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Выбираем самые «долгоиграющие» комплектующие компьютера, которых хватит на много лет

Различные комплектующие ПК имеют разный срок морального и физического устаревания. Давайте выберем такие, в которые не жалко вкладывать деньги, ведь их хватит на несколько апгрейдов.
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Нам всем хочется, чтобы купленный компьютер оставался актуальным как можно дольше, не требуя апгрейда и вложения средств. Но в реальности комплектующие среднего уровня полностью устаревают примерно за пять лет, переходя в категорию низкобюджетной производительности. Это довольно накладно для среднестатистического покупателя, а учитывая дефицит комплектующих и беспрецедентный рост цен в 2020-2021 году, некоторые комплектующие уже переходят в разряд недоступной роскоши.

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Здесь стоит уточнить насчет покупательской способности, которую любят измерять юные комментаторы в интернете, разделяя пользователей ПК на две группы словом «нищеброд». В нашем мире все имеет свою цену, эквивалентную затраченному труду и мы примерно понимаем, сколько должен стоит тот или иной товар. И видеокарты, чья цена в 2021 году взлетела до небес, тоже имеют свою цену в глазах пользователя ПК, заметно отличающуюся от ценника в магазине. 

И большинство здраво рассуждающих пользователей просто не купят видеокарту за 100000 рублей, как не купят, например, чашку кофе посредственного качества в забегаловке за 1000 рублей, хотя и имеют сумму на это в кармане. Ведь мы прекрасно понимаем, что через пять-шесть лет видеокарта, купленная за 100000 рублей, устареет и будет «сливать» условной GeForce RTX 5060 32 ГБ. Поэтому видеокарты точно не подходят для нашего блога, являясь самым быстро устаревающим компонентом ПК.

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Процессоры сохраняют актуальность дольше, но в их развитии периодически происходят скачки производительности, которые быстро переводят топовые модели в разряд бюджетных. Один из таких скачков произошел совсем недавно, сделав неактуальными четырехъядерники. Но купив мощный четырехъядерник вовремя, например, Core i7-2600К в 2011 году, вы могли спокойно пользоваться им 6-7 лет, не ощущая недостатка производительности.

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А вот материнские платы устаревают морально практически мгновенно, после заявления производителя, что чипсет "X" и сокет "Y" не будут поддерживать новые процессоры "Z". Оперативная память держится дольше, но в преддверие смены поколения DDR4 на DDR5 стала не лучшим вложением средств.

Уверен, многие читатели сейчас воскликнули - «Тут все просто! Берем корпус, блок питания и кулер и пользуемся 10 лет!». Но и с этими комплектующими все очень неоднозначно и стоит разобраться поподробнее, что из них прослужит нам пять лет и более. Начнем с самого простого - с корпуса.

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За последнее десятилетие корпус среднего уровня заметно изменился - блок питания переехал вниз, кулеры увеличили диаметр с 80-92 мм до 120-140 мм, практически исчезли отсеки 5.25", а на панелях появились порты USB 3.x. И в целом, корпус среднего уровня вполне можно эксплуатировать 10 лет, если он отвечает нескольким требованиям: имеет хорошую вентиляцию, позволяет использовать прожорливое железо, вмещает большие кулеры, видеокарты, материнские платы ATX и имеет неплохой дизайн, который не надоест вам за эти годы.

Но вот что точно захочется быстро поменять - так это бюджетный корпус, с дребезжащими стенками, хлипкой «мордой», облезающей краской и портами USB и звука, начинающими глючить через год эксплуатации. Да и глупо экономить несколько тысяч, когда покупаешь вещь на десятилетие, поэтому стоит присмотреться к топовым корпусам, например, THERMALTAKE View 71 TG Snow из Ситилинка.

Этот вместительный корпус типоразмера Full-Tower с потрясающим дизайном, позволит вам установить любые комплектующие и мощные системы охлаждения для них, что очень важно, учитывая, как начало расти энергопотребление видеокарт и процессоров. Накопителей 2.5" и 3.5" можно установить более, чем достаточно, а максимальная высота кулера процессора составляет 190 мм.



Неплохо в плане долговечности смотрится  более компактный и строгий корпус NZXT H710 CA-H710B-B1, типоразмера Midi-Tower, позволяющий установить видеокарту длинной до 413 мм, систему водяного охлаждения, семь накопителей 2.5" и четыре - 3.5".


С блоками питания, как с объектами для вложения средств, тоже не все просто и однозначно. Дешевая модель уже через пару лет может потребовать замены вентилятора. А начав его менять, вы можете обнаружить, что внутри вздулись конденсаторы, что чревато высокими пульсациями токов и выходом из строя как самого БП, так и комплектующих, которые он питает.

Поэтому бюджетные блоки стоит отложить, они пригодятся тем, кто меняет ПК целиком через пять лет. А вот топовые модели БП могут похвастаться качественными японскими конденсаторами, отличной системой охлаждения, не оставляющей перегретых зон, высоким КПД и качественным вентилятором. А если вы возьмете такой БП с запасом по мощности, что даст ему возможность работать не на пределе и меньше греться, то он вполне может прослужить до 10 лет. 


Например, Thermaltake Toughpower RGB, мощностью 850Вт. БП имеет сертификат 80 PLUS PLATINUM, длинные провода с большим количеством разъемов, многоцветную подсветку и огромную наработку на отказ в 120000 часов. Кстати, производитель, подчеркивая качество и надежность модели, дает гарантию в 120 месяцев или 10 лет, то есть этот БП можно смело брать в «долгоиграющий» ПК на несколько апгрейдов.

Десятилетним сроком гарантии может похвастаться и БП Corsair RM750X WHITE, мощностью 750 Вт, с сертификатом 80 PLUS GOLD. БП имеет наработку на отказ в 100000 часов, а отличный дизайн позволит ему украсить любой корпус. 


Еще одна из самых долговечных частей ПК - процессорные кулеры. Системы водяного охлаждения тоже можно записать в эту группу, но только кастомные, а вот необслуживаемые похвастаться таким долголетием не могут. Кулеры же могут служить и пять и десять лет, главное - чтобы хватило мощности отвода тепла, в крепление подходило к новым материнским платам. Мощные процессоры последних моделей предъявляют к теплоотводу самые серьезные требования, ведь их тепловыделение достигает 200 ватт и более. А процессоры Ryzen 5000 еще и страдают от небольшой поверхности отвода тепла, затрудняющей охлаждение.

На этом фоне Zalman CNPS20X, способный отвести 300 ватт тепла, не выглядит излишеством. Кулер имеет шесть медных тепловых трубок и два вентилятора с гидродинамическими подшипниками, вес кулер составляет солидные 1300 грамм.



Немного уступает ему кулер DeepCool REDHAT, с более доступной ценой, способный отвести от процессора 250 Вт тепла. Он имеет шесть тепловых трубок и вентилятор размером 140 мм с гидродинамическим подшипником, а вес кулера составляет 1079 грамм.


Итоги

С помощью подобных комплектующих легко собрать ПК, который при апгрейде будет требовать только замены процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты. Но на кулерах, БП и корпусах «долгоиграющие» комплектующие не заканчиваются и во второй части блога мы рассмотрим еще несколько их видов.

Пишите в комментарии, какие комплектующие прожили у вас самую долгую жизнь?


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видеокарты корпус блоки питания дефицит кулер выбор комплектующие цена гарантия кризис
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