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Многим читателям наверняка интересно, какие сборки в реальности собирает Zystax, один из лучших мастеров виртуальных сборок и признанный виртуоз ментальных апгрейдов.

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И знаете, что я хочу сказать вам, друзья - собирать компьютеры мысленно, "на бумаге", очень скучно. Зато гораздо легче и безопаснее, чем в реальности. У виртуального Ryzen 5 3600 не погнешь ножки, а виртуальную ASUS PRIME Z490-P не выведешь из строя, уронив Core i7-10700K в сокет.

А что уж говорить о порванных дорожках материнских плат, сбитых SMD компонентах на видеокартах, убитой статикой памяти и прочей мелочи.

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Но сегодня речь в блоге пойдет о реальной сборке. Бюджетной, но довольно распространенной у пользователей в российской глубинке.





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Пару дней назад я решил собрать крайне дешевый компьютер пользователю в возрасте, балансирующий на грани приемлемой производительности в браузерах, офисных программах и простеньких играх.

На б/у рынке комплект для сборки такого ПК обойдется в сущие копейки, но для нетребовательного пользователя это будет весьма полезный дома агрегат.

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Ведь чем меряет производительность своего ПК среднестатистический пользователь в возрасте? Отсутствием тормозов при просмотре youtube и фильмов, шустрой работой с соцсетях и работой простеньких онлайн игр.

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Еще одно из мерил мощности - пойдет ли World of Tanks? Сразу скажу, сегодняшняя сборка World of Tanks не потянет, но у меня в запасе есть видео флагман 2008 года, которым мы проапгрейдим этот ПК в одном из следующих блогов. Тогда и проверим.

Основой сборки будет Core i3-2100, один из самых недорогих и распространенных процессоров под сокет 1155. Купить его можно за 900-1500 рублей.

А вот с материнской платой все сложнее. Материнских плат под сокет 1155 все меньше на б/у рынке. У меня уже была плата ASRock H61M-GS, ее я и поставлю.

Обычно шансы купить рабочие платы на младших чипсетах выше, так как на них никто ничего не разгонял. А процессоры ставят в них, как правило, не особо прожорливые.









Блок питания для этого ПК у меня был новый, Deepcool DN 500W [DN500]. Купил я его за 2699 рублей, а повлияло на мой выбор то, что это один из самых недорогих БП, имеющих сертификат 80 PLUS и гарантию в 3-5 лет. А главное - это очень тихий БП. Для бюджетного ПК - отличный выбор.

















По линии 12 вольт он может отдать 456 ватт, но так сильно нагружать его я вам не советую - будут просадки напряжений.

Но даже в среднем игровом ПК с Core i5 и GeForce GTX 1660 Super, который потребляет не больше 250-300 ватт, этот БП будет отлично работать.

В Регарде этот БП сейчас стоит 2840 руб. и что-то подсказывает мне, что ниже цены уже не будут, так как летнее затишье на рынке ПК скоро закончится. Если планировали что-то купить, торопитесь до конца августа.









Корпус у меня будет очень недорогой и компактный, ACCORD M-02B. Покупал его я довольно давно, стоит такой в Ситилинке сейчас 1400 рублей.









Корпус хорош своей миниатюрностью, но при этом вмещает широкие mATX платы, довольно крупные видеокарты и позволяет часть проводов уложить сзади за счет выштамповок.





Фото одного из покупателей корпуса сайта Ситилинк.

Эти же выштамповки и небольшие размеры придают ему приличную жесткость. Он не гуляет в руках при нажатии, как многие бюджетные корпуса.





БП отлично уместился и "попал в цвет".





Оперативной памяти даже в столь бюджетный компьютер нужно уже около восьми гигабайт. А учитывая, что работать он будет на встроенной графике - двухканал обязателен.











Пара модулей по 4 Гб Kingston DDR3 1600 МГц из моих запасов отлично подойдут.





Накопитель в такую сборку можно найти за бесценок. Для работы Windows и простого набора программ вполне хватит 80 Гб.

Такие HDD сейчас продают чуть-ли не на вес, но их скоростные характеристики оставляют желать лучшего. Главное - наличие интерфейса SATA.









Плата установлена, добавлен вентилятор на выдув, осталось придумать, куда поставить HDD?









Штатные откидывающиеся места под накопители я снял, но в ACCORD M-02B еще куча мест, куда их можно поставить. Главное - проявить смекалку. Например - вертикально, на переднюю стенку.













Тяга от БП и выдувного вентилятора будут прокачивать воздух сквозь переднюю сетчатую панель, так что HDD там будет вполне комфортно в плане температур.



Ну вот, компьютер собран. Предвижу заслуженную критику, но сейчас слишком жарко, чтобы красиво укладывать провода.









Вентиляционные отверстия на дне я заклеил, чтобы он не тянул пыль снизу. А отверстия для видеокарты нам еще понадобятся.









В начале я писал про видеокарту, которая просится в этот ПК, ведь она ускорит не только игры, но и разгрузит слабый двухядерник в браузере и видео.

Но не только б/у видеокартой за 1000-2000 рублей можно ускорить наш комп.

Следующее, что просится под замену - это процессор, ведь какой-нибудь Core i5-2400 сразу сделает из него серьезную основу для установки GeForce GTX 1060 или Radeon RX 470, которыми завален б/у рынок.

А добавив недорогой SSD, мы окончательно превратим его в комфортабельный игровой ПК начального уровня.

SSD придется брать в формфакторе 2.5", но в бюджетном сегменте это мало влияет на скоростные характеристики. Я подумываю взять в этот ПК SSD CRUCIAL BX500 CT240BX500SSD1 на 240 Гб.

Брать 120 Гб SSD даже в такие "бомж-ПК" уже не стоит.





Осталось накатить ОС, игры, программы и посмотреть, как это все будет ворочаться на столь старом HDD. Этим мы займемся в следующем блоге.

Пишите в комментариях, какую бы ОС вы поставили на этот ПК: Linux, Windows 10 или Windows 7?