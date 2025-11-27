Вы замечали, как быстро летит время в последние годы? Вроде бы совсем недавно я купил свой первый Ryzen и материнскую плату AM4, а через месяц им стукнет уже шесть лет. Шесть лет для компьютера — это очень много, за это время устаревает даже топовое железо, а что уж говорить про бюджетное, а я обычно экономлю при его покупке. В начале 2020 года я приобрел очень недорогой шестиядерник Ryzen 5 1600 за семь с небольшим тысяч рублей, довольно среднюю материнскую плату MSI B450-A PRO MAX за 5999 рублей, на чипсете AMD B450.

А еще — комплект ОЗУ объемом 32 ГБ — CRUCIAL Ballistix Sport LT AES. Кстати про ОЗУ, в то время этот комплект обошелся мне примерно в 13000 рублей, почти столько же сегодня стоит 32 ГБ оперативной памяти DDR4, после повышения цен, но в 2020 году покупательская способность рубля была гораздо выше, и 13000 рублей тогда была очень приличной суммой. Особенно учитывая то, что процессор и материнская плата для этой сборки суммарно стоили почти столько же.

Конечно, в то время надо было покупать процессор Ryzen 5 3600, который гораздо лучше показывал себя в играх, а ОЗУ хватило бы и 16 ГБ, но все мы «крепки задним умом», а я довольно часто совершаю ошибки при покупке комплектующих. Часть из них покупаю спонтанно, экономя там, где не нужно, часто на самых критичных местах, и часто переплачивая там, где это совсем не требуется. Вот и в Ryzen 5 1600 я разочаровался очень быстро и в конце 2022 года сменил его на Ryzen 5 5600X, которым пользуюсь и сегодня.

А то, что и ОЗУ в этом ПК стоит всё та же самая — CRUCIAL Ballistix Sport LT AES, не может не радовать, хоть какой-то компонент ПК не потребовал апгрейда очень долго, и это окупает то, что в начале я переплатил за ОЗУ. Конечно, для 2025 года мое «железо» уже совсем старое и перешло в разряд бюджетного, а еще и глючить начало. Есть проблемы и с процессором Ryzen 5 5600X, который периодически подвешивает ПК, вызывая черный экран. Да и материнская плата начала иногда вызывать сбои при подключении нескольких SATA накопителей, и для меня это довольно критичная проблема.

Что еще я покупал в этот ПК? Во-первых, блок питания Chieftronic GPU-750FC мощностью 750 ватт, мощность у него, конечно, слишком избыточна для этой конфигурации, но в то время модели на 650 ватт стоили всего на несколько сотен рублей дешевле. А так как это был 2021 год, время майнинг-бума, хотелось иметь возможность запитать от блока питания сразу две видеокарты в ПК. В начале 2022 года была куплена видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual за дикий «оверпрайс», за такую цену и даже дешевле сегодня можно купить видеокарту GeForce RTX 5070 в топовом исполнении.

А финальным штрихом в сборке этого ПК стало приобретение корпуса Fractal Design Define R4 на «Авито» и пары SSD-накопителей - ADATA XPG GAMMIX S11 Pro и GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD, к уже имеющемуся Samsung 860 EVO. Все они имеют объем в 1 ТБ. Казалось бы, пришла пора менять платформу ПК на новую, но я решил подождать еще хотя бы год и в 2026 году точно не буду делать апгрейд ни на Ryzen 7000-й или 9000-й серии, ни на новые Core Ultra от Intel, и уж точно не на платформу LGA 1700, которая уже «мертва» и на которой выглядят привлекательными и оправданными для покупки только пара процессоров.

И сегодня я расскажу о том, почему я не собираюсь это делать, хотя деньги на новый ПК давно отложены и купить его прямо сейчас не проблема.

Связка из Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 справляется со всеми новыми играми

Если почитать обзоры новых видеокарт и процессоров, то возникает ощущение, что для того, чтобы поиграть в новые игры, нужна как минимум видеокарта GeForce RTX 5060, а лучше — GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, в паре с мощным процессором, не слабее Ryzen 5 7500F. Но в реальности связка из Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 без проблем выдает комфортный FPS во всех новых играх в разрешении 1080p, нужно только убавить качество графики и включить DLSS. Причем на качестве картинки это сказывается минимальным образом, иногда разницу в динамике заметить невозможно.

Есть масса не пройденных игровых хитов

Количество игровых хитов прошлых лет, которые я все собираюсь пройти, но все никак не получается, просто огромно. Мне хватит их еще года на три, если не больше. Это Red Dead Redemption 2, обе части Kingdom Come: Deliverance, Dying Light: The Beast, Elden Ring: Nightreign, The Outer World 2, второй S.T.A.L.K.E.R., God of War: Ragnarok, Warhammer 40 000: Space Marine 2, Ghost of Tsushima, Indiana Jones and the Great Circle, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, обе части The Last of Us, ремейк Dead Space и RoboCop: Rogue City. И это только игры, в основном вышедшие за последние три-четыре года!

Я играю в основном в стратегии

Одна из причин, по которой я откладываю новые хиты, — смещение моих игровых интересов в сторону стратегий, особенно старых. Я могу месяц играть в Disciples II с модом «Норвежская семга», Heroes of Might and Magic 5 и Age of Empires II — Definitive Edition, потом еще месяц в Anno 1800 и еще пару недель в Sid Meier's Civilization 6. И получать от этого процесса гораздо больше удовольствия, чем от Cyberpunk 2077 и Assassin's Creed Valhalla, которые я, кстати, тоже все никак не пройду, хотя начинал это уже раза три. Немалое время занимает у меня и перепрохождение старых шутеров и RPG, от которых я получаю заряд позитива и ностальгии, как будто бы возвращаясь в знакомые с детства места. Например, на скриншоте выше виден список моих игр, установленных на ПК в данный момент.

Старый монитор делает бессмысленной гонку за FPS, а новый я никак не выберу

Я пользуюсь старым монитором с диагональю 27", разрешением Full HD и разверткой всего в 60 Гц и все никак не решусь на покупку нового. Это непростая задача, и выбор хорошего монитора гораздо важнее, чем всего остального в ПК, ведь именно в него мы смотрим все время, играя и работая за компьютером. Разрешение QHD или 2560x1440 пикселей для меня слишком мелковато, изогнутые экраны не нравятся, матрицы IPS, которые я вижу в мониторах у друзей, выдают слишком блеклый черный цвет и имеют ужасные засветы. Одним словом, найти идеальный монитор, который не будет раздражать, это большая проблема.

Есть запасной ПК на платформе AM4, который будет донором запчастей

Если моя материнская плата совсем выйдет из строя, я просто возьму материнскую плату GIGABYTE B450M H из своего второго ПК на AM4. Это же касается и ОЗУ, правда, ее объем всего 16 ГБ, это пара модулей ADATA XPG GAMMIX D20 с частотой 3200 МГц. Есть у меня и пара процессоров AM4 — Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 1600, так что «запчастями» я обеспечен полностью.

ОЗУ сегодня стоит неадекватно дорого

Еще от покупки нового ПК отпугивают дикие цены на ОЗУ, которой потребуется 32 ГБ DDR5. Отдавать за нее сумму, превышающую стоимость мощного восьмиядерного процессора типа Ryzen 7 7700, у меня просто не поднимется рука. А это автоматически отложит мой апгрейд еще на год, а то и больше, до того времени, когда цены придут в норму. Хотя придут ли они теперь в норму когда-либо — большой вопрос. Производители чипов памяти и даже такие компании, как Nvidia, переориентируются на производство оборудования для искусственного интеллекта, и рынок электроники для ПК, а особенно игровых комплектующих, для них уже даже не на втором месте, а так — небольшой побочный доход.

Апгрейды и покупки нового «железа» давно перестали радовать

Еще один фактор, который серьезно отталкивает меня от апгрейда ПК, — это то, что покупки комплектующих и периферии перестали радовать и превратились в рутину. Давно прошли те времена, когда покупка нового ПК давала заряд радости на месяц и более, сегодня это стало делом, вызывающим больше нервотрепа, чем положительных эмоций. Только на этой неделе я купил новую, недешевую клавиатуру и мышку, так как написание блогов их быстро изнашивает, и эмоции испытал только одни — сожаление о том, что кошелек опустел еще на несколько тысяч рублей.

Я устал от ПК-гейминга и разочаровался в его перспективах

Еще я замечаю у себя усталость от ПК-гейминга, даже в любимые игры я играю все меньше, а о том, чтобы играть до часу ночи, не будучи в силах оторваться от игры, уже давно не идет и речи. В лучшем случае я играю два-три часа в день, не испытывая особого азарта. Онлайн игры, в которых я провел массу времени раньше, тоже не особо радуют. Периодически я запускаю «Мир танков» или World of Warcraft и закрываю их спустя полчаса, удаляя с ПК еще на полгода.

Чем дальше, тем вся эта бесконечная гонка за FPS и новым, актуальным «железом» кажется все более бессмысленной, учитывая то, сколько это стало стоить. Игровой ПК среднего уровня, в котором мы экономим на части комплектующих, уже приблизился в цене к 100000 рублей, и отдать такую сумму, чтобы играть только изредка и понемногу, как это делаю я сейчас, будет очень расточительным делом. Лучше потратить эти деньги с большей пользой, на небольшой косметический ремонт в квартире или хороший ортопедический матрас.

Да и вся индустрия ПК-гейминга идет куда-то не туда. Многие AAA-игры выходят весьма сомнительного качества, с багами, практически в виде бета-версий. Знаменитые серии и франшизы превращаются в совсем не то, чем были для геймеров раньше, достаточно вспомнить второй S.T.A.L.K.E.R., Cities: Skylines II или Sid Meier’s Civilization VII. Не говоря уже о полностью выродившихся сериях Assassin’s Creed, Far Cry, Need for Speed, Call of Duty и Fallout.

Качество графики в новых играх стало отвратительным, особенно на движке Unreal Engine 5. Они выглядят ненамного лучше, чем 10 лет назад, а в системных требованиях выросли в разы. И отдавать много денег, чтобы играть во все это, не испытывая особой радости, — весьма сомнительное решение. Поэтому я не удивлюсь, если и в 2027 и даже в 2028 году откажусь от апгрейда, пока мой старый ПК совсем не сломается. Но и в этом случае уже куплю, конечно же, не топовое «железо», а среднее или даже бюджетное по производительности.

Пишите в комментарии, а что вы думаете про положение дел в современном ПК-гейминге и не пожалели ли о недавних апгрейдах?

