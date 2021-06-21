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Разгоняем и сравниваем со старыми видеокартами последний шанс геймеров 2021 года — GeForce GT 1030

GeForce GT 1030 неинтересна майнерам и за счет этого подорожала минимально за последний год. Я попробовал разогнать ее и сравнить в играх с некоторыми видеокартами прошлых поколений.
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В блоге "Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870" я писал о том, что продал GeForce GTX 1060 по хорошей цене и решил ждать конца дефицита видеокарт на древней видеокарте Radeon HD 4870. И надо сказать, что я продержался почти месяц, несмотря на то, что Radeon HD 4870 не может запускать практически никакие современные игры, а ее производительность в старых играх оставляет желать лучшего.

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Весь этот месяц я мониторил цены на видеокарты вторичном рынке и в крупных магазинах, и надо отметить, что хотя цены до сих пор запредельные, есть небольшая тенденция к их снижению. GeForce GTX 1050 Ti, видеокарту, которая позволит поиграть в новинки на средних и минимальных настройках, уже можно купить в Ситилинке дешевле 20000 рублей. 

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7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

А цены на GeForce GT 1030 с памятью GDDR5 вот-вот опустятся ниже 7000 рублей.

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Если вспомнить динамику цен на GeForce GT 1030, то год назад она в среднем стоила 5500 рублей, то есть переплата за нее не такая большая, как за более мощные видеокарты. Это и склонило меня к покупке данной видеокарты, тем более, что я могу долго играть в старые и нетребовательные игры, с которыми она легко справится. Я выбрал модель с пассивной СО, ASUS GeForce GT 1030 GT1030-SL-2G-BRK, из-за массивного радиатора и минимального уровня шума.

Конечно, видеокарту с похожей производительностью: GeForce GTX 750, GeForce GTX 650 Ti или Radeon HD 6950, можно найти на вторичном рынке за меньшую сумму, но мне не захотелось покупать более прожорливую и потрепанную жизнью видеокарту без гарантии с рук, да еще и во время эпидемии коронавируса, поэтому я купил новую, смирившись с переплатой.

Если продолжить сравнивать GeForce GT 1030 с видеокартами прошлых лет, то будет удобно воспользоваться синтетическим тестом 3Dmark 11 в режиме Performance. В этом режиме в 3Dmark 11 видеокарта выдает в среднем около 30 кадров в секунду несмотря на то, что тесту уже 10 лет. В результате я получил 5115 очков, что является очень схожим результатом с видеокартой GeForce GTX 750.

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Разгон

Конечно же, я сразу же решил проверить разгонный потенциал видеокарты, и смог увеличить частоту чипа в MSI Afterburner на 200 МГц, а вот памяти - всего на 550 МГц.

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Мне не повезло и у видеокарты оказались чипы памяти Micron. Чипы памяти Samsung дали бы лучшие результаты. Но прирост в 3Dmark 11 оказался заметным - 5573 очка или почти 9%, что позволило обогнать GeForce GTX 750 и приблизиться к результатам GeForce GTX 750 Ti.

Тесты и сравнение с Radeon HD 4870

В блоге "Выбираем оптимальную ОС для игр на видеокарте с 1 ГБ видеопамяти — Windows 7 или Windows 10" я протестировал Radeon HD 4870 в нескольких играх, и это даст возможность сравнить ее результаты с GeForce GT 1030, ведь все параметры системы остались неизменными. А производительность Radeon HD 4870 схожа с огромным пластом видеокарт: Radeon HD 5770, Geforce GTS 450, Radeon HD 7750 и GeForce GTX 550 Ti.

Давайте начнем с Mafia II с минимальными настройками в 1080p, ведь средний FPS в 24.8 на Radeon HD 4870 был неиграбельным. GeForce GT 1030 выдала 46.1 FPS в стоке и 52.7 FPS в разгоне, в два раза обогнав Radeon HD 4870. Разгон повысил средний FPS на 14%, что очень неплохо!


В бенчмарке Far Cry 2, с пресетом VeryHigh, GeForce GT 1030 выдала 110 средних FPS в стоке, а разгон повысил результат до 123 FPS, что составляет 11%. Radeon HD 4870 в этом тесте набирала всего 61.3 FPS, то есть мы опять имеем почти двукратный прирост.



В бенчмарке S.T.A.L.K.E.R - Call Of Pripyat на низких настройках, в 1080p и с режимом DX10 GeForce GT 1030 в разгоне дала прирост около 11%. Radeon HD 4870 в этом тесте отстает на 51%.



Во встроенном бенчмарке стратегии World in Conflict разгон принес GeForce GT 1030 12% среднего FPS, а Radeon HD 4870 отстает по этому параметру на 38%.
 


Выводы

Курс криптовалют пока не собирается падать, а пандемия коронавируса все никак не идет на спад, поэтому хороших цен на видеокарты мы не увидим еще долго. Если вы, как и я, остались из-за майнеров без видеокарты в это тяжелое время, то GeForce GT 1030 выглядит вполне приемлемым решением, особенно если вы будете играть в не самые требовательные игры



Конечно, если вы не боитесь вторичного рынка, то за эту сумму можно найти и видеокарту уровня GeForce GTX 1050, но б/у видеокарты - это всегда лотерея, в которой может проиграть даже самый опытный игрок. А с GeForce GT 1030 можно получить производительность уровня GeForce GTX 750, три года гарантии и крайне низкое энергопотребление в 30 ватт.

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Теги

майнинг игры дефицит разгон видеокарта тесты geforce gt 1030 radeon hd 4870
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