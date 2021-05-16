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10 игр-хитов старше 10 лет с отличной графикой, неплохо выглядящих в 2021 году

Есть игры, над которыми настолько хорошо поработали художники и дизайнеры, что их графика отлично выглядит и спустя 10-15 лет после выхода. Давайте вспомним лучшие из них.
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Игровую графику часто меряют в количестве полигонов 3D-моделей и разрешении текстур, но эти параметры всего лишь инструменты в руках игровых дизайнеров и художников, такие же как холст и краски. И получившийся результат зависит в первую очередь от их таланта и слаженной работы команды, а не только от технических возможностей игрового движка.

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Поэтому некоторые игры отлично выглядят даже спустя 10-15 лет после выхода, а другие уже через пять лет вызывают ощущение устаревшей графики, наивного дизайна и аляповатых цветов. Давайте вспомним лучше игры периода 2004-2011 годов, над которыми не властно время, и которые интересно проходить снова и снова, а их графика до сих пор кажется приятной и не "режет" глаз.

Half-Life 2

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Игра Half-Life 2 вышла в ноябре 2004 года, почти 17 лет назад, и сразу обрела культовый статус. В ней было идеально все - и геймплей, и сюжет, и графика. Движок Source дал невиданную для того времени анимацию персонажей и реалистичную физику. Не подкачал и ИИ противников, благодаря которому прохождение игры не дает расслабиться. Но самая главная заслуга разработчиков - прекрасная графика, которая отлично смотрится даже в 2021 году. Игра выполнена в мягкой цветовой гамме с преобладанием серых и коричневых оттенков и яркие цвета не режут глаз.

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Продолжения - Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two, вышедшие в 2006 и 2007 годах, выглядели еще более интересно в плане графики, выжав из движка Source максимум возможностей.

Crysis

Игра Crysis вышла в ноябре 2007 года и произвела шокирующий эффект на ПК игроков. Графика в игре потрясала детализацией и фотореалистичностью, но требовала исключительного мощного "железа" для комфортной работы. Можно уверенно сказать что игра Crysis совершила квантовый скачок в ПК графике и только спустя годы остальные разработчики начали подтягиваться к этой планке.

Portal 2

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Игра Portal 2 вышла в апреле 2011 года и это самая новая игра в нашей подборке, ведь ей только на днях исполнилось 10 лет. Движок Source, использовавшийся в Half-Life 2, показал максимум на что он способен в Portal 2 с помощью художников и дизайнеров из Valve Corporation, замечательно отрисовывая огромные полуразрушенные декорации испытательного комплекса.

StarCraft II: Wings of Liberty

Знаменитой стратегии StarCraft II: Wings of Liberty скоро исполнится 11 лет, но графически она выглядит почти такой же современной, как и на момент выхода. Стратегии - это довольно консервативный в плане графики жанр по сравнению с шутерами, но дизайнерам и художникам приходится решать дополнительные задачи по созданию удобного интерфейса и сотен не похожих друг на друга юнитов. И с этим разработчики StarCraft II: Wings of Liberty справились на отлично.

Mass Effect 2

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Вторая часть знаменитой RPG Mass Effect, одной из лучших игр жанра "космоопера" на ПК, вышла в 2010 году и до сих пор радует глаз прорисовкой персонажей, космических кораблей и пейзажей далеких планет. Разработчикам удалось не растерять приятный визуальный стиль первой части игры, дополнив его новыми графическими возможностями движка Unreal Engine 3.

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

"Зов Припяти" - третья часть игры во вселенной S.T.A.L.K.E.R., разработанной компанией GSC Game World и вышедшей осенью 2009 года. Движку игры X-Ray 1.6 было технически трудно соревноваться с Unreal Engine 3 или CryEngine 2, но дизайнерам и художникам удалось идеально передать постапокалептическую атмосферу опасной Зоны, населенной мутантами и бандитами.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Игра Call of Duty 4: Modern Warfare вышла осенью 2007 года и графически не могла конкурировать с таким монстром, как Crysis, но дизайнерам и художникам игры удалось возможностями движка IW Engine 3.0, с гораздо более скромными аппетитами, реализовать очень реалистичную картинку жестоких боев. Игра заслуженно считается одной из лучших в серии, что подтвердил выпуск версии-ремастера в 2019 году.

Assassin's Creed 2

Игра Assassin's Creed 2 вышла осенью 2009 года и является одной из самых высокооцененных игроками игр серии Assassin's Creed. Разработчикам отлично удалось нарисовать Италию эпохи Возрождения с роскошной архитектурой и расцветом уникальной моды. 

FlatOut: Ultimate Carnage

Единственная гонка в нашей подборке - FlatOut: Ultimate Carnage, вышла в июне 2007 года и является улучшенной и расширенной версией игры FlatOut 2, вышедшей годом ранее. Несмотря на солидный возраст, игра отлично воспринимается и в наши дни за счет отличной графики, умело совмещенной с физическим движком, вместе рисующих живую и сочную картину тотального разрушения на трассе.

Метро 2033

Игра Метро 2033 вышла в марте 2010 года из-под пера компании 4A Games, основанной бывшими сотрудниками GSC Game World, выпустивших ранее игры серии S.T.A.L.K.E.R. Это сразу чувствуется в визуальном стиле игры, даже несмотря на отличия от используемого в S.T.A.L.K.E.R. движка. Мрачная атмосфера постапокалипсиса и подземных тоннелей, наполненных мутантами и враждующими группировками в Метро 2033 передана на отлично, а с помощью игры света и тени, и общей темной гаммы игры художники и дизайнеры умело компенсировали недостатки игрового движка.

Вот такая десятка неустаревающих не только в плане геймплея, но и графики хитов у меня получилась. Пишите в комментарии, какие еще игры стоит добавить в этот список. 


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