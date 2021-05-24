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Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу

Биткоин падает две недели подряд, а GeForce GTX 1060 приносит всего 100 рублей в день, и похоже майнинг бум подходит к концу. Давайте разберемся, как использовать эту ситуацию для удачного апгрейда
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К ситуации дефицита и диких цен на рынке комплектующих сегодня приковано внимание не только геймеров, но и обычных пользователей ПК, подумывающих об апгрейде. В 2021 году особенно сильно подорожали видеокарты, практически утроившись в цене, за счет майнеров скупающих их для майнинга Ethereum. В дефицит и рост цен вносит свой вклад и пандемия коронавируса, вызвавшая дефицит полупроводников, но ее влияние в разы меньше, чем майнинг бум.

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Если взглянуть на цены конца мая 2021 года, то можно заметить, что даже те видеокарты, которые не пригодны для майнинга Ethereum, почти удвоились в цене. Например - GeForce GTX 1050 Ti в Ситилинке стартуют с цены в 20590 рублей.

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Ранее бывшую экономичным и бюджетным решением GeForce GTX 1650 можно купить за 24890 рублей.


А вот цена видеокарт с объемом 6 ГБ и более просто зашкаливает, ведь они становятся объектом охоты для майнеров, которые в погоне за легкими деньгами теряют рассудок и даже берут кредиты на покупку видеокарт. GeForce GTX 1660 SUPER, видеокарта с которой начинается в 2021 году комфортный гейминг, стоит 68990 рублей. За эти деньги год назад можно было собрать неплохой игровой ПК.

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А GeForce RTX 2060 стоит 75990 рублей, практически 1000 долларов!

Глядя на такие цены, многие геймеры впадают в уныние, проклинают майнеров и откладывают апгрейд, но у меня есть для них хорошие новости. Курс биткоина падает уже две недели подряд, увлекая за собой курсы остальных криптовалют.

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Падает и курс Ethereum, главного виновника диких цен на видеокарты. Именно Ethereum майнят сегодня те сотни тысяч видеокарт, которые осели у майнеров, и падение его курса вызвало падение дохода с популярной видеокарты GeForce GTX 1060 до 106 рублей в день. Это некий психологический рубеж, ведь если вычесть с этой суммы комиссии при обмене криптовалют и их обналичивании, мы получим жалкие 80-90 рублей в день.



На форумах майнеров царит уныние, а многие биржевые тренды указывают на то, что криптовалютный бум 2020-2021 годов заканчивается. Сейчас достаточно одного неудачного твита Илона Маска и начнется катастрофическое падение курса с паническим выводом средств держателями криптовалют, как это было 19 мая.



Какую пользу может извлечь обычный геймер из этой ситуации? Тут есть два пути, один из которых - это отложить апгрейд и подождать несколько месяцев до окончательного схлопывания криптовалютного пузыря и насыщения вторичного рынка огромным количеством недорогих видеокарт. Ситуация с ценам, скорее всего, будет развиваться по сценарию 2018 года, анализ которого я делал в блоге "История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года".

Второй путь - воспользоваться возможностью продать имеющуюся видеокарту по хорошей цене, подождать несколько месяцев и взять за ту же сумму видеокарту более высокого класса. Цены на вторичном рынке на распространенную видеокарту GeForce GTX 1060 достигают 30000 и более, и похоже, сейчас самое время избавляться от старых видеокарт.

Сумму от продажи видеокарты можно вложить в валюту, сохранив деньги от скачков ее курса и все, что от вас потребуется - подождать несколько месяцев на встроенной видеокарте, или видеокарте-"затычке". Как выбрать оптимальную видеокарту-"затычку" я рассказывал в блоге "Выбираем оптимальную б/у видеокарту-"затычку", чтобы пересидеть тяжелые времена дефицита", а множество старых, но красивых игр, которые пойдут на такой видеокарте, не дадут вам особо скучать в ожидании падения цен на видеокарты.



Конечно, события могут развиваться и совсем по другому сценарию, не стоит забывать и влияние пандемии коронавируса, но рано или поздно криптовалютный пузырь должен лопнуть, ведь бесконечно делать деньги из воздуха невозможно. Даже если биткоин будет колебаться возле сегодняшней цены еще долго, майнеров Ethereum ждет неприятная новость уже через пару месяцев.

На июль 2021 года запланировано обновление сети EIP-1559, которое призвано изменить ситуацию с загруженностью сети и высокими комиссиями, но вызовет падение дохода майнеров примерно на 50%. Отнимите от скудных 100 рублей в сутки на сегодня, что приносит GeForce GTX 1060, еще 50 рублей и поймете, что такая доходность заставит многих мелких майнеров отказаться от майнинга и начать распродавать видеокарты.


Пишите в комментарии, как вы будете использовать сложившуюся ситуацию с ценами на видеокарты?

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