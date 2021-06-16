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10 интересных стратегий на ПК 2020 и 2021 года, которые нельзя пропустить любителям жанра

На игровом поле последние полтора года стоит затишье, хороших игры выходит мало или их выпуск перенесен на поздние времена. Однако я нашел десяток стратегий, которые могут вам понравиться.
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С жанром игр стратегий у многих игроков на ПК особые отношения - ведь большинство стратегий это эксклюзивы, появившиеся на ПК, и для игры в которые идеально подходят клавиатура и мышь. В последние годы много стратегий выпускается и на игровых консолях, но это несколько не тот жанр, ради которого покупают консоль и стратегии остаются последним оплотом ПК-гейминга.

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В отличие от большинства шутеров или RPG стратегии бросают серьезный вызов игроку и заставляют думать и концентрироваться. И между тем моментом, когда вы переводите сложность игры с "легко" на "средне", и тем, когда вы переводите ее со "средне" на "тяжело", может пройти несколько недель и даже месяцев. Еще одна особенность стратегий - потрясающая реиграбельность, ведь вы можете переигрывать одну карту множество раз, не теряя интерес к игре. И каждая игровая сессия будет отличаться от предыдущей.

Пандемия коронавируса заметно отразилась на игровой индустрии - выпускаемых игр стало заметно меньше, а дата выхода серьезных проектов отодвинулась на год и более. Однако за этот период появилось несколько интересных стратегий, на которые стоит обратить внимание любителям жанра и сегодня я отобрал десятку лучших из них.

Crusader Kings III

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Глобальная стратегия от знаменитой студии Paradox Interactive перенесет вас во временной период с 1066 по 1453 года и даст возможность возглавить свою королевскую династию и провести ее сквозь века к процветанию. По сравнению со второй частью заметно увеличился масштаб игры, улучшилась графика, и сделано множество нововведений, делающих игру интереснее, например, механика стресса.

Factorio

Игра в жанре симулятора строительства и управления, долгое время находившаяся в предрелизном состоянии и успевшая собрать массу поклонников, вышла в печать в 2020 году. Ваш персонаж, перемещающийся по огромной карте, наполненной полезными ископаемыми и природными ресурсами, строит все более и более сложные механизмы и автоматы и объединяет их в самостоятельные цепочки производств. В игре не только придется много строить, но и отбиваться от враждебных инопланетян, а главной целью игры является запуск ракеты в космос.

Endzone - A World Apart

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Градостроительный симулятор, в котором вам предстоит возглавить колонию поселенцев, выживших после ядерной войны. Мир игры опасен и неприветлив, и выживание поселения в условиях радиации, кислотных дождей и пыльных бурь будет делом очень нелегким. Вам придется заботиться о каждом жителе, учитывая его возможности и потребности, ведь люди после ядерной войны - главный ресурс.

Total War: Rome Remastered

Кризис в игровой индустрии, отсутствие новых идей и боязнь экспериментов, которые стали уделом независимых и инди разработчиков, породили целую волну ремастеров и переизданий. Переиздается все, начиная от Mafia: The City of Lost Heaven и заканчивая популярными стратегиями. Но любители жанра получают возможность поиграть в знаменитые игры с улучшенной графикой и поддержкой высоких широкоформатных разрешений. Total War: Rome Remastered - переиздание знаменитой 4Х-стратегии Total War: Rome, вышедшей в 2004 году и удачно сочетающей элементы пошаговой стратегии и тактики в реальном времени.

Port Royale 4

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Четвертая часть серии управленческих стратегий Port Royale перенесет вас в регион Карибского моря XVII века и даст возможность побыть правителем молодой колонии. С помощью торговли, выполнения поручений вице-короля и морских битв вам предстоит привести свою колонию к процветанию. В игре не только предстоит много сражаться с пиратами, но и возможность поиграть на их стороне.

Age Of Empires 3: Definitive Edition

Переиздание знаменитой стратегии в реальном времени Эпохи империй III в новом визуальном качестве придется по вкусу любителям серии, ведь разработчики улучшили не только графическую часть игры, но и звуковое оформление и добавили поддержку современной сетевой игры.

Iron Harvest

В стратегии в реальном времени Iron Harvest вы попадете в альтернативную историю Польши, после недавно завершившейся Мировой войны. Изюминка игры - огромные шагающие роботы-мехи, участвующие в боях наряду с обычными пехотинцами и с трудом поддающиеся уничтожению стрелковым оружием. Игру отличает современная графика и динамичный геймплей в духе Company of Heroes.

Когда играешь в стратегии, время летит незаметно и очень легко провести за ПК шесть и даже восемь часов. Чтобы такое долго нахождение в одной позе не вызывало дискомфорта в спине и не провоцировало развития заболеваний, необходимо позаботится об удобном кресле и экономить на нем не стоит.



AeroCool AC120 AIR-BO Black/Orange из Регарда позволит вам отрегулировать высоту сиденья, наклона спинки, высоты подголовника, высоты поясничного упора и многие другие параметры, а вес, который оно выдерживает, составляет солидные 150 кг.

Before We Leave

В этой управленческой стратегии вам предстоит возглавить народ, выживший после глобальной катастрофы. На поверхности земли будут разбросаны ресурсы и остатки древних технологий, а возрождение человечества, начавшееся с посадки картофеля на огородах, станет задачей, сложность которой все увеличивается в процессе игры и не даст вам заскучать несколько дней.

Command & Conquer Remastered Collection

Command & Conquer Remastered Collection - переиздание знаменитых классических RTS, стоящих у самого истока жанра и сделавших его именно таким, каким он стал в наше время. Ремастер дает играм поддержку нового железа и высоких разрешений, а в его состав входят такие части серии, как Tiberian Dawn и Red Alert, вместе с тремя дополнениями: Covert Ops, Counterstrike и The Aftermath.

Total War Saga: Troy

Время летит незаметно и в 2020 году выходит уже четырнадцатая по счету игра из серии Total War - Total War Saga: Troy. Игра сочетает в себе элементы пошаговой стратегии и стратегии в реальном времени, и даст вам поучаствовать в событиях знаменитой Трои, происходящих в Бронзовом веке и описанной Гомером в "Илиаде".


Вот такая подборка десятки интересных стратегий у меня получилась. Пишите в комментарии, какие еще стратегии 2020 и 2021 года вы бы добавили в этот список? 


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