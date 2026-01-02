Похоже, что кризис на рынке чипов памяти ударит по пользователям ПК еще сильнее, чем оба бума майнинга, вместе взятые. Ведь не всем нужна мощная видеокарта для игр, довольно приличному количеству пользователей ПК хватает встроенной графики или бюджетных дискретных решений. Об этом говорит тот факт, что даже по данным статистики Steam конца 2025 года на пятом месте по популярности все еще находится такая модель, как GeForce GTX 1650, со всего четырьмя гигабайтами видеопамяти.

Да и пользователей со «встройками» в Steam довольно много, на десятом месте в рейтинге популярности находится AMD Radeon(TM) Graphics, на 14-м - AMD Radeon Graphics, а на 15-м - Intel(R) UHD Graphics. И это только те ПК, на которых установлен клиент Steam с играми, а сколько компьютеров в мире используется без него, с играми из других игровых магазинов или просто скаченными с торрентов - не сосчитать.

реклама





И в период прошлых бумов майнинга можно было без особых проблем купить себе недорогой ПК для работы, учебы, общения, просмотра фильмов и прослушивания музыки, и конечно, же не слишком требовательных игр, не так уж много переплатив за подорожавшую видеокарту, если не гнаться за мощностью и остановиться на GeForce GTX 1650 или GeForce GTX 1050 Ti.

Сегодня же ситуация совсем другая, гораздо более серьезная. Ведь в дефиците оказалась оперативная память, без которой не может обойтись ни один ПК или ноутбук. А еще растут цены на SSD-накопители, без которых ПК тоже не собрать. А вскоре возможно и исчезновение из продажи бюджетных и средних видеокарт, особенно с большим объемом VRAM - например, Radeon RX 9060 XT или GeForce RTX 5060 Ti в версиях 16 ГБ, ведь в них тоже используют дефицитные чипы памяти GDDR6 или GDDR7.

реклама





И к январю 2026 года мы пришли к ситуации, когда стоимость модулей ОЗУ стандарта DDR5 выросла в цене в 4-6 раз, в зависимости от магазина, частоты, объема и таймингов. Модули памяти стандарта DDR4, несмотря на свой возраст, а им скоро «стукнет» 12 лет, ведь на рынке они появились в 2014 году, выросли в цене примерно в 3.5-4.5 раза.

В два-три раза подорожали и SSD-накопители, даже бюджетные модели с интерфейсом SATA в форм-факторе 2.5" объемом 1 ТБ сегодня стоят дороже 11000, хотя еще летом 2025 года продавались за 5000-6000 рублей. И теперь за 5000 рублей можно найти только SSD со смехотворным по меркам 2025 года объемом 250-256 ГБ, которые подойдут только для бюджетных мультимедийных ПК, на которых играют в не самые требовательные к объему накопителя игры.

реклама





Популярный SSD ADATA LEGEND 900 PRO перевалил в цене за 16000 рублей.

Во всей этой ситуации наиболее сильно пугает тот факт, что мы наблюдаем только начало дефицита чипов памяти и его воздействие на рынок потребительской электроники. Скорее всего, цены продолжат свой рост, сделав комплектующие для ПК предметами роскоши. И если в начале эксперты прогнозировали улучшение ситуации к 2027 году, то теперь сдвигают эту дату до 2028 и даже до 2029 года. Нас ждет один из худших периодов дефицита и высоких цен, который крайне негативно скажется на ПК-гейминге. И если вам остро не хватает производительности имеющегося у вас ПК или он уже настолько стар, что начинает работать с проблемами, то покупать новый «нужно было еще вчера».

Но что делать, если компьютер нужен прямо сейчас и без него никак нельзя обойтись, а денег, чтобы купить его по новым ценам, нет? Кстати, в комментариях иногда встречаются читатели, которые не могут понять, как это в наше время можно не найти лишнюю сотню тысяч рублей на новый компьютер - это же такие мелочи. Но многие прекрасно знают это состояние, когда трудно выкроить даже лишнюю тысячу рублей на покупку чего-либо, и для этого не нужно быть безработным или просаживать зарплату в азартные игры. Достаточно взять жилье в ипотеку и завести пару детей.

реклама





И сегодня мы с вами рассмотрим три ультрабюджетные игровые сборки ПК, которые позволят не только играть в игры, но и работать на компьютере и использовать его для большинства задач, которые пока еще не может заменить смартфон или планшет. Глядя на их цену в названии блога, думаю, всем сразу стало ясно, что это не новые сборки ПК из магазина. По таким ценам купить сегодня новый ПК невозможно. Да, некоторые комплектующие мы будем искать на «Авито», но только те, которые наиболее надежны и которые легко проверить при покупке.

Или даже купить их без проверки, с доставкой, но только у внушающих доверие продавцов с массой положительных отзывов. Они дорожат репутацией и вряд ли будут высылать неработающие комплектующие с очень низкой ценой. Нарваться на недобросовестного покупателя гораздо больше шансов при покупке дорогих комплектующих, а мы не будем покупать на «Авито» что-то дороже 15000 рублей.

На вторичном рынке мы будем искать процессоры, в том числе и со встроенной графикой. Это довольно надежный компонент ПК, и случаев, когда процессор совсем нерабочий, очень мало. Есть шанс нарваться на деградировавший процессор, но и это происходит не слишком часто. Еще мы будем искать на «Авито» видеокарты, их довольно легко проверить, а некоторые модели не только были не интересны майнерам, но и физически не могли участвовать в последнем майнинг буме из-за того, что были выпущены уже после него.

Конечно же, мы купим на «Авито» и оперативную память. Ведь даже минимально необходимый объем ОЗУ в 16 ГБ, старого стандарта DDR4 и с не самыми высокими частотами обойдется сегодня в магазине в 12000 рублей и выше, а это очень много для бюджетной сборки ПК. Еще нам придется купить и подержанный SSD-накопитель, ведь отдавать более 5000 рублей за новую модель объемом 250-256 ГБ просто не поднимется рука. Мы еще не привыкли к таким ценам, и они кажутся просто неадекватными, но уверяю вас, через год и они могут показаться вполне неплохими, ведь наш разум адаптируется к новым реалиям затяжного кризиса на рынке электроники.

Самыми безопасными покупками комплектующих для ПК на вторичном рынке считаются покупки кулеров и корпусов. В процессорном кулере самая уязвимая часть - подшипник вентилятора, и даже, если он будет потрескивать, заменить вентилятор на новый не составит проблемы, если, конечно, это не какая-то редкая модель с нестандартными размерами, например, невысокий кулер для HTPC корпуса. В большинстве случаев можно закрепить на радиаторе любой подходящий кулер с помощью скотча, если даже у него сломано проприетарное крепление.

Что касается корпуса ПК, то для не слишком горячей сборки вполне хватит старой модели с верхним расположением блока питания. И вот тут частенько встречаются экземпляры с расшатанными разъемами USB и аудио на передней панели, но это нельзя назвать критичным недостатком, когда покупаешь корпус за 200 рублей.

Какие комплектующие мы будем покупать новыми? Во-первых, материнскую плату. Это сложный компонент ПК с массой портов и разъемов, который легко повредить и при неаккуратной сборке или разборке ПК. Чуть перестарались с подключением тугого разъема ATX 24-pin или забыли вкрутить стойку под материнскую плату и все, получили микротрещины в текстолите и токопроводящих дорожках, которые будут вызывать различные сбои, причем не постоянно проявляющиеся. А еще частой поломкой является сбитый CMD-компонент, что может проявляться в нестабильной работе ПК или вовсе невозможности его запуска.

А еще мы купим новым блок питания, так как покупка его на «Авито» - это лотерея, от которой будет зависеть надежность работы и даже жизнь комплектующих вашего ПК. Ведь в блоках питания постепенно деградируют электролитические конденсаторы и на бюджетной модели БП, отработавшего четыре-пять лет, они уже могут практически не справляться с фильтрацией пульсаций. Ну а дорогой БП покупать на Авито еще меньше смысла, ведь за его цену можно взять новую бюджетную модель с гарантией, которой обычно хватает надежности отработать свой гарантийный срок. Ну что же, давайте приступать к подбору комплектующих для наших сборок, начав с самых дешевых. А новые комплектующие мы выберем на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Сборка ПК за 28000 рублей

Компонент Модель Цена Процессор Ryzen 5 3400G 3500 рублей Кулер процессора DeepCool ICE EDGE MINI FS 650 рублей Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI 9402 рубля Оперативная память 16 ГБ DDR4 3200 МГц 6000 рублей Видеокарта AMD Radeon Vega 11

SSD-накопитель 2.5" SATA 512 ГБ 4000 рублей Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X 4052 рубля Корпус С верхним расположением БП 300 рублей





Итого за этот ПК, на котором вполне можно играть в простые игры, придется отдать 27 904 рубля. В этой сборке в будущем можно будет заменить процессор на шестиядерный Ryzen 5 5600G или поставить видеокарту GeForce GTX 1650 или даже GeForce GTX 1660 Super, заметно улучшив производительность в играх.

Сборка ПК за 40000 рублей

Компонент Модель Цена Процессор Ryzen 5 5600 7500 рублей Кулер процессора ID-Cooling SE-802-SD V3 650 рублей Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI 9402 рубля Оперативная память 16 ГБ DDR4 3200 МГц 6000 рублей Видеокарта GeForce GTX 1650 6000 рублей SSD-накопитель M.2 NVMe 512 ГБ 4500 рублей Блок питания COUGAR 500W (VTE500) 5291 рублей Корпус С верхним расположением БП 500 рублей





В этом ПК, который обойдется вам в 39 843 рубля, упор сделан на процессорную производительность для киберспортивных игр с соответствующими настройками графики. Шестиядерный Ryzen 5 5600 отлично справляется и с новыми одиночными играми и дает возможность апгрейда видеокарты для их прохождения даже на GeForce RTX 5070. Но корпус для этой сборки нужен более качественный, с вентиляторами диаметром 120 мм на вдув и выдув, как минимум, а при апгрейде видеокарты его придется сменить на хорошо продуваемую современную модель.

Сборка ПК за 45000 рублей

Компонент Модель Цена Процессор Core i3-12100F 4000 рублей Кулер процессора DEEPCOOL AG200 650 рублей Материнская плата MSI PRO H610M-E 5691 рубль Оперативная память 32 ГБ DDR4 3200 МГц 10000 рублей Видеокарта Radeon RX 6600 14000 рублей SSD-накопитель M.2 NVMe 512 ГБ 4500 рублей Блок питания MSI MAG A500DN 4491 рубль Корпус С нижним расположением БП 1000 рублей





Эта сборка обойдется вам в 44 332 рубля, и здесь мы сэкономили на материнской плате, так как процессор Core i3-12100F очень экономичен. Зато поставили мощную видеокарту и 32 ГБ оперативной памяти, чтобы без проблем играть во все новые игры на средних настройках качества графики. Корпус для этой сборки нужен будет современный, с хорошей вентиляцией. В двух последних сборках можно поменять видеокарты местами, в зависимости от ваших потребностей, а если вы предпочитаете и видеокарту купить новой, то отличным выбором для них станет GeForce RTX 5060.

Пишите в комментарии, готовы ли вы собирать новый компьютер по таким ценам? И рискнете ли, купив комплектующие на «Авито»? А в конце я предложу вам прочесть три моих новых блога:

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.