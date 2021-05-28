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Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870

Дикие цены на видеокарты заставили меня продать GeForce GTX 1060 и пересесть на видеокарту-"динозавра" от AMD. Однако, я смог найти плюсы в этой ужасной для геймера ситуации.
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Иногда в нашей жизни встречаются предложения, от которых нельзя отказываться. Одно из таких предложений - это 400 долларов за старую видеокарту GeForce GTX 1060, которое я получил недавно от знакомого майнера. Я не смог устоять и остался без видеокарты, но с приличной суммой, которую все времена стоила видеокарта гораздо более высокого класса.
Конечно, я знал, что иду на определенный риск и что бум майнинга с дефицитом полупроводников из-за пандемии могут продлиться весь 2021 год и даже более, которые мне предстоит провести без нормальной видеокарты.

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Но события конца мая, когда перегретый криптовалютный пузырь практически сдулся, обрушившись в цене на 30% за сутки, убедили меня, что долго праздник на улице майнеров не продлиться. А сильнее всего напугало меня количество видеокарт, появившихся на Авито после этого падения. Случись серьезное падение, и запаниковавшие майнеры тут же выкинут на вторичный рынок десятки и сотни тысяч новых видеокарт на архитектуре Ampere, а такой устаревший товар, как GeForce GTX 1060, будет вообще продаваться на вес.

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Самое забавное в этой ситуации то, что и я - продавец, и майнер - покупатель, очень обрадовались этой сделке, прямо как в поговорке "На базаре два дурака...", и кто из нас в результате окажется в выигрыше, теперь зависит только от твитов Илона Маска, которые, похоже, стали главным рычагом, влияющим на курс биткоина.


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Ну а мне теперь придется пользоваться видеокартой-"затычкой", причем очень плохо для этого подходящей. Лучшие видеокарты я описывал в блоге "Выбираем оптимальную б/у видеокарту-"затычку", чтобы пересидеть тяжелые времена дефицита", но мне, по иронии судьбы, досталась одна из самых неподходящих для этого моделей. Это просто ужасная видеокарта, очень горячая, прожорливая, и не имеющая поддержки даже DirectX 11. Думаю, многие уже догадались, что это Radeon HD 4870 2008 года выпуска.

Моя модель - это Sapphire Radeon HD 4870 Vapor-X, довольно неудачная, ведь производитель полностью заблокировал на ней пользовательское управление напряжением, даже в BIOS, а чип с TDP 160 ватт охлаждается лишь небольшим радиатором с испарительной камерой. Память и VRM довольствуются лишь небольшими радиаторами и остаточными воздушными потоками от небольшого вентилятора диаметром 80 мм. 

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Из-за неудачного охлаждения, совершенно не подходящего для видеокарты с энергопотреблением 160 ватт, видеокарта дико греется, даже в простое достигая 62-65 градусов со свежей качественной термопастой ZALMAN ZM-STC8, которая в Ситилинке стоит 340 рублей.


Я ради интереса сравнил энергопотребление ПК с Radeon HD 4870 и GeForce GTX 1060 в различных сценариях использования  с помощью ваттметра и вот такая удручающая картина у меня получилась. Теперь у меня не только процессор - утюг от AMD, но и отлично дополняющая его видеокарта-калорифер.

Нагрузка GeForce GTX 1060 Radeon HD 4870
Рабочий стол 80 118
Браузер, просмотр сайтов 94 136
Ютуб 1080p 99 145
Фильм h264 1080p 88 138
Игры со 100% загрузки GPU 170 223


В плане энергоэффективности в низких нагрузках Radeon HD 4870 просто ужасна, но посмотрев на Авито, сколько сейчас просят за древние, но более актуальные видеокарты, например GeForce GTS 450 или Radeon HD 7570, я понял, что придется потерпеть такую прожорливость.
Ситуацию усугубляет не только заблокированное напряжение, но и невозможность регулировки частоты чипа с помощью MSI Afterburner, оно остается под управлением видеокарты. А вот снижение частоты видеопамяти с 3600 МГц до 1800 МГц дает резкое понижение температуры на 10-12 градусов.


Но помимо вышеописанных минусов я нашел у этой видеокарты и несколько плюсов:

  • Первый и самый главный - она досталась мне бесплатно, а дареному коню в зубы не смотрят.
  • Второй - видеокарта на редкость живуча, несмотря на температуры под 90 градусов (она стояла в пыльном, редко чистящемся ПК) видеокарта прожила уже более 10 лет и надеюсь, протянет еще годик.
  • Третий - несмотря на то, что под Windows 10 на Radeon HD 4870 нет драйверов, для нее прекрасно подходят драйвера AMD Catalyst 13.1 для Windows 8.1.
  • Четвертый - несмотря на преклонный возраст, видеокарта в Windows 10 ускоряет видео и работу браузера.
  • Пятый - видеокарта имеет актуальный набор видеовыходов и прекрасно тянет мультимониторную конфигурацию монитор+телевизор с переключением вывода звука по HDMI в телевизор.

  • Шестой - целый гигабайт видеопамяти, в отличие от 512 Мб на референсных моделях Radeon HD 4870. В некоторых играх периода 2010-2014 годов это будет очень важно.
  • Седьмой - лучшее качество картинки в 2D по сравнению с видеокартами от Nvidia, которое я замечаю уже не первый раз. И дело не в ограниченном цветовом диапазоне, который непонятно для чего включается на видеокартах Nvidia при подключении по HDMI, а именно в четкости шрифтов. После замены видеокарты это очень резануло по глазам.
  • Восьмой - на такой древней видеокарте ничего не остается, как перепройти старые хиты, получив море ностальгии и удовольствия, и я уже качаю: все части Red Faction, Dead Space, Dark Messiah of Might and Magic, Risen и Grand Theft Auto 4. И еще выдается возможность пройти старые игры, до которых так и не дошли руки в свое время, например Vampire: The Masquerade - Bloodlines или BioShock 2.


Вот такой неоднозначный апгрейд наоборот получился у меня в 2021 году. Судя по огромному количеству видеокарт, выставляющихся на Авито, так поступают сейчас многие, ведь еще в памяти жив опыт 2018 года, когда после бума майнинга вторичный рынок оказался завален видеокартами, а их цены в магазинах резко упали.

Пишите в комментарии, рискнете ли вы продавать видеокарту сейчас, во время дефицита и диких цен?



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Теги

geforce gtx 1060 майнинг игры криптовалюты дефицит цены апгрейд ретро майнеры radeon hd 4870
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