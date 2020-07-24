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В блоге "Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр" читатели правильно указали на самое слабое место этого ПК - медленный жесткий диск. В конце блога я спросил, какую ОС мне поставить на этот ПК?

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Но согласитесь, Windows 7 будет вполне сносно работать даже на таком старом жестком диске. А сборки Linux, нацеленные на слабые ПК, будут вообще "летать". Давайте лучше поставим на этот ПК самую последнюю версию Windows 10 - May 2020 Update или версия 2004.





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И посмотрим, изменилось ли что-нибудь в лучшую сторону в Windows 10 или она по-прежнему считает Кортану, поиск и телеметрию важнее интересов пользователя, который сидит и ждет, глядя на 100% загрузки жесткого диска.

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Заодно проверим, можно ли улучшить ситуацию простыми средствами, не заходя в "дебри" настроек - отключением служб и удалением встроенных приложений.





Тестовый стенд

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Напомню конфигурацию ПК: Core i3-2100, 2х4 Гб Kingston DDR3 1600 МГц, ASRock H61M-GS, БП Deepcool DN 500W [DN500], корпус ACCORD M-02B.

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А главный "виновник" блога - жесткий диск Western Digital [WD800AAJS] (SATA II, 7200, 80 Гб, 8 МБ кеш).









Давайте посмотрим его состояние и характеристики с помощью HD Tune Pro.

















Показания S.M.A.R.T. вполне приемлемые. Скоростные характеристики не самые худшие. Это уровень, который был у HDD с 5400 оборотами несколько лет назад. Например у Western Digital Green 500 Гб.

А проседание в конце графика скорее всего вызвано активностью Windows 10.





Установка Windows 10 May 2020 Update





Для начала стоит рассказать, сколько времени занимает установка Windows 10 2004 на такой старый диск. Стартует все довольно бодро, файлы установки быстро копируются на HDD, но вот заключительный этап растягивается более, чем на час.









После установки можно наконец-то приступать к тестам, но учтите, что каждая загрузка Windows 10 на таком HDD занимает около 70-80 секунд, то есть можно смело идти наливать себе чаю или кофе.



Но и после появления рабочего стола ПК еще около минуты не готов к действиям пользователя.

Дикие задержки, окна рисуются буквально по кусочкам.

Давайте посмотрим, что в этот момент происходит с загрузкой ПК.









Памяти занято всего около 1.6 Гб. Стандартный объем, который занимает не оптимизированный вручную Windows 10.





Процессор - отдыхает, загрузка всего около 10%.









А вот жесткий диск занят на 100%. Посмотрим, что же такого важного там пишется и копируется, что пользователь должен ждать, пока ОС соизволит дать ему попользоваться своим ПК.









Диск занимают Skype, OneDrive и «Ваш телефон». Microsoft по-прежнему считает, что эти программы крайне важны для всех пользователей. Я с ними не согласен и удаляю все это к чертям!



Skype, OneDrive удалились без проблем, а вот «Ваш телефон» слишком "важен", чтобы удалиться просто так. Кнопка "Удалить" просто неактивна.



Ну что же, теперь то я смогу похвалиться на форуме тем, что у меня Windows 10 May 2020 Update "летает" на старом HDD? Как бы не так. У ОС свои планы на освободившиеся ресурсы жесткого диска!









Пользователь подождет! Пора проверять диск на вирусы и оптимизировать службой SysMain, которая призвана дать мне комфорт работы, которого я пока не вижу.



Идем в службы и отключаем SysMain и поиск Windows. Отключать антивирус я не буду.









Заодно отключаем часть графических эффектов, чтобы разгрузить Intel HD Graphics 2000 для ускорения видео и браузера. Ставим фиксированный файл подкачки для уменьшения фрагментации диска.









Ну теперь-то Windows освободит жесткий диск под нужды пользователя? Нет! «Ваш телефон» важнее!









Эти процессы, забивающие HDD, конечно, рано или поздно "устаканятся". Но я ведь ждал больше минуты загрузки самой Windows и теперь еще вынужден ждать несколько минут, пока Windows сделает свои дела.

Нагружаем систему пользовательскими задачами

В целом, пользоваться ПК после небольшой настройки стало комфортнее. Пора заняться тестами. Компьютер в основном будет использоваться для серфинга в интернете и просмотра видео, этим мы его и проверим.



С помощью программы HWiNFO я вывел графики загрузки ОЗУ, процессора и HDD. Для начала запустим ролик в разрешении 1080p на YouTube.









Все неплохо. Есть пропуск всего 9 кадров, но на глаз все отлично. Добавим в фоне мультфильм в кодеке HEVC в 1080p объемом 4.5 Гб.









Загрузка процессора возросла, появились пики 100% загрузки HDD, но на глаз - все отлично. Давайте добавим еще одно видео в 1080p в браузере Microsoft Edge.









Загрузка процессора прилично выросла, но все работает! Пропущенных кадров всего 247, но никаких тормозов и лагов не чувствуется.





Итоги

Подводя итог, хочется сказать, что ПК оставил приятное впечатление, учитывая его бросовую цену. С теми целями, для которых он собирался - проблем нет. Пользователь просто запускает браузер и по нескольку часов проводит только в нем.

Для таких целей старого HDD кое-как хватает. Да, старт ПК не быстрый, но это терпимо.





А вот Windows 10 May 2020 Update оставила неприятные впечатления. Ощущения такие, что все новшества в ней сделаны для галочки. Чистой воды маркетинг. А проблемы, на которые пользователи жалуются годами - игнорируются.



Разве трудно встроить анализ загрузки накопителя и подстраивать вторичные системные процессы, типа «Ваш телефон», под него? С загрузкой интернет канала сделали же то же самое, спустя несколько лет.









В результате Windows 10 все больше распухает и замедляется от «Ваших телефонов» и прочих бесполезных новшеств. И сейчас она уже практически не может работать на медленном HDD!

Windows 7 или Linux Mint вполне нормально позволили бы пользоваться этим ПК.





В принципе, проблему, описанную в блоге, можно легко решить всего за 1500 рублей, купив самый дешевый SSD-накопитель на 120 Гб.



Например, AMD Radeon R5 R5SL120G.





Или A-DATA Ultimate SU655 ASU655SS-120GT-C.





Но у пользователей таких дешевых ПК зачастую нет этих лишних 1500 рублей.





Пишите, что вы думаете по поводу Windows 10 May 2020 Update? Довольны ли вы ей и не бесят ли вас вот такие "мелочи"?



