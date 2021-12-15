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Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду

Пользователи не спешат отказываться от Full HD мониторов, при этом все чаще покупая 4K телевизоры и на это есть несколько весомых причин.
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Мониторы и телевизоры относятся к той категории товаров, которую покупают на долгие годы и качественные модели способны прослужить 10 лет и более. Причиной для их замены обычно является желание купить модель с большей диагональю, лучшим качеством изображения и поддержкой новых технологий. А иногда - банальный выход из строя, что и произошло в моем случае.

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Монитор с разрешением Full HD, служивший мне верой и правдой несколько лет, начал периодически спонтанно отключаться на пару секунд, а затем снова включаться. Попытки починить его в сервисных центрах оказались неудачными - ремонтники просят такую сумму, что проще немного добавить и купить новый монитор. Чем пользоваться потом старым, после ремонта, ожидая новой поломки в любой момент.

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Как говорится, беда не приходит одна и заодно мне придется искать и новый телевизор. Кошка куснула его за угол (тонкие рамки - это зло), повредив матрицу и оставив черное пятно в углу экрана, вдобавок с полосой, идущей через весь экран. Телевизор тоже довольно старый, с разрешением Full HD и найти на него новую матрицу для замены практически невозможно. Остается только купить новый, и начав выбирать телевизор и монитор я был крепко озадачен, чем поделюсь  с вами в этом блоге.

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Дело в том, что при покупке монитора и телевизора в 2021 году у пользователя встает вопрос -  не пора ли отказаться от разрешения Full HD, которому в 2021 году исполнилось уже 14 лет?

Маркетинговое название "Full HD" было впервые применено компанией Sony в 2007 году и покупать в 2021 году монитор и телевизор с таким разрешением страшновато, ведь можно оказаться в ситуации покупателей телевизоров и мониторов с разрешением 1366×768, которое устарело очень стремительно, и буквально за пару-тройку лет было вытеснено с рынка дисплеями с разрешением Full HD.

Сейчас на рынке телевизоров происходит подобное вытеснение разрешения Full HD разрешением Ultra HD 4K, имеющим 3840×2160 пикселя. Если взглянуть ассортимент телевизоров в любом магазине, например, в Ситилинке, мы увидим, что даже среди моделей телевизоров со средней диагональю 40-43 дюйма от солидных брендов: LG, Samsung, Sony и Xiaomi продается всего 10 моделей с разрешением Full HD и целых 30 - с разрешением Ultra HD 4K.


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Среди телевизоров с большей диагональю пропорция радикально сместится в сторону моделей с разрешением Ultra HD 4K, там уже попросту нет моделей Full HD. И покупать в 2021 году телевизор с разрешением Full HD -  значит заранее обречь себя на быстрое моральное устаревание устройства, которое очень трудно будет продать на вторичном рынке.

Поэтому я присматриваюсь к моделям телевизоров с разрешением Ultra HD 4K и приличной диагональю, например, Xiaomi Mi TV 4A 55.

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Здесь нужно сделать важное отступление. Дело в том, что меня абсолютно устраивает разрешение Full HD как на мониторе, так и на телевизоре. И если на мониторе с небольшого расстояния я еще могу заметить разницу в картинке Full HD и 4K, то на телевизоре с расстояния в 2.5-3 метра я ее абсолютно не вижу. Причем, как оказалось, разницу не вижу не только я, но и большинство пользователей.

Исследование, проведенное компанией Ромир, показало, что большинство зрителей не видят разницу в настоящем контенте Ultra HD 4K и Full HD, растянутом до Ultra HD 4K. А если ваше зрение не идеально, есть легкая близорукость и астигматизм, то разницу между этими разрешениями практически не видно и на мониторе, как в моем случае. Но стоит учитывать, что нужно держаться от монитора с диагональю 23.8-27 дюймов на достаточном удалении, как минимум, на расстоянии вытянутой руки. Иначе вы, конечно, увидите отдельные пиксели, но заметно повысите нагрузку на зрение.

И если с телевизорами все ясно и рынок буквально заставляет нас переходить на разрешение Ultra HD 4K, даже если вы не видите разницу между ним и старым добрым Full HD, то с мониторами все гораздо сложнее. Здесь в дело вмешивается еще несколько факторов и если посмотреть ассортимент мониторов в Ситилинке с популярной диагональю от 23" до 26", мы увидим, что большинство из них имеют разрешение Full HD и ни одного - 4K.

И выбирая замену для своего старого монитора, я снова сделаю ставку на разрешение Full HD и на это есть несколько довольно весомых причин. Во-первых, как я говорил выше, меня вполне устраивает картинка на Full HD мониторе и плотность пикселей на моделях от 23 до 27 дюймов.

Во-вторых, модель большей диагонали с разрешением 4K обойдется заметно дороже. Например, самый недорогой 4K монитор с диагональю 27" - LG UltraFine 27UL500-W, стоит почти вдвое дороже, чем самый недорогой Full HD монитор с диагональю 27" и сопоставимыми характеристиками - LG 27MK430H-B.

В-третьих, многие игры, особенно старые, не способны нормально работать в разрешении 4K. В них или нет этого разрешения вовсе, а если и есть, то шрифты и детали интерфейса становятся настолько мелкими, что в них практически невозможно играть, а глазам наносится огромный вред в попытках рассмотреть мелкий текст. Можно снизить разрешение до Full HD, но тогда в играх есть высокий риск заметить "мыло" в картинке, на которое жалуются многие пользователи.

В-четвертых, производители видеокарт и игровая индустрия, уже много лет, с каждым новым поколением видеокарт обещающие нам наконец-то доступный 4K-гейминг, подложили геймерам "свинью" в виде технологии трассировки лучей.
Немного маркетинга, почти незаметных для глаз изменений в картинке и вот очередные топовые видеокарты GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 Ti или Radeon RX 6800 XT не тянут новые игры в 4K разрешении, заставляя опускать разрешение и включать алгоритмы улучшения изображений DLSS на Nvidia или FidelityFX Super Resolution (FSR) на AMD.

И нужно быть очень обеспеченным геймером, выбирая между видеокартами, дающими возможность поиграть во все существующие игры в Full HD разрешении и имеющие запас мощности на будущее и видеокартами, обеспечивающими приемлемую кадровую частоту в 4K с компромиссными настройками. Например, Palit GeForce RTX 3060 Dual или MSI Radeon RX 6600 XT MECH 2X 8G OC.

И мощнейшей Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro, стоящей более, чем в двое дороже.

По этим причинам я присматриваюсь к монитору с Full HD разрешением, но, скорее всего, выберу модель с высокой частотой обновления экрана, например, Samsung C24RG50FQI.


Пишите в комментарии, а готовы ли вы перейти на разрешение 4K или уже перешли?





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