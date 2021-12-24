Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть седьмая

У каждого из нас есть любимые RPG, в этом блоге я расскажу о своих, которые не надоели мне после многих лет и сотен наигранных часов.
[ ] для раздела Блоги
1
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Чем хороши RPG игры поджанров Action/RPG или hack and slash, такие как Diablo II, Sacred, Titan Quest или Path of Exile, так это тем, что обеспечивают быстрое погружение игрока в свой мир и затягивают продвинутой прокачкой героя, тысячами предметов экипировки, за некоторыми из которых придется побегать на боссов не один раз. А еще - динамичным процессом истребления тысяч (а может быть и миллионов монстров), лишь изредка прерываемым на получение нового квеста или разбор инвентаря.

реклама

В таких играх не заскучаешь, читая многостраничные описания квестов или бегая по городу и выполняя нудные задания типа "укради 10 шкур у охотника, отнеси шкуры кожевнику, поменяй на 10 кинжалов у кузнеца, принеси мне и получишь пирожок", с которыми мы часто сталкиваемся даже в таких лучших образцах жанра, как The Elder Scrolls V: Skyrim, Ведьмак 3: Дикая охота или Horizon Zero Dawn.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Диаблоподобные игры - это практически непрерывная динамика боя и продвижения все выше и выше по уровню игрока и по сюжету игры. Гибко варьируется и сложность игры, от совсем легкого прохождения, которое я описал в блоге "Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков", на примере игры Grim Dawn, до хардкорного, требующего от вас максимума сил.

реклама

Ведь для выживания на хардкоре вам потребуется тщательно подбирать экипировку, раскладывать очки навыков, а в тяжелом бою не отвлекаться ни на секунду. Награда за хардкорное прохождение - гораздо более качественный лут, больше опыта и моральное удовлетворение от выполнения сверхтяжелой задачи.

В прошлом блоге я рассказывал об hack and slash игре Titan Quest, и после рассказа о ней нельзя не рассказать об ее идейной наследнице, игре Grim Dawn. Скорее всего, если бы не кризис в игровой индустрии, разоряющий даже успешные компании, мы бы увидели игру Grim Dawn или Темный рассвет под названием Titan Quest II. Ведь студия разработчик Iron Lore Entertainment уже в 2008 году была готова к выпуску игры с более мрачной и жестокой атмосферой и более динамичной боевой системой, чем в Titan Quest.

реклама

Но студия закрылась, однако бывшие сотрудники основали новую компанию - Crate Entertainment, выкупили игровой движок Titan Quest и создали в 2016 году игру Grim Dawn, ставшую идейной наследницей популярной Titan Quest. И если вы играли в Titan Quest, то при запуске Grim Dawn сразу увидите сходство, даже на начальном экране, где отображается экипированный персонаж.

Ну а начав играть, открыв инвентарь, окна классов персонажей, называемые мастерством, игру можно даже принять за фанатский мод для Titan Quest. Похожи и локации, способ управления игроком и перемещения по миру через порталы. Плохо это или хорошо? Я думаю, когда повторяют хорошую игру, беря ее наработки, и создают при этом не менее хорошую игру - это хорошо. А вот эксперименты в попытках сделать Grim Dawn более оригинальной игрой, скорее всего, провалились бы.

реклама

Но есть и радикальное отличие между этими играми, из-за которого Grim Dawn и стал столь популярен. Это их атмосфера. Если в Titan Quest мы бегали по залитым солнцем полям, любуясь античными пейзажами и воспринимали происходящее на экране действо не совсем всерьез, а как ожившие мифы и легенды Древней Греции, то с первых шагов в Grim Dawn мы окунаемся в ужасный и пугающий мир.

Разработчики умудрились органично объединить постапокалипсис, викторианскую эпоху, где броня и холодное оружие соседствует с пистолетами и мушкетами, пришествие инопланетян из других миров, хтонических чудовищ из мира Лавкрафта, нежить, культистов и фанатиков. И со всем этим сражаются горстки выживших людей, без надежды на победу, а просто пытаясь пожить еще немного.

В игре есть даже аналог радиации - эфир, очень подходящего зеленого цвета, лужи которого наносят огромный урон даже прокаченным персонажам. Добавьте сюда мрачную картинку, где декорациями для толп ужасных монстров становятся разрушенные строения, пожарища, трупы людей и животных, жуткие алтари и места пыток, чудовищных экспериментов над людьми и страшных ритуалов. До такой мрачной атмосферы далеко даже Diablo II, не говоря уже о более "позитивных" играх жанра, например, Torchlight или Sacred 2: Fallen Angel.

Мое первое прохождение игры прошло на довольно бодром для 2016 года компьютере, имеющим процессор Core i5-3570, 16 ГБ DDR3 и видеокарты Palit GeForce GTX 660. И, как я помню, игра бодро шла на средне-высоких настройках. Впечатления тогда игра оставила отличные, и уже в 2019 я перепрошел ее на видеокарте GeForce GTX 1060 с максимальными настройками графики.

Хоть Grim Dawn и ругают за устаревшую даже на момент выхода графику, красивых эффектов в боях в ней намного больше, чем в Titan Quest, а довольно простые 3D модельки быстро перестаешь замечать, ведь камера не позволяет приблизить картинку слишком близко, да это и не нужно в таких играх.
А вот начав очередное прохождение Grim Dawn на видеокарте GeForce GT 1030, я был удивлен тем, что игра оказалась слишком тяжела для нее, и для получения стабильных 60 кадров в секунду пришлось частично выставить низкие настройки, но не жертвуя при этом текстурами.

Да, для геймеров настали тяжелые времена, и если вы, как и я, остались в 2021 году без видеокарты, я вам не завидую, ведь GeForce GT 1030 стала одной из самых популярных видеокарт, и из розницы практически исчезают модели с видеопамятью GDDR5. А единичные оставшиеся модели уже вплотную подобрались к цене в 10000 рублей.
Но зато заметно некоторое снижение цен на видеокарты GeForce GTX 1050 Ti, например, Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX стоит в Ситилинке уже дешевле 25000 рублей, а ведь цены на эти модели доходили до 27000 рублей.

А следующий игровой уровень - это видеокарты GeForce GTX 1650 с видеопамятью GDDR6, которые по производительности почти достигают уровня популярных GeForce GTX 1060 и позволяют поиграть практически во все новинки с достаточным комфортом, если только вы не сторонник выкручивать все ползунки настроек графики игр вправо. Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro стоит почти на 8 тысяч дороже GeForce GTX 1050 Ti, но такова сегодня плата за приемлемую игровую производительность.

После полугода использования GeForce GT 1030 я пересмотрел свои взгляды на игровые видеокарты и игры, сделав для себя вывод, что если играть хочется, будешь играть и на низких настройках, а если нет - то и GeForce RTX 3060 не принесет особой радости. Об этом я подробно писал в блоге "
Я не буду покупать мощную видеокарту даже после снижения цен — 7 причин для этого" и GeForce GTX 1650 стала видится мне оптимальной видеокартой для моих требований. 

Но 4 ГБ видеопамяти уже маловато для некоторых игр, и, возможно, GeForce RTX 3050 с 8 ГБ видеопамяти, выход которой ожидается во втором квартале 2022 года, станет идеальной картой для нетребовательных игроков - холодной, тихой, компактной, а если биткоин наконец-то обрушится, а Ethereum уйдет на POS, то и приемлемой по цене.

Список прошлых блогов серии "лучшие RPG":

Часть шестая

Часть пятая

Часть четвертая

Часть третья

Часть вторая

Часть первая

Пишите в комментарии, проходили ли вы Grim Dawn и какую игру считаете лучше среди жанра hack and slash?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игры rpg лучшие ретро ностальгия ретрогейминг ретро железо grim dawn ретроигры ролевые игры
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
27
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
33
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-9700KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
32
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
66
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i5-11600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition
13
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2021
16

Интересные материалы

Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
14 декабря 2021 64
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
18 декабря 2021 66
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
21 декабря 2021 71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
20 декабря 2021 32
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
11 декабря 2021 54
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
24 декабря 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры создали технологию «Водяной завесы», снижающую расход электроэнергии в 6 раз
33
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 9-й: Pathfinder Kingmaker
58
Китайская видеокарта Fenghua 2 получит 32 Гб GDDR6, 10 TFLOPS и будет конкурентом GeForce RTX 3060
35
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
70
Майнер самостоятельно построил криптосарай у себя на даче для размещения фермы по добыче Эфира
37
Криптовалюта Toncoin подорожала и стала в 3 раза прибыльнее Эфира после поста Павла Дурова
12
Cyberpunk 2077 заиграл красками ночного города после добавления 50+ графических модов в 4К
19
Фанаты показали, как будет выглядеть ремейк Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5
19
Для борьбы с незаконным майнингом регионам РФ дали полный контроль над тарифами на электричество
48
Игроки нашли письмо с извинениями от CD Projekt RED в The Witcher 3
10
AnTuTu назвал смартфоны, которые больше всего устраивают пользователей
3
Появились данные о новой карте в Battlefield 2042 из первого сезона
1
Noctua будет предлагать антивибрационные прокладки для вентиляторов отдельно
11
В сети появились цены на материнские платы MSI B660
17
Фирменная подставка AMD под телефон оценена в $13
8
Новый сбой в Amazon Web Services отразился на работе Slack, Epic Games Store и других сервисов
1
Xiaomi 12 получит 50-МП камеру, OIS, 3x зум, большой аккумулятор и будет стоит от $580
+
Samsung разрабатывает PCIe 5.0 твердотельный накопитель со скоростью чтения до 13 ГБ/с
+
Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – DDR5, PCIe 5.0 и iGPU на RDNA 2
35
Ученые воплотили Валл-И в жизнь с помощью забавного робота сажающего семена
+

Популярные статьи

Покупка NFT токенов может оказаться прибыльнее добычи криптовалюты
62
Лайфхаки: поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam
30
Что нужно знать пользователю о чипсетах Intel и AMD при выборе материнской платы
30
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
27
Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб
23
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
33
Мои впечатления от игры Borderlands: The Pre-Sequel
7
Обзор и тест сверхбыстрого WD_BLACK SN850 NVMe SSD на 2 Тб
10
Криптомайнинг в забавных картинках, приколах и стихах
10
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть седьмая
1

Сейчас обсуждают

Dmitriy Romanenko
23:09
Я живу в Ставропольском "Райе" И тут уже тариф 6 рублей. И думаю это не предел теперь
Для борьбы с незаконным майнингом регионам РФ дали полный контроль над тарифами на электричество
REY_B_
23:07
Всё с точностью до наоборот. - Криптовалюты заявлены "в противовес" и "как альтернатива" баксам, акциям и облигациям. Но курс крипты пляшет синхронно с ними. Очевидно, что к тому, что платёжной систе...
Праздничное "Ралли Санта-Клауса" заставило биткоин резко подскочить до $51 000
ev_rus
23:07
Так этот чувачок насовершал не хило уже, под борьбой с коррупцией показом программы "по домам" (причем свои квартиры не показывал) занимался, в это время организовав сеть молодежных штабов по стране, ...
Российский суд впервые наложил на Google оборотный штраф на 7,2 млрд рублей
Lsv Lsv
23:05
Жадные разрабы, непонятно где большая часть монет. Централизованный проект похожий на скам, который схлопнется...
Криптовалюта Toncoin подорожала и стала в 3 раза прибыльнее Эфира после поста Павла Дурова
Криптолох
23:05
Все говно
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть седьмая
Luck-AD
23:04
Представил себе на секунду фильм ужасов как если бы - Intel Xeon Platinum 9282 по 56 ядер и их два таких на плате с суммарным потреблением под полной нагрузкой в 1000~ WATT :D
В сети появились результаты тестирования двух Ryzen Threadripper Pro 3995WX на одной плате
den fed
23:00
Диаметр Млечного Пути 100 000 световых лет. Только что бы пролететь ее со скоростью 0.1 от световой нужен миллион лет. Не то что заселить ....
NSWR - ядерная ракета с морской водой: возможно единственный путь к инопланетным мирам
LazyCamel
22:58
Берём корабль длиной 1 км на ускорение для достижения в обозримом будущее хотя бы 1/100 световой и начинаем его разворачивать. Дальше сами посчитаете? Даже в ньютоновской физике.?
NSWR - ядерная ракета с морской водой: возможно единственный путь к инопланетным мирам
den fed
22:57
чушь
NSWR - ядерная ракета с морской водой: возможно единственный путь к инопланетным мирам
ddr22
22:56
если ноут работает без ошибок температуры не важны
Обзор и тест игрового ноутбука MSI GS63VR 7700HQ + GTX 1070 и сравнение с 10750H + RTX 2070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем