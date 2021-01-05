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Ускоряем Windows 10 отключением служб и компонентов за 10 минут с помощью утилиты Dism++

В этом блоге я проверю на практике пользу от отключения служб и компонентов Windows 10, сравнив две системы - с только что установленной ОС, и с отключенными службами.
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В блоге "Сравниваем производительность Windows 10 Pro и Home - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя" я сравнил две версии ОС, и пришел к выводу, что специально использовать Windows 10 Home смысла нет, так как разница между версиями очень небольшая. Очень удобной оказалась методика сравнения разных версий ОС с помощью идентичных виртуальных машин, имитирующих производительность недорогого ноутбука без SSD-накопителя.

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После эксперимента я не стал удалять виртуальные машины, и, как выяснилось, не зря. Пользователи нашей конференции, в ветке, посвященной Windows 10, начали жаркий спор на несколько страниц, выясняя, есть ли смысл отключать службы ОС, и вырезать из нее ненужные функции, или это просто бесполезная трата времени и риск потери стабильности системы.


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Я не мог  оставить этот спор без внимания и решил провести эксперимент, сравнив скорость работы только что установленной Windows 10 Pro и ее копии, но уже с отключенными лишними службами и вырезанными компонентами. Для эксперимента будет использоваться виртуальная машина с двумя ядрами Ryzen 5 1600, 4 Гб ОЗУ и 60 Гб диском, созданном на реальном HDD.

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Все манипуляции с ОС я буду проводить с помощью утилиты Dism++, являющейся графическим интерфейсом к системному консольному средству Dism. Утилита постоянно обновляется и получает новые возможности, но использование ее связано с риском сделать Windows неработоспособной из-за отключения важной службы или функции.


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Поэтому, приступая к экспериментам над вашей ОС, обязательно сделайте бекап важных файлов и бекап образа системы в рабочем состоянии, чтобы при появлении сбоев и нестабильности можно было вернуть все назад за пару минут.

Для начала, давайте посмотрим, как ведет себя Windows 10 October 2020 Update (20H2) на довольно слабой виртуальной машине, имитирующей бюджетный ноутбук

Занято 1.7 Гб ОЗУ.


Загрузка процессора высокая,  запущены 130 процессов.


Периодически система впадает в ступор - когда Windows 10 решает обновляться одновременно с антивирусным сканированием, не считаясь ни с загрузкой процессора, ни с нагрузкой на HDD.

Простое лимитирование этих процессов относительно загрузки процессора и накопителя сделали бы работу Windows 10 на слабых машинах намного комфортнее, но, видимо, разработчикам важнее в 10-й раз поменять многострадальное пеню "Пуск".

На системном диске ОС занимает 18.2 Гб.



Теперь можно приступать к отключению служб и компонентов с помощью Dism++. Для начала стоит очистить системный диск, Dism++ имеет для этого мощные инструменты, сжимающие и очищающие файлы ОС.


Далее - отключаем все ненужные элементы автозагрузки.


Утилита позволяет легко удалить из системы UWP-приложения. Я удалил их выборочно, оставив в ОС Microsoft Store для игр и расширения для просмотра видео и изображений WebP. 


Есть в Dism++ и множество полезных настроек-твиков, которые облегчают настройку системы под себя. Собраны они в одном месте, и после установки Windows можно быстро сделать все настройки, не лазая по панели управления.


Ну а теперь, переходим к главному - к службам. Главная "фишка" Dism++ - возможность удалять службы. Не просто выключать, а именно удалять из системы. Нажав "Удалить" вы можете избавиться от ненавистной некоторым пользователям службы SysMain. И после перезагрузки ее попросту не будет в системе и списке служб.


Важно! Удаление служб происходит без подтверждения! Но если вы не собираетесь удалять службу, то можете просто изменить параметры ее запуска. 

Я рекомендую вам для начала просто переключить службу на запуск вручную. Список отключаемых служб у каждого будет индивидуальным, ведь у кого-то есть принтер, а у кого-то - локальная сеть или биометрический вход в ноутбуке. Поэтому к отключению служб стоит подойти без фанатизма, тщательно оценивая последствия.

После работы со службами можно приступить и к удалению ненужных компонентов Windows, удаляя ненужное, например - языковые пакеты.


На вышеописанные процедуры у меня ушло менее 10 минут. В этом и есть огромный плюс Dism++ - после установки Windows вы можете за несколько минут произвести в ней кардинальные изменения, которые обычно доступны только при работе с установочным образом Windows. Но текучесть версий Windows 10 делает бессмысленной сложную работу с образом, так как уже через полгода он будет неактуальным. А потратить 10 минут на настройку Windows после установки вполне можно.

Но давайте посмотрим, какой выигрыш дали отключения служб и компонентов. Не забывайте, что я многое оставил в системе и удалил и отключил набор функций и служб который не нужен практически никому.

Занято 1.2 Гб ОЗУ. Выигрыш по сравнению с обычной системой составил 500 МБ.


Запущено 94 процесса (было - 130), загрузка процессора более ровная.


Время запуска Windows почти не изменилось, а вот место, занимаемое ей на системном диске уменьшилось на 4.7 Гб, до 13.5 Гб.

Для бюджетного ноутбука подобные настройки будут очень полезны, ведь теперь даже при покупке очень слабого ноутбука вы привязаны к Windows 10 драйверами и поддержкой нового железа. 

Я делал только безопасные отключения служб и компонентов, а если копнуть этот вопрос поглубже и отключить все, что не нужно на вашей системе, то можно добиться потрясающих результатов.
Пользователь Agiliter из нашей конференции по Windows 10 выложил вот такие скриншоты:

Загрузка ОЗУ - 855 МБ.


Размер ОС на диске - всего 4.6 Гб.



Думаю не стоит говорить, что разница между обычной Windows 10 и настолько ускоренной будет очень заметна, и в первую очередь на слабых ноутбуках и ПК. Особенно заметен при таких настройках становится мгновенный отклик системы на действия пользователя.


Пишите в комментарии, делаете ли вы настройки для ускорения Windows 10 или пользуетесь ей по умолчанию?


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