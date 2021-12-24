За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Чем хороши RPG игры поджанров Action/RPG или hack and slash, такие как Diablo II, Sacred, Titan Quest или Path of Exile, так это тем, что обеспечивают быстрое погружение игрока в свой мир и затягивают продвинутой прокачкой героя, тысячами предметов экипировки, за некоторыми из которых придется побегать на боссов не один раз. А еще - динамичным процессом истребления тысяч (а может быть и миллионов монстров), лишь изредка прерываемым на получение нового квеста или разбор инвентаря.

реклама

В таких играх не заскучаешь, читая многостраничные описания квестов или бегая по городу и выполняя нудные задания типа "укради 10 шкур у охотника, отнеси шкуры кожевнику, поменяй на 10 кинжалов у кузнеца, принеси мне и получишь пирожок", с которыми мы часто сталкиваемся даже в таких лучших образцах жанра, как The Elder Scrolls V: Skyrim, Ведьмак 3: Дикая охота или Horizon Zero Dawn.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Диаблоподобные игры - это практически непрерывная динамика боя и продвижения все выше и выше по уровню игрока и по сюжету игры. Гибко варьируется и сложность игры, от совсем легкого прохождения, которое я описал в блоге "Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков", на примере игры Grim Dawn, до хардкорного, требующего от вас максимума сил.

реклама

Ведь для выживания на хардкоре вам потребуется тщательно подбирать экипировку, раскладывать очки навыков, а в тяжелом бою не отвлекаться ни на секунду. Награда за хардкорное прохождение - гораздо более качественный лут, больше опыта и моральное удовлетворение от выполнения сверхтяжелой задачи.

В прошлом блоге я рассказывал об hack and slash игре Titan Quest, и после рассказа о ней нельзя не рассказать об ее идейной наследнице, игре Grim Dawn. Скорее всего, если бы не кризис в игровой индустрии, разоряющий даже успешные компании, мы бы увидели игру Grim Dawn или Темный рассвет под названием Titan Quest II. Ведь студия разработчик Iron Lore Entertainment уже в 2008 году была готова к выпуску игры с более мрачной и жестокой атмосферой и более динамичной боевой системой, чем в Titan Quest.

реклама

Но студия закрылась, однако бывшие сотрудники основали новую компанию - Crate Entertainment, выкупили игровой движок Titan Quest и создали в 2016 году игру Grim Dawn, ставшую идейной наследницей популярной Titan Quest. И если вы играли в Titan Quest, то при запуске Grim Dawn сразу увидите сходство, даже на начальном экране, где отображается экипированный персонаж.

Ну а начав играть, открыв инвентарь, окна классов персонажей, называемые мастерством, игру можно даже принять за фанатский мод для Titan Quest. Похожи и локации, способ управления игроком и перемещения по миру через порталы. Плохо это или хорошо? Я думаю, когда повторяют хорошую игру, беря ее наработки, и создают при этом не менее хорошую игру - это хорошо. А вот эксперименты в попытках сделать Grim Dawn более оригинальной игрой, скорее всего, провалились бы.

реклама

Но есть и радикальное отличие между этими играми, из-за которого Grim Dawn и стал столь популярен. Это их атмосфера. Если в Titan Quest мы бегали по залитым солнцем полям, любуясь античными пейзажами и воспринимали происходящее на экране действо не совсем всерьез, а как ожившие мифы и легенды Древней Греции, то с первых шагов в Grim Dawn мы окунаемся в ужасный и пугающий мир.

Разработчики умудрились органично объединить постапокалипсис, викторианскую эпоху, где броня и холодное оружие соседствует с пистолетами и мушкетами, пришествие инопланетян из других миров, хтонических чудовищ из мира Лавкрафта, нежить, культистов и фанатиков. И со всем этим сражаются горстки выживших людей, без надежды на победу, а просто пытаясь пожить еще немного.

В игре есть даже аналог радиации - эфир, очень подходящего зеленого цвета, лужи которого наносят огромный урон даже прокаченным персонажам. Добавьте сюда мрачную картинку, где декорациями для толп ужасных монстров становятся разрушенные строения, пожарища, трупы людей и животных, жуткие алтари и места пыток, чудовищных экспериментов над людьми и страшных ритуалов. До такой мрачной атмосферы далеко даже Diablo II, не говоря уже о более "позитивных" играх жанра, например, Torchlight или Sacred 2: Fallen Angel.

Мое первое прохождение игры прошло на довольно бодром для 2016 года компьютере, имеющим процессор Core i5-3570, 16 ГБ DDR3 и видеокарты Palit GeForce GTX 660. И, как я помню, игра бодро шла на средне-высоких настройках. Впечатления тогда игра оставила отличные, и уже в 2019 я перепрошел ее на видеокарте GeForce GTX 1060 с максимальными настройками графики.

Хоть Grim Dawn и ругают за устаревшую даже на момент выхода графику, красивых эффектов в боях в ней намного больше, чем в Titan Quest, а довольно простые 3D модельки быстро перестаешь замечать, ведь камера не позволяет приблизить картинку слишком близко, да это и не нужно в таких играх.

А вот начав очередное прохождение Grim Dawn на видеокарте GeForce GT 1030, я был удивлен тем, что игра оказалась слишком тяжела для нее, и для получения стабильных 60 кадров в секунду пришлось частично выставить низкие настройки, но не жертвуя при этом текстурами.

Да, для геймеров настали тяжелые времена, и если вы, как и я, остались в 2021 году без видеокарты, я вам не завидую, ведь GeForce GT 1030 стала одной из самых популярных видеокарт, и из розницы практически исчезают модели с видеопамятью GDDR5. А единичные оставшиеся модели уже вплотную подобрались к цене в 10000 рублей.

Но зато заметно некоторое снижение цен на видеокарты GeForce GTX 1050 Ti, например, Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX стоит в Ситилинке уже дешевле 25000 рублей, а ведь цены на эти модели доходили до 27000 рублей.

А следующий игровой уровень - это видеокарты GeForce GTX 1650 с видеопамятью GDDR6, которые по производительности почти достигают уровня популярных GeForce GTX 1060 и позволяют поиграть практически во все новинки с достаточным комфортом, если только вы не сторонник выкручивать все ползунки настроек графики игр вправо. Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro стоит почти на 8 тысяч дороже GeForce GTX 1050 Ti, но такова сегодня плата за приемлемую игровую производительность.

После полугода использования GeForce GT 1030 я пересмотрел свои взгляды на игровые видеокарты и игры, сделав для себя вывод, что если играть хочется, будешь играть и на низких настройках, а если нет - то и GeForce RTX 3060 не принесет особой радости. Об этом я подробно писал в блоге "

Я не буду покупать мощную видеокарту даже после снижения цен — 7 причин для этого" и GeForce GTX 1650 стала видится мне оптимальной видеокартой для моих требований.

Но 4 ГБ видеопамяти уже маловато для некоторых игр, и, возможно, GeForce RTX 3050 с 8 ГБ видеопамяти, выход которой ожидается во втором квартале 2022 года, станет идеальной картой для нетребовательных игроков - холодной, тихой, компактной, а если биткоин наконец-то обрушится, а Ethereum уйдет на POS, то и приемлемой по цене.

Список прошлых блогов серии "лучшие RPG":

Часть шестая

Часть пятая

Часть четвертая

Часть третья

Часть вторая

Часть первая

Пишите в комментарии, проходили ли вы Grim Dawn и какую игру считаете лучше среди жанра hack and slash?