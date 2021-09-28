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Через несколько дней, 5 октября 2021 года, состоится релиз новой ОС Windows 11. Еще никогда новая Windows не появлялась так внезапно, 24 июня 2021 года Windows 11 была представлена на мероприятии Microsoft, а уже спустя три с небольшим месяца состоится ее релиз. Это довольно непривычно, ведь мы привыкли, что новые программные продукты приходится ждать довольно долгое время, а их ожидание сопровождается информационной накачкой и рекламой новшеств, которые нас ждут.

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В этот раз все по-другому и на это есть причины, которые я озвучу ниже. Как компьютерный энтузиаст и блогер я всегда с нетерпением ждал выхода новых версий Windows, чтобы рассказать о них читателям, не забыв о критике всех слабых мест и проблем продукта, но к Windows 11 я отношусь скептически. Конечно, я попробую новую ОС и ради эксперимента установлю ее на свой ПК, но на ближайшие несколько лет моей главной ОС останется Windows 10 и на это есть несколько причин.

Вторичность. Windows 11 до последнего момента была лишь большим обновлением Windows 10 Sun Valley

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Еще весной 2021 года новостные агентства писали про скорый релиз большого полугодового обновления Windows 10 21H2, называемого Sun Valley или «Солнечная долина». Название Sun Valley часто фигурировало в документах Microsoft и несмотря на то, что официальные лица компании заявляли, что Windows 11 не будет никогда, а "Windows 10 - последняя Windows", было решено запустить большое обновление, заметно меняющее интерфейс, как отдельную Windows. Ведь с момента выхода Windows 10 прошло уже более шести лет и пользователям хочется нового.

Странные системные требования, сделавшие компьютер, купленный в 2020 году, несовместимым с Windows 11

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В данный момент я пользуюсь компьютером на основе Ryzen 5 1600 AF, материнской платой MSI B450-A PRO MAX и 32 ГБ ОЗУ DDR4 3400 МГц. Покупая эту систему в начале 2021 года, я и подумать не мог, что процессор устареет к концу 2021 года и не будет поддерживать новую Windows. Странные системные требования Windows 11 отсекают от нее большую часть современных ПК и ноутбуков, оставляя пригодными только процессоры Coffee Lake, Zen+ и новее.

Самое забавное то, что Ryzen 5 1600 AF построен на архитектуре Zen+ и не подходит для новой Windows 11 только формально, из-за единички, а не двойки в названии. Конечно, Ryzen 5 1600 AF - это довольно старый процессор, но он еще есть в продаже, например, в Ситилинке, и даже сейчас имеет отличную производительность для бюджетного ПК при низкой цене. Он остается самым недорогим шестиядерником на рынке.

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А вот Ryzen 5 2600, подходящий по системным требованиям для Windows 11, стоит заметно дороже.

В "пролете" по системным требованиям оказываются и такие популярные бюджетные процессоры, как Pentium Dual-Core G4560.

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Или одни из самых недорогих процессоров с встроенной графикой, которые позволяют поиграть во многие игры без видеокарты, например, Ryzen 3 2200G.





Неудобство пользовательского интерфейса и вырезание части важных функций

Видимо, Microsoft очень хочет опять попробовать завоевать мобильный рынок, поэтому осуществляет непонятное упрощение пользовательского интерфейса Windows 11, имеющее смысл только для сенсорных экранов, но крайне неудобное для пользователей обычных десктопов, составляющих подавляющее большинство потребителей Windows.

Под нож попало контекстное меню правой кнопки мыши, которое мы используем каждый день для операций с файлами. Большинство функций, добавляемых в это меню установленными программами, теперь скрывается от пользователя и увидеть их можно, только нажав комбинацию клавиш Shift+F10.

Сильно пострадала функциональность панели задач - удалено контекстное меню панели задач, не работает произвольное изменение ее размера, больше нет возможности создать ярлыки на панели задач. Но самое печальное - удалена функция перемещения файлов в открытые приложения на панели задач. Например, при написании этого блога для добавления картинки я просто перетаскиваю ее на значок браузера, теперь же это простое и удобное действие будет невозможно.

Довольно много спорных изменений произведено и с меню Пуск, переехавшим в саму неудобную часть экрана - в центр. Например, с нового Пуска просто нельзя перетащить приложение на рабочий стол, и нельзя переместить ярлык и на панель задач. Конечно, есть надежда, что часть этих функций Microsoft вернет после вала недовольства пользователей, но последнее время их недовольство не главное, на что она обращает внимание.

Лучшее - враг хорошего

Большинство из нас пользуется сейчас Windows 10, которая прошла долгий путь развития за 6 лет и набрала за этот срок огромное количество новых функций и улучшений, делающих ее удобнее предшественниц. Вместе с этим изменения произошедшие с Windows 10 не столь радикальны и она остается похожей по интерфейсу и части функций на Windows 7 и Windows 8. Пользователь этих старых ОС на Windows 10 может быстро создать привычную среду работы и даже вернуть старое меню Пуск с помощью сторонних утилит.

Отлично показывает себя Windows 10 и в играх, обгоняя Windows 7 в новых проектах и давая более стабильное время кадра во многих старых. Все отлично в Windows 10 и со старыми играми. Я, как и многие из вас, люблю старые игры и большинство из них прекрасно идут на Windows 10, а те которые не запускаются, начинают работать после нескольких тонких настроек или фанатских патчей, как, например, отличная стратегия Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim, не запускающаяся на Windows 8.

Windows 10 для многих из нас стала привычной и удобной средой и чтобы менять ее на что-то новое, нужно что-то большее, чем закругленные углы и меню Пуск, расположенное по центру экрана. В данный момент я пользуюсь Windows 10 October 2020 Update или версией 20H2 и совершенно не вижу причин обновляться даже на May 2021 Update (версия 21H1), не говоря уже о Windows 11. Да, у Windows 10 есть проблемы и я немало критиковал ее в блогах, но с большинством из них пользователи уже научились справляться.

Проблемы новых ОС Windows на старте

Каждый запуск новой Windows сопровождается не только восторженными статьями и новостями, призывающими вас попробовать новинку, но и более сдержанными сообщениями о новых проблемах, иногда серьезных. Это естественно при запуске нового продукта и пользователи, успевшие попробовать предварительные версии Windows 11 уже пишут о падении производительности, проседании кадровой частоты системных анимаций и их задержке и многих других проблемах.

Среди пользователей Windows раньше ходила поговорка, что переходить на новую ОС стоит только после выхода второго Service Pack. С тех пор много изменилось, исчезли сами Service Pack, превратившись в бесконечную череду обновлений, заметно больше стало багов в обновлениях, но в целом поговорка не утратила смысла и не стоит бросаться на новое, становясь бета-тестером.

Итоги

Вот мои пять причин, по которым я остаюсь на старой доброй Windows 10 еще несколько лет, пока не закончится ее поддержка. А что думаете по поводу Windows 11 вы? Пишите в комментарии, подходит ли ваш ПК для нее по системным требованиям и будете ли вы переходить на нее?







