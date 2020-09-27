Если «не во что играть» - как найти себе игру по душе
Проблема, когда на рабочем столе 20-30 ярлыков с играми, а играть в них не хочется, довольно распространена в наше время. Причин у нее может быть много - пресыщение от множества пройденных игр, усталость и плохое настроение, когда ничего не радует.
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Да и возраст, тоже одна из причин такого состояния, мозг уже с трудом вырабатывает дофамин, глядя на новую игру, и зачастую долгожданная Horizon Zero Dawn или Red Dead Redemption 2 после пары наигранных часов долго маячит на рабочем столе и затем отправляется в корзину.
Но на каждого усталого и пресытившегося игрока можно найти "ту самую игру", которая заставит сердце биться чаще и засиживаться за компом далеко за полночь. Проблема только в том, как ее найти.
Вы наверняка заметили, что я описываю в своих блогах множество игр, от совсем старых, до только что вышедших. Конечно же, я не все из них достаю их из глубин своей памяти, но и ищу некоторые игры специально. Некоторые игры я совершенно забыл за свою, почти 20-ти летнюю карьеру геймера, и такой поиск часто заставляет воскликнуть "Вот она! Та самая игра!".
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А искать приходится на нескольких сервисах. Каждый из них неидеален, но в сумме они дают возможность найти нужную вам игру. Давайте приступим и начнем с сайта stopgame.ru.
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В поисковой системе этого сайта удобная фильтрация игр по жанрам, можно искать даже редкие и специфические игры жанров: casino или educational. Еще стоит отметить огромное количество отличных от PC платформ, есть даже Amiga или Nokia N-Gage.
Оценки играм выставляют пользователи и это сразу заметно - в топе такие игры, как The Witcher 3: Wild Hunt, Silent Hill 2, Fallout 2 и Космические Рейнджеры 2: Доминаторы. По моему скромному мнению, такая система оценки игр самая подходящая для их поиска, ведь есть игры, слишком захваленные прессой и совершенно не понравившиеся игрокам.
К каждой игре на stopgame.ru есть огромное количество информации: новости, статьи, видео и т.д.
По релевантности и качеству выдачи игр по рейтингу я ставлю stopgame.ru на первое место среди подобных сайтов.
Второй сайт, про который хотелось бы рассказать - gamer-info.com.
У сайта удобная выдача результатов поиска и большая база игр, но уже есть некоторые нестыковки с реальностью. Например, на первых местах в топе популярности стоит jRPG игра Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. Догадываюсь, что вы не слышали о ней также, как и я.
Gamer-info.com удобно применять для поиска старых и редких игр, вышедших в определенный промежуток времени.
О каждой игре есть довольно большое количество информации.
Третье место. Раньше для меня на этом месте был очень удобный сайт metagames.ru, но сейчас попытка открыть его завершается предупреждением о проблемах с сертификатом безопасности. Поэтому если решите посетить его - то на свой страх и риск.
Поэтому я стал искать ему замену и поставил на третье место igromania.ru. Но здесь мы уже видим рейтинг самого издания и рейтинг популярного зарубежного сайта Metacritic, а не рейтинг пользователей. Пользоваться этим сайтом как раз удобно из-за рейтинга Metacritic, иногда важен и он.
Поиск уже не такой удобный как у первых двух сайтов, но информация об играх достаточно подробная.
И хотелось бы упомянуть про сайт вне рейтингов, где можно найти массу полезнейшей информации об играх, особенно о старых хитах - lki.ru. К сожалению, сайт давно "на паузе", но гайды и советы по прохождению старых игр на нем вне конкуренции.
Я помню этот сайт еще по началу нулевых, когда скачивал с него прохождения игр по dial-up модему и записывал "на века", на CD-ROM болванки.
Подводя итог, я догадываюсь, что всего три сайта с поиском игр вам покажется небольшим выбором, но, к сожалению, ситуация такова, что много популярных сайтов имеют совершенно бестолковую сортировку и поиск игр.
Топ игровых RU сайтов вы можете увидеть в табличке ниже и проверить поиск игр на них сами, при желании. Не всегда популярность сайта равна удобству поиска игр.
Ну а я буду продолжать пользоваться сайтом stopgame.ru, и в первую очередь из-за того, что рейтинг игра на нем составляют сами пользователи, а не критики или игровые издания.
Пишите в комментарии, а как ищете игры вы?
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