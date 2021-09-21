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Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10

У каждого из нас есть набор любимых утилит, которыми мы постоянно пользуемся годами. В этом блоге я расскажу про свои утилиты, несколько из которых довольно редкие.
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Несмотря на то, что Windows, а особенно Windows 10, имеет встроенный набор программ практически на все случаи жизни, почти каждый пользователь ПК и ноутбука доустанавливает свой набор утилит, без которых уже не может обходиться. У кого-то этот набор состоит только из браузера Google Chrome и VLC media player, а кто-то устанавливает десятки незаменимых утилит, для которых совсем нет аналогов во встроенных утилитах Windows.

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Есть такой набор и у меня и сегодня я хочу вам о нем рассказать. Мой набор утилит меняется со временем, подстраиваясь под новые реалии и новые ОС, но часть программ из моего набора неизменны уже долгие годы и продолжают работать под сменяющими друг-друга версиями Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10.

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А иногда происходят интересные возвращения уже позабытых утилит, которыми я не пользовался годами. Совсем недавно, раздраженный очередными "улучшениями" онлайн-сервиса, где я слушаю музыку, я установил старый добрый проигрыватель Winamp и решил оставить его на ПК. Но давайте приступим к моему набору утилит и начнем с самых востребованных.

Total Commander

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На первом ПК, которым я пользовался, был установлен Total Commander и он сразу показался мне гораздо более удобным, чем проводник Windows. Даже сейчас, после множественных улучшений в проводнике Windows 10, Total Commander способен делать некоторые операции с файлами намного эффективнее и быстрее. Например, показать все файлы в каталоге без каталогов, выделить все графические и переместить в другой каталог. В проводнике это заняло бы кучу времени, а Total Commander может это сделать в несколько кликов.

VLC media player

VLC плеер вещь довольно банальная и стоит у многих пользователь ПК, но ничего проще и удобнее я не нашел, хотя перебрал множество плееров. Главные плюсы VLC media player - интегрированные кодеки для звука и видео, гибкий в настройке и простой интерфейс.

Screenshot Creator

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Для создания скриншотов я пользуюсь древней версией 2.0 утилиты Screenshot Creator от 2006 года, кочующей с одного моего ПК на другой. Утилита очень компактна и проста, что редкость среди современных скриншотеров, но последнее время в ее работе встречаются сбои, когда она не захватывает окно, требуя клика по панели задач или рабочем столу. Придется отправлять ее на пенсию и буду рад, если вы подскажите компактные скриншотеры в комментариях.

XnConvert

В интернете все чаще встречаются изображения в формате WebP, обладающим лучшими возможностями сжатия, чем  jpeg. Но для человека, скачивающего и обрабатывающего много изображений из сети WebP файлы становятся просто проклятьем. WebP изображения нельзя вставить ни в один сайт или документ Word, и часто вместо изображения скачивается только его превью. Выручает утилита XnConvert, способная быстро конвертировать большое количество графических файлов WebP в разные форматы.

File Converter

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Но чтобы конвертировать пару картинок на Рабочем столе запускать отдельную программу несколько избыточно и это можно сделать в два клика с помощью крохотной утилиты File Converter, которая встраивается в контекстное меню правой кнопки мыши и делает быструю конвертацию в нужный вам формат.

Wise Disk Cleaner

После громких недоразумений, связанных с утилитой CCleaner, я стал искать ей замену и около двух лет назад попробовал утилиту Wise Disk Cleaner. Она способна делать почти все то, что и CCleaner, но не обросла кучей сомнительных функций и ведет себя ненавязчиво. Wise Disk Cleaner чистит файловый мусор, кеш браузеров и ненужные компоненты Windows.

ACDSee

При работе на ПК многим пользователям нужно постоянно делать небольшие доработки и редакцию графических изображений: усилить контраст, убрать эффект рыбьего глаза или добавить текст. Adobe Photoshop слишком тяжеловесен для таких простых действий и меня уже много лет выручает утилита ACDSee, с помощью которой я делаю все нужное, забывая про Adobe Photoshop на целые месяцы.

Movavi Photo Editor

Еще одна утилита, способная делать коррекцию фотографий - Movavi Photo Editor. Функционал программы ниже, чем у ACDSee, но я держу ее на ПК ради способности быстро добавлять на фото красивые надписи.

qBittorrent

После скандалов с популярной утилитой μTorrent для сети BitTorrent, ставящей на ПК пользователей утилиту для майнинга и показывающей рекламу, я решил искать ей замену. После переборов нескольких старых версий μTorrent, я попробовал бесплатный кроссплатформенный клиент qBittorrent и остался доволен на 100%. qBittorrent имеет продуманный интерфейс, работает стабильно и съедает мало системных ресурсов.

WinDirStat

Утилита 2005 года WinDirStat наглядно показывает, какими файлами занято место на вашем накопителе и несмотря на преклонный возраст, отлично работает и под Windows 10. А по наглядности представляемой утилитой информации конкурентов для нее не предвидится даже в 2021 году.

HideVolumeOSD

Встроенный в Windows 10 OSD регулятор громкости, вылезающий поверх всех окон, мало того, что совершенно не вписывается в ее интерфейс, крайне неудобен, да еще и позаимствован у Windows 8. Но главная его проблема - при нечаянном нажатии на него вполне можно "врубить" звук на полную громкость посреди ночи. Крохотная утилита HideVolumeOSD скрывает раздражающий регулятор и скрывается сама, не маяча в панели задач. Достаточно установить ее после установки Windows 10 и можно забыть и о ней, и OSD регуляторе до следующей переустановки.

AutoRuns

Несмотря на то, что в Windows 10 появился удобный доступ у автозагрузке программ, я привык пользоваться утилитой от разработчиков из Microsoft - AutoRuns. AutoRuns позволяет увидеть все, что загружается в вашей системе, от задач планировщика, до драйверов и за счет этого является удобнейшей утилитой для поиска вредоносных программ, которые так или иначе прописывают себя в автозагрузку.

Наборы утилит лучше держать отдельно от постоянно подключенных в ПК дисков, так они уцелеют при аппаратном сбое или заражении вирусами и шифровальщиками. Для такого набора вполне хватит недорого внешнего HDD емкостью в один терабайт, например, WD Elements Portable (WDBUZG0010BBK) из Регарда.

Или чуть более дорогого Seagate Expansion Black (STKM1000400).


Итоги

Вот такой список из разнообразных полезных утилит помогает мне пользоваться ПК уже несколько лет. Некоторые из них широко известны, а некоторые, я надеюсь, вы возьмете на вооружение после этого блога. Пишите в комментарии, какими утилитами постоянно пользуетесь вы?




  

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