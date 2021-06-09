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Я уже много раз писал, что для счастья геймеру вполне достаточно игр до 2010 года выпуска и сейчас в полной мере пробую это на своем примере. И знаете что хочу сказать — сейчас мне вполне достаточно видеокарты AMD Radeon HD 4870, я прохожу игру Dead space, пропущенную в свое время, а если поборю желание каждый час проверять курс криптовалют и цены на видеокарты на вторичном рынке, вполне продержусь в таком режиме еще пару месяцев.

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Ну а пока меня очень впечатлили возможности Windows 10 в плане запуска старых игр, и даже создается ощущение, что в этом плане она лучше, чем Windows 7. Но остается открытым вопрос производительности в играх, ведь у этих ОС заметно различаются версии Windows Display Driver Model (WDDM), потребности в GPU-ускорении и потребление видеопамяти. Я решил сравнить, какая ОС покажет себя лучше в плане производительности в старых играх, которые еще по плечу старушке Radeon HD 4870.

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Radeon HD 4870 — не самая лучшая видеокарта "затычка", ведь ее потребление достигает 160 ватт, а отсутствие поддержки DirectX 11 отсекает возможность запуска многих игр. Но за счет 800 унифицированных шейдерных процессоров и видеопамяти GDDR5, работающей на шине шириной 256 бит, у видеокарты достаточно "грубой силы" для запуска старых игр, и сегодня она гораздо предпочтительнее, чем, к примеру, GeForce GTS 250.





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Для тестирования я выбрал популярные игры с встроенными бенчмарками периода 2007-2010 годов, в которые мерились производительностью в свое время обладатели Radeon HD 4870, а так же 3DMark Vantage, рассчитанный на тестирование видеокарт с поддержкой DirectX 10. В обеих тестовых ОС я исключил софт, задействующий GPU-ускорение: браузеры, мессенджеры и т. д. А видеокарта будет работать на заводских настройках.

Far Cry 2

Начать я решил с игры с открытым миром Far Cry 2, вышедшей в 2008 году. Игроки встретили Far Cry 2 довольно прохладно, по сравнению с третьей частью, но у игры были отлично проработанные геймплейные нюансы, которые впоследствии серия растеряла. Например, реалистичный износ оружия с соответствующими анимациями, физически более правдоподобное пламя и горение растений и разрушаемое окружение.





Настройки бенчмарка вы видите на скриншоте.

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А результаты тестирования здесь и далее по тексту будут представлены в виде склеенных скриншотов, первый результат на которых будет принадлежать Windows 10, а второй — Windows 7.

Windows 7 выдала чуть более высокий максимальный FPS, но среднее значение практически идентично.

S.T.A.L.K.E.R - Call Of Pripyat

В бенчмарке популярной и сейчас игры S.T.A.L.K.E.R - Call Of Pripyat будут использоваться низкие настройки и разрешение 1920х1080. Кстати, этот бенчмарк запускается отдельно от игры, весит всего 421 Мб, а скачать его можно бесплатно с сайта www.techpowerup.com.





И опять мы получаем идентичные результаты, с разницей в пределах погрешности.





Mafia II

А вот производительность Radeon HD 4870 в следующей игре, Mafia II, 2010 года выпуска, откровенно разочаровала. Даже учитывая, что использовались низкие настройки.





Бенчмарк показал "кинематографичный" средний FPS, равный 24. Довольно неприятно, что топовая видеокарта 2008 года не справляется с игрой 2010 года выпуска. Игра, кстати, неправильно определила Windows 10, посчитав ее Windows 7 6.2 Build 9200.





World in Conflict

Следующая игра - очень требовательная к ресурсам железа стратегия World in Conflict, вышедшая в 2007 году. Во встроенном бенчмарке будут использоваться максимальные настройки и разрешение 1920х1080.





И результат опять практически одинаковый, только у Windows 7 произошел одномоментный всплеск максимальной кадровой частоты аж на 100 кадров, не отразившейся на среднем результате. По результатам видно, что Radeon HD 4870 не тянет на максималках стратегию 2007 года и это довольно печально.

3DMark Vantage

И завершающий тест - 3DMark Vantage в режиме Perfomance.





И здесь видно небольшое лидирование Windows 10 по очкам, но если посмотреть на FPS тестов, то видно, что результаты обеих ОС очень близки.





Выводы

Итак, из тестов следует вывод, что при наличии достаточного объема ОЗУ и SSD-накопителя, даже при использовании очень слабой видеокарты нет никаких причин пользоваться устаревшей операционной системой. Windows 10 отлично работает со старой видеокартой и отлично показывает себя при запуске старых игр.

А вот производительность Radeon HD 4870 разочаровала, даже в старых играх она не позволяет выставить максимальные настройки. Но ситуация на рынке видеокарт в 2021 году настолько печальна, что примерный аналог Radeon HD 4870 по производительности, GeForce GT 730, имеющий, конечно, больше памяти и поддержку DirectX 12, стоит уже дороже 6000 рублей.





Пишите в комментарии, а какие ОС вы используете на старых ПК?