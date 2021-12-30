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Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования

SATA III SSD быстро вытесняются моделями NVMe формата M.2, переходя в разряд бюджетных и узкоспециализированных. Остались ли плюсы у SATA III моделей и кому они могут пригодится?
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Современный компьютер уже трудно представить без SSD накопителя. Даже при сборке бюджетных ПК пользователи стараются установить SSD, пусть и небольшого объема. Именно объем остается сегодня камнем преткновения при выборе SSD, особенно, если вы ограничены в средствах. Новые игры вплотную подошли к размерам в 100 ГБ, совсем недавно казавшимся немыслимым, растет и объем Windows вместе с программами, который обычно установлены на каждый ПК.

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Не забываем и про то, что на наших ПК часто хранятся объемные коллекции фото и видео, рабочие файлы и многое другое, что требует, как минимум, 200-300 ГБ свободного места на накопителе. И при выборе SSD пользователь становится перед выбором - взять небольшой SSD под систему и игры, например, объемом 250 ГБ и жесткий диск под файлы объемом 1 ТБ. Или сразу взять большой SSD достаточного объема, как минимум - 1 ТБ.

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Даже если вы определились с объемом, вас ждет еще один непростой вопрос - какой формат и интерфейс SSD выбрать? Более старый формат 2.5" с интерфейсом SATA III или более быстрый и компактный формат SSD M.2 c популярным интерфейсом PCI-E x4? А если погрузится в обзоры SSD и узнать про частый перегрев дешевых моделей M.2 и катастрофическое падение скорости при записи больших объемов файлов, фактически делающих их непригодными для серьезной работы типа видеомонтажа, то голова совсем идет кругом.

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Все эти вопросы встали передо мной, когда старенького SATA III SSD Samsung 850 EVO объемом 120 ГБ стало катастрофически не хватать. Его использование даже в связке с объемным HDD превратилось в изощренную пытку, ведь после установки Windows и нужных программ оставалось всего около 70-80 ГБ под игры. Часть нетребовательных игр я устанавливал на HDD, но попытки поиграть во что-то серьезное, типа Assassin’s Creed Odyssey или Kingdom Come Deliverance, требовали удалять другие игры с SSD или перемещать на HDD.

Моему терпению пришел конец два года назад и я решил взять SSD достаточного объема, но понимая, что даже 500 ГБ вскоре тоже станут недостаточны, я начал искать модели объемом 1 ТБ. На тот момент мой ПК был старенький и  без M.2 слота - процессор Core i5-3570 и материнская плата LGA1155 на H67 чипсете. И уже в конце 2019 года я крепко призадумался - а стоит ли делать ставку на SSD интерфейсом SATA III, ведь и в старый ПК можно выбрать модель, устанавливающуюся в слот PCI-E или использовать недорогой переходник-адаптер, как, например, Адаптер PCI-E M.2 NGFF for SSD V2 + Heatsink Ret.

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Но, не имея опыта с M.2 накопителями и переходниками, и посмотрев характеристики моделей SSD PCIe Add-in Card, имеющихся на то время в продаже, я решил, что лучше взять надежный и качественный SSD с интерфейсом SATA III. Я опять решил сделать ставку на SSD от Samsung и взял модель SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E1T0BW). Мои постоянные читатели уже, наверное заметили, что я в блогах про сборки и компьютерное "железо" давно использую SSD только от Samsung и Western Digital и на это есть веские причины, хотя они стоят дороже SSD массового сегмента.

Во-первых, надежность. По сети давно гуляет поговорка "не знаешь какой SSD выбрать - купи Samsung" и она имеет под собой веский фундамент. Я говорю сейчас не о той надежности, которую преподносят как параметр TBW (Total Byte Written), ведь если интерпретировать надежность в этом ключе, то все SSD, даже бюджетные, практически вечные. 

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Я имею в виду обычную надежность любого электронного компонента ПК, львиная доля которой зависит от грамотного проектирования устройства и использования качественных элементов - контроллера SSD и его "обвязки" - резисторов, предохранителей, конденсаторов и т.д. Стоят они копейки, но радикально влияют на срок жизни и надежность устройства, ведь выход из строя резистора стоимостью в один цент может уничтожить весь SSD.

Начав читать форумы с отзывами реальных пользователей, я осознал весь масштаб проблем с дешевыми SSD, которые могут начать внезапно тормозить, периодически пропадать из системы, не выдерживать долгой максимальной нагрузки и работы в полностью заполненным данными состоянии. При этом на модели от Samsung и Western Digital я встречал меньше всего нареканий.
Конечно, с отдельными моделями могут быть неприятные моменты, такие как память на WD SN550 Blue, измененная на более медленную, но в целом SSD этих фирм остаются самыми надежными в среднем бюджетном секторе.

Во-вторых, срок гарантии. На SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E1T0BW) я получил 60 месяцев гарантии, что очень много для электронного устройства в наше время. Современные модели SSD  от Samsung имеют аналогичный срок гарантии, например, Samsung 870 EVO MZ-77E1T0BW.

В-третьих, устойчивость скоростных характеристик. Это очень важная характеристика SSD и очень многие бюджетные модели с интерфейсом PCI-E x4 "проваливают" скорость до значений даже ниже скоростей интерфейса SATA III после записи нескольких десятков гигабайт. Мой Samsung 860 EVO сохраняет пиковую скорость записи на всем объеме.

Конечно, таким скоростям далеко до скоростей SSD M.2 c интерфейсом PCI-E x4, например, Samsung 970 EVO MZ-V7E1T0BW, который выдает очень высокую скорость при записи на всем объеме, сильно выделяясь ее стабильностью и на фоне бюджетных M.2 моделей.

У новой модели Samsung 980 MZ-V8V1T0BW со стабильностью записи не все так гладко и она проседает после записи 160 ГБ данных, но и стоит эта модель заметно дешевле, чем с интерфейсом SATA III такого же объема.

SATA III SSD в 2021 году

Купил бы я модель с интерфейсом SATA III от Samsung сегодня, когда есть более дешевые и быстрые Samsung 980 MZ-V8V1T0BW и Samsung 980 MZ-V8V1T0BW? Вполне возможно, но уже только вторым накопителем в систему, ведь у моей MSI B450-A PRO MAX есть только один слот M.2.

Но есть еще несколько факторов, из-за которых я бы присмотрелся к SATA III модели даже в конце 2021 года. Во-первых, очень низкий нагрев, который едва переваливает за 40 градусов. Во-вторых, универсальность, ведь SATA III SSD можно установить практически в любой ПК или ноутбук. Зоопарк ПК и ноутбуков у меня дома довольно большой, два ПК на сокете LGA1155 и пара ноутбуков.
Старые жесткие диски и SSD обычно мигрируют в эти устройства, используемые домочадцами. Можно поставить SATA III SSD и во внешний бокс для ноутбучного HDD, получив очень шустрый внешний накопитель, не чувствительный к вибрации.

Что касается повседневного использования SSD объемом 1 ТБ, то первое, что вы почувствуете, это комфорт. С ним сразу стало хватать места на самые прожорливые игры, не говоря уже о том, чтобы удалять какую-то игру из-за его нехватки. Скорость загрузки игр в реальности уступает моделям SSD M.2 c интерфейсом PCI-E x4 буквально считанные секунды, а самые тяжелые игры с открытым миром не испытывают никаких просадок в скорости.


Оставив на SSD отдельный небольшой логический диск в начале, я получил место для установки второй операционной системы, что очень удобно. Отлично "ворочаются" на SATA III SSD по сравнению с HDD виртуальные машины, очень шустро происходит работа с огромными архивами на десятки гигабайт. За пару лет обычного использования SSD потратил всего 1% своего ресурса, что очень неплохо, учитывая то, что я его не берегу.

Выводы

Итак, стоят ли внимания модели SATA III SSD в конце 2021 года? Если вам нужен второй SSD под игры и данные, SSD для замены HDD в ноутбуке или если в вашем ПК нет слота M.2, то однозначно да. Что касается объема, то 1 ТБ еще очень долго хватит как для системы, так и для игр и еще останется место под файлы пользователя. Главное - выбирать надежную модель с большим сроком гарантии.

Пишите в комментарии - а какие SSD стоят у вас и хватает ли вам места на них?

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