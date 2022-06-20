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Совсем недавно для игр и Windows нам хватало SSD-накопителя объемом 250-500 ГБ. Но рост объема, занимаемого играми, делает в 2022 году необходимой покупку, как минимум, SSD-накопителя объемом 1 ТБ. Например, такие игры, как Microsoft Flight Simulator 2020, Final Fantasy XV и Fortnite занимают около 150 ГБ, а перезапуск Call of Duty: Modern Warfare требует целых 250 ГБ! Но больше всего поражает объем новой тактической стратегии King Arthur: Knight's Tale, уровень графики которой не представлял из себя ничего выдающегося и подошел бы скорее игре 2010 года, но никак не 2022. И при этом игра весит целых 120 ГБ!

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Почему так происходит? В росте объемов игр виноваты несколько факторов. Во-первых, разработчики игр больше не связаны объемом оптических дисков, ведь дистрибуция игр на 99% стала происходить по интернету. Во-вторых, у разработчиков нет времени на оптимизацию размера игр, ведь теперь они стремятся выпустить игру как можно быстрее. Вот что пишет об этом разработчик игр Том Форсайт:

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И в третьих, объем SSD-накопителей с каждым становится все больше, а цена одного гигабайта становится все дешевле. Правда, 2022 год стал исключением в этой тенденции, о чем мы поговорим ниже.

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Еще один фактор популярности объемных SSD-накопителей это то, что они позволяют полностью отказаться от использования HDD в игровом ПК. Ведь если пользоваться облачными сервисами для хранения данных, смотреть фильмы и слушать музыку онлайн, то сразу становится понятно, что накопителя объемом 1 ТБ в игровом ПК хватит с лихвой и надолго. В этом блоге я предлагаю посмотреть на десятку самых популярных SSD-накопителей объемом 1 ТБ из магазина Ситилинк, взяв как модели формфактора M.2 2280, так и 2.5".

Samsung 970 EVO Plus

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На первом месте расположился накопитель Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW, который присутствует на рынке уже более двух лет, но остается одной из самых популярных моделей. Накопитель построен на базе контроллера Samsung Phoenix и 9x-слойная 256-Гбит 3D TLC V-NAND памяти от Samsung. Главный плюс модели - быстрая память и DRAM-буфер объемом 1 ГБ, что дает устойчивые скорости, которые составляют для чтения - 3500МБ/с, а для записи - 3300МБ/с. Ресурс TBW у Samsung 970 EVO Plus достигает 600 ТБ, а срок гарантии равен 60 месяцам.

На данный момент ключевой характеристикой надежности SSD является суммарный объем данных, который гарантированно можно записать на накопитель, или TBW (расшифровывается как Total Bytes Written).

Совсем недавно эту модель можно было купить за 11-12 тысяч рублей, но в июне 2022 года ее цена составляет пугающие 25990 рублей. Такой рост можно объяснить как повышением цен на все SSD-накопители Samsung, о котором компания Samsung заявила в начале года, так и санкционным давлением, ведь в интернет-магазине Computeruniverse Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW стоит меньше 100€, а на AliExpress - чуть дороже 10000 рублей.

Samsung 870 QVO

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На втором месте расположился накопитель от Samsung с интерфейсом SATA III в формфакторе 2.5" - Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0BW. Несмотря на удвоившуюся цену, накопитель все еще остается популярным. Модель построена на базе контроллера Samsung MKX и V-NAND 92-слойной QLC память от Samsung. Модель использует DRAM-буфер объемом 1 ГБ, а вдобавок статический SLC-кеш на 6 ГБ, за счет чего показывает стабильные и устойчивые скоростные характеристики. Параметр Total Bytes Written (TBW) равен 360 ТБ, а срок гарантии - 5 лет.

Crucial BX500

На почетном третьем месте у нас накопитель Crucial BX500 CT1000BX500SSD1, цена на который не так шокирует, как цены на SSD от Samsung. SSD построен на контроллере Silicon Motion SM2259XT и 64-слойной 3D-флэш QLC NAND памяти от Micron. DRAM-буфера у модели нет и накопитель использует SLC-кеширование, за счет чего его лучше не использовать для работы с большими объемами данных, а вот для бюджетной игровой машины от вполне подойдет. Параметр TBW составляет 360 ТБ.

Samsung 980 PRO

На четвертом месте - самый дорогой накопитель в нашей подборке, Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW, построенный на базе контроллера Samsung Elpis и 128-слойной 256-Гбит TLC 3D V-NAND памяти от Samsung. Модель имеет DRAM-буфер объемом 1 ГБ и развивает одни из самых высоких скоростей среди накопителей в нашей подборке, устойчивая скорость последовательного чтения составляет 7000 Мбайт/с, а записи - 5000 Мбайт/с, а параметр TBW равен 600 ТБ. Срок гарантии составляет внушительные 60 месяцев.

Patriot P210

Пятое место занял накопитель Patriot P210 P210S1TB25, созданный с применением контроллера SMI SM2259XT и памяти TLC 3D NAND производства Micron. Модель не имеет DRAM-буфера, при записи больших объемов данных скорость заметно проседает, поэтому этот накопитель, как и Crucial BX500 лучше всего подойдет для хранения вашей библиотеки игр. Параметр TBW равен 480 ТБ.

Digma Mega S3

На шестом месте в нашей подборке накопитель Digma Mega S3 DGSM3001TS33T, построенный на базе контроллера Silicon Motion SM2263XT и 64-слойной памяти TLC NAND производства YMTC (Yangtze Memory Technologies Corp). Скорости чтения данной модели доходят до 2130 МБ/с, записи - до 1720 МБ/с, а ресурс TBW равен 480 ТБ. Перед нами неплохой SSD начального уровня, который отлично подойдет под систему, заметно обгоняя SATA III накопители.

WD Black SN750

На седьмом месте накопитель от Western Digital - WD Black SN750 SE WDS100T1B0E, способный потягаться в скорости с накопителями от Samsung. Накопитель использует DRAM-буфер объемом 1 ГБ, контроллер Phison PS5019-E19T и 96-слойную 512-Гбит TLC 3D NAND (BiCS4) память от SanDisk. Скорости чтения достигают до 3600 МБ/с, а записи - до 2830 МБ/с, а ресурс TBW равен 600 ТБ.

WD Blue WDS100T2B0B

Восьмое место занимает синий накопитель от Western Digital - WD Blue WDS100T2B0B. Это единственная модель в нашей подборке, сочетающая формат M.2 2280 и интерфейс SATA III, что заметно сказалось на скоростях, составляющих всего 560 Мбайт/сек для чтения и 530 Мбайт/сек для записи. Модель использует контроллер Marvell 88SS1074 и память TLC 3D NAND, а ресурс TBW составляет 400 ТБ. Сфера применения подобных SSD - компактные сборки, с некритичными требованиями по скоростям чтения и записи, например, мультимедийные ПК.

Kingston KC3000

На девятом месте нашей подборки быстрый и выносливый накопитель Kingston KC3000 SKC3000S/1024G, использующий контроллер Phison PS5018-E18 и память 3D NAND TLC (Micron 176L). Скорости чтения достигают 7000 МБ/с, записи - до 6000МБ/с, а ресурс TBW - внушительной цифры в 800 ТБ, что является рекордом среди SSD в нашей подборке, что подчеркивает гарантия, равная 60 месяцам. Эта модель стала отличным конкурентом накопителям Samsung, как по скорости, так и по цене.

Kingston KC600

Завершает нашу подборку еще один накопитель от Kingston - KC600 SKC600/1024G, с интерфейсом SATA III в формфакторе 2.5". Модель построена на базе контроллера Silicon Motion SM2259 и 96-слойной флеш-памяти Micron 3D NAND, с использованием DRAM-буфера объемом 1 ГБ. Модель отличается устойчивыми и стабильными скоростями чтения и записи, пусть и ограниченными интерфейсом SATA III. Ресурс TBW равен 600 ТБ, а гарантия - 5 лет.

Какую же модель выбрать?

Повышение цен на SSD-накопители сделало их выбор сложным, как никогда. Если раньше мы легко могли добавить две-три тысячи рублей и купить быстрый и надежный SSD от Samsung, что даже отразилось в поговорке - "Не знаешь какой SSD купить, купи Samsung". То теперь выбор стал сложным и нам в любом случае приходится идти на компромисс. Вопрос только в том, сколько мы готовы доплатить за дополнительный срок гарантии и высокую скорость без провалов.

Но если вы покупаете SSD в игровой ПК и не собираетесь копировать на него сотни гигабайт файлов за раз, то выбор упрощается и даже купив недорогую SATA III модель вы потеряете в скорости загрузки игр всего несколько секунд по сравнению с гораздо более дорогой NVMe моделью. Что можно наглядно посмотреть в тестах скорости загрузки игр.

Или в более широких тестах, с измерением скорости загрузки Windows, установки драйверов и других типовых задач.





Пишите в комментарии, а какой SSD-накопитель установлен у вас в ПК? И довольны ли вы его скоростью?

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