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Мои постоянные читатели уже давно знакомы с одним из моих ПК, который используется как медиаприставка - для просмотра youtube, фильмов и простых игр. Иначе, как многострадальным, этот ПК назвать нельзя, так как за чуть более полугода на него ставится уже третья операционная система. Я писал про него в блогах "Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр", "Эксперимент: ставим Windows 10 May 2020 Update на слабый ПК с медленным жёстким диском" и "Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD".

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Последний блог закончился на весьма позитивной ноте.

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Но при более детальном рассмотрении Linux Mint оказался все тем же Линуксом, который, кажется, вот-вот станет убийцей Windows, но только до первой проблемы. Первая проблема вылезла почти сразу - дефолтная экранная клавиатура (а этот ПК управляется беспроводной мышкой с дивана) не только оказалась ужасной в плане эргономики, занимая почти половину экрана, но и не поддерживала русский язык (обратите внимание - на скриншоте выбрана русская раскладка, на клавиатуре - английская).





Но этого мало, экранная клавиатура еще и "крашила" систему при нажатии на любую клавишу. ОС начинала работать в аварийном режиме, не давая сделать скриншот, поэтому извините за фото с экрана.









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На форумах я нашел решение для включения русской раскладки, но искать причину "крашей" даже не стал, и просто установил стороннюю клавиатуру, удобную, перемещаемую по экрану и меняющую свой размер. Почему по дефолту Linux Mint установлена такая ужасная экранная клавиатура - непонятно.





Как вы успели заметить, скриншот с Linux Mint "мылит" - все просто, с масштабированием экрана на Linux все осталось, как и было, то есть ужасно, и его "масштабирование" просто снижает разрешение. Что еще не понравилось? "Тиринг" при просмотре любого видео в Mozilla Firefox, ужасные по дизайну, очень мелкие элементы управления окнами, которые не увеличились при "масштабировании". Везде надо лезть, править и настраивать руками, а ведь это Linux Mint - самый "юзер-френдли" дистрибутив Linux.

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Я уже чувствую, что сейчас напишут приверженцы Linux в комментариях, но, по моему мнению, он еще даже близко не готов заменить собой Windows даже на простом мультимедийном ПК обычного пользователя. Конечно, я мог вооружиться терминалом и линукс-форумами и потратить кучу времени на устранение этих проблем, но мотивации и времени на это не осталось. Вдобавок ко всему, пожилой пользователь ПК стал проявлять все больше недовольства и просить вернуть все "как было", и установить Windows.





Но какая Windows подойдет на этот ПК? Windows 7 отпадает, поддержка ее закончилась, и она стремительно переходит в разряд ОС для ретроградов, которые до сих пор пользуются Windows XP.

Windows 8.1 - уже более интересный вариант. Основная поддержка Windows 8.1 прекращена 9 января 2018 года, а расширенная поддержка Windows 8.1 действует до 10 января 2023 года.





Это позволит использовать ПК без стороннего антивируса и не получая дыры в системе. Я уже писал про Windows 8.1 несколько блогов и считаю эту ОС незаслуженно забытой: "Выясняем, что лучше для слабых компьютеров - Windows 7 или Windows 8.1", "Windows 8.1 в 2019 году как альтернатива Windows 7 и Windows 10", "Почему я перешел с Windows 10 на Windows 8.1 на компьютере средней мощности в 2019 году" и "Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10".

И знаете, я уже начал скачивать WinFuture Windows 8.1 Update Pack 1.84, содержащий все обновления для Windows 8.1, но только посмотрев на его размер в 3.6 Гб, и представив, сколько времени он будет устанавливаться на ОС, я передумал. Ведь еще вдобавок нужно скачать и установить драйвера на материнскую плату и встроенное видео. В 2021 году заниматься этим уже совсем не хочется, Windows 10 приучила нас не только бояться обновлений, но и к высокому уровню удобства пользователя.









В результате мой выбор пал на Windows 10 LTSB, пробную версию которой можно установить на 90-дней. А дальше все пошло по накатанной колее - запись iso-файла на флешку, довольно быстрая установка даже на такой старый ПК, и в конце ОС сама "подтянула" все драйвера и сразу стала готова к работе.

Минус был только один - OneDrive, который стал заметно тормозить загрузку, но после его удаления все пришло в норму. И вот так ведет себя обычная, "дефолтная" Windows 10 LTSB на старом ПК - занято всего 866 Мб ОЗУ!









Жесткий диск после загрузки быстро приходит в норму и не перегружен.









Ну а процессор вообще отдыхает, запущено всего 39 процессов, в отличие от 100+ процессов на Windows 10 Pro.









А загрузка происходит за рекордные 42 секунды! Напомню, Windows 10 Pro грузилась две минуты и 27 секунд только до появления "Рабочего стола", и еще около минуты "насиловала" HDD, держа его загрузку в 100%, не давая пользоваться ПК. Linux Mint загружался за одну минуту и 17 секунд до "Рабочего стола", так что Windows 10 LTSB уделала всех с большим отрывом.









Что мы имеем в итоге, как лучший выбор для старых ПК без SSD? Шуструю, достаточно современную ОС, с отличной надежностью и неплохим дизайном, с обновлениями безопасности и адекватным встроенным антивирусом. Единственный ее минус - проблемы лицензирования.

И, как правильно заметили комментаторы, моих проблем со старым ПК можно было бы избежать, купив в него недорогой SATA SSD на 120 Гб, например Patriot Burst Elite.





Или ADATA Ultimate SU650.





Пишите в комментарии, какие ОС вы ставите на старые ПК?