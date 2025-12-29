В наше время апгрейд игрового ПК стал обыденным занятием. Многие геймеры стараются поменять его на новый или хотя бы купить новую видеокарту, пока старое «железо» еще хоть что-то стоит. А то, какие игры потянет новый ПК, — дело вторичное, главное, чтобы он соответствовал системным требованиям большинства новинок. Но так было не всегда, и еще в начале нулевых годов приличная часть геймеров подходила к апгрейду иначе.

Комплектующие для ПК тогда стоили заметно дороже относительно средней зарплаты, и даже на бюджетную видеокарту приходилось долго копить, выкраивая каждую сотню рублей. Причем многие покупали самое дешевое компьютерное «железо», заметно отставая от трендов ПК-гейминга. Например, старенькая Riva TNT2 M64 Vanta менялась в 2002 году на бюджетную видеокарту GeForce2 MX 200, которая, в свою очередь, спустя пару лет уступала место в системном блоке недорогой ATI Radeon 9550.

При этом новые захватывающие игры в то время сыпались на геймеров как из рога изобилия, и в год выходило несколько хитов, которые просто никак нельзя было пропустить. И мы играли в них на минимальных настройках графики, иногда в разрешении 640х480 пикселей и с кадровой частотой, проседающей ниже 20 FPS. Но иногда и такие радикальные меры не помогали, и новая игра или совсем отказывалась запускаться, или выдавала совершенно неиграбельный FPS, и тогда ее прохождение откладывалось до лучших времен. До того времени, когда можно будет купить видеокарту помощнее или сменить весь ПК целиком.

И сегодня я предлагаю вспомнить те замечательные игры, ради которых геймеры в нулевых годах начинали копить на новую видеокарту, начав с 2000-го года. А отбирать игры буду по уровню системных требований, ведь, к примеру, вышедшие в 2000-м году хиты Diablo II или Baldur's Gate 2: Shadows of Amn без проблем шли даже на процессоре Pentium с частотой 233 МГц, 32 МБ ОЗУ и самых простеньких видеокартах.

Hitman: Codename 47

Первая часть знаменитой франшизы Hitman произвела в 2000-м году самый настоящий фурор среди геймеров. В то время на ПК было совсем немного стелс-экшенов, и этот жанр только зарождался, а игра Hitman: Codename 47 заложила основу для подобных игр. Умные враги, возможность проходить уровни разными способами и шикарная по тем временам графика – в Hitman: Codename 47 почти всё было идеально. Эта игра хорошо запомнилась мне еще и тем, что именно ради нее я поменял слабенькую видеокарту Riva 128 на GeForce2 MX 200.

Sacrifice

В этом же году вышла и уникальная стратегия Sacrifice, представляющая собой удачную смесь стратегии в реальном времени и элементов action-игр.

Gothic

В 2001 году выходит великолепная RPG Gothic, которая показала, что игре необязательно иметь огромный открытый мир, чтобы увлечь игрока надолго. При довольно небольших масштабах в мире первой Готики можно было провести пару недель, и хотелось возвращаться в игру снова и снова.

Max Payne

В этом же году появилась игра Max Payne, ставшая одним из первых шутеров с эффектом замедления времени. Но цепляла игра не только этим, но и захватывающим нуарным сюжетом и отлично выполненной стрельбой.

Return to Castle Wolfenstein

2001-й год был урожайным на игровые хиты, и еще одним шутером, претендующим на звание игры года, стал Return to Castle Wolfenstein. Захватывающий шутер с большими уровнями и массой разнообразного оружия, в котором вам предстояло бороться с нацистами, даже в минимальных системных требованиях имел процессор с частотой 400 МГц и объем ОЗУ в 128 МБ, что по меркам 2001 года было весьма прилично.

Serious Sam: The First Encounter

Начало нулевых годов было временем экспериментов в геймплее и одним из новых представителей жанра адреналиновых шутеров стала игра Serious Sam: The First Encounter. Где игроку предстояло сражаться с огромной массой постоянно появляющихся врагов с помощью разнообразного оружия.

Grand Theft Auto III

В 2002 году появляется одна из первых игр с по-настоящему открытым миром — Grand Theft Auto III. Площадь игрового мира в Grand Theft Auto III составляла более восьми квадратных километров, и по меркам начала нулевых годов это было очень много. Особенно если учесть, что мир игры был заполнен десятками машин, которые можно было угонять, массой реалистично действующих NPC и многочисленными сюжетными заданиями.

Gothic II

Еще одна игра с открытым миром в 2002 году претендовала на звание лучшей RPG — это Gothic II, которая стала во всем лучше, чем первая часть. Больше стал мир игры, количество квестов и NPC увеличилось, а графика, несмотря на все тот же движок, стала немного красивее. Gothic II уже страшно тормозила на моей видеокарте GeForce2 MX 200, но, тем не менее, я с удовольствием прошел ее и перепроходил еще в общей сложности пять или шесть раз за последние 20 лет.

The Elder Scrolls III: Morrowind

Мнения геймеров по поводу игры, претендующей на звание «Игра года», в тот год разделились, и весьма немалая их часть ставила на первое место The Elder Scrolls III: Morrowind. «Морровинд» поражал размерами, интересными квестами и многообразием прокачки, но имел и серьезные минусы. В те годы при создании игр разработчики еще не докатились до оказуаливания, которое впоследствии породило фразу «Press X to Win», и в The Elder Scrolls III: Morrowind вполне можно было создать и прокачать нежизнеспособного персонажа, с которым прохождение игры превратилось бы в пытку.

Mafia: The City of Lost Heaven

На «Морровинде» игры с открытым миром в 2002 году не закончились, и Mafia: The City of Lost Heaven стала серьезной конкуренткой для Grand Theft Auto III. Этот гангстерский экшен был реалистичнее, сложнее и предлагал практически кинематографический сюжет.

Medal of Honor: Allied Assault

Шутер Medal of Honor: Allied Assault стал первой игрой серии «Medal of Honor» на ПК и для 2002 года выглядел отлично в плане графики, а еще предлагал свежий для того времени геймплей, который надоест геймерам только спустя много лет. В этой игре, события которой проходили во время Второй мировой войны, была масса аутентичного оружия, а уровни, хоть и были «коридорными», были проработаны очень тщательно.

Hitman 2: Silent Assassin

На этом хиты, вышедшие в 2002 году, не заканчиваются, и еще одной игрой, ради которой геймеры пошли в магазины за новыми видеокартами и процессорами, стала вторая часть франшизы «Hitman» — Hitman 2: Silent Assassin. Управление в игре стало более удобным, уровни — более обширными, а еще разработчики подтянули графику, и снова и снова перепроходить один и тот же уровень, пытаясь достичь идеала, мне долго не надоедало.

Need for Speed: Underground

На фоне урожайного на хиты 2002-го года 2003-й не так впечатлял, но несколько отличных хитов геймеры все-таки получили. Одним из которых стала гонка Need for Speed: Underground, которая стала новым словом в жанре. Развитый тюнинг машин, действие, проходящее в ночном городе, и трассы, комбинируемые из кусочков, как пазлы, а еще несколько режимов игры — всё это было в новинку в то время, и Need for Speed: Underground стала не только хитом, но и вдохнула новую жизнь в серию гонок «Need for Speed».

Grand Theft Auto: Vice City

В 2003 году выходит продолжение серии «GTA» — Grand Theft Auto: Vice City, и, несмотря на то, что графика в игре осталась на прежнем уровне, эта игра была не менее захватывающа и популярна, чем Grand Theft Auto III.

Call of Duty

В 2003 году удачно стартует игра, ставшая затем одной из самых известных франшиз в ПК-гейминге – Call of Duty. Действие игры происходит во времена Второй мировой войны, и Call of Duty удалось практически во всем превзойти главного конкурента – игру Medal of Honor: Allied Assault. В первую очередь – в динамике и зрелищности игрового процесса, оторваться от которого было невозможно.

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Продолжение игры про детектива Макса Пейна, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, выходит в 2003 году. Запомнилась игра в первую очередь заметно похорошевшей графикой, ставшей одной из самых красивых игр этого года, но и геймплей не подкачал, отстреливать бандитов в slow-mo было всё так же увлекательно.

Half-Life 2

Но наиболее урожайным на хиты в нулевых стал 2004 год, в который вышло сразу несколько игр, ставших новыми вехами жанра шутеров. Одна из них – великолепная Half-Life 2, которая и сегодня остается эталоном качественной и продуманной во всех отношениях игры.

Far Cry

Но если Half-Life 2 геймеры ждали несколько лет, то внезапный успех Far Cry был сюрпризом для разработчиков и игроков. Это была игра с шикарной для своего времени графикой и большими локациями, наполненными умными врагами.

Painkiller

Довольно долго у игр про «Серьезного Сэма» не было хорошего конкурента, если не считать игру Will Rock, вышедшую в 2003 году. Но в 2004 появляется отличный адреналиновый шутер Painkiller, который поднял планку игр подобного жанра на новую высоту. Отличная графика, масса уникальных врагов и запоминающееся оружие — Painkiller можно было проходить снова и снова, не теряя интереса.

The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

Еще одна игра с великолепной графикой и захватывающим геймплеем — The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, повествующая о похождениях Риддика, выходит в 2004 году. Главный герой в игре получил и внешность, и голос актера, сыгравшего его в популярном фильме «Чёрная дыра», — Вина Дизеля.

Итоги

Практически все хиты, вышедшие в 2004 году, требовали видеокарту с поддержкой шейдеров, и это вызвало массу апгрейдов, когда геймеры меняли свои старенькие GeForce2 MX 200 и GeForce4 MX 440 на новые модели. Я в том году купил новый ПК с видеокартой Radeon 9600 Pro и процессором Athlon XP 2500+ и смог наконец-то поиграть с комфортом во все новинки игр. А если вы собирались сделать апгрейд видеокарты в 2025 году, то я бы посоветовал вам поторопиться, так как дефицит чипов памяти начал сказываться уже не только на стоимости ОЗУ и SSD-накопителей, но видеокарт.

Пока еще цены держатся в разумных рамках, но в 2026 году мы наверняка увидим их скачок и даже дефицит моделей с 16 ГБ видеопамяти. Выбрать сегодня оптимальную видеокарту для игры в разрешении Full HD просто — берите GeForce RTX 5050 или GeForce RTX 5060, если денег немного, но учтите, что у этих моделей почти нет запаса прочности на будущее. А если можете добавить еще 10-15 тысяч рублей, то отличным выбором станут GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ видеопамяти. А добавив еще немного, уже можно замахнуться на разрешение QHD с видеокартой GeForce RTX 5070.

