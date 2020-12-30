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Сравниваем производительность Windows 10 Pro и Home - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя

Windows 10 Home - облегченная ОС для домашних пользователей, но быстрее ли она в работе, чем Windows 10 Pro? Давайте разберемся.
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Читая ветку нашей конференции, посвященную Windows 10, я наткнулся на посты пользователя, который утверждал, что легкая версия Windows 10 Home работает заметно быстрее обычной Windows 10 Pro. Это звучит вполне логично, ведь в Windows 10 Home вырезано довольно много компонентов и служб.

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Сайт Microsoft дает вот такую таблицу вырезанных компонентов и функций:

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Большинство вырезанных функций и компонентов не особо нужны домашнему пользователю. А часть функций, к примеру "Групповые политики", можно при желании вернуть в Windows 10 Home.

Мои постоянные читатели знают, что я люблю эксперименты с операционными системами и постоянно нахожусь в поиске "идеальной ОС", и не проверить информацию о более быстрой работе Windows 10 Home я не мог.

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Сильнее всего разница в скорости работы Windows 10 будет видна на слабом "железе", к примеру, на ноутбуке. До сих пор немало пользователей используют ноутбуки с двумя ядрами, 4 Гб ОЗУ и жестким диском в качестве накопителя, и я решил имитировать такой устаревший ноутбук с помощью виртуальной машины.

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Я создал две абсолютно идентичные виртуальные машины для Windows 10 Home и Pro с двумя ядрами Ryzen 5 1600, 4 Гб ОЗУ и 60 Гб диском, созданном на реальном HDD

Скачав средство MediaCreationTool 20H2 с сайта Microsoft я приступил к установке Windows на виртуальные машины. Версию Home (Домашняя) или Pro можно выбрать из стандартного iso-файла с Windows 20H2.


Даже на жесткий диск виртуальной машины версия Windows 10 October 2020 Update ставится довольно быстро, есть ощущение, что она выигрывает в скорости установки у более старых версий.

Начиная с Windows 10 версии 1903 создать локальный аккаунт при установке Home-версии стало затруднительно. Такая возможность появляется только при отсутствии интернета при установке Windows. Имейте это ввиду. Для минимального различия версий, я установил и Windows 10 Home, и Pro с онлайн-аккаунтом.

Никаких твиков систем я не проводил, включил только вход без пароля, и дав Windows на виртуальных машинах полчаса на апдейты и телеметрию.

Windows 10 Home

Windows 10 Home потребляет в таком режиме около 1.6 Гб ОЗУ. Сразу после установки я видел цифры в 1.3-1.4 Гб, но после первой же перезагрузки повторить такое малое потребление ОЗУ уже не получилось. ОС "съедала" не менее 1.6 Гб после неоднократных перезагрузок.


Процессор периодически загружается фоновыми процессами, что видно как "всплески" на графике. Запущено около 125 процессов.



Накопитель, после того как я дал Windows "настояться" полчаса, загружен не сильно и система работает довольно шустро.

На системном диске занято всего 18 Гб с учетом файлов подкачки и гибернации. А самое главное - загрузка ОС до появления "Рабочего стола" занимает всего 19 секунд. Для жесткого диска это отличный результат!

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro потребляет около 1.7 Гб ОЗУ.

Запущено 130 процессов, на 5 больше, чем у Home-версии, но сказать, что загрузка процессора более замена - нельзя. Все те же периодические "всплески" загруженности.

На диске Windows 10 Pro занимает 18.2 Гб, всего на 200 МБ больше Home-версии. А загрузка до "Рабочего стола" составляет все те же 19 секунд.


Интересно было то, что у Windows 10 Pro автоматически была включена более темная тема с прозрачностью. У Home-версии - светлая.

Выводы

Разницу вы видели сами на скриншотах - 200 МБ дискового пространства, 100 МБ ОЗУ и дополнительные 5 процессов. Честно сказать, я ожидал от Home-версии большего и несколько разочарован. На более мощном ПК или ноутбуке эту разницу и не почувствовать вовсе.



Получается, что причин для специального выбора Windows 10 Home нет, прирост скорости она даст мизерный. Но многие ноутбуки изначально поставляются именно с такой версией Windows 10, и сказать, что Windows 10 Home сильно проигрывает по функциям Windows 10 Pro тоже нельзя, ведь самое востребованное - "Групповые политики", можно интегрировать в Windows 10 Home. 

А вот различия версий Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise уже более заметны и функции там есть гораздо более "вкусные", такие, как AppLocker или BranchCache. Но это тема уже для другого блога.


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