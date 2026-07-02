Я люблю научно-фантастические фильмы боевики, а если они еще и динамично сняты и захватывают внимание сюжетом – готов пересматривать их снова и снова. А с возрастом еще стал замечать, что часто получаю гораздо больше удовольствия, пересматривая любимый боевик по третьему и даже четвертому разу, чем какую-нибудь новинку. Напичканную «повесткой», спорными режиссерскими решениями и с актерами, которые никогда не достигнут славы легенд, которые способны вытянуть на себе практически любой фильм. Таких как Том Круз, Брэд Питт, Дензел Вашингтон или Мел Гибсон, не говоря уже про троицу "Арни", "Слая" и Брюса Уиллиса.

Изображение: kinopoisk.ru

Недавно я выбирал, какой фильм посмотреть, листая свои оценки фильмов на сайте «Кинопоиск» и понял, что некоторые захватывающие фантастические боевики посмотрел уже по три, а то и по пять раз. И наверняка пересмотрю их снова.

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И сегодня я поделюсь с вами этим списком, каждый фильм из которого не заставит вас заскучать за просмотром. Слишком старые фильмы в этом списке будут только те, что легко смотрятся и в 2026 году, ведь как бы хороши не были «Безумный Макс» 1979 года или «Побег из Нью-Йорка» 1981-го, пересматривать сегодня их захочет уже далеко не каждый зритель.

Терминатор 2: Судный день (1991)

Изображение: kinopoisk.ru

Начать хочу с фильма «Терминатор 2: Судный день», который еще в те времена, когда мы пользовались VHS видеомагнитофонами, я пересмотрел раз пять, не меньше. После появления быстрого интернета, и возможности смотреть любые новые фильмы практически бесплатно, возвращаться ко второму Терминатору я стал уже не так часто, но все равно пересмотрел его раза три, как минимум, за последние 20 лет. Сюжет фильма, думаю, пересказывать не стоит, ведь вряд ли найдется читатель, который не видел этого фильма.

Этот фильм стал для меня эталоном идеального динамичного боевика, с самых первых секунд и до финальных титров его сюжет развивается стремительно и практически не делает пауз. Погоня сменяется перестрелкой, а затем другой погоней и так на всем протяжении фильма. И при этом зритель не чувствует «перебора», как при просмотре боевиков «категории Б», все снято настолько гениально, что оторваться от просмотра невозможно даже спустя 35 лет после выхода фильма.

Изображение: kinopoisk.ru

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Это, конечно, заслуга режиссера Джеймса Кэмерона, подарившего нам такие хиты, как «Чужие», «Бездна», «Титаник» и «Аватар». А еще отлично сработали создатели спецэффектов, спустя столько лет «режет глаз» только несколько моментов с терминатором T-1000 из жидкого металла. В остальном фильм даже в 2026 году потрясает реалистичностью погонь и боевых сцен, а драматизма добавляет отличный звуковой ряд.

Кстати, ощущение экшена при просмотре «Терминатор 2: Судный день» нисколько не пострадает, если вы будете смотреть расширенную версию с хронометражом 2 часа 33 минуты. В ней оставлено много вырезанных из театральной версии сцен, что делает ее длиннее на 17 минут.

Грань будущего (2014)

Изображение: kinopoisk.ru

Временные петли часто используют в фантастическом кино, но по-настоящему удачных фильмов на эту тему немного. Это, конечно, знаменитый «День сурка», который, кстати, я недавно тоже пересматривал уже в пятый, если не больше раз. Еще можно вспомнить хороший фильм «Исходный код» с Джейком Джилленхолом, вышедший в 2011 году. Но в тематику этого блога лучше всего вписывается фильм «Грань будущего», вышедший в 2014 году и в котором сыграли такие звезды, как Том Круз и Эмили Блант.

То, что скучать за просмотром этого фильма не придется, становится понятно сразу, как только на экране появляется фамилия режиссера – Дага Лаймана, который снял такие замечательные боевики, как первый фильм о Джейсоне Борне, «Мистер и миссис Смит» и «Телепорт». Вот и «Грань будущего» сразу бросает героя Тома Круза в гущу событий. Земля проигрывает битву пришельцам «мимикам», инопланетное вторжение разрастается, и Уильям Кейдж (Том Круз), разжалованный в рядовые, получает свой боевой экзоскелет, краткий инструктаж и отправляется в бой с инопланетянами.

Изображение: kinopoisk.ru

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Где быстро гибнет, но на него попадает кровь инопланетной твари, которые, как потом выяснилось, умеют управлять временем. Вот и наш герой попадает в «День сурка», настолько ужасный, насколько можно себе представить. Битву за битвой он переживает в один и тот же повторяющийся день и постепенно становится опытным бойцом, знающим все действия противника наперед. Он встречает Риту Вратаски (Эмили Блант), которая тоже пережила подобную временную петлю и вместе они пытаются нанести стратегическое поражение армии пришельцев.

Несмотря на то, что фильму уже 12 лет, смотрится он на одном дыхании, а спецэффекты в то время уже достигли такого уровня, что их устаревание почти не заметно. Сюжет держит в напряжении все время фильма и спокойных сцен в нем едва ли наберется на десяток минут. Отлично сыграл 51-летний Том Круз, идеально подойдя на роль Уильяма Кейджа. А из актеров второго плана вы наверняка запомните Билла Пэкстона, снимавшегося в фильмах «Чужие» и «Почти стемнело», который в роли мастер-сержанта Фаррела будет снова и снова встречать главного героя после старта временной петли.

Война миров Z (2013)

Изображение: kinopoisk.ru

Расцвет популярности фильмов про зомби пришелся на нулевые и десятые, достаточно вспомнить такие хиты, как «28 дней спустя», «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Зомби по имени Шон», «Тепло наших тел», «Поезд в Пусан», «Рассвет мертвецов» и «28 недель спустя». Не говоря уже про легендарный сериал «Ходячие мертвецы». Но наиболее масштабный, захватывающий, реалистичный и динамичный фильм на эту тему, по моему мнению – «Война миров Z», вышедший в 2013 году. Главную роль в «Войне миров Z» исполнил Брэд Питт и сделал он это великолепно.

В начале фильма нас ждет шокирующий переход от сцены спокойного семейного завтрака и поездки в город к началу массовой эпидемии и стремительно развивающемуся зомби-апокалипсису. И главному герою придется побывать сразу в нескольких местах мира в попытках вычислить нулевого пациента и помочь создать вакцину от страшного вируса.

Изображение: kinopoisk.ru

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Сюжет бросает нас от одной страшной сцены к другой – мародерству и панике, попытке укрыться в высотном здании, шокирующему падению Иерусалима, который не спасла от зомби даже огромная стена. Борьбе главного героя с зомби в самолете, его крушению и попытке проникнуть в зараженный медицинский центр. Фильм смотрится на одном дыхании и если вы любите тему зомби-апокалипсиса, то наверняка посмотрите его несколько раз, как и я.

Нечто (1982)

Изображение: kinopoisk.ru

Фантастический фильм ужасов «Нечто2 снял режиссер Джон Карпентер в 1982 году и это будет самый древний фильм в этой подборке. Карпентер снял немало хороших фантастических фильмов и самые высокооцененные из них – это «Чужие среди нас» и «Исповедь невидимки», но назвать их суперхитами, конечно, нельзя. Фильм «Нечто» постигла еще более трудная судьба – он провалился в прокате и был в пух и прах раскритикован критиками.

Тем не менее, затем фильм приобрел культовый статус в эпоху видеопроката и сейчас его рейтинг на «Кинопоиске» составляет внушительные 7.9 баллов, что позволило ему войти в 250 лучших фильмов всех времен. Первый раз я посмотрел «Нечто» еще в детстве, на затертой видеокассете с переводом Михалёва и он произвел на меня шокирующее впечатление жуткими, реалистичными спецэффектами.

Изображение: kinopoisk.ru

Никакой компьютерной графики – только сложнейшие движущиеся механизмы и куклы, и это создает ощущение реализма при просмотре фильма даже сегодня. Сюжет фильма захватывает уже с первых кадров, иррациональная погоня за собакой по заснеженным просторам Антарктиды сразу дает понять, что нас ждет что-то страшное.

И это страшное начинается довольно быстро, когда выясняется, что собака была заражена инопланетным организмом, который не только принимает форму любого живого существа, но и копирует его разум. Жуткая битва с инопланетными монстрами, которые выглядят еще страшнее за счет того, что сохраняют человеческие черты при трансформации, продолжается почти весь хронометраж фильма и оторваться от его просмотра просто невозможно.

Матрица (1999)

Изображение: kinopoisk.ru

Ну и наконец, финальный фильм этой подборки – знаменитая «Матрица» с Киану Ривзом, которой уже исполнилось 27 лет, ведь фильм был снят еще в 1999 году. Недавно я пересматривал трилогию Матрицы (на четвертый фильм – "Матрица: Воскрешение", вышедший в 2021 году, я даже не стал тратить свое время), и снова поставил первому фильму оценку 10 из 10. А это в последнее время бывает нечасто, я и высокие оценки на «Кинопоиске» ставлю все реже и часто снижаю их при повторных просмотрах.

К сожалению, на «Кинопоиске» не хранится хронология оценок, но двум вторым фильмам трилогии – «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» я поставил «6», что значит, что больше пересматривать их больше не буду. И на этом фоне «десятка», которую я поставил первой «Матрице», говорит сама за себя.

Изображение: kinopoisk.ru

Фильм нисколько не потерял актуальности за прошедшие десятилетия и все также цепляет отличным видеорядом, захватывающим сюжетом (который я пересказывать не буду, вы наверняка его знаете) и спецэффектами, которые каким-то образом умудряются выглядеть хорошо даже спустя столько лет. А ведь во многих фильмах 1990-х годов, они, воспринимаемые реалистичными в то время, сегодня уже просто "режут глаз".

Итоги

Вот такая пятерка самых пересматриваемых фантастических боевиков с динамическим сюжетом у меня получилась, а в следующем блоге я вспомню еще несколько подобных фильмов. Кстати, все из них, включая самый старый – «Нечто», сегодня можно смотреть не так, как мы это делали в первый раз, со смазанной VHS картинкой на видеомагнитофоне, а в формате BDRip или даже BD Remux с разрешением 4K. И чтобы получить максимальное погружение при просмотре, нужен хороший 4K-телевизор с большой диагональю. Стоят сегодня они весьма демократично и хорошую модель можно найти примерно за 34000 – 50000 рублей, например, Haier 55 LED H1, Toshiba 50M450RE, Haier 55 Smart TV S2 Pro, Samsung UE55U8000FUX или Haier 50 LED S2.

Изображение: Яндекс.Маркет

А в конце, как обычно, я предложу вам прочесть еще несколько последних записей в моем блоге:

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