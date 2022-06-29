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Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года

Покупка комплектующих ПК, периферии и бытовой техники всегда была неплохим способом спасти сбережения от инфляции, но только не в 2022 году. Рассказываю, как я лишился нескольких десятков тысяч рублей.
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Думаю, многие из вас были напуганы резким ростом курсов валют в феврале и начале марта 2022 года, который сразу отразился на ценах на комплектующие ПК и периферию. Всего за месяц курс доллара взлетел с 75 до исторического максимума в 116 рублей за доллар. Многие из нас еще помнят похожие события в конце 2014 года, когда после взлета курсов валют цена на комплектующие ПК, периферию и бытовую технику почти удвоилась, но был недолгий момент, когда можно было купить электронику по старой цене и многие этим воспользовались, спасая свои сбережения от инфляции.

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В тот раз повезло и мне, я купил неплохие динамики, наушники, видеокарту Radeon HD 7770 во второй ПК, и много мелочей, которые всегда нужны пользователю ПК. Из крупной бытовой техники я купил в тот раз стиральную машину на смену старенькой, дышащей на ладан, пылесос и электрический бойлер. В 2022 году все оказалось гораздо сложнее, ведь помимо простого повышения цен на электронику, нам стали угрожать санкции на ее поставку, что грозило тотальным дефицитом. А вдобавок видеокарты были сильно переоценены из-за майнинг бума, который заканчивается сейчас, на наших глазах, в июне 2022 года.

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И в конце февраля 2022 года я решил действовать по старому сценарию, быстро купив необходимую бытовую электронику, комплектующие и периферию взамен той, что уже заметно изношена. А вдобавок то, что часто выходит из строя и изнашивается, например, мышь и вентиляторы. Начал я с самой дорогостоящей покупки, видеокарты GeForce RTX 3060, падения цен на которую ждал почти год, сидя на "затычке" GeForce GT 1030. Palit GeForce RTX 3060 DUAL я успел купить в последние минуты за 70000 рублей, оплатив онлайн, а всего через несколько минут их цены в большинстве магазинов скакнули до выросли до 82000-102000 рублей! А затем доходили и до безумных 120000 рублей.

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Радости моей не было предела, шутка ли, "спас" такую огромную сумму в последние минуты. Но радость длилась недолго, ведь уже в начале апреля цена на GeForce RTX 3060 вернулись к докризисным уровням, о чем я писал в блоге "Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью".

                   

Ну а потом цена на видеокарты стала стремительно снижаться вслед за обрушением Биткоина и Эфириума и сегодня Palit GeForce RTX 3060 DUAL можно купить в Ситилинке всего за 46990 рублей. То есть, "спасенные" мною 70000 рублей уже обернулись потерей 23000 рублей.

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А за 70000 рублей сегодня можно купить уже гораздо более мощную и перспективную видеокарту GeForce RTX 3070.

Хорошо хоть то, что я удержался от покупки процессора Ryzen 5 5600X за почти 30000 рублей, ведь сейчас этот процессор продается уже дешевле 20000 рублей, а на Алиэкспресс его цена опустилась почти до 10000 рублей.

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Но, как вы понимаете, одной покупкой GeForce RTX 3060 дело не ограничилось и купил довольно много периферии и некоторую бытовую технику и большая часть из нее уже тоже подешевела. Например, несколько вентиляторов Aerocool Motion 12 plus, купленных по 390 рублей, стоят сейчас всего 290 рублей за штуку.

В панике купил я и Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C6, который я часто советую вам, читателям в своих блогах, и запасную мышку Logitech G102 LIGHTSYNC и хотя их цена почти не изменилась, вполне можно было обойтись и без них, и 6000 рублей, потраченные на их покупку, практически просто выкинуты.

Все это было куплено на эмоциях, думая, что поставки электроники в Россию остановятся почти полностью. Еще из таких бессмысленных покупок "про запас" отмечу запасную электронную книгу Digma, которые тоже не подорожали и все также свободно лежат на полках магазинов.

Но некоторые товары из тех, что я закупил, все-таки подорожали, например, наушники AKG K92 заметно подорожали или вовсе исчезли из продажи, а почти аналогичные по характеристикам наушники AKG K240 Studio стоят уже почти 5000 рублей.

Пару тысяч я выгадал и на покупке пылесоса Samsung, который сейчас стоит 9260 рублей.

И около тысячи рублей удалось спасти при покупке недорогой электробритвы Philips, купленной взамен аналогичной, но более качественной бритвы той же марки, но сравнение качества их бритья показало, что экономить не стоило и скупой платит дважды.

И еще немного удалось выгадать на покупке микроволновки Panasonic.

Как видите, мои траты весной 2022 года были очень существенные и облегчили мой бюджет более чем на 100000 тысяч рублей, но тратил их я тогда с легким сердцем, стараясь максимально избавиться от дешевеющих рублей и надеясь на заначку в долларах, которая только набирала в весе. Но в 2022 дал сбой и этот важнейший механизм, когда валюта становилась спасением в кризисы, к которому мы привыкли за 30 лет. Даже если не брать в расчет проблемы с валютными счетами и переводами в банках, укрепление рубля до 53 рублей за доллар заметно обесценило мою кубышку с "баксами".

Но особенно сильно расстроила покупка видеокарты, которая оказалась слишком избыточной для моих целей и пройдя несколько хитов: Metro Exodus, Horizon Zero Dawn и Resident Evil Village, я вновь вернулся к нетребовательным играм, старым хитам, которым за глаза будет производительности видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER, цены на которую опустилась уже ниже 27000 рублей.

Теперь стоит рассказать о действиях, не относящихся к покупке электроники, но которые принесли хоть какой-то профит и могут пригодиться вам в попытках спасти деньги. Во-первых, я закупил регулярно употребляемые лекарства на всю семью на несколько месяцев, сложив их в холодильник для максимального продления срока годности.

Во-вторых, закупил достаточно много бытовой химии: стирального порошка, мыла, шампуня и чистящих средств. Рост их цены за последние месяцы показывает, что это было правильным решением.

В-третьих, закупил на оптовом рынке приличное количество кофе и чая, которое у нас в семье быстро расходится. Рост цен по этим позициям к июню 2022 года тоже вышел достаточно чувствительным.

И, наконец, обновил гардероб, купив много разной одежды и, главное, взяв несколько пар кроссовок на разные сезоны от фирм, ушедших из России - Reebok и Adidas, купить которые потом будет невозможно.

Глядя сейчас на многих знакомых и друзей, я вижу, что почти никто не вышел из кризиса весны 2022 года без потерь: кому-то урезали зарплату, кто-то потерял гораздо большие деньги, чем я, вложившись в криптовалюты, а кто-то даже потерял работу и остался без средств к существованию.

Но урок, который нам преподали все негативные события последних двух лет: пандемия, дефицит электроники, майнинг бум, дикие цены на видеокарты и, наконец, скачок цен в 2022 году, мной оказался усвоен в полной мере. И теперь я вряд-ли буду переживать как раньше о том, что купленный процессор дороже свежей новинки на пару тысяч рублей или о том, что за видеокарту с качественным охлаждением придется отдать на три-четыре тысячи рублей дороже. После огромных потерь последних лет это кажется мелочью.

Пишите в комментарии, а как вы пережили кризис весны 2022 года и не купили ли видеокарту по завышенной цене?

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финансы видеокарты санкции комплектующие майнинг бум периферия кризис валюта инфляция бытовая техника
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