS, выставив более низкие значения.

Кулер для процессора

При сборке дорогого ПК не стоит экономить на спичках, поэтому кулер мы возьмем с запасом, что позволит ему работать тихо и эффективно, а процессору - заметно меньше греться. Это будет ID-COOLING SE-224-XT Black, одна из самых продвинутых моделей с четырьмя теплотрубками, позволяющая отвести от процессора до 180 ватт тепла.

Кулер выполнен полностью в черном цвете, использует технологию прямого контакта и оснащен вентилятором диаметром 120 мм с PWM управлением.

Накопители

В качестве накопителя для системы и игр мы возьмем быстрый и вместительный SSD WD Blue SN570 WDS100T3B0C. Это безбуферный SSD, построенный на базе контроллера SanDisk 20-82-01008-A1 и памяти 3D TLC SanDisk, развивающий скорости чтения до 3500 МБ/с, а записи до 3000 МБ/с и имеющий ресурс TBW, равный 600 ТБ. Чем хорош WD Blue SN570 WDS100T3B0C по сравнению с более дешевыми безбуферными SSD, так это тем, что при исчерпании SLC-кэша его скорость падает не до катастрофически низких значений, а стабильно держится на уровне моделей с SATA III интерфейсом.

А в качестве хранилища для файлов пользователя мы возьмем еще один синий накопитель от Western Digital - жесткий диск WD Blue WD20EZBX, объемом 2 ТБ. Он имеет скорость вращения шпинделя в 7200об/мин, кеш объемом 256 МБ и за счет сочетания низкой цены и высокого качества стал одним из самых популярных HDD в Ситилинке.

Блок питания

С таким мощным и дорогим "железом" как в нашей сборке, экономить на блоке питания недопустимо, и мы возьмем мощный и качественный БП Seasonic CORE GM-650 (SSR-650LM), мощностью 650 ватт. Блок имеет сертификацию 80 PLUS Gold и все возможные защиты, в нем использованы японские конденсаторы и современная схемотехника, позволяющая работать более экономично и с меньшим нагревом. О качестве блока питания говорит не только именитый бренд, но и срок гарантии, составляющий семь лет.

Корпус

Выбор корпуса для мощного компьютера давно стал вопросом вкусовых предпочтений, ведь начиная от 5000-6000 рублей откровенно неудачных моделей практически не встречается. Я предлагаю взять корпус Thermaltake H550 TG RGB, выполненный в строгом дизайне с преобладанием серых цветов.

Корпус позволяет установить видеокарту длиной до 300 мм, а процессорный кулер - до 165 мм. О качестве и толщине применяемого металла говорит его вес, составляющий 7.65 кг. В корпусе используется RGB-подсветка, а из минусов можно назвать только всего один предустановленный вентилятор размером 120 мм.









Этот минус мы компенсируем, установив дополнительно четыре вентилятора диаметром 120 мм, например, Aerocool Motion 12 plus Blue. Почему не диаметром 140 мм? Вентиляторы диаметром 120 мм гораздо предпочтительнее по соотношению цена/качество и для сборок с умеренным энергопотреблением, где не будет вестись борьба за каждый градус и децибел, лучше выбирать именно их.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 153000 рублей, что для компьютера такого уровня производительности довольно недорого. Совсем недавно за такую сумму мы могли рассчитывать только на ПК, пригодный только для игр в разрешении Full HD.

Пишите в комментарии, что бы вы изменили в этой сборке?