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Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD

Выбор ОС для бюджетного ПК или ноутбука без SSD - непростая задача, ведь Windows 10 становится все "тяжелее", а Linux подходит не всем.
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В блоге "Эксперимент: ставим Windows 10 May 2020 Update на слабый ПК с медленным жёстким диском" я рассказывал о том, как работает Windows 10 на слабом бюджетном ПК без SSD. Создается впечатление, что эта ОС уже не рассчитана на работу с HDD в качестве системного накопителя. Первые минуты работы ПК жесткий диск загружен на 100%, ведь Windows 10 нужно прямо сейчас, срочно и скопом - проверить обновления, просканировать систему антивирусом, кешировать нужные данные, а пользователь пусть подождет. Высокую загрузку накопителя ОС игнорирует, что и приводит к "тормозам" и "лагам".

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Мысли сменить Windows 10 на что-либо более шустрое на этом ПК у меня были давно. Windows 7 и 8.1 подошли бы неплохо, но, если честно, возиться с этими старыми ОС уже надоело. А вот Linux - другое дело.

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В сторону Linux раздается много претензий от геймеров и пользователей сложного софта. И хотя в плане ПК-игр на Linux за последние годы произошел тектонический сдвиг, Linux системы до сих пор нельзя назвать универсальными, то есть такими, которые подойдут всем. Однако есть целая армия пользователей, которая использует ПК только для серфинга интернета, просмотра фильмов и прослушивания музыки. И вот как раз для таких пользователей Linux сейчас удобен как никогда: и в установке, и в использовании, и в плане безопасности.


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Старый мультимедийный ПК с Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ и старым HDD - просто идеальный кандидат для установки какого-либо дистрибутива Linux. В Linux системах я не очень опытен, и поэтому решил не лезть в "дебри" и не экспериментировать, а поставить популярный дистрибутив с хорошей поддержкой, чтобы в случае неполадок легко найти решение на форумах.

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Выбор пал на дистрибутив Linux Mint 20.1 "Ulyssa" с оболочкой Cinnamon (64-bit). Скачиваем iso-файл размером всего 1.9 Гб, записываем на флешку с помощью UltraISO или Rufus и можно приступать к установке. Но для начала давайте посмотрим наглядно, как "ворочается" Windows 10 на этом ПК.

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Две минуты и 27 секунд только до появления "Рабочего стола"! Это чудовищное время по современным меркам. Но самое интересное впереди. Диспетчер задач, прорисовывающийся по частям, полный ступор ПК и HDD, загруженный на 100%. Только спустя почти 4(!) минуты после старта Windows 10 заканчивает свои дела и пользователь может наконец-то начать пользоваться ПК.

На этом ПК стоит обычная Windows 10 Pro 20H2 с последними обновлениями и минимум софта - Mozilla Firefox и VLC. ПК используется только для серфинга в интернете и просмотра фильмов и никаких твиков или глубоких настроек ОС не делалось - только отключены некоторые визуальные эффекты, чтобы ОС хоть чуточку быстрее работала. Но вернемся к Linux Mint. Установка его очень проста, уже даже проще, чем Windows 10 и требует гораздо меньше действий.



Старт установщика происходит очень быстро и мы получаем live-ОС с поддержкой звука и сети, из которой уже и происходит установка ОС.



Еще несколько минут и Linux Mint установлен. Все прошло очень легко и быстро, ведь от пользователя не требуется никаких многочисленных переключений настройки телеметрии и прочих недружелюбных действий. Я не делал никаких настроек и даже ни разу не запускал терминал, лишь настроил масштабирование экрана и переместил панель задач влево.



Система очень шустра и отзывчива, создается впечатление, что она работает на SSD. 



А вот и многострадальный HDD, не справившийся с Windows 10 20H2.



Очень впечатляет то, что из коробки все работает и не требует настройки для мультимедийного ПК. Я сразу получаю свой браузер Mozilla Firefox и набор необходимого софта, все драйвера "подтянулись" еще во время установки, и ПК полностью готов к работе. 

Загрузка столь слабого процессора с четырьмя потоками при просмотре YouTube невысока, и это очень радует, ведь используется встроенная видеокарта HD Graphics 2000. Но главное - очень низкая нагрузка на накопитель.



А теперь давайте посмотрим, как быстро стартует и через какое время будет готова к работе Linux Mint на этом ПК. Одна минута и 17 секунд до "Рабочего стола" и, что самое главное, ОС сразу  готова к работе, процессор и HDD не загружены!

Выводы

Такая шустрая работа Linux Mint очень впечатляет, и на этом фоне очень печально смотрится Windows 10. Да, на геймерских ПК с десятками гигабайт ОЗУ и SSD эта неповоротливость не так заметна, но вот такие бюджетные ПК показывают это, как лакмусовая бумажка.

Не стоит думать, что производительность этого ПК очень низка, это обычная производительность недорого домашнего ПК или бюджетного ноутбука, как, например, HP 250 G7 (1L3U4EA), с двухъядерным процессором Celeron N4020, HDD объемом 500 Гб в качестве системного накопителя и 4 Гб ОЗУ.

Для подобных устройств шустрый дистрибутив Linux - то, что доктор прописал. А ведь есть и намного более легкие и лучше подходящие для бюджетных ПК и ноутбуков дистрибутивы, чем Linux Mint.

А вот Windows 10 разочаровывает. И такое поведение этой ОС на медленном накопителе не удивляет, ведь, чтобы открыть контекстное меню панели задач, "Проводник" Windows тратит 700 мс(!). 75% этого времени он выполняет 114 801 операцию считывания из одного файла(!!), средний объём считываемых данных 68 байт. 

И самое печальное то, что никто, скорее всего, не будет оптимизировать работу Windows 10 и ей никогда уже не догнать по отзывчивости и скорости Linux Mint. Этой ОС уже 5.5 лет, а мы слышим только новости про очередные баги в ней, проблемы с обновлениями, сотое по счету изменение меню "Пуск" и новый дизайн со скругленными углами. 

Linux Mint при установке стал гораздо дружелюбнее к пользователю и заметно проще, чем Windows 10. Конечно, и он не идеален, что легко почувствовать сразу, при попытке масштабировать экран, но для слабых ПК, работающих как печатные машинки, видеоплееры для YouTube и фильмов - это отличный выбор. И не забывайте про высокую безопасность Linux, которая не требует никакого антивируса, грузящего систему.



На этот устаревший ПК я теперь не вижу смысла ставить Windows 10 и Linux Mint на нем надолго. Пользуется  ПК человек в возрасте и он очень доволен увеличившимся быстродействием, а с различиями между этими ОС для выключения и запуска браузера разобрался за две минуты.

Пишите в комментарии, а вы сталкивались с проблемами при использовании Windows 10 на старых ПК? И пробовали ли устанавливать Linux ?


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