Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Если «не во что играть» - как найти себе игру по душе

[ ] для раздела Блоги
4
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Проблема, когда на рабочем столе 20-30 ярлыков с играми, а играть в них не хочется, довольно распространена в наше время. Причин у нее может быть много - пресыщение от множества пройденных игр, усталость и плохое настроение, когда ничего не радует. 

реклама

Да и возраст, тоже одна из причин такого состояния, мозг уже с трудом вырабатывает дофамин, глядя на новую игру, и зачастую долгожданная Horizon Zero Dawn или Red Dead Redemption 2 после пары наигранных часов долго маячит на рабочем столе и затем отправляется в корзину.


анонсы и реклама
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке


Но на каждого усталого и пресытившегося игрока можно найти "ту самую игру", которая заставит сердце биться чаще и засиживаться за компом далеко за полночь. Проблема только в том, как ее найти.


Вы наверняка заметили, что я описываю в своих блогах множество игр, от совсем старых, до только что вышедших. Конечно же, я не все из них достаю их из глубин своей памяти, но и ищу некоторые игры специально. Некоторые игры я совершенно забыл за свою, почти 20-ти летнюю карьеру геймера, и такой поиск часто заставляет воскликнуть "Вот она! Та самая игра!".

реклама



А искать приходится на нескольких сервисах. Каждый из них неидеален, но в сумме они дают возможность найти нужную вам игру. Давайте приступим и начнем с сайта stopgame.ru.

реклама


реклама

В поисковой системе этого сайта удобная фильтрация игр по жанрам, можно искать даже редкие и специфические игры жанров: casino или educational. Еще стоит отметить огромное количество отличных от PC платформ, есть даже Amiga или Nokia N-Gage.

Оценки играм выставляют пользователи и это сразу заметно - в топе такие игры, как The Witcher 3: Wild Hunt, Silent Hill 2, Fallout 2 и Космические Рейнджеры 2: Доминаторы. По моему скромному мнению, такая система оценки игр самая подходящая для их поиска, ведь есть игры, слишком захваленные прессой и совершенно не понравившиеся игрокам.

К каждой игре на stopgame.ru есть огромное количество информации: новости, статьи, видео и т.д.

По релевантности и качеству выдачи игр по рейтингу я ставлю stopgame.ru на первое место среди подобных сайтов.

Второй сайт, про который хотелось бы рассказать - gamer-info.com.

У сайта удобная выдача результатов поиска и большая база игр, но уже есть некоторые нестыковки с реальностью. Например, на первых местах в топе популярности стоит jRPG игра Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. Догадываюсь, что вы не слышали о ней также, как и я.

Gamer-info.com удобно применять для поиска старых и редких игр, вышедших в определенный промежуток времени.

О каждой игре есть довольно большое количество информации.


Третье место. Раньше для меня на этом месте был очень удобный сайт metagames.ru, но сейчас попытка открыть его завершается предупреждением о проблемах с сертификатом безопасности. Поэтому если решите посетить его - то на свой страх и риск.

Поэтому я стал искать ему замену и поставил на третье место igromania.ru. Но здесь мы уже видим рейтинг самого издания и рейтинг популярного зарубежного сайта Metacritic, а не рейтинг пользователей. Пользоваться этим сайтом как раз удобно из-за рейтинга Metacritic, иногда важен и он.


Поиск уже не такой удобный как у первых двух сайтов, но информация об играх достаточно подробная.


И хотелось бы упомянуть про сайт вне рейтингов, где можно найти массу полезнейшей информации об играх, особенно о старых хитах - lki.ru. К сожалению, сайт давно "на паузе", но гайды и советы по прохождению старых игр на нем вне конкуренции.


Я помню этот сайт еще по началу нулевых, когда скачивал с него прохождения игр по dial-up модему и записывал "на века", на CD-ROM болванки.



Подводя итог, я догадываюсь, что всего три сайта с поиском игр вам покажется небольшим выбором, но, к сожалению, ситуация такова, что много популярных сайтов имеют совершенно бестолковую сортировку и поиск игр.

Топ игровых RU сайтов вы можете увидеть в табличке ниже и проверить поиск игр на них сами, при желании. Не всегда популярность сайта равна удобству поиска игр.


Ну а я буду продолжать пользоваться сайтом stopgame.ru, и в первую очередь из-за того, что рейтинг игра на нем составляют сами пользователи, а не критики или игровые издания.

Пишите в комментарии, а как ищете игры вы?


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

игры пк pc поиск сортировка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
22
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
21
Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
87
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
44
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
12
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
25
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
40

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 114
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 40
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 25
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 87
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi официально снизила стоимость Redmi Note 9 Pro на 6 500 рублей – игровой процессор, 64 Мп камера, быстрая зарядка 30 Вт и NFC по самой низкой цене этой осени
15
Xiaomi представила список из 26 смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13 – названия и сроки выхода
11
Флагманы HUAWEI 2017-2018-х годов получили новую прошивку EMUI 10 – повышение стабильности, плавности и сроки начала рассылки в России
12
Все характеристики видеокарт Radeon RX 6000 опубликованы вместе с данными о гибридных процессорах AMD Van Gogh, Cezanne и Rembrandt
125
HUAWEI завершила жизненный цикл для недорогих смартфонов 2019 года и флагманов 2018 года – список телефонов, которые не получат новую прошивку EMUI 10.1
5
Самый слабый Radeon RX 6000 сможет догнать RTX 2080 Ti по производительности
56
Проблемы с видеокартами GeForce RTX 30 могут быть вызваны использованием дешёвых компонентов и недостатком времени для тестирования — расследование igor´sLAB
37
Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 12 на 48 актуальных смартфонов 2018-2020-х годов – названия и ссылки
5
Стали известны причины нестабильности GeForce RTX 3080 – дешёвые конденсаторы, сырые драйверы на флагмане стоимостью 700 долларов
60
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 не получат память HBM2, но смогут конкурировать с RTX 3090 — информация Moore's Law Is Dead
294
В World of Warships стартовала раздача бесплатных кодов – кредиты, премиум корабль и комуфляжи, которые нельзя получить
10
Обновление PC-версии Crysis Remastered решило проблемы с трассировкой лучей и исправило ряд ошибок
11
Изучаем прирост производительности видеокарт за 3 года – GeForce RTX 3080 против GeForce GTX 1080 Ti – на что способен старый флагман по мнению Benchmark
114
В PlayStation Store резко поднялись рублёвые цены на игры
17
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит на 512 ядер больше, чем RTX 2080 Ti и запуск после RTX 3070
24
Лучшее предложение из 4 недорогих плат MicroATX с чипсетом AMD B550 для процессоров Ryzen, результаты тестов
15
Выход GeForce RTX 3060 Ti запланирован на конец октября, производительность видеокарты ожидается на уровне RTX 2080 Super
43
EVGA пришлось задержать начало поставок GeForce RTX 3080, чтобы решить проблему с конденсаторами
85
Спецификации видеокарт AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6700 XT опубликованы инсайдером на сайте Newegg
89
Стали известны технические характеристики, производительность и сроки выхода новой видеокарты GeForce RTX 3060 Ti – мощь RTX 2080 Ti по цене ниже 500 долларов уже в октябре
7

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Распродажа инструментов на AliExpress
10
Необычные материнские платы - сделанные по фен-шую, пустые, с водой и медными трубами и многие другие
18
Цены продолжают расти — собираем оптимальный игровой компьютер дешевле 60000 рублей
50
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Разбираем мифы о техпроцессах 14 и 7 нм с техноблогером der8auer и размышляем о будущем индустрии
87
Разбираем основные причины поломок компьютера
107
5 лучших игр этой осени на ПК и консолях – моё мнение
12
Необычные материнские платы - с древним разъемом, под мобильные процессоры, трансформер и многие другие
6
Выездной компьютерный мастер починит ваш компьютер - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
40
Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
22

Сейчас обсуждают

Asmodeus
18:28
Толи дело щадящий наше зрение чёрный экран на nVidia после приятного дымка от сгоревших конденсаторов.
Частота видеочипа AMD Navi 21 может достигнуть 2.3 ГГц
Asmodeus
18:25
Так где вы её берёте? Не продают её нигде давно.
В PlayStation Store резко поднялись рублёвые цены на игры
Gunnar
18:24
Крутилки это ушедшее вчера. Только софтовое управление с настроенными кривыми. Крутить лень уже.
Краткое описание контролера вентиляторов Scythe Kaze Master и небольшой тест
Phobos
18:24
это счетчик красных подгоревших пуканов
Частота видеочипа AMD Navi 21 может достигнуть 2.3 ГГц
Asmodeus
18:23
Какие солдаты в этом веке? Обменяются ядерными ударами и выжившие в редких промежутках между добыванием пищи и дракой с деклассированным элементом будут играть в Тетрис на Пип Бое с тёплым ламповым зе...
В PlayStation Store резко поднялись рублёвые цены на игры
Inttz
18:23
Пхх..кому эти города в Скайриме нужны? Лишь по необходимости и сюжету..Да и то это пытка
Слух: в Сети появился первый скриншот Starfield от создателей The Elder Scrolls
Auroson1c
18:22
на который ты ответил?
EVGA подтвердила серьезные проблемы с конденсаторами в видеокартах RTX 3080
omoikane
18:22
карточная провалилась же. Да и кроме ведьмака они не делали ничего крупного. Выйдет киберпанк, там будет видно.
Слух: в Сети появился первый скриншот Starfield от создателей The Elder Scrolls
Иван Иванович
18:21
покупать сейчас карты можно по 2 причиным- или у тебя GTX750 или ты просто отбитый, и никакие "потому что могу" этого не изменят
Спецификации видеокарт AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6700 XT опубликованы инсайдером на сайте Newegg
Андрей Арман
18:21
Та очередной фейк.,..то писали, что miui 13 будет на 11 Андроиде,а линейка note 7 не получит 11 андроид....и где логика??в итоге note 7 pro есть в списке,просто note 7 почему то нету....хотя по железу...
Xiaomi представила список из 26 смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13 – названия и сроки выхода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем