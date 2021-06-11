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Ситуации с ценами на комплектующие, подобной сегодняшней, еще не было на рынке ПК-"железа". Из-за пандемии коронавируса, климатических проблем в Азии и бума майнинга взлетели в цене все комплектующие и периферия, от процессоров и до веб-камер, но самый высокий рост цен показали видеокарты, удвоив и утроив рекомендованную цену. Если вы по каким-то причинам остались в это время без игрового ПК или видеокарты, то я вам сочувствую, ведь в лучшем случае ситуация начнет нормализоваться к концу 2021 года, а в худшем - растянется и на 2022 год.

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Но жизнь нельзя поставить на паузу в ожидании хороших времен и надо приспосабливаться к той ситуации, которая есть на рынке комплектующих сейчас. Давайте разберем все способы собрать бюджетный игровой ПК, взвесив их плюсы и минусы.

Вторичный рынок

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Я постоянно мониторю ситуацию с ценами на вторичном рынке и заметил, что даже цены на древние, неактуальные видеокарты выросли как минимум в полтора раза. Авито сегодня - это возможность купить новую видеокарту по цене на 20-30% ниже магазинной, но даже такие цены слишком высоки. А если учесть, что видеокарта может быть со скрытым дефектом, который можно пропустить при осмотре, есть высокий шанс остаться без денег.





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Вдобавок все производительные видеокарты, особенно GeForce GTX 1060 и Radeon RX 480, могут продавать после нескольких лет непрерывного майнинга, с изношенными вентиляторами, деградировавшей видеопамятью и вытекшими термопрокладками, пропитавшими всю плату силиконом.





Имеет смысл присмотреться к самым дешевым видеокартам с умеренным энергопотреблением, которые никогда не использовались в майнинге, например GeForce GTX 550 Ti, GeForce GTX 650 или GeForce GTX 750. Они позволят поиграть вам в старые игры, например, The Elder Scrolls V: Skyrim или Fallout: New Vegas, а если и окажутся с дефектом, то потерять такую сумму не так болезненно.

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А вот старых видеокарт с высоким энергопотреблением я бы избегал, даже несмотря на "вкусную" цену. Например, Radeon HD 6970 или GeForce GTX 570.

Встроенная в процессор графика





Вторым выходом при создании бюджетного ПК в 2021 году может стать встроенная в процессор графика, например Radeon Vega 8. Производительность ее сопоставима с бюджетными видеокартами уровня GeForce GT 1030 и позволит поиграть во многие новинки игр на низких настройках графики. Например, AMD Ryzen 3 3200GE из Ситилинка.





Минусы у такого решения тоже есть. Во-первых, процессоры со встроенной графикой подорожали заметно сильнее, чем обычные модели. Во-вторых, перспективы апгрейда такой системы не самые лучшие, ведь в ПК с четырьмя ядрами на архитектуре Zen+ впоследствии имеет смысл ставить только бюджетную видеокарту уровня Radeon RX 570.

Как вариант, можно купить на время один из самых бюджетных APU-процессоров под AM4 платформу, например, AMD Athlon 220GE, и впоследствии заменить его на Ryzen 5 3600 и добавить производительную видеокарту.

Но следует учесть, что производительность встроенного видеоядра Radeon Vega 3 сопоставима лишь с производительностью Intel UHD Graphics 630, а если сравнивать с древними видеокартами, то это уровень GeForce 9600 GT - GeForce 9800 GT. Очень низкая цена этого решения позволит не переживать о переплате при покупке во время дефицита.

Бюджетная дискретная видеокарта

Даже видеокарты GeForce 210 и GeForce GT 710 стоят сегодня дороже 3000 рублей, но рассматривать их как игровые не стоит, в лучшем случае они обгонят GeForce 8600 GT, которую можно купить за несколько сотен рублей на вторичном рынке.

Видеокарта GeForce GT 730, продающаяся от 5390 рублей, уже производительнее, но все равно очень дорога. Ведь ее производительность сравнима с видеокартой уровня GeForce GTS 450, купить которую на вторичном рынке можно примерно за 2000 рублей.





А вот GeForce GT 1030 с видеопамятью GDDR5 можно купить за 7390 рублей, и я считаю, что это самая оптимальная покупка на сегодняшний день. Ведь средняя ее цена в начале 2020 года была около 5000 рублей и смириться с переплатой в 2390 рублей из-за покупки во времена дефицита вполне можно.

А ее производительность позволит играть во множество новых игр, пусть и на минимальных настройках графики. А главное - вы получаете новую видеокарту с гарантией, и без нужды связываться со вторичным рынком. Ну а более дорогие решения я не рассматриваю из-за огромной переплаты, растущей вместе с ценой.





А в качестве основы вашего компьютера можно взять шестиядерный процессор Core i5-10400F, который почти не подорожал за текущий год. И который позволит в будущем заменить GeForce GT 1030 на видеокарту уровня GeForce RTX 3060.

Итоги





Надеюсь, эти советы помогут вам в тяжелое время пандемии и дефицита, когда как никогда стали важны домашние цифровые развлечения, позволяющие отвлечься от негатива в повседневной жизни. А вот какой путь для создания игрового ПК вы выберете: вторичный рынок, APU или дешевая видеокарта, зависит уже от ваших навыков в сборке ПК и умению оценивать комплектующие. В любом случае бюджетный игровой компьютер позволит вам поиграть во множество старых, но интересных игр.

Пишите в комментарии, как вы переживаете это время дефицита и диких цен?